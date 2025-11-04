Представлен формат изображений AVIF 1.2

|
2.10, Bob (??), 10:42, 04/11/2025
тебе прогулы в крематории ставят, а ну - марш в печку)
2.12, Bob (??), 10:47, 04/11/2025
вот только его почти отовсюду выпилили и маргинилизировали
простой юзер выберет HEIC / HEVC, из-за аппаратной поддержки
1.5, Аноним (5), 10:09, 04/11/2025
> формировать конечное изображение через объединение одного или нескольких вспомогательных изображений
Извините за нубство, а что, сразу объединить это нельзя??
1.6, Аноним (5), 10:15, 04/11/2025
И чтоб 2 раза не вставать... Ребят, знаете какой-нибудь стандарт на АННОТАЦИЮ картинок? Суть такова...
Есть изображение. Хочется либо в самой картинке (где-то в сопутствующих данных) либо в отдельном файле хранить геометрические/текстовые аннотации, которые рендером накладываются поверх картинки отдельным слоем. Скажем, картинка "я на море" и в аннотациях есть большая красная стрелка, которая указывает на меня.
Стандарт нужен простой, никакой вычурной геометрии - тупо простейшие фигуры и текст. Главное - чтобы это хоть как-то было стандартизовано.
В идеале ещё и НЕСКОЛЬКО именованных аннотаций, чтобы между ними можно было переключаться.
2.7, Bob (??), 10:40, 04/11/2025
А зачем такой оффтоп под конкретной новостью, в эпоху ИИ? Кинь запрос в нейронку.
2.8, Tron is Whistling (?), 10:41, 04/11/2025
SVG называется. Запихиваешь свою картинку в SVG через data URI, и делаешь в SVG остальную аннотацию. Переключаешься жабоскриптом.
