Обновление среды рабочего стола COSMIC 1.0.3

21.01.2026 13:34 (MSK)

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, опубликовала выпуск среды рабочего стола COSMIC 1.0.3, а также объявила о доступности сформированного на прошлой неделе обновления 1.0.2. Пакеты с COSMIC 1.0.3 доступны в дистрибутиве Pop!_OS 24.04 и в ближайшее время ожидаются в Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS.

COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана.

Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland.

Основные изменения в выпусках 1.0.1, 1.0.2 и 1.0.3:

  • Реализована поддержка скругления углов для всех окон, а не только для приложений COSMIC. Добавлена возможность отображения теней для окон, среди прочего и при мозаичной компоновке. Для выбора вида углов и теней окон в настройки внешнего вида добавлена секция "Settings > Desktop > Appearance > Window shadow and corners".
  • В композитном сервере реализована активация окон X11-клиентами, работающими через XWayland, что позволяет индикаторам в системном лотке переключать фокус на окна в других виртуальных рабочих столах. Размер пиктограмм для X11-приложений адаптирован для выставленного уровня масштабирования.
  • В файловом менеджере добавлена функция открытия нескольких каталогов в отдельных вкладках. Добавлена опция для переноса времени создания и изменения файла при копировании. Реализована возможность ввода сетевых путей в панели. Добавлено автодополнение ввода пути в панели нажатием клавиши Tab или Shift-Tab. Добавлен диалог подтверждения операции очистки корзины.
  • В мультимедийном проигрывателе cosmic-player обеспечено отключение звука при показе миниатюр с изображением кадра, соответствующего выбранной позиции на полосе прокрутки.
  • В конфигураторе реализована функция быстрой активации поиска - начало набора на клавиатуре приводит к появлению строки поиска в любом разделе конфигуратора. Добавлена возможность применения тем оформления в формате RON (Rusty Object Notation) через интерфейс командной строки. На страницу настройки комбинаций клавиш добавлен подраздел с параметрами для людей с ограниченными возможностями. Добавлен комбинация Super+Alt+S для активации экранного ридера. Включена по умолчанию симуляция клика касанием к тачпаду. Добавлена поддержка VPN-соединений, требующих двухфакторной аутентификации.
  • В эмуляторе терминала реализована загрузка паролей в память только при открытии страницы работы с паролями и удаление паролей из памяти при её закрытии. Добавлена поддержка выделения содержимого кликом с удержанием клавиши Shift.
  • В интерфейсе начальной настройки (COSMIC Initial Setup) добавлена поддержка систем с несколькими мониторами и активирован по умолчанию экранный ридер.
  • В менеджере приложений (COSMIC Store) появилась опция для очистки данных Flatpak-приложений после их удаления.
  • В интерфейсе переключения виртуальных рабочих столов реализована зацикленная прокрутка при использовании колеса мыши, аналогичная поведению апплета переключения рабочих столов на панели. Улучшена скорость прокрутки эскизов рабочих столов при помощи тачпада.
  • В текстовом редакторе добавлена поддержка выделения текста комбинацией Shift+клик.
  • В программе для создания скриншотов обеспечено запоминание выделенной области экрана.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Первый стабильный релиз среды рабочего стола COSMIC
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 24.04, поставляемого с рабочим столом COSMIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64653-cosmic
Ключевые слова: cosmic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (61)
  • 1.1, Аноним (1), 13:41, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ну "крыса" же! XFCE то есть.
     
     
  • 2.13, Анонист (-), 14:18, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из всего что пробовал i3wm самое адекватное. Все равно окна в 99% случаев развернуты полностью, поэтому нет смысла в чем-то другом, кроме тайлинга. И нет, тайлинг -- это не про 2-3 окна на один воркспейс, тайлинг -- это один воркспейс -- одно окно.
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 14:22, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Все равно окна в 99% случаев развернуты полностью

    И вместо того, чтобы просто переводить взляд из доки в ide, ты свитчишь воркспейсы.
    Не... ну я допускаю что кому-то это удобно, но явно не всем.

    > тайлинг -- это один воркспейс -- одно окно.

    Тебя гномеры покусали?

     
     
  • 4.29, Аноним (-), 15:04, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ничего, что сегодня уже не редкость (из-за гигантомании и отступах), когда есть контент, который нормально не вмещается даже на FHD при полностью развернутых окнах? Так куда ты там взгял переводишь? Самое забавное, что во времена ЭЛТ монитора с 640×480 таких проблем не было и мы часто работали с несколькими окнами на одном экране.
     
     
  • 5.36, Аноним (-), 15:19, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > когда есть контент, который нормально не вмещается даже на
    > FHD при полностью развернутых окнах?

    Э... не встречал такое.
    Наоборот почти везде адаптивная верстка, когда отступы уменьшаются при уменьшении размера "экрана".

    Просто берешь обычный монитор 24" и больше.
    На одну половину IDE, на другую pdf/браузер с докой. И пишешь. Все влазит.
    И перевести взгляд на 15-20 градусов намного быстрее и проще чем менять окно.

     
     
  • 6.47, Аноним (47), 15:40, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И перевести взгляд на 15-20 градусов намного быстрее и проще чем менять окно.

    Да дело даже не в этом.
    Боковым зрением ты всё равно не отрываешься от второго окна, поэтому возвращаешься к нужной строчке на много быстрее.
    А когда весь экран тудымс-сюдымс летает или, чтобы запустить калькулятор, у тебя лончер распахивается во весь экран (привет гному) - это сильно сбивает.

     
     
  • 7.51, Аноним (-), 15:45, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно мышление человека, который не имеет отношения к разработке и слышит звон не зная где он. Держу в курсе, что у коммерческих программистов минимум 2 физических монитора, а иногда и 3.
     
     
  • 8.60, Аноним (47), 15:58, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я рад за коммерческих программистов Кроме них никому больше не надо 2 окна держ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.63, Аноним (63), 16:07, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Боковым зрением ты всё равно не отрываешься от второго окна,
    > поэтому возвращаешься к нужной строчке на много быстрее.

    Кстати да, как-то не обращал внимание.
    И на второй монитор взгляд намного быстрее переводится.
    И свитч экран - это полный сброс контекста.

     
  • 4.48, Аноним (-), 15:41, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > взляд из доки в ide

    Это что за разрешение такое должно быть, чтобы и дока (минимум 120 символов вширину) и текстовый редактор (столько же символов) умещались на один экран? А то мне тут фулл хд не хватает и все окна всегда развернуты полностью.

     
     
  • 5.53, Аноним (53), 15:49, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Например 3440x1440 https://www.dns-shop.ru/product/67385e57d406d763/34-monitor-dell-s3422dwg-cern
     
  • 5.59, Аноним (63), 15:55, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это что за разрешение такое должно быть, чтобы и дока (минимум 120 символов вширину) и
    > текстовый редактор (столько же символов) умещались на один экран?

    Оно же не от разрешения зависит, а от физического размера монитора.
    Мне хватает 24". Лучше конечно 4к, чтобы текст приятнее читать было бы.
    Если вам не хватает, то может у вас шрифт более крупный?
    Тогда берите 27 или 32.

     
  • 3.26, mos87 (ok), 14:36, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Все равно окна в 99% случаев развернуты полностью
    >развернуты полностью
    >полностью

    .
    >поэтому нет смысла в чем-то другом, кроме тайлинга.

    наглядный пример мЫшления "power" пользователей школьного возраста.

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 15:12, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не осилил вот и плачешь
     
     
  • 5.44, Аноним (44), 15:38, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нечего осиливать, это примитивная технология, на шаг назад.
     
  • 3.38, Аноним (38), 15:27, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все равно окна в 99% случаев развернуты полностью

    Нет, это ислючение.

     
     
  • 4.45, Аноним (-), 15:38, 21/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.42, Аноним (47), 15:37, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все равно окна в 99% случаев развернуты полностью

    По исследованиям британских учёных?

     
     
  • 4.49, Аноним (-), 15:42, 21/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.57, Аноним (57), 15:54, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >один воркспейс -- одно окно

    тайлинг тут лишний

     
  • 3.61, Аноним (61), 16:02, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бывший пользователь именно твоего подхода (i3wm, одно окно на один рабочий стол), заявлю, что часто удобнее, когда окно не развернуто, а остается минимальным. Например, если в терминале читаешь ман, то не надо головой туда-сюда вращать, читая длинные строки (оптимальная ширина строки для чтения -- 70 символов). То же касается хреновато сверстанных сайтов без максимальной ширины.
     

  • 1.2, ДА (?), 13:44, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Красиво. Но sway стабильно и быстро работает, так что мне и так норм. Дежу в курсе
     
     
  • 2.10, Советский Психиатр (-), 14:12, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1) Как в sway отрегулировать скорость прокрутки? Когда чуть касаешься до тачпада и у тебя прокрутка на пол страницы сразу улетает (а на мыши наоборот приходится колесико крутить до 7-го пота).

    2) Как в sway выставить full rgb range для монитора, который по hdmi отправляет кривой edid, прикидываясь телевизором?

     
     
  • 3.11, заряжаю воду перед монитором (?), 14:16, 21/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 14:19, 21/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:29, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй загуглить
     
  • 2.25, mos87 (ok), 14:32, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продаёте? Показываем.
     
  • 2.46, Аноним (44), 15:39, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любителей тайловых надо под отдельную шконку и оттуда не выпускать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:53, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще сырое
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:58, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В повседневе чем-то отличается от GNOME ?
    https://www.gnome.org/ru/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:04, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем
     
     
  • 3.24, mos87 (ok), 14:32, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 360 градусов.
     
  • 2.9, Советский Психиатр (-), 14:07, 21/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.34, NGAGE13 (ok), 15:15, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По первым впечатлениям -это Гном,в который добавили функционал многих популярных расширений по дефолту. Чтобы настроить панель или док,ты не устанавливаешь расширения,а настраиваешь все через стандартные менюшки. Сразу есть настройка тайлинга,например.
    Выглядит все очень неплохо,но пока сыровато.
     
     
  • 3.43, Аноним (-), 15:37, 21/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.56, Аноним (47), 15:54, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно сделать, чтобы в окнах нормальная компоновка элементов была А не эта пр... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.6, Советский Психиатр (-), 14:05, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Реализована поддержка скругления углов

    Да мы уже поняли, что это самое главное в современном "инклюзивном" и "woke"-центричном мире.

     
     
  • 2.17, Жироватт (ok), 14:25, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эй! Тут один переводчик ФФ все втирал, что именно они, "инклюзивные воки", тебя сппасли от изоляции!
     
     
  • 3.22, mos87 (ok), 14:31, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Норм тролль кстати. 1 из 2309583490856734905 анонимных школьников на опёнке/лоре/итд
     
  • 2.41, Аноним (-), 15:36, 21/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:06, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крутая штука
    Но до сих пор в самой de и в нативных приложениях сочетания клавиш не работают при переключении на не-латинскую раскладку, приходится дублировать их в настройках, с этого прям корежит
    Да и в целом сыровато еще (например нельзя задать произвольный режим изображения, который монитор не декларирует)
     
     
  • 2.21, mos87 (ok), 14:29, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Крутая штука
    >Но до сих пор в самой de и в нативных приложениях сочетания клавиш не работают

    буквально вся история свободного десктопа

    Некоторые умудряются этому почти соответствовать и на 100500й год жизни.

     
  • 2.40, Аноним (47), 15:33, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сочетания клавиш не работают при переключении на не-латинскую раскладку

    Шло четвертое десятилетие массового распространения десктопов, а разрабы раз за разом вставали на одни и те же грабли... Сколько можно...

     

  • 1.8, ebassi (?), 14:07, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Какой смысл делать то, что в Гноме уже давно есть?
     
     
  • 2.12, мимоход (?), 14:17, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смысл такой, что это не гнумас, и это - их свое, родное. т.е. у Систем76 полный контроль над окружением пользователя, которое они же устанавливают на свои же лаптопы и пк. а для сообщества просто бонус - еще одно окружение. не всем гном нужен, полезен или нравится.
     
     
  • 3.19, mos87 (ok), 14:27, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >у Систем76 полный контроль над

    их 1.5 пользователями

     
  • 3.39, Аноним (47), 15:31, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > которое они же устанавливают на свои же лаптопы и пк

    Значит может помереть в любую секунду вместе с этим прекрасным стартапом.
    Особенно в текущее нестабильное время.

    > а для сообщества просто бонус - еще одно окружение

    У сообщества уже целая телега таких бонусов, что просто уже не едет.
    Можно хоть один нормальный?

     
  • 2.32, Анониматор (?), 15:11, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    этот в отличии от гнома написан на языке который тут не рекомендуется называть
     

  • 1.16, mos87 (ok), 14:24, 21/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.18, mos87 (ok), 14:26, 21/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.23, Аноним (23), 14:32, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А тут можно сделать большие кнопочки Min, MAx, Close .  Что-то бы место куда было тыкать было побольше. Или нужно много телодвижений, как в окологномных средах.
     
  • 1.27, Аноним (-), 14:45, 21/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.28, mos87 (ok), 15:00, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И конечно оно на пд Расте.
     

  • 1.35, Аноним (35), 15:18, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > языком декларативного построения интерфейсов Elm

    конвергентность там планируется чтобы на мобилах использовать?

     
  • 1.37, Аноним (47), 15:24, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > библиотека Iced

    Кстати, а она уже научилась fontconfig юзать или всё еще живёт на своих велосипедах? При чем велосипеды не лучшего качества...

     
  • 1.50, Аноним (-), 15:44, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена опция для переноса времени создания ... файла при копировании.

    Это как? В ядре явно сказано - НЕТ, "время создания файла" это фишка windows, в linux её осилить не смогли.

     
  • 1.52, Ivanov (??), 15:45, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву"
    Очевидно именно по этому до сих пор нету штатного способа поставить на Ubuntu. :-(
     
     
  • 2.62, 1 (??), 16:06, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно Pop OS это и есть Ubuntu =:)
     

  • 1.58, Аноним (-), 15:55, 21/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.64, theroook (ok), 16:10, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Убийцу Гнома на GPL не сделать. Нет, ты не экономишь за счет комьюнити. Пока не поздно, стоит начать с нуля, можно даже на том же фреймворке. А еще мудрее задвинуть свое "видение" и развивать Гном или КДЕ. Но, будет как обычно: годы ковыряний и на свалку к Пантеон
     

