Альянс AOMedia анонсировал видеокодек нового поколения AV2

2.9 , IMBird ( ok ), 09:01, 16/09/2025 Ну, справедливости ради кодеки у того же гугла (за AV не знаю) — лютое мыло, пропихиваемое через силу.

3.18 , Аноним ( - ), 09:48, 16/09/2025 > Ну, справедливости ради кодеки у того же гугла (за AV не знаю) —

> лютое мыло, пропихиваемое через силу. 1) Мыло на движущемся видео выглядит - лучше чем рассыпание на мпеговские квадратики, при прочих равных. В движении глаз не замечает мелкие детали. А макроблоки - замечает.

2) На ютубе мувики 720p и выше выглядят очень даже. Особенно в AV1.

3) Кроме гугловского libaom есть так то и svt-av1, в новых версиях там как раз sharpness подкрутили - и вообще - крутилку вывесили для эстетов. Так что "для себя" можно и поэстетствовать. Или просто кодировать в Q-mode и не жестить с Q.

3.24 , Аноним ( 24 ), 09:59, 16/09/2025 Важно, какой был исходник.

8k пример:

https://www.youtube.com/watch?v=b3ootXSAaqE

3.29 , pda ( ok ), 10:24, 16/09/2025 Гугл взялись жёстко оптимизить трафик. То, как у них сейчас показывает FullHD и выше и как это показывало раньше - небо и земля. Ну и на премиум внезапно отдаёт видео в лучшем качестве. (По крайней мере так говорят.)

2.10 , MihaNix ( ok ), 09:02, 16/09/2025 Попробуйте использовать видео в более низком разрешении.

Требования к пропускной способности канала снижаются, и декодер почти не сталкивается с ограничениями производительности оборудования.

Я уменьшаю разрешение вплоть до 480p.

На моём мониторе это выглядит достаточно хорошо и не становится сильно мыльным. Лучше так, чем посыпавшееся изображение и выпадение кадров, рывки и рассинхрон со звуковой дорожкой.

3.17 , Аноним ( - ), 09:44, 16/09/2025 > Я уменьшаю разрешение вплоть до 480p. Даже немолодой ноут и планшет отлично жрут 720p AV1 с ютуба, dav1d все-таки вещь. Его изрядно заоптимизили. И там поток как раз мизерный, в 264 он тупо в разы больше - так что икает видео при отклонениях сети от идеала намного меньше чем с 264. Чтобы 480p было - это вообще что за девайс надо брать? Какого года выпуска?

4.26 , Аноним ( 26 ), 10:03, 16/09/2025 > Чтобы 480p было - это вообще что за девайс надо брать? Какого года выпуска? Ну если там монитор такой, что 480p нормально выглядит, то девайс соответствующий, наверное.

5.39 , Аноним ( - ), 11:42, 16/09/2025 > Ну если там монитор такой, что 480p нормально выглядит, то девайс соответствующий, наверное. Ну.. если сэр где-то нашел AGP видяху (блин, в каком году PCIe вышел?) - там наверное да, монитор может быть под стать. Хоть для меня и загадка как оно еще не сдохло от старости такое. Таким извините, только 360p фалбэк с H.264 остается. Но на таком мониторе это как раз самое оно :)

2.15 , НяшМяш ( ok ), 09:14, 16/09/2025 Хотя казалось бы, уже можно было накопить на любую затычку 5+ -летней давности (типа GT 1030) и смотреть видосы с аппаратным ускорением.

3.25 , Аноним ( - ), 10:01, 16/09/2025 > Хотя казалось бы, уже можно было накопить на любую затычку 5+ -летней давности Может у сэра ноут? Там затычки дороговаты и специфичны будут. > (типа GT 1030) и смотреть видосы с аппаратным ускорением. Это нвидия чтоли? С ней гимора не оберешься в линухе. Да и в винде уже пожалуй, их кроме AI сейчас мало что интересует уже.

3.28 , MihaNix ( ok ), 10:17, 16/09/2025 Если устройство поддерживает такое.

См., к примеру, смартфоны, планшеты, ноутбуки и небольшие материнские платы с BGA компонентами, без слотов расширения... P.S.

История из жизни:

У знакомого человека возникла проблема с видеокартой: встроенная модель не справлялась с нагрузкой.

Диалог:

— Что за железо?

— Да хз, приходи и глянь.

Я пришел с неплохой, относительно современной PCI-E видеокартой Nvidia.

С мыслями «надеюсь, блок питания выдержит нагрузку» открываю системный блок.

Открыв крышку, обнаружил на материнской плате AGP-слот :( Да, пятилетняя видюха — это хорошо :)

4.33 , Аноним ( 24 ), 10:43, 16/09/2025 Ну есть бюджетные варианты, мини-пк с Intel N100/N200.

Или если нужен именно системник, то собрать на базе i3-12100 со встройкой.

Quick Sync всё же решает:

https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video

4.38 , Аноним ( - ), 11:33, 16/09/2025 > См., к примеру, смартфоны, планшеты, ноутбуки и небольшие материнские платы

> с BGA компонентами, без слотов расширения... Планшет десятилетней давности - который уже физически едва живой - на ура жует AV1 с ютуба в софте. При том это далеко не топовая модель, достаточно дешевый медиатек.

2.34 , Ценитель GPL рогаликов ( ? ), 10:54, 16/09/2025 Даже не сомневаюсь, что на бюджетных амд-шных апу-шках все будет идеально ровно.


