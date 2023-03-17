Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.40.0 и web-браузера Epiphany 44

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|2.2, Аноним (2), 22:40, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не умерло, но показало что страх получить по башке от тех кто может дать сильнее идеи.
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|3.6, Аноним (1), 22:55, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот и будет дальше по голове получать, по итогу им ничего не останется, кроме как обслуживать интересы винды, гуглаа, ещё кого-нибудь но не интересы идей СПО.
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|2.3, Аноним (3), 22:42, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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СПО жило и будет жить, код как был открытым так и остался.
Другое дело тянуть себе всякий ненужных мусор... удивительно что это раньше не сделали.
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|3.5, Аноним (2), 22:51, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет, и раньше отлично делали, и не раз.
И раз уж случилось, что приняли в состав поддержку вчерашнего офтопика, то должно бы его и тащить, несмотря на политику и личное мнение недовольных сегодня.
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|4.7, Аноним (3), 22:57, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Т.е. совершенные ошибки нужно тянуть вечно? Кому нужен в мейнлайне проц, который нужен полутора колекам, уже не производится и вряд ли будет производиться в обозримом будущем? Зачем захламлять кодовую базу? Или ядро линукса настолько худенькое, что всем места хватит?
Все правильно сделали, нужно еще поддержку выпилить, код почистить.
А разрабы пусть свое ядро собирают и поддерживают.
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|5.8, Аноним (1), 23:01, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выпиливают и подчищают обычно не актуальный код процессоров 20 летней давности, в данном случае всё актуально, не было смысла ничего выпиливать - просто политика вмешалась.
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|6.11, Аноним (3), 23:22, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так пока ничего и не выпилили. Просто прекратили принимать обновления.
Выпиливать код - это тоже работа, и совсем не маленькая. Особенно если код сильно пророс в имеющуюся кодовую базу.
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|6.12, VoiD (?), 23:28, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты так убиваешься, словно торгаши из Буллщит Электроникс твои родственники или друзья.
По факту же одни толстосумы делят куш с другими толстосумам и используют все возможные методы.
И да, Linux никогда не был проектом хакеров и энтузиастов. Он всегда обслуживал интересы IBM, Oracle, Google, Facebook и прочей братвы. Собственно, ради них оно и существует. Линукс точно такой же коммерческий продукт, как и винда, только он условно бесплатный - бабки ты заносишь только за поддержку или платишь своим временем, читая маны и разбираясь в этой жуткой свалке костылей.
Короче выдохни и успокойся.
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|7.13, Аноним (2), 23:35, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не обязательно иметь друзей и родственников, чтобы одобрять/поддерживать что-то. Это и называется идейностью. Печально, но в реальности серая масса и толстосумы сильнее идей.
>И да, Linux никогда не был проектом хакеров и энтузиастов
На старте именно таким и был, но уже почти перестал.
>платишь своим временем, читая маны
Ой ли?! Толстосумы такой вид оплаты одобряэ!
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|5.9, Аноним (2), 23:02, 17/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Учитывая степень экзотики некоторого поддерживаемого железа можно найти и то, которым пол калеки пользуется, но к нему вопросов нет.
> А разрабы пусть свое ядро собирают и поддерживают
С точки зрения разрабов и ситуации - согласен. С точки зрения идеи - нет, во всяком случае до официального оглашения причин кернельоргом. А там видно будет.
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|2.16, kusb (?), 00:07, 18/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты серьёзно? Чтобы оно не умерло все обязаны сотрудничать с любыми людоедами?
Блин, у многих людей есть чувства и у многих компаний есть страхи. Это не убивает СПО. Ничего идеального нет.
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|1.4, Аноним (4), 22:42, 17/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Этот движок под винду вообще есть? Если да, то можно было бы редактор markdown на нём сделать. А для нормального браузера пригоден только движок Chromium
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