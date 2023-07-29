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Представлен Passim, кэширующий сервер для распространения файлов в локальной сети

29.07.2023 09:07

Ричард Хьюз (Richard Hughes), создатель фреймворка PackageKit, системы управления цветом colord, сервиса UPower, системы доставки прошивок LVFS и таких приложений, как GNOME Software, GNOME Power Manager и GNOME Color Manager, представил свой новый проект - Passim. Passim представляет собой кэширующий сервер для распространения файлов, использующий для адресации хэши от содержимого по аналогии с IPFS (InterPlanetary File System). Для определения другими системами наличия файлов в хранилище применяется протокол mDNS (Avahi). Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Passim может быть использован для повышения эффективности работы приложений, которые периодически загружают метаданные и файлы, необходимые для обработки других запросов. Основная идея в использовании Passim в качестве кэширующей локальной системы доставки контента, применяемой для распространения часто запрашиваемых файлов среди систем в локальной сети, без прямого обращения к основным серверам и без привлечения глобальных CDN. Например, Passim может применяться для оптимизации распространения среди пользовательских систем обновлений прошивок, метаданных систем блокирования рекламы и обновлений для пакетных менеджеров. На практике Passim планируют использовать для организации доставки прошивок в инструментарии fwupd и проекте LVFS.

В проекте применяется модель адресации файлов на основе хэша SHA-256 от их содержимого. Имя файла в Passim носит информационный характер, а обязательным атрибутом при адресации является хэш от хранящегося в файле содержимого, что не позволяет внести изменение в файл без изменения его адреса для загрузки. Использование хэшей также позволяет выявлять файлы с одинаковым содержимым, независимо от присвоенного им символьного имени. Для предотвращения подмены файлов на клиентской стороне предписано обязательно сверять заявленный хэш с хэшем, вычисленным на основе содержимого загруженных данных.

Данные в хранилище могут добавляться в автоматическом или ручном режиме, и сводятся к копированию файла в каталог /var/lib/passim/data и установке через расширенные атрибуты (xattr) максимального времени жизни и ограничений на число загрузок. После истечения времени жизни или превышения лимита на число загрузок файл автоматически удаляется. Присутствующие в хранилище файлы отражены в общем индексе, который могут получить все пользователи, используя mDNS или загрузку индекса по HTTP (http://host:27500/).

Для отдачи файлов применяется простой однопоточный HTTP-сервер. Файлы и индекс отдаются без аутентификации и без шифрования (HTTPS не поддерживается), так как система рассчитана на публичное распространения данных в локальной сети. Загрузка осуществляется через отправку HTTP-запроса в форме "http://192.168.10.1:27500/filename.xml.gz?sha256=хэш", в котором ключевым идентификатором является хэш (без хэша файлы не отдаются). Начальный проверочный хэш и GPG-подпись загружаются через обращение к внешнему CDN.

Изначально для организации доступа к обновлениям прошивок в LVFS рассматривалась возможность использования хранилища на базе децентрализованной файловой системы IPFS, но в конечном счёте было принято решение создать свою более простую альтернативу, рассчитанную на доставку данных только с серверов в локальной сети. Основной причиной отказа от IPFS стали возможные юридические проблемы, вызванные попаданием IPFS под действия экспортных ограничений ITAR (International Traffic in Arms Regulations) и EAR (Export Administration Regulations) из-за использования продвинутого шифрования.

Среди других недостатков IPFS, возникающих при решении задачи доставки прошивок в локальной сети, упоминаются усложнённость установки, отсутствие готовых пакетов в дистрибутивах, большое время поиска ресурсов, необходимость использования шлюза для доступа к IPFS через HTTP и отсутствие приоритетного доступа локальных клиентов. Из достоинств называется проверенная, стабильная и хорошо протестированная кодовая база, а также поддержка доступа к хранилищу не только из локальной сети.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/hughsi...)
  2. OpenNews: Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.9
  3. OpenNews: Выпуск Venus 1.0, реализации платформы хранения FileCoin
  4. OpenNews: Инициатива по созданию единой коллекции обновлений прошивок для Linux
  5. OpenNews: Началась разработка пакетного менеджера DNF 5 и замены PackageKit
  6. OpenNews: Доступен fwupd 1.8.0, инструментарий для загрузки прошивок
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59515-passim
Ключевые слова: passim, ipfs, cache
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:34, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > без шифрования (без HTTPS)

    А в чем проблема использовать self signed certificates?

     
     
  • 2.7, Карлос Сношайтилис (ok), 09:58, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лень писать шифрование на сишке.
    Ну как "писать". Подключать либы и морочиться с их постоянным обновлениями.

    Да и зачем там https, если аутентификации нет и файл проверяется после загрузки?

     
  • 2.11, Аноним (11), 10:11, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Написано же

    >возможные юридические проблемы, вызванные попаданием IPFS под действия экспортных ограничений ITAR (International Traffic in Arms Regulations) и EAR (Export Administration Regulations) из-за использования продвинутого шифрования.

    Если надо будет сделать без хэш-функций с целью обеспечения возможности доставки вредоносного ПО компетентными органами - автор и без хэш-функций сделает и получит дополнительные +15 баллов к "социальному кредитному рейтингу".

     
  • 2.14, Аноним2 (?), 10:17, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    От сертификатов надо отказываться. Крайне хрупкая, неудобная и узкоспециализированная система, единственное достоинство которой что пользователю ничего не нужно делать.
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:26, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А в чем проблема использовать self signed certificates?

    HTTPS с self-signed по уровню безопасности эквивалентен HTTP.
    А если не видно разницы, зачем запариваться?

     
     
  • 3.19, пох. (?), 10:36, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    экспертиза опеннета, как обычно...
     
  • 3.20, Elc (?), 10:42, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чаво!?
    Это в каком месте наличие шифрования равносильно его отсутствию?
    Можно подробно плз? Я видимо что-то сильно важное пропустил...
     
     
  • 4.27, User999 (?), 11:22, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он просто не вкурсе про сниферы... Бывает
     
  • 3.21, Аноним (21), 10:45, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если юзер добавляет исключение и не смотрит хэш и все остальное. Если правильный сертификат добавляется в доверенные, это вполне ок.
    Голый хттп как транспорт годится, но нужны криптографические средства подтверждения аутентичности данных, по аналогии с тем, как доставляются пакеты в дебиане.
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:48, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот и выростили поколение людей, которые не верят своему шифрованию, а верят только одобренному майором.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 11:04, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот майоры и вырастили поколение, которое им верит. Майоры молодцы.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:37, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >что не позволяет внести изменение в файл без изменения его адреса для загрузки.

    Что даже пропатченный сервер это не сможет?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:39, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для предотвращения подмены файлов на клиентской стороне предписано обязательно сверять заявленный хэш с хэшем, вычисленным на основе содержимого загруженных данных.

    на которой так никто делать не будет. А кто будет - тот мог бы скачать по любому адресу, хоть хэшу, хоть uuidу.

     
     
  • 3.12, Аноним2 (?), 10:14, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю без хэша не скачать. Что-то вроде обязательной проверки.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 10:15, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да. Только нет никакого смысла в таком ограничании.
     
  • 2.29, Атон (?), 11:44, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет смысла. клиент сверит хэш перед применением.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:41, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Со всем перечисленным, для доставки обновлений в локальной сети, хорошо справится кеширующий прокси сервер, например squid.

    А цифровую подпись скачаной фирмвари или пакета перед установкой проверять все равно надо.

     
     
  • 2.23, Аноним (22), 10:52, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот мне тоже кажется что дядя решил написать свой сквид с кучей новомодных свистоперделок. Если раньше надо было только сквид, то тут надо авахи, мднс, хттп-серер, и собственно аналог ипфс. Кроме того все это видимо не сможет работать без системды. Вот так просто и легко переписываем сквид на микросервисы :)))
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:43, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Основной причиной отказа от IPFS стали возможные юридические проблемы, вызванные попаданием IPFS под действия экспортных ограничений ITAR (International Traffic in Arms Regulations) и EAR (Export Administration Regulations) из-за использования продвинутого шифрования.

    Так можно дойти и до того, чтт вообще никакую криптографию нельзя использовать. И вообще компьютеры, как один оратор ( https://zavtra.ru/blogs/ochevidnoe_nezamechaemoe ) предложил.

     
     
  • 2.16, Аноним (17), 10:25, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только если вы находитесь в американской юрисдикции.

    Но это больше проблемы американской юрисдикции, чем технического прогресса. Страны, где на использование шифрования нужно разрешение властей, станут невыгодными для регистрации IT-компании (и, соответственно, уплаты ими налогов).

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:30, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Налоги от копирастов и поборы с населения перекроют вса убытки.
     
  • 3.30, пох. (?), 12:26, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тооочна! И они все как побегут в Бурунди и Буркину-Фасо! Так мы их и победим!

     

  • 1.6, qwerrty (?), 09:44, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если можно патчить прогу, то независимо от неё, что она делает, можно туда зашить вредонос.
    А так, получается, две стороны патчить надо (передающую и принимающую).
     
     
  • 2.10, Аноним2 (?), 10:08, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно сказать про абсолютно любую программу.
     
  • 2.25, Аноним (26), 11:02, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так с сабжем ты сможешь понять этот твой вредонос или кто-то по дороге дошил твоему вредоносу свой вредонос.
     

  • 1.9, Аноним2 (?), 10:08, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Торрент^W IPFS переизобрели, только для локалки. Корпорации от тысячи серверов оценят, остальным похоже даром не нужно.
     
     
  • 2.15, Саня (??), 10:19, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоже подумал "чем их торрент не удовлетворил?"
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:59, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зная SHA256, как ты скачаешь в сети битторрент подлинный образ Windows, например?
     

  • 1.28, Аноним (28), 11:38, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё как обычно. Десятки раз переписывать одно и тоже. Взять нормальное и немного дополнить - неее, не надо. Делаем кривульку сами. Скоро десятилетие будет как закопали похожую вещь https://www.snia.org/sites/default/orig/SDC2012/presentations/Revisions/Christ
    Но она хотя бы адекватная была.
     

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