Представлен Passim, кэширующий сервер для распространения файлов в локальной сети

|
|1.1, Аноним (1), 09:34, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> без шифрования (без HTTPS)
А в чем проблема использовать self signed certificates?
|
|
|
|2.7, Карлос Сношайтилис (ok), 09:58, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Лень писать шифрование на сишке.
Ну как "писать". Подключать либы и морочиться с их постоянным обновлениями.
Да и зачем там https, если аутентификации нет и файл проверяется после загрузки?
|
|2.11, Аноним (11), 10:11, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Написано же
>возможные юридические проблемы, вызванные попаданием IPFS под действия экспортных ограничений ITAR (International Traffic in Arms Regulations) и EAR (Export Administration Regulations) из-за использования продвинутого шифрования.
Если надо будет сделать без хэш-функций с целью обеспечения возможности доставки вредоносного ПО компетентными органами - автор и без хэш-функций сделает и получит дополнительные +15 баллов к "социальному кредитному рейтингу".
|
|2.14, Аноним2 (?), 10:17, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
От сертификатов надо отказываться. Крайне хрупкая, неудобная и узкоспециализированная система, единственное достоинство которой что пользователю ничего не нужно делать.
|
|2.17, Аноним (17), 10:26, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> А в чем проблема использовать self signed certificates?
HTTPS с self-signed по уровню безопасности эквивалентен HTTP.
А если не видно разницы, зачем запариваться?
|
|
|
|3.20, Elc (?), 10:42, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чаво!?
Это в каком месте наличие шифрования равносильно его отсутствию?
Можно подробно плз? Я видимо что-то сильно важное пропустил...
|
|3.21, Аноним (21), 10:45, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только если юзер добавляет исключение и не смотрит хэш и все остальное. Если правильный сертификат добавляется в доверенные, это вполне ок.
Голый хттп как транспорт годится, но нужны криптографические средства подтверждения аутентичности данных, по аналогии с тем, как доставляются пакеты в дебиане.
|
|3.22, Аноним (22), 10:48, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вот и выростили поколение людей, которые не верят своему шифрованию, а верят только одобренному майором.
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 11:04, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот майоры и вырастили поколение, которое им верит. Майоры молодцы.
|
|1.2, Аноним (2), 09:37, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>что не позволяет внести изменение в файл без изменения его адреса для загрузки.
Что даже пропатченный сервер это не сможет?
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 09:39, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Для предотвращения подмены файлов на клиентской стороне предписано обязательно сверять заявленный хэш с хэшем, вычисленным на основе содержимого загруженных данных.
на которой так никто делать не будет. А кто будет - тот мог бы скачать по любому адресу, хоть хэшу, хоть uuidу.
|
|
|
|3.12, Аноним2 (?), 10:14, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я так понимаю без хэша не скачать. Что-то вроде обязательной проверки.
|
|1.4, Аноним (4), 09:41, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Со всем перечисленным, для доставки обновлений в локальной сети, хорошо справится кеширующий прокси сервер, например squid.
А цифровую подпись скачаной фирмвари или пакета перед установкой проверять все равно надо.
|
|
|
|2.23, Аноним (22), 10:52, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Вот мне тоже кажется что дядя решил написать свой сквид с кучей новомодных свистоперделок. Если раньше надо было только сквид, то тут надо авахи, мднс, хттп-серер, и собственно аналог ипфс. Кроме того все это видимо не сможет работать без системды. Вот так просто и легко переписываем сквид на микросервисы :)))
|
|1.5, Аноним (5), 09:43, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Основной причиной отказа от IPFS стали возможные юридические проблемы, вызванные попаданием IPFS под действия экспортных ограничений ITAR (International Traffic in Arms Regulations) и EAR (Export Administration Regulations) из-за использования продвинутого шифрования.
Так можно дойти и до того, чтт вообще никакую криптографию нельзя использовать. И вообще компьютеры, как один оратор ( https://zavtra.ru/blogs/ochevidnoe_nezamechaemoe ) предложил.
|
|
|
|2.16, Аноним (17), 10:25, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Только если вы находитесь в американской юрисдикции.
Но это больше проблемы американской юрисдикции, чем технического прогресса. Страны, где на использование шифрования нужно разрешение властей, станут невыгодными для регистрации IT-компании (и, соответственно, уплаты ими налогов).
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 10:30, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Налоги от копирастов и поборы с населения перекроют вса убытки.
|
|3.30, пох. (?), 12:26, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тооочна! И они все как побегут в Бурунди и Буркину-Фасо! Так мы их и победим!
|
|1.6, qwerrty (?), 09:44, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если можно патчить прогу, то независимо от неё, что она делает, можно туда зашить вредонос.
А так, получается, две стороны патчить надо (передающую и принимающую).
|
|
|
|2.25, Аноним (26), 11:02, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так с сабжем ты сможешь понять этот твой вредонос или кто-то по дороге дошил твоему вредоносу свой вредонос.
|
|1.9, Аноним2 (?), 10:08, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Торрент^W IPFS переизобрели, только для локалки. Корпорации от тысячи серверов оценят, остальным похоже даром не нужно.
|
|
|
|
|
|3.24, Аноним (24), 10:59, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
зная SHA256, как ты скачаешь в сети битторрент подлинный образ Windows, например?
|