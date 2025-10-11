Кодек AV2 продемонстрировал снижение битрейта на 30% при уровне качества AV1

На конференции QoMEX (Quality of Multimedia Experience) в одном из докладов представлены результаты тестирования формата кодирования видео AV2, развиваемого альянсом Open Media (AOMedia) и идущего на смену формату AV1. При использовании метрик оценки качества VMAF (Video Multi-Method Assessment Fusion), разработанных компанией Netflix, использование кодека AV2 позволило добиться снижения битрейта на 32.59% по сравнению с кодеком AV1 при аналогичном уровне качества. При использовании метрик PSRN-YUV (Peak-Signal-to-Noise Ratio 14:1:1) битрейт удалось снизить на 28.63%. При тестировании задействован выпуск AVM 11.0 с эталонной реализацией AV2.

Формат кодирования видео AV2 не требует лицензионных отчислений и позволяет безвозмездно использовать связанные с ним технологии, патенты и интеллектуальную собственность. Особенности AV2: оптимизация для применения в потоковом вещании; значительное улучшение по сравнению с AV1 производительности операций сжатия; расширенная поддержка возможностей для виртуальной и дополненной реальности; поддержка более широкого диапазона визуального качества; возможность одновременной доставки нескольких видео в рамках одного видеопотока с поддержкой их раздельного отображения на экране.

AV2 продолжает использовать гибридную блочно-ориентированную структуру, но в отличие от AV1 поддерживает более крупные суперблоки 256×256, полностью рекурсивное секционирование (partitioning) и более эффективное разделение параметров яркости и цветности. В AV2 задействован унифицированный экспоненциальный квантизатор, охватывающий более широкий диапазон яркости и обеспечивающий большую точность квантования для 8-, 10- и 12-битного видео, а также лучше управляющий низкими битрейтами.

Расширены возможности предсказания межкадровых изменений, которые лучше моделируют изменение яркости и цветности, учитывают при построении модели до 7 предыдущих кадров, поддерживают временную (temporal) интерполяцию и лучше обрабатывают движение в видео с высоким разрешением или быстро меняющимся содержимым. Добавлены дополнительные фильтры для подавления шумов, уменьшения артефактов от сжатия и сохранения детализации. Отмечается, что работа над кодеком AV2 и его эталонной реализацией уже завершена, но остаётся отточить спецификацию, финальный вариант которой планируют опубликовать в конце года.



