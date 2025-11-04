Представлен формат изображений AVIF 1.2

После трёх лет разработки опубликована спецификация для формата изображений AVIF 1.2 (AV1 Image Format), использующего технологии внутрикадрового сжатия, применяемые в формате кодирования видео AV1. Контейнер для распространения данных в формате AVIF аналогичен HEIF. Помимо изображений в стандартном динамическом диапазоне (SDR), AVIF поддерживает изображения в расширенном динамическом диапазоне (HDR, High Dynamic Range) и цветовом пространстве Wide-gamut.

В новой версии стандартизирована поддержка механизма "Sample Transform", позволяющего формировать конечное изображение через объединение одного или нескольких вспомогательных изображений и констант, используя математические преобразования над пикселями, тип и параметры которых сохраняются в области с метаданными. Например, данный механизм может применяться для создания изображений с более высокой глубиной цвета из изображений с низкой глубиной цвета, сохраняя при этом обратную совместимость. В библиотеке libavif, предлагающей эталонную реализацию формата AVIF, экспериментальная поддержка "Sample Transform" присутствует с апреля 2024 года.



