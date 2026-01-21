Обновление среды рабочего стола COSMIC 1.0.3

4.29 , Аноним ( - ), 15:04, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ничего, что сегодня уже не редкость (из-за гигантомании и отступах), когда есть контент, который нормально не вмещается даже на FHD при полностью развернутых окнах? Так куда ты там взгял переводишь? Самое забавное, что во времена ЭЛТ монитора с 640×480 таких проблем не было и мы часто работали с несколькими окнами на одном экране.

5.36 , Аноним ( - ), 15:19, 21/01/2026
> когда есть контент, который нормально не вмещается даже на

> FHD при полностью развернутых окнах? Э... не встречал такое.

Наоборот почти везде адаптивная верстка, когда отступы уменьшаются при уменьшении размера "экрана". Просто берешь обычный монитор 24" и больше.

На одну половину IDE, на другую pdf/браузер с докой. И пишешь. Все влазит.

И перевести взгляд на 15-20 градусов намного быстрее и проще чем менять окно.

6.47 , Аноним ( 47 ), 15:40, 21/01/2026
> И перевести взгляд на 15-20 градусов намного быстрее и проще чем менять окно. Да дело даже не в этом.

Боковым зрением ты всё равно не отрываешься от второго окна, поэтому возвращаешься к нужной строчке на много быстрее.

А когда весь экран тудымс-сюдымс летает или, чтобы запустить калькулятор, у тебя лончер распахивается во весь экран (привет гному) - это сильно сбивает.

7.51 , Аноним ( - ), 15:45, 21/01/2026
Сразу видно мышление человека, который не имеет отношения к разработке и слышит звон не зная где он. Держу в курсе, что у коммерческих программистов минимум 2 физических монитора, а иногда и 3.

8.60 , Аноним ( 47 ), 15:58, 21/01/2026
текст свёрнут, показать Я рад за коммерческих программистов Кроме них никому больше не надо 2 окна держ... 
7.63 , Аноним ( 63 ), 16:07, 21/01/2026
> Боковым зрением ты всё равно не отрываешься от второго окна,

> поэтому возвращаешься к нужной строчке на много быстрее. Кстати да, как-то не обращал внимание.

И на второй монитор взгляд намного быстрее переводится.

И свитч экран - это полный сброс контекста.

4.48 , Аноним ( - ), 15:41, 21/01/2026
> взляд из доки в ide Это что за разрешение такое должно быть, чтобы и дока (минимум 120 символов вширину) и текстовый редактор (столько же символов) умещались на один экран? А то мне тут фулл хд не хватает и все окна всегда развернуты полностью.

5.53 , Аноним ( 53 ), 15:49, 21/01/2026
Например 3440x1440 https://www.dns-shop.ru/product/67385e57d406d763/34-monitor-dell-s3422dwg-cern

5.59 , Аноним ( 63 ), 15:55, 21/01/2026
> Это что за разрешение такое должно быть, чтобы и дока (минимум 120 символов вширину) и

> текстовый редактор (столько же символов) умещались на один экран? Оно же не от разрешения зависит, а от физического размера монитора.

Мне хватает 24". Лучше конечно 4к, чтобы текст приятнее читать было бы.

Если вам не хватает, то может у вас шрифт более крупный?

Тогда берите 27 или 32.


