Альянс AOMedia анонсировал видеокодек нового поколения AV2

2.9, IMBird (ok), 09:01, 16/09/2025
Ну, справедливости ради кодеки у того же гугла (за AV не знаю) — лютое мыло, пропихиваемое через силу.
3.18, Аноним (-), 09:48, 16/09/2025
> Ну, справедливости ради кодеки у того же гугла (за AV не знаю) —
> лютое мыло, пропихиваемое через силу.
1) Мыло на движущемся видео выглядит - лучше чем рассыпание на мпеговские квадратики, при прочих равных. В движении глаз не замечает мелкие детали. А макроблоки - замечает.
2) На ютубе мувики 720p и выше выглядят очень даже. Особенно в AV1.
3) Кроме гугловского libaom есть так то и svt-av1, в новых версиях там как раз sharpness подкрутили - и вообще - крутилку вывесили для эстетов. Так что "для себя" можно и поэстетствовать. Или просто кодировать в Q-mode и не жестить с Q.
3.29, pda (ok), 10:24, 16/09/2025
|+2 +/–
Гугл взялись жёстко оптимизить трафик. То, как у них сейчас показывает FullHD и выше и как это показывало раньше - небо и земля. Ну и на премиум внезапно отдаёт видео в лучшем качестве. (По крайней мере так говорят.)
2.10, MihaNix (ok), 09:02, 16/09/2025
Попробуйте использовать видео в более низком разрешении.
Требования к пропускной способности канала снижаются, и декодер почти не сталкивается с ограничениями производительности оборудования.
Я уменьшаю разрешение вплоть до 480p.
На моём мониторе это выглядит достаточно хорошо и не становится сильно мыльным. Лучше так, чем посыпавшееся изображение и выпадение кадров, рывки и рассинхрон со звуковой дорожкой.
3.17, Аноним (-), 09:44, 16/09/2025
> Я уменьшаю разрешение вплоть до 480p.
Даже немолодой ноут и планшет отлично жрут 720p AV1 с ютуба, dav1d все-таки вещь. Его изрядно заоптимизили. И там поток как раз мизерный, в 264 он тупо в разы больше - так что икает видео при отклонениях сети от идеала намного меньше чем с 264.
Чтобы 480p было - это вообще что за девайс надо брать? Какого года выпуска?
4.26, Аноним (26), 10:03, 16/09/2025
> Чтобы 480p было - это вообще что за девайс надо брать? Какого года выпуска?
Ну если там монитор такой, что 480p нормально выглядит, то девайс соответствующий, наверное.
5.39, Аноним (-), 11:42, 16/09/2025
> Ну если там монитор такой, что 480p нормально выглядит, то девайс соответствующий, наверное.
Ну.. если сэр где-то нашел AGP видяху (блин, в каком году PCIe вышел?) - там наверное да, монитор может быть под стать. Хоть для меня и загадка как оно еще не сдохло от старости такое.
Таким извините, только 360p фалбэк с H.264 остается. Но на таком мониторе это как раз самое оно :)
2.15, НяшМяш (ok), 09:14, 16/09/2025
Хотя казалось бы, уже можно было накопить на любую затычку 5+ -летней давности (типа GT 1030) и смотреть видосы с аппаратным ускорением.
3.25, Аноним (-), 10:01, 16/09/2025
|+2 +/–
> Хотя казалось бы, уже можно было накопить на любую затычку 5+ -летней давности
Может у сэра ноут? Там затычки дороговаты и специфичны будут.
> (типа GT 1030) и смотреть видосы с аппаратным ускорением.
Это нвидия чтоли? С ней гимора не оберешься в линухе. Да и в винде уже пожалуй, их кроме AI сейчас мало что интересует уже.
3.28, MihaNix (ok), 10:17, 16/09/2025
Если устройство поддерживает такое.
См., к примеру, смартфоны, планшеты, ноутбуки и небольшие материнские платы с BGA компонентами, без слотов расширения...
P.S.
История из жизни:
У знакомого человека возникла проблема с видеокартой: встроенная модель не справлялась с нагрузкой.
Диалог:
— Что за железо?
— Да хз, приходи и глянь.
Я пришел с неплохой, относительно современной PCI-E видеокартой Nvidia.
С мыслями «надеюсь, блок питания выдержит нагрузку» открываю системный блок.
Открыв крышку, обнаружил на материнской плате AGP-слот :(
Да, пятилетняя видюха — это хорошо :)
4.38, Аноним (-), 11:33, 16/09/2025
> См., к примеру, смартфоны, планшеты, ноутбуки и небольшие материнские платы
> с BGA компонентами, без слотов расширения...
Планшет десятилетней давности - который уже физически едва живой - на ура жует AV1 с ютуба в софте. При том это далеко не топовая модель, достаточно дешевый медиатек.
1.5, Жироватт (ok), 08:55, 16/09/2025
> новый формат кодирования видео не требует оплаты отчислений и основан на технологиях, патентах и интеллектуальной собственности участников альянса AOMedia, которые передают пользователям AV2 лицензию на безвозмездное использование своих патентов
А вот это - найс
> средств для одновременной доставки нескольких видео в рамках одного видеопотока, с возможностью их раздельного отображения на экране.
Хм...интересно, а в VLC это уже есть, или будет реализовано буквально сразу после релиза?
1.11, Аноним (11), 09:05, 16/09/2025
> отмечается появление средств для одновременной доставки нескольких видео в рамках одного видеопотока, с возможностью их раздельного отображения на экране.
Интересно, это вообще зачем?
2.16, НяшМяш (ok), 09:16, 16/09/2025
Возможно, для стереокартинки. Или для каких-нибудь видеорегистраторов или видеонаблюдения.
2.22, Аноним (22), 09:56, 16/09/2025
Для спортивных трансляций. Например f1 там в трансляции больше 20 потоков которые хорошо бы синхронизировать.
2.23, Аноним (23), 09:56, 16/09/2025
У обычного человека 2 уха и 2 глаза. Можно 4 разных потока одновременно подавать - 2 видео и 2 аудио. Эффективность восприятия контента увеличится в 4 раза!
3.30, Пыщь (?), 10:26, 16/09/2025
Ну раз потоками, а не каналами оперировать, то представляется так: в левый глаз мультфильм про виннипуха где его из норы кролика тащат, в правый глаз очередной высер^W эпизод "Ёлки" от минкультуры, в левое ухо - запись матча Шараповой, в правое - Burzum..
Эффективность восприятия!?
3.31, Аноним (-), 10:26, 16/09/2025
> У обычного человека 2 уха и 2 глаза. Можно 4 разных потока одновременно
> подавать - 2 видео и 2 аудио. Эффективность восприятия контента увеличится в 4 раза!
Обычный квадратор для видеонаблюдения готов поспорить с этим утверждением. А вот кодировать ЭТО как 1 поток - не особо эффективно: реально это 4 потока никак не связанных между собой. Кроме желания их видеть одновременно все.
1.27, Аноним (27), 10:15, 16/09/2025
Кстати неплохая новость для производителей видеокарт. Особенно для Куртки Nvidia. Наскок я знаю, если мне не изменяет память RTX 30 серии поддерживает только кодирование Av1. А RTX 40 и 50 серии уже и кодирование и декодирование AV1. Куртка создал спец версию драйверов под названием "Nvidia Studio". Т.е драйвера для творчества: Для стримеров, видеомонтажников, цветокорректоров, для тех кто занимается конвертацией видео и т.д. Так же есть спец ноуты "Studio" специально для таких людей и там стоят ест-но видеокарты Nvidia и драйвера Studio.
К чему это я? Я к тому, что возможно уже в 2026 г в условной RTX 60 серии Куртка может внедрить этот кодек. Либо только кодирование либо декодирование либо и то и то. Но думаю будет разделение. Сначала только кодирование в AV2 а в RTX 70 серии и то и то.
Могу ошибаться. Всё зависит от того насколько быстро альянс создаст 2 версию этого кодека и как быстро можно будет его адаптировать под современные видеокарты. Думаю ИИ и тензорные ядра намного ускорит этот процесс как и саму реализацию в виде видеокарты.
1.35, Аноним (35), 11:13, 16/09/2025
по старинке пережимаю всё в х264 чтобы смотреть с флэшки на старом телеке. а этот кодек будет для новых приставок или смартфонов. кстати кто знает, в смарт-тв приложение Ютуб в каком кодеке выводит? а всякие vkvideo во что жмёт?
2.40, Аноним (-), 11:48, 16/09/2025
> в смарт-тв приложение Ютуб в каком кодеке выводит?
От степени древности и умений железа зависит. Совсем древние - H.264, но там чаще всего fallback в 360p на данный момент идет. И древние апи для ЭТИХ - держат. Через которые качалки качают видео с ютуба без того весьма отдельного кайфа с ремуксом кусков DASH потоков самолично, что довольно глючно и работает не всегда. Но - только с зашакаленым качеством.
> а всякие vkvideo во что жмёт?
Вконтач вроде AV1 таки у себя прикрутил. Не одному ж ютубу бандвиз себе экономить?
|