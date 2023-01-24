Опубликован Tangram 2.0, web-браузер на основе WebKitGTK

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|1.1, Вечно недовольный аноним (?), 12:53, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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На что расчитвают авторы альтернативных браузеров? Миром движут деньги, ни одного серьезного результата без такой цели достичь нельзя. Но рынок уже поделен - фф и хром, их объективно не догнать. Зачем тратить силы впустую? Мечтатели из мира где все друзья и пони какуют радугой?
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|2.4, iPony129412 (?), 13:17, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Мечтатели из мира где все друзья и пони какуют радугой?
Типа того. Но просто иногда всё же охота ... радугой.
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|2.5, Аноним (5), 13:17, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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зачем разрабатывать фф и хром, если есть ие и нетскэйп?
зачем разрабатывать андройд, если есть симбиан и выньмобаил?
и много ещё вопросов как и почему это взлетело? :-D
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|3.43, Аноним (43), 16:09, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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развитие технологий идет по экспоненте, если ты начал разрабатывать конкурента после завтра, то у тебя есть шанс закончить догонять через 1-2 года, если через 20 лет - то нет, точнее закончишь через 100 лет, если это твоя цель - то все ок
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|4.52, Аноним (52), 16:59, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Чтобы догнать конкурента, как показала история с Нокией, надо в его совет директоров посадить своего председателя под предлогом помощи, а потом закрыть весь его бизнес к чертям.
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|5.65, Аноним (65), 19:56, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Порой достаточно подождать того момента, когда твой конкурент оподливится сам.
Microsoft уже давно продули рынок серверов и мобильных устройств.
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|5.69, Конь (?), 20:35, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только в итоги гибель нокии стало выгодно не МС, а её конкурентам, эплу и гуглу
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|4.45, Аноним (45), 16:14, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во всё влит океан денег, вебкит не бесплатно кутэшники пилили, как и мозила не благотворительная организация, про гугл умолчим.
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|4.53, Аноним (52), 17:01, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не только океан бабла был, но ещё пришлось резко вырезать Нокию со всей инфраструктурой.
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|2.6, kusb (?), 13:22, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твои слова - тоже вполне себе сектанское мышление, если инструмент выполняет функцию, удобен, красив, то почему бы людям им не пользоваться?
И если я приближаю "идеи розовых пони", то что мне - вместо этого ничего не делать? Что должны делать мечтатели вместо реализации своей идеологии? Смириться? Просто?
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|2.8, birdie (ok), 13:25, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Доказать себе что можешь
2. Побаловаться
3. Записать это в резюме
Большинство этих произведений рано или поздно забрасываются и забываются. Пользователей такие браузеры обычно не набирают от слова вообще, ибо люди в большинстве предпочитают стабильность и фичи, а не "свободу".
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|2.13, Бывалый смузихлёб (?), 13:40, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Ну Яндекс-Браузер, вроде бы, тоже то ещё поделие, а по итогу стольких лет оказался-таки на удивление годным
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|4.24, Аноним (23), 14:05, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У большинства картманов зад болит из-за отсутствия зондов. Времена такие, мир такой.
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|4.36, Бывалый смузихлёб (?), 15:29, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там зондов особо и нет. Т.е, которые есть, можно выключить. Даже избыточную. рекламу можно а свалку выкинуть.
Зато прикручено шифрование, авторизация по флешке и целая огромная куча параметров вплоть до настройки вида открытых вкладок( хочешь ли ты, чтобы они выглядели не прямоугольниками, а трапециями ? )
И кстати, дополнения от хрома и, кажись, лисы, туда ставятся на раз-два, в т.ч антирекламные. Там поочерёдно выбираются разные магазы, в которых ищешь и ставишь нужное дополнение
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|5.50, Бывалый смузихлёб (?), 16:43, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пожалуй, я всегда буду "гнуть" за Яндекс-Браузер, ибо это годнота даже больше чем унылый Сафари.
Ни в какое сравнение с огнелисом, который уже давно не тот, и даже с В8, на базе которого и слеплен сабж.
Вообще-то, это браузер который можно было только желать до недавних пор( когда он полноценно зарелизился )
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|7.66, rvs2016 (ok), 20:18, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> яндекс-браузера нету подо все ОС.
Субж тоже не вездесущ. У наших его нет даже в портах. Поиском в пакаджах да портах находятся какие-то приблуды, субжем не являющимися:
# pkg search tangram
p5-Class-Tangram-1.57_1 Create constructors, accessor, update methods for objects from Tangram
p5-Tangram-2.12 Orthogonal Object Persistence in Relational Databases
# port-find tangram
Port: p5-Tangram-2.12
Path: /usr/ports/databases/p5-Tangram
Info: Orthogonal Object Persistence in Relational Databases
Port: p5-Class-Tangram-1.57_1
Path: /usr/ports/devel/p5-Class-Tangram
Info: Create constructors, accessor, update methods for objects from Tangram
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|3.42, НяшМяш (ok), 15:46, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Годный разве что в поддержке ГОСТ шифрования. И то для этого есть chromium-gost.
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|2.35, Аноним (35), 14:52, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотят и делают. Тебя сильно волнует, чем заняты другие люди? Ты не депутат случаем?
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|3.56, Аноним (56), 18:07, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он анонимный комментатор же. Депутат предложил бы запретить и штрафовать физ и юр лиц.
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|2.59, pda (ok), 18:27, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На что расчитвают авторы альтернативных браузеров?
Инерция. Делают десктоп или офис, по традиции в комплекте должен быть браузер. Движок есть - детаем обёртку.
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|2.63, Андрей (??), 19:45, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И сафари, но существуют и даже обновляются консольные браузеры и ими кто то пользуется
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|2.75, Xenia Joness (ok), 01:15, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но рынок уже поделен - фф и хром, их объективно не догнать
Chrome - 66.14%
Edge - 10.98%
Safari - 9.01%
Firefox - 5.26%
Похоже, вы сами в каком-то роде мечтатель)
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|3.37, Аноним (37), 15:30, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От khtml там осталось примерно столько же, сколько в сусе от слаки.
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|1.3, Аноним (2), 12:56, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Поддержка управления жестами на тачпаде или сенсорном экране.
плавали, знаем: пишешь им подробнейший багрепорт, а они тебе "попробуйте на wayland, УМВР".
про поддержку стилуса в гноме лучше вообще забыть и не вспоминать
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|2.40, kawaii_girl (ok), 15:40, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>попробуйте на wayland
Ну жесты нормально работают только на Wayland) И в KDE и в GNOME. Так что все правильно пишут.
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|4.74, анонна (?), 00:32, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чет я подозреваю что на TEX был бы самый быстрый браузер из всех ныне действующих))
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|3.67, rvs2016 (ok), 20:21, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Даёшь браузер на чистом HTML'е!
Слабо берёте!
Даёшь браузер на чистом русском языке!
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|2.48, Аноним (48), 16:26, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот тож не понимаю. Браузер на JS это значит, чтоб запустить браузер, нужен другой браузер, к-й выполнит тот JS-скрипт и запустит конечный браузер? А нахер так делают? Может тогда (если вот прям надо именно так делать), брать обычный не-JS браузер, открыть специальную веб-страницу, где написанный на JS браузер откроется в основном браузере?
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|1.15, Аноним (15), 13:41, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Браузеры вообще не нужны. Просто куча костылей, которая все только усложняет. Если есть цель создать вэб-приложение - то нужно делать именно это, а не "интерактивную текстовую страничку". Но не поймите меня неправильно. Я не призываю заменить вэб приложениями типа андройдовских, ибо привязка к глобальному аккаунту или устройсту - это путь к лишней телеметрии, шпионажу и цифровому рабству. Я просто прошу пересмотреть концепцию вэб-приложения.
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|2.70, rvs2016 (ok), 20:42, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> путь к лишней телеметрии, шпионажу и цифровому рабству.
Проблема-то не только в этом.
Переход на программы, работающие только на конкретных компьютерах, операционных системах и т.п. - это путь назад в 80-е, когда были разные компьютеры (тогда ещё были в ходу фразы типа IBM-совместимый или не совместимый). Не было единого способа выполнения программ. Программы писали для всяких там IBM(совместимых), для Атарей, Спектрумов, БК, Корветов и т.п. Программы, написанные для одних компьютеров, в основном было нельзя запустить на компьютерах других.
> Я просто прошу пересмотреть концепцию вэб-приложения.
С появлением веба указанная в моём предыдущем абзаце проблема исчезла благодаря единому для всех протоколу передачи гипертекста, с которым все согласились, если не учитывать периодически возникавшие тогда войны браузеров. В те же времена (и даже ещё пораньше) все давно согласились с единым способом передачи сообщений через электронную почту после скольких-то лет передачи почты по своим правилам у каждого провайдера. Нынче же в эпоху появлений мессенджеров мир откатился назад. Вместо сайтов теперь начали ваять приложения для отдельных (несовместимых) систем типа андроидов да айфонов. Сообщения стали друг другу слать через соц. сети да мессенджеры внутри их сред без нормальной возможности объединения этих сред в единые способы передачи данных.
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|1.16, YetAnotherOnanym (ok), 13:42, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Код браузера написан на JavaScript
Это было ожидаемо с того момента, когда js-фреймворки начали подменять нативные функции браузера своим кодом.
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|1.19, Аноним (19), 13:50, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну зачем же такие названия давать? Я, увидив первые слова заголовка новости, подумал про Telegram.
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|2.72, Аноним (72), 23:09, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как обычно, комменты потёрли.
Танграм — китайская головоломка по сбору фигур.
Явная отсылка к Mosaic.
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|1.22, Аноним (22), 13:56, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Идея интересная, но без нормального блокировщика рекламы и даром не нужно.
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|1.28, Аноним (29), 14:18, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Круто, но представляю, сколько это всё жрать будет. 640 гигабайт хватит на всех...
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|2.61, _kp (ok), 18:50, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Независимо от количества ядер и количества ОЗУ, оно вероятно равно будет тормозить, загрузив всего несколько ядер, и то взаимными блокировками, и сборкой/уборкой мусора.
И, подчеркну, на мощном компе тоже будет тормозить, причем практически при простое процессора и свободном ОЗУ. Разница в производительности по сравнению с маломощным компом часто не решающая. Разве что на многопоточнике можно запустить больше экземпляров тормозного приложения.
В общем, от приложений на скриптах ещё никто не прыгал от радости.
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|1.41, Skullnet (ok), 15:45, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Новый выпуск примечателен переходом на библиотеку GTK4 и задействованием библиотеки libadwaita
Не нужно.
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|1.51, Аноним (51), 16:59, 24/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> JavaScript .. flatpak .. GTK4 .. libadwaita .. GNOME HIG
Дабл-плас-трипл булшит-БИНГО!11
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|2.54, Аноним (52), 17:03, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём забыли написать, какой версии FF/Хром соответствует функционал сиёвого поделия.
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|2.58, Анна Нимф (?), 18:18, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Загадка для самых маленьких:
Весь слоёный, но не торт
Суть программы, но не код
Это ведь "сама" наивность.
прое**ли мы ... правильно! Нативность!
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|2.62, _kp (ok), 19:04, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не, на Телеграм боте слишком тривиально уже.
На процессоре собранном из блоков в Майнкрафте надо делать безопасный браузер. :)
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|3.68, Аноним (65), 20:26, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В модификации Opencomputers для Minecraft такое более чем возможно.
Игорь Тимофеев (Eliteclubsessions) написал клиент ВКонтакте для Майнкрафта с этим модом. Это показательный пример.
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