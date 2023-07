Представлен Passim, кэширующий сервер для распространения файлов в локальной сети

2.7 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 09:58, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лень писать шифрование на сишке.

Ну как "писать". Подключать либы и морочиться с их постоянным обновлениями. Да и зачем там https, если аутентификации нет и файл проверяется после загрузки?

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:11, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Написано же >возможные юридические проблемы, вызванные попаданием IPFS под действия экспортных ограничений ITAR (International Traffic in Arms Regulations) и EAR (Export Administration Regulations) из-за использования продвинутого шифрования. Если надо будет сделать без хэш-функций с целью обеспечения возможности доставки вредоносного ПО компетентными органами - автор и без хэш-функций сделает и получит дополнительные +15 баллов к "социальному кредитному рейтингу". 2.14 , Аноним2 ( ? ), 10:17, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – От сертификатов надо отказываться. Крайне хрупкая, неудобная и узкоспециализированная система, единственное достоинство которой что пользователю ничего не нужно делать.

2.17 , Аноним ( 17 ), 10:26, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > А в чем проблема использовать self signed certificates? HTTPS с self-signed по уровню безопасности эквивалентен HTTP.

А если не видно разницы, зачем запариваться?

3.19 , пох. ( ? ), 10:36, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – экспертиза опеннета, как обычно...

3.20 , Elc ( ? ), 10:42, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чаво!?

Это в каком месте наличие шифрования равносильно его отсутствию?

Можно подробно плз? Я видимо что-то сильно важное пропустил...

4.27 , User999 ( ? ), 11:22, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он просто не вкурсе про сниферы... Бывает

3.21 , Аноним ( 21 ), 10:45, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только если юзер добавляет исключение и не смотрит хэш и все остальное. Если правильный сертификат добавляется в доверенные, это вполне ок.

Голый хттп как транспорт годится, но нужны криптографические средства подтверждения аутентичности данных, по аналогии с тем, как доставляются пакеты в дебиане.

3.22 , Аноним ( 22 ), 10:48, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот и выростили поколение людей, которые не верят своему шифрованию, а верят только одобренному майором.

4.26 , Аноним ( 26 ), 11:04, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот майоры и вырастили поколение, которое им верит. Майоры молодцы.