Представлен формат изображений AVIF 1.2

04.11.2025 08:57

После трёх лет разработки опубликована спецификация для формата изображений AVIF 1.2 (AV1 Image Format), использующего технологии внутрикадрового сжатия, применяемые в формате кодирования видео AV1. Контейнер для распространения данных в формате AVIF аналогичен HEIF. Помимо изображений в стандартном динамическом диапазоне (SDR), AVIF поддерживает изображения в расширенном динамическом диапазоне (HDR, High Dynamic Range) и цветовом пространстве Wide-gamut.

В новой версии стандартизирована поддержка механизма "Sample Transform", позволяющего формировать конечное изображение через объединение одного или нескольких вспомогательных изображений и констант, используя математические преобразования над пикселями, тип и параметры которых сохраняются в области с метаданными. Например, данный механизм может применяться для создания изображений с более высокой глубиной цвета из изображений с низкой глубиной цвета, сохраняя при этом обратную совместимость. В библиотеке libavif, предлагающей эталонную реализацию формата AVIF, экспериментальная поддержка "Sample Transform" присутствует с апреля 2024 года.

Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony128052 (?), 09:28, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Сквжите сколько на Pentium 4 и Core 2 Duo открывается FullHD изображение в AVIF?
     
     
  • 2.10, Bob (??), 10:42, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе прогулы в крематории ставят, а ну - марш в печку)
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:32, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё равно мыло по сравнению с jpegxl.
     
     
  • 2.12, Bob (??), 10:47, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот только его почти отовсюду выпилили и маргинилизировали

    простой юзер выберет HEIC / HEVC, из-за аппаратной поддержки

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:35, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И это все изменения за три года???
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:42, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чел,целая спецификация,мало что ли? D
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:09, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > формировать конечное изображение через объединение одного или нескольких вспомогательных изображений

    Извините за нубство, а что, сразу объединить это нельзя??

     
  • 1.6, Аноним (5), 10:15, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чтоб 2 раза не вставать... Ребят, знаете какой-нибудь стандарт на АННОТАЦИЮ картинок? Суть такова...
    Есть изображение. Хочется либо в самой картинке (где-то в сопутствующих данных) либо в отдельном файле хранить геометрические/текстовые аннотации, которые рендером накладываются поверх картинки отдельным слоем. Скажем, картинка "я на море" и в аннотациях есть большая красная стрелка, которая указывает на меня.
    Стандарт нужен простой, никакой вычурной геометрии - тупо простейшие фигуры и текст. Главное - чтобы это хоть как-то было стандартизовано.
    В идеале ещё и НЕСКОЛЬКО именованных аннотаций, чтобы между ними можно было переключаться.
     
     
  • 2.7, Bob (??), 10:40, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем такой оффтоп под конкретной новостью, в эпоху ИИ? Кинь запрос в нейронку.
     
  • 2.8, Tron is Whistling (?), 10:41, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SVG называется. Запихиваешь свою картинку в SVG через data URI, и делаешь в SVG остальную аннотацию. Переключаешься жабоскриптом.
     
  • 2.9, Tron is Whistling (?), 10:42, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и в отдельном файле, да. В SVG ссылка на картинку и аннотация, картинка лежит рядом с SVG.
     
  • 2.11, Мемоним (?), 10:47, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PDF
     
