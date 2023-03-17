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Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.40.0 и web-браузера Epiphany 44

17.03.2023 22:11

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK 2.40.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK. WebKitGTK позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK, можно отметить штатный браузер GNOME (Epiphany). Ранее WebKitGTK применялся в браузере Midori, но после перехода проекта в руки Astian Foundation старый вариант Midori на WebKitGTK был заброшен и путём создания ответвления от браузера Wexond создан принципиально другой продукт с тем же названием Midori, но на основе платформы Electron и React.

Ключевые изменения:

  • Стабилизирована поддержка API GTK4.
  • Включена поддержка WebGL2. В реализации WebGL задействована прослойка ANGLE, обеспечивающая трансляцию вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan.
  • Осуществлён переход на использование в первую очередь EGL вместо GLX.
  • Добавлена поддержка синтеза речи, используя Flite.
  • Включён API управления буфером обмена, работающий в асинхронном режиме.
  • Добавлен API для запроса полномочий для определённых web-возможностей.
  • Добавлена API для возврата значений из сообщений пользовательских скриптов в асинхронном режиме.
  • Обеспечена обработка сигнала WebKitDownload::decide-destination в асинхронном режиме.
  • Добавлен новый API для выполнения JavaScript.
  • Предоставлена возможность экспорта вывода webkit://gpu в формате JSON.
  • Решены проблемы с выделением большого объёма памяти при загрузке содержимого.



На базе WebKitGTK 2.40.0 сформирован выпуск браузера GNOME Web 44 (Epiphany). Основные изменения:

  • Осуществлён переход на использование GTK 4 и libadwaita.
  • Информационные панели заменены на всплывающие меню (popover), диалоги и баннеры.
  • Меню вкладок заменено на AdwTabButton, а диалог "О программе" заменён на AdwAboutWindow.
  • В контекстном меню обеспечен постоянный показ элемента Mute Tab.
  • Переработана поддержка дистрибутива elementary OS.
  • Добавлена настойка для установки страницы, показываемой при открытии новой вкладки.
  • Расширена поддержка API WebExtension browserAction.
  • Добавлены настройки для WebExtensions.
  • Реализована поддержка дублирования вкладки при нажатии средней кнопкой мыши на кнопку обновления страницы.


  1. Главная ссылка к новости (https://webkitgtk.org/2023/03/...)
  2. OpenNews: Опубликован Tangram 2.0, web-браузер на основе WebKitGTK
  3. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.38.0 и web-браузера Epiphany 43
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58813-webkitgtk
Ключевые слова: webkitgtk, webkit, gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:38, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    СПО умерло уже вчера. И это умрет.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:40, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не умерло, но показало что страх получить по башке от тех кто может дать сильнее идеи.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 22:55, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот и будет дальше по голове получать, по итогу им ничего не останется, кроме как обслуживать интересы винды, гуглаа, ещё кого-нибудь но не интересы идей СПО.
     
     
  • 4.14, Самый умный из вас (?), 00:04, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А до этого как было?)
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:42, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    СПО жило и будет жить, код как был открытым так и остался.
    Другое дело тянуть себе всякий ненужных мусор... удивительно что это раньше не сделали.
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 22:51, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, и раньше отлично делали, и не раз.
    И раз уж случилось, что приняли в состав поддержку вчерашнего офтопика, то должно бы его и тащить, несмотря на политику и личное мнение недовольных сегодня.
     
     
  • 4.7, Аноним (3), 22:57, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Т.е. совершенные ошибки нужно тянуть вечно? Кому нужен в мейнлайне проц, который нужен полутора колекам, уже не производится и вряд ли будет производиться в обозримом будущем? Зачем захламлять кодовую базу? Или ядро линукса настолько худенькое, что всем места хватит?

    Все правильно сделали, нужно еще поддержку выпилить, код почистить.
    А разрабы пусть свое ядро собирают и поддерживают.

     
     
  • 5.8, Аноним (1), 23:01, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выпиливают и подчищают обычно не актуальный код процессоров 20 летней давности, в данном случае всё актуально, не было смысла ничего выпиливать - просто политика вмешалась.
     
     
  • 6.11, Аноним (3), 23:22, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так пока ничего и не выпилили. Просто прекратили принимать обновления.
    Выпиливать код - это тоже работа, и совсем не маленькая. Особенно если код сильно пророс в имеющуюся кодовую базу.
     
  • 6.12, VoiD (?), 23:28, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты так убиваешься, словно торгаши из Буллщит Электроникс твои родственники или друзья.

    По факту же одни толстосумы делят куш с другими толстосумам и используют все возможные методы.

    И да, Linux никогда не был проектом хакеров и энтузиастов. Он всегда обслуживал интересы IBM, Oracle, Google, Facebook и прочей братвы. Собственно, ради них оно и существует. Линукс точно такой же коммерческий продукт, как и винда, только он условно бесплатный - бабки ты заносишь только за поддержку или платишь своим временем, читая маны и разбираясь в этой жуткой свалке костылей.

    Короче выдохни и успокойся.

     
     
  • 7.13, Аноним (2), 23:35, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обязательно иметь друзей и родственников, чтобы одобрять/поддерживать что-то. Это и называется идейностью. Печально, но в реальности серая масса и толстосумы сильнее идей.

    >И да, Linux никогда не был проектом хакеров и энтузиастов

    На старте именно таким и был, но уже почти перестал.

    >платишь своим временем, читая маны

    Ой ли?! Толстосумы такой вид оплаты одобряэ!

     
     
  • 8.15, Самый умный из вас (?), 00:06, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю поменьше ныть и составить петицию в минцифры с предложением создать на... текст свёрнут, показать
     
  • 5.9, Аноним (2), 23:02, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая степень экзотики некоторого поддерживаемого железа можно найти и то, которым пол калеки пользуется, но к нему вопросов нет.

    > А разрабы пусть свое ядро собирают и поддерживают

    С точки зрения разрабов и ситуации - согласен. С точки зрения идеи - нет, во всяком случае до официального оглашения причин кернельоргом. А там видно будет.

     
  • 2.16, kusb (?), 00:07, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты серьёзно? Чтобы оно не умерло все обязаны сотрудничать с любыми людоедами?
    Блин, у многих людей есть чувства и у многих компаний есть страхи. Это не убивает СПО. Ничего идеального нет.
     
  • 2.17, Ivan_83 (ok), 00:09, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, удаляйте у себя линукс со всех устройств и всё остально СПО.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:42, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Этот движок под винду вообще есть? Если да, то можно было бы редактор markdown на нём сделать. А для нормального браузера пригоден только движок Chromium
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:17, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, наконец-то WebGL 2 поддержали!
     
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