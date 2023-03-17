Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.40.0 и web-браузера Epiphany 44

3.5 , Аноним ( 2 ), 22:51, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нет, и раньше отлично делали, и не раз.

И раз уж случилось, что приняли в состав поддержку вчерашнего офтопика, то должно бы его и тащить, несмотря на политику и личное мнение недовольных сегодня.

4.7 , Аноним ( 3 ), 22:57, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Т.е. совершенные ошибки нужно тянуть вечно? Кому нужен в мейнлайне проц, который нужен полутора колекам, уже не производится и вряд ли будет производиться в обозримом будущем? Зачем захламлять кодовую базу? Или ядро линукса настолько худенькое, что всем места хватит? Все правильно сделали, нужно еще поддержку выпилить, код почистить.

А разрабы пусть свое ядро собирают и поддерживают.

5.8 , Аноним ( 1 ), 23:01, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Выпиливают и подчищают обычно не актуальный код процессоров 20 летней давности, в данном случае всё актуально, не было смысла ничего выпиливать - просто политика вмешалась.

6.11 , Аноним ( 3 ), 23:22, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так пока ничего и не выпилили. Просто прекратили принимать обновления.

Выпиливать код - это тоже работа, и совсем не маленькая. Особенно если код сильно пророс в имеющуюся кодовую базу.

6.12 , VoiD ( ? ), 23:28, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты так убиваешься, словно торгаши из Буллщит Электроникс твои родственники или друзья. По факту же одни толстосумы делят куш с другими толстосумам и используют все возможные методы. И да, Linux никогда не был проектом хакеров и энтузиастов. Он всегда обслуживал интересы IBM, Oracle, Google, Facebook и прочей братвы. Собственно, ради них оно и существует. Линукс точно такой же коммерческий продукт, как и винда, только он условно бесплатный - бабки ты заносишь только за поддержку или платишь своим временем, читая маны и разбираясь в этой жуткой свалке костылей. Короче выдохни и успокойся.

7.13 , Аноним ( 2 ), 23:35, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не обязательно иметь друзей и родственников, чтобы одобрять/поддерживать что-то. Это и называется идейностью. Печально, но в реальности серая масса и толстосумы сильнее идей. >И да, Linux никогда не был проектом хакеров и энтузиастов На старте именно таким и был, но уже почти перестал. >платишь своим временем, читая маны Ой ли?! Толстосумы такой вид оплаты одобряэ!

8.15 , Самый умный из вас ( ? ), 00:06, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Предлагаю поменьше ныть и составить петицию в минцифры с предложением создать на... 5.9 , Аноним ( 2 ), 23:02, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Учитывая степень экзотики некоторого поддерживаемого железа можно найти и то, которым пол калеки пользуется, но к нему вопросов нет. > А разрабы пусть свое ядро собирают и поддерживают С точки зрения разрабов и ситуации - согласен. С точки зрения идеи - нет, во всяком случае до официального оглашения причин кернельоргом. А там видно будет.

