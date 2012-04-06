The OpenNET Project / Index page

Альянс AOMedia анонсировал видеокодек нового поколения AV2

16.09.2025 08:22

Альянс Open Media (AOMedia), курирующий разработку формата кодирования видео AV1, анонсировал публикацию в конце года открытого стандарта и эталонной реализации для нового формата кодирования видео AV2. Новый стандарт рассматривается не только как продолжение развития видеокодека AV1, но и как основа будущего технологического стека AOMedia. Разработка AV2 ведётся уже несколько лет, и первая предварительная реализация была предложена два года назад и вошла в состав выпуска библиотеки libavif 1.0.

Как и AV1 новый формат кодирования видео не требует оплаты отчислений и основан на технологиях, патентах и интеллектуальной собственности участников альянса AOMedia, которые передают пользователям AV2 лицензию на безвозмездное использование своих патентов. В число участников AOMedia входят такие компании, как Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Facebook, Amazon, Intel, IBM, AMD, ARM, Samsung, Adobe, Broadcom, Realtek, Vimeo, Cisco, NVIDIA, Netflix и Hulu. Применяемая в AOMedia модель лицензирования патентов напоминает подход организации W3C, используемый для создания не требующих отчисления Web-технологий.

Из особенностей AV2 отмечается оптимизация для применения в потоковом вещании, значительное улучшение по сравнению с AV1 производительности операций сжатия, расширенная поддержка возможностей для виртуальной и дополненной реальности, поддержка более широкого диапазона визуального качества. Также отмечается появление средств для одновременной доставки нескольких видео в рамках одного видеопотока, с возможностью их раздельного отображения на экране.

  • 1.1, iPony128052 (?), 08:24, 16/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Чую недовольства местной аудитории по типу "у меня ПК кое-как тянет VP9"
     
     
  • 2.9, IMBird (ok), 09:01, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну, справедливости ради кодеки у того же гугла (за AV не знаю) — лютое мыло, пропихиваемое через силу.
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 09:48, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, справедливости ради кодеки у того же гугла (за AV не знаю) —
    > лютое мыло, пропихиваемое через силу.

    1) Мыло на движущемся видео выглядит - лучше чем рассыпание на мпеговские квадратики, при прочих равных. В движении глаз не замечает мелкие детали. А макроблоки - замечает.
    2) На ютубе мувики 720p и выше выглядят очень даже. Особенно в AV1.
    3) Кроме гугловского libaom есть так то и svt-av1, в новых версиях там как раз sharpness подкрутили - и вообще - крутилку вывесили для эстетов. Так что "для себя" можно и поэстетствовать. Или просто кодировать в Q-mode и не жестить с Q.

     
  • 3.24, Аноним (24), 09:59, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Важно, какой был исходник.
    8k пример:
    https://www.youtube.com/watch?v=b3ootXSAaqE
     
  • 3.29, pda (ok), 10:24, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гугл взялись жёстко оптимизить трафик. То, как у них сейчас показывает FullHD и выше и как это показывало раньше - небо и земля. Ну и на премиум внезапно отдаёт видео в лучшем качестве. (По крайней мере так говорят.)
     
  • 2.10, MihaNix (ok), 09:02, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте использовать видео в более низком разрешении.
    Требования к пропускной способности канала снижаются, и декодер почти не сталкивается с ограничениями производительности оборудования.
    Я уменьшаю разрешение вплоть до 480p.
    На моём мониторе это выглядит достаточно хорошо и не становится сильно мыльным. Лучше так, чем посыпавшееся изображение и выпадение кадров, рывки и рассинхрон со звуковой дорожкой.
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 09:44, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я уменьшаю разрешение вплоть до 480p.

    Даже немолодой ноут и планшет отлично жрут 720p AV1 с ютуба, dav1d все-таки вещь. Его изрядно заоптимизили. И там поток как раз мизерный, в 264 он тупо в разы больше - так что икает видео при отклонениях сети от идеала намного меньше чем с 264.

    Чтобы 480p было - это вообще что за девайс надо брать? Какого года выпуска?

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 10:03, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чтобы 480p было - это вообще что за девайс надо брать? Какого года выпуска?

    Ну если там монитор такой, что 480p нормально выглядит, то девайс соответствующий, наверное.

     
     
  • 5.39, Аноним (-), 11:42, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну если там монитор такой, что 480p нормально выглядит, то девайс соответствующий, наверное.

    Ну.. если сэр где-то нашел AGP видяху (блин, в каком году PCIe вышел?) - там наверное да, монитор может быть под стать. Хоть для меня и загадка как оно еще не сдохло от старости такое.

    Таким извините, только 360p фалбэк с H.264 остается. Но на таком мониторе это как раз самое оно :)

     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 09:14, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя казалось бы, уже можно было накопить на любую затычку 5+ -летней давности (типа GT 1030) и смотреть видосы с аппаратным ускорением.
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 10:01, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Хотя казалось бы, уже можно было накопить на любую затычку 5+ -летней давности

    Может у сэра ноут? Там затычки дороговаты и специфичны будут.

    > (типа GT 1030) и смотреть видосы с аппаратным ускорением.

    Это нвидия чтоли? С ней гимора не оберешься в линухе. Да и в винде уже пожалуй, их кроме AI сейчас мало что интересует уже.

     
  • 3.28, MihaNix (ok), 10:17, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если устройство поддерживает такое.
    См., к примеру, смартфоны, планшеты, ноутбуки и небольшие материнские платы с BGA компонентами, без слотов расширения...

    P.S.
    История из жизни:
    У знакомого человека возникла проблема с видеокартой: встроенная модель не справлялась с нагрузкой.
    Диалог:
    — Что за железо?
    — Да хз, приходи и глянь.
    Я пришел с неплохой, относительно современной PCI-E видеокартой Nvidia.
    С мыслями «надеюсь, блок питания выдержит нагрузку» открываю системный блок.
    Открыв крышку, обнаружил на материнской плате AGP-слот :(

    Да, пятилетняя видюха — это хорошо :)

     
     
  • 4.33, Аноним (24), 10:43, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну есть бюджетные варианты, мини-пк с Intel N100/N200.
    Или если нужен именно системник, то собрать на базе i3-12100 со встройкой.
    Quick Sync всё же решает:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video
     
  • 4.38, Аноним (-), 11:33, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > См., к примеру, смартфоны, планшеты, ноутбуки и небольшие материнские платы
    > с BGA компонентами, без слотов расширения...

    Планшет десятилетней давности - который уже физически едва живой - на ура жует AV1 с ютуба в софте. При том это далеко не топовая модель, достаточно дешевый медиатек.

     
  • 2.34, Ценитель GPL рогаликов (?), 10:54, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже не сомневаюсь, что на бюджетных амд-шных апу-шках все будет идеально ровно.
     

  • 1.5, Жироватт (ok), 08:55, 16/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > новый формат кодирования видео не требует оплаты отчислений и основан на технологиях, патентах и интеллектуальной собственности участников альянса AOMedia, которые передают пользователям AV2 лицензию на безвозмездное использование своих патентов

    А вот это - найс

    > средств для одновременной доставки нескольких видео в рамках одного видеопотока, с возможностью их раздельного отображения на экране.

    Хм...интересно, а в VLC это уже есть, или будет реализовано буквально сразу после релиза?

     
  • 1.11, Аноним (11), 09:05, 16/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > отмечается появление средств для одновременной доставки нескольких видео в рамках одного видеопотока, с возможностью их раздельного отображения на экране.

    Интересно, это вообще зачем?

     
     
  • 2.12, 000110 (?), 09:07, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Чтобы неотключаемую рекламу тебе крутить, анончик
     
  • 2.16, НяшМяш (ok), 09:16, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, для стереокартинки. Или для каких-нибудь видеорегистраторов или видеонаблюдения.
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:49, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем же, зачем и несколько аудиоканалов
     
  • 2.21, Аноним (-), 09:52, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, это вообще зачем?

    3D видео и прочий VR?

     
  • 2.22, Аноним (22), 09:56, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для спортивных трансляций. Например f1 там в трансляции больше 20 потоков которые хорошо бы синхронизировать.
     
  • 2.23, Аноним (23), 09:56, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У обычного человека 2 уха и 2 глаза. Можно 4 разных потока одновременно подавать - 2 видео и 2 аудио. Эффективность восприятия контента увеличится в 4 раза!
     
     
  • 3.30, Пыщь (?), 10:26, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну раз потоками, а не каналами оперировать, то представляется так: в левый глаз мультфильм про виннипуха где его из норы кролика тащат, в правый глаз очередной высер^W эпизод "Ёлки" от минкультуры, в левое ухо - запись матча Шараповой, в правое - Burzum..

    Эффективность восприятия!?

     
  • 3.31, Аноним (-), 10:26, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У обычного человека 2 уха и 2 глаза. Можно 4 разных потока одновременно
    > подавать - 2 видео и 2 аудио. Эффективность восприятия контента увеличится в 4 раза!

    Обычный квадратор для видеонаблюдения готов поспорить с этим утверждением. А вот кодировать ЭТО как 1 поток - не особо эффективно: реально это 4 потока никак не связанных между собой. Кроме желания их видеть одновременно все.

     
  • 2.36, Соль земли2 (?), 11:23, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже для VR допиливают.
     

  • 1.27, Аноним (27), 10:15, 16/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати неплохая новость для производителей видеокарт. Особенно для Куртки Nvidia. Наскок я знаю, если мне не изменяет память RTX 30 серии поддерживает только кодирование Av1. А RTX 40 и 50 серии уже и кодирование и декодирование AV1. Куртка создал спец версию драйверов под названием "Nvidia Studio". Т.е драйвера для творчества: Для стримеров, видеомонтажников, цветокорректоров, для тех кто занимается конвертацией видео и т.д. Так же есть спец ноуты "Studio" специально для таких людей и там стоят ест-но видеокарты Nvidia и драйвера Studio.

    К чему это я? Я к тому, что возможно уже в 2026 г в условной RTX 60 серии Куртка может внедрить этот кодек. Либо только кодирование либо декодирование либо и то и то. Но думаю будет разделение. Сначала только кодирование в AV2 а в RTX 70 серии и то и то.

    Могу ошибаться. Всё зависит от того насколько быстро альянс создаст 2 версию этого кодека и как быстро можно будет его адаптировать под современные видеокарты. Думаю ИИ и тензорные ядра намного ускорит этот процесс как и саму реализацию в виде видеокарты.

     
     
  • 2.32, Аноним (24), 10:32, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если задача в работе именно с видео, есть Arc B570/580:
    - https://cdn.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2025/01/16/1116873/decode_
    - https://cdn.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2025/01/16/1116873/decode_
     
  • 2.37, Соль земли2 (?), 11:25, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только 40хх https://developer.nvidia.com/video-encode-decode-support-matrix
     

  • 1.35, Аноним (35), 11:13, 16/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    по старинке пережимаю всё в х264 чтобы смотреть с флэшки на старом телеке. а этот кодек будет для новых приставок или смартфонов. кстати кто знает, в смарт-тв приложение Ютуб в каком кодеке выводит? а всякие vkvideo во что жмёт?
     
     
  • 2.40, Аноним (-), 11:48, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в смарт-тв приложение Ютуб в каком кодеке выводит?

    От степени древности и умений железа зависит. Совсем древние - H.264, но там чаще всего fallback в 360p на данный момент идет. И древние апи для ЭТИХ - держат. Через которые качалки качают видео с ютуба без того весьма отдельного кайфа с ремуксом кусков DASH потоков самолично, что довольно глючно и работает не всегда. Но - только с зашакаленым качеством.

    > а всякие vkvideo во что жмёт?

    Вконтач вроде AV1 таки у себя прикрутил. Не одному ж ютубу бандвиз себе экономить?

     

