Опубликован Tangram 2.0, web-браузер на основе WebKitGTK

Опубликован выпуск web-браузера Tangram 2.0, построенного на технологиях GNOME и специализирующего на организации доступа к постоянно используемым web-приложениям. Код браузера написан на JavaScript и распространяется под лицензией GPLv3. В качестве браузерого движка задействован компонент WebKitGTK, также применяемый в браузере Epiphany (GNOME Web). Готовые пакеты сформированы в формате flatpak.

Интерфейс браузера содержит боковую панель, в которой можно закреплять вкладки для выполнения постоянно используемых web-приложений и web-сервисов. Web-приложения загружаются сразу после запуска и функционируют постоянно, что, например, позволяет держать в одном приложении активными различные мессенджеры, для которых имеются web-интерфейсы (WhatsApp, Telegram, Discord, SteamChat и т.п.), без установки отдельных программ, а также иметь всегда под рукой открытые страницы используемых социальных сетей и дискуссионных площадок (Instargam, Mastodon, Twitter, Facebook, Reddit, YouTube и т.п.).

Каждая закреплённая вкладка полностью изолирована от остальных и выполняется в отдельном sandbox-окружении, не пересекающемся на уровне браузерных хранилищ и Cookie. Изоляция даёт возможность открывать несколько одинаковых web-приложений в привязке к разным учётным записям, например, можно разместить несколько вкладок с Gmail, первая из которых привязана к личной почте, а вторая к рабочему аккаунту.

Основные возможности:

Средства для настройки и управления web-приложениями.

Постоянно активные независимые вкладки.

Возможность назначения странице произвольного заголовка (не совпадающего оригинальным).

Поддержка перегруппировки вкладок и изменения позиций вкладок.

Навигация.

Возможность изменения идентификатора браузера (User-agent) и приоритета вывода уведомдений в привязке к вкладкам.

Клавиатурные комбинации для быстрого перехода.

Менеджер загрузок.

Поддержка управления жестами на тачпаде или сенсорном экране.

Новый выпуск примечателен переходом на библиотеку GTK4 и задействованием библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines). Предложен новый адаптивный пользовательский интерфейс, который подстраивается под экраны любого размера и имеет режим для мобильных устройств.



