Кодек AV2 продемонстрировал снижение битрейта на 30% при уровне качества AV1

|
|1.2, Аноним (2), 11:00, 11/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Круто, но во сколько десятков раз кодирование у него медленнее, чем у AV1?
|
|
|
|2.6, Аноним (-), 11:11, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Есть еще одна проблема. Когда рипуешь видео, допустим длинное, в 1-2 часа - могут появиться внезапные битые кадры (артефакты). Появиться они могут совершенно рандомно в любом месте. И до сих пор нет ни единого механизма (по крайне мере в Linux мне о таком неизвестно), который бы позволил гарантировать отсутствие битых кадров (рассыпание в квадратики) или хотя бы позволял протестировать/проверить видео на наличие таких битых кадров программным способом, а не сидеть и не пересматривать вручную рипованый видос, стараясь не моргнуть и не пропустить ни один кадр.
|
|
|
|
|
|4.10, Аноним (-), 11:18, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Я риповкой видео занимаюсь уже 15 лет. За это время сменил 7-8 компов на разных процессорах (Intel/AMD), с разными типами памяти, разными дистрибутивами. Если не занимаешься ежедневной риповкой видео, то не говори того, в чем не разбираешься. Зайди на любой трекер, скачай 1000 видосов и убедись, что в каждом 5м будут битые кадры. Проблема существует и она пока никак не решается. От новизны железа и дистрибутивов не зависит. Полный рандом.
|
|
|
|
|
|6.31, Аноним (31), 12:10, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хинто: поток можно такой сделать, чтобы "фирменный" плеер нормально играл, а васяновские рип-энкодеры спотыкались и давали артефакт в зависимости от фазы Луны.
|
|5.13, Аноним (13), 11:25, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Примерно 100% рипов сделаны криволапыми и ленивыми идиотами, я в этом давно убедился. Даже цвета запорят, и в место чёрного цвета смотри на серый (не говоря уж об оттенках). Но версия с неисправной памятью мне нравится. Я лично никогда не сталкивался со "случайными" артефактами, только с понятными и воспроизводимыми.
|
|
|
|6.17, Аноним (8), 11:30, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Абсолютная правда. И кривые проприетарные пиписьки вместо плееров ещё не забываем.
|
|
|
|7.22, Владислав (??), 11:47, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Абсолютная неправда. Я тоже лет 10 как создаю рипы для одного известного трекера. Точно знаю, что битые кадры не зависят от оперативки. Можно хоть 100 раз менять оперативку - Memtest будет показывать отсутствие проблем, а во время рипов (использую ffmpeg) будут появляться случайные битые кадры. Этот процесс особо не зависит от настроек рипования. Да и появляться битые кадры будут на любых плеерах, вне зависимости от открытых исходников.
|
|
|
|8.24, Аноним (24), 11:58, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
memtest86 - довольно слабый тест, он выявляет проблемы, когда память совсем не д... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|10.38, Аноним (13), 12:35, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
У меня для тебя плохие новости, но память без ошибок ты практически не найдёшь, ... текст свёрнут, показать
|
|9.37, Аноним (37), 12:33, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Чтобы тестировать на корректность цифровую информацию ее надо дублировать, либо ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|11.45, Аноним (37), 13:05, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
я же сказал, сравнивать надо с аналоговым эталоном, буквально в ручную проверять... текст свёрнут, показать
|
|6.29, зомбированный (?), 12:09, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
цвета запарывает твой IPS монитор. я когда смотрю фильмы на ЭЛТ-телеке цвета норм, особенно неоновые вообще супер - любой ЖК отстой.
|
|
|
|7.34, Аноним (13), 12:19, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Элт мониторы, кстати, ещё в 90х позволяли 12 битные цвета отображать (ну, в проф оборудовании можно было встретить). Крайние модели элт вообще шикарные были. Там разве что чёрный не совсем чёрный, как у нынешних OLED, но цветность только недавно подобралась к уровням элт. Всё больше 6-битный цвет с дизеренгом до 8 бит был, но помимо цветов у жк есть проблемы побольше.
|
|7.63, Аноним (8), 13:37, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лол. У меня вот QD-OLED, но что-то это не мешает скуфам-риперам ставить limited RGB диапазон (16-235).
|
|6.33, Барток (-), 12:18, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Примерно 100% рипов сделаны криволапыми и ленивыми идиотами
Знаю лично несколько профессиональных рипперов еще со времен торрентс.ру (познакомились на торрентовках). Ребята, которые этим делом начали заниматься с 2005 года или где-то так, и занимаются до сих пор. У людей за это время накопилась тонна опыта (тысячи рипов), сменилось по 5-10 поколений ПК, различные операционные системы (кто-то начинал на Windows, потом перешел на Linux) и инструменты для создания рипов (кто-то начинал с проприетарных риповалок, потом перешел на опенсорсные). Но одно остается неизменным - даже сегодня никто из них не может быть уверен в том, что получит 100% чистый рип без рандомных артефактов в кадрах. Какие настройки не применялись бы, с какой скорость и алгоритмом ты ни риповал бы. Если даже в веб-рипах на платных площадках иногда встречается такое, о чем тут можно говорить. Нужна технология, которая будет такие вещи если не исправлять на стадии рипования, то хотя бы действительно проверять уже в получившемся видеофайле.
|
|
|
|7.36, Аноним (13), 12:28, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Наверно, это те самые ребята, что x264 кодируют в битрейт поменьше, а то, что психовизуальщина у них плывёт, так это "совершенно необъяснимо". Артефакты не рандомные, они зависят от уровня продакшена и количества добавленных при мастеринге косяков. Что нельзя предсказать, так это как кодек отреагирует на изменение сложности сцены в таком случае. Большинство, типа libaom просто насыпет артефактов, svt-av1 постарается забить всё битрейтом, современные кодеки вроде vvenc попробуют отфильтровать аномалии. Но попытка ограничить битрейт в любом случае всегда приведёт к рассыпанию потока (привет рипперам с 20 летним стажем).
|
|7.61, Пыщь (?), 13:34, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Напомню про космические лучи, или просто уровень ионизирующего излучения. Чем тоньше техпроцесс тем вероятность "пробоя" выше.
|
|7.72, Fracta1L (ok), 13:57, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Читаю тред с недоумением. Сколько качаю кино с торрентов - ни разу не видел каких-то артефактов. Я их встречал только на кривых/недокачанных роликах не буду говорить какого содержания.
|
|5.14, Аноним (8), 11:27, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Играю в VR на Meta Quest 3 и PCVR уже года два, кодек двухпроходной десятибитный AV1. Нет таких проблем, фиксите свой васянодистрибутив ещё раз.
|
|3.11, Аноним (13), 11:22, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это из-за артефактов кмк. Битрейт ему нельзя ограничивать, но тогда неадекватные скачки будут благодаря чему-то невидимому. Рекомендую всё же не страдать хернёй и взять vvenc от fraunhofer -- он неадекватные аномалии фильтрует и соотношение битрейт/качество в среднем лучше.
|
|
|
|4.15, Аноним (8), 11:29, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ммммаксимум васянство. Поэтому качать с рутрекера что-то можно только из аниме подраздела, лол.
|
|3.21, Аноним (21), 11:43, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут речь о перекодировании видеопотока в реальном времени, или видел с каких-то носителей? Во втором случае появление битых кадров - это точно не норма.
|
|
|
|4.23, voltuha (-), 11:53, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зайди на рутрекер или пайратбей, там треть фильмов будет с артефактами - хотя бы в каком-то одном месте за весь фильм да встречаются такие моменты. И это действительно выглядит как странная и хаотичная проблема, которую многие игнорируют.
|
|
|
|5.28, Аноним (31), 12:06, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> странная и хаотичная проблема
Это для тебя странная, а для кого надо - маркер контента.
|
|5.30, Аноним (21), 12:09, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А, интересно. На remux-ах мной пока замечено не было. Рипы редко качаю.
|
|
|
|6.35, Барток (-), 12:22, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В ремуксах проще. Это обычный блюрей, из которого выкинули ремламные ролики и бонусные материалы (всякие допы), чтобы уменьшить размер раздачи. С видеопотоком никаких манипуляций не делается, поэтому ты смотришь стандартный блюрей в его "заводском" качестве. Уж не знаю, как проверяют кадры при создании DVD и Bluray, но пока артефактов на лицензионных дисках не встречал.
|
|
|
|6.82, Аноним (-), 14:27, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня вот 2 ноутбука и 3 стационарника, но могу подтвердить на своем опыте, что рипы частенько попадаются с "квадратиками" в фильмах с того же рутрекера. Качаю примерно 60-70 фильмов в год (самых разных жанров, в основном качества 1080p), из них десяток стабильно с "квадратиками". Причем независимо от релизера такая фигня.
|
|
|
|7.86, Fracta1L (ok), 14:32, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так это не артефакты, это просто следствие пониженного качества. Если ты про пикселизацию полутонов и прочие подобные штуки.
|
|3.46, 1 (??), 13:06, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
вот смотрел как и каждый наверно сотки фильмов и сериалов и ни разу такого не видел. смотрю не на компе конечно. к телеку подключена raspeberry pi4 (до этого была версия помладше и еще был odroid c2) и везде был установлен libreelec (давно на первой малинке был еще openelec)
|
|3.49, Аноним (49), 13:13, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Битые кадры появляются в результате потери ключевого кадра. Может быть решено софтварной перекодировкой. Это когда просто перегоняешь видос ffmpegом без всякого перекодирования. Смысл там примерно в том, что при этом в качестве ключевого кадра будет использовано предыдущее изображение. Конечно гарантия не 100%, но все же лучше, чем просто битое изображение.
|
|
|
|4.51, Аноним (49), 13:16, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И кстати хочу добавить, что на всяких "торрентах" такое возникает именно из за потери кадров камерой, на которую снимали видос. Вы хоть раз пытались снять видос каким-нибудь VLC при помощи вэбки на ноуте? Там кривые тайм-коды выдаются именно из за тормозов самой камеры, а не кривизны проги или вообще какой-то мифической кривизны дистра. Опять же. Все это правится софтварным перекодированием видео.
|
|4.62, Юзер убунту (?), 13:36, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это когда просто перегоняешь видос ffmpegом без всякого перекодирования
Сам хоть понял, что за чушь ты написал?
|
|
|
|5.68, Аноним (49), 13:43, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Комментарий от суперпрофи риппинга видео, который ничего не смыслит в матчасти? Говорят же, что в видео, снятом на камеру, могут быть такие вещи, как попутанные тайм-коды. При хардварном рендеренге это не правится. У меня например при записи с вэбки вообще часто нет первого ключевого кадра, так что проги типа Windows Media Player первые секунд 10 видео тупо показывают черный экран. При софтварной перекодировке эта проблема устраняется. Я хз, как объяснить. При этом формируется изображение в софтварном буффере, с которого выполняется новое формирование ключевых и дельта кадров. Глюки при этом с большой долей вероятности исчезают.
|
|5.69, Аноним (49), 13:46, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А еще из за попутанных тайм кодов в начале видео может показываться не с той скоростью. Например ускоренным. И тупая прогонка через ffmpeg все исправляет. Он вам даже все ошибки в консоли выводит.
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 11:02, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет, чем выше битрейт тем больше нужна полоса пропускания и больше трафик.
|
|2.7, заполнить поле Name (?), 11:12, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Конечно лучше, но новые кодеки используют не так, оставляют мыльное константное качество и у меньшают битрейт. Вместо того чтобы оставлять битрейт и улучшать качество.
Так что какой бы кодек эффективный не изобрели, мыло на Ютубе будет одинаковое, только меньше по трафику.
|
|2.18, Аноним (8), 11:31, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> использование кодека AV2 позволило добиться снижения битрейта на 32.59% по сравнению с кодеком AV1 при аналогичном уровне качества
> при аналогичном уровне качества
Учимся читать.
|
|1.5, Аноним (-), 11:03, 11/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Спасибо за пояснения. А можно все-таки восстановить мой коммент, если уж он не нарушает правил и я никого не оскорбил? Ну и как-то пересмотреть настройки бота, чтобы не удалять каменты по всякой фигне...
|
|1.25, Аноним (31), 11:58, 11/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ещё AV1 не внедрили, а уже AV2 придумали... Технологии устаревают до их использования.
|
|
|
|2.39, blkkid (?), 12:35, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
AV1 вполне себе внедрили, просто технику нужно менять чаще, чем раз в 20 лет и перестать качать рипы с торрентов, пережатые в AVC за каким-то лядом
в любом ГПУ на рынке сейчас есть аппаратная кодировка и декодировка AV1, ютуб и нетфликс стримят видео в AV1, инструменты для скринкаста по возможности кодируют с AV1 для сохранения трафика и места на диске
|
|
|
|3.53, Аноним (53), 13:25, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в любом ГПУ на рынке сейчас есть аппаратная кодировка и декодировка AV1
Мне кажется вы лукавите в этом месте. Мало у кого сейчас есть видеокарта с декодированием и тем более кодированием AV1.
|
|
|
|4.60, Аноним (8), 13:34, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
50 серия у нвидии, например, почему нет. У AMD вроде как лучше с этим делом.
|
|
|
|
|
|6.77, Xo (?), 14:07, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже приставки с av1 уже есть типа tok3, кодек на современном железе есть везде. Другое дело что он работает в разрешениях выше 1080p, поэтому его и не замечают.
|
|6.78, Аноним (-), 14:09, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> большинство сидят на 3060 или вообще 1060
Так у 3060 есть аппаратный декодер.
А 1060... это древность из 2016 года.
Ну уж простите что в ней нет поддержки кодека, который только в 2018м создали.
|
|4.64, Аноним (-), 13:38, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мало у кого сейчас есть видеокарта с декодированием
Читайте внимательно: "в любом ГПУ *на рынке* сейчас".
Это разумеется означает актуальные модели, а не видяха десятилетней давности или еще более древнее.
АМД декодят начиная с RDNA2, энкодят с RDNA3 (2022 год)
NVidia декодят с RTX 3000, энкодят с RTX 4000.
И то, и другое 2020 и 2022 год соответственно.
Т.е. любая не60mжацкая видяха за последние 5 лет поддерживает AV1.
|
|2.43, Аноним (-), 12:56, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ещё AV1 не внедрили
Что значит не внедрили? Каждое второе видео из новых на ютубе - AV1.
Другое дело, что им приходится поддерживать всякое легаси... но это не значит "не внедрили"
|
|
|
|3.58, Аноним (-), 13:31, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пять лет назад, в Tiger Lake
Какие тайгерлейки!
Тут персонажи до сих пор на кop2 сидят, а у самых крутых сандаль в лучшем случае.
|
|3.67, Аноним (66), 13:43, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем мне tiger lake, если 3750 + gtx 1070 все еще тянет в 1080p все интересные мне игры?
|
|
|
|4.71, Аноним (83), 13:55, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так речь про AV1, что его спокойно декодирует интеловская встройка.
|
|
|
|2.48, Аноним (13), 13:12, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Отлично. Ждём в AVIF. JPEG и PNG должны умереть.
Самое забавное, что некоторые инвалиды в это действительно верят. Даже его лосслесс ни разу не лосслесс, я так и не смог добиться без потерь (webp умеет). Ни один формат сжатия на основе видеокодека не способен заменить даже никчёмный доисторический jpeg. И jpegxl -- буквально первая жизнеспособная ему альтернатива. Ну а пнг это пнг, в среднем это безопасный вариант, с рядом оговорок. Не сказал бы что целиком лосслесс по ряду причин, но тут больше претензия к софту -- tiff тоже бывает разный, да даже с targa есть оговорки. Да и медленный неоправданно. В jpegxl постарались все сложности решить адекватными спецификациями и стандартизацией, но где-то мы это уже видели.
|
|1.52, Аноним (49), 13:19, 11/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Меня больше волнует хардварная поддержка этого кодека в видушках. Нет поддержки - привет жер CPU и GPU. h264 хотя бы поддерживается даже утюгами. Если конечно дрова есть. А то видушка 10-летней давности, а в линух все никак поддержку h264 не завезут. В винде работает.
|
|1.54, Аноним (54), 13:28, 11/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
30% это существенное улучшение, молодцы!
Ждём svt-av2 и сравнений с кодеками VVC.
|