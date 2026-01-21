Обновление среды рабочего стола COSMIC 1.0.3

|
|
|
|2.13, Анонист (-), 14:18, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Из всего что пробовал i3wm самое адекватное. Все равно окна в 99% случаев развернуты полностью, поэтому нет смысла в чем-то другом, кроме тайлинга. И нет, тайлинг -- это не про 2-3 окна на один воркспейс, тайлинг -- это один воркспейс -- одно окно.
|
|
|
|3.15, Аноним (-), 14:22, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
> Все равно окна в 99% случаев развернуты полностью
И вместо того, чтобы просто переводить взляд из доки в ide, ты свитчишь воркспейсы.
Не... ну я допускаю что кому-то это удобно, но явно не всем.
> тайлинг -- это один воркспейс -- одно окно.
Тебя гномеры покусали?
|
|
|
|4.29, Аноним (-), 15:04, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А ничего, что сегодня уже не редкость (из-за гигантомании и отступах), когда есть контент, который нормально не вмещается даже на FHD при полностью развернутых окнах? Так куда ты там взгял переводишь? Самое забавное, что во времена ЭЛТ монитора с 640×480 таких проблем не было и мы часто работали с несколькими окнами на одном экране.
|
|
|
|5.36, Аноним (-), 15:19, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> когда есть контент, который нормально не вмещается даже на
> FHD при полностью развернутых окнах?
Э... не встречал такое.
Наоборот почти везде адаптивная верстка, когда отступы уменьшаются при уменьшении размера "экрана".
Просто берешь обычный монитор 24" и больше.
На одну половину IDE, на другую pdf/браузер с докой. И пишешь. Все влазит.
И перевести взгляд на 15-20 градусов намного быстрее и проще чем менять окно.
|
|
|
|6.47, Аноним (47), 15:40, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> И перевести взгляд на 15-20 градусов намного быстрее и проще чем менять окно.
Да дело даже не в этом.
Боковым зрением ты всё равно не отрываешься от второго окна, поэтому возвращаешься к нужной строчке на много быстрее.
А когда весь экран тудымс-сюдымс летает или, чтобы запустить калькулятор, у тебя лончер распахивается во весь экран (привет гному) - это сильно сбивает.
|
|
|
|7.51, Аноним (-), 15:45, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сразу видно мышление человека, который не имеет отношения к разработке и слышит звон не зная где он. Держу в курсе, что у коммерческих программистов минимум 2 физических монитора, а иногда и 3.
|
|
|
|8.60, Аноним (47), 15:58, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я рад за коммерческих программистов Кроме них никому больше не надо 2 окна держ... текст свёрнут, показать
|
|7.63, Аноним (63), 16:07, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Боковым зрением ты всё равно не отрываешься от второго окна,
> поэтому возвращаешься к нужной строчке на много быстрее.
Кстати да, как-то не обращал внимание.
И на второй монитор взгляд намного быстрее переводится.
И свитч экран - это полный сброс контекста.
|
|4.48, Аноним (-), 15:41, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> взляд из доки в ide
Это что за разрешение такое должно быть, чтобы и дока (минимум 120 символов вширину) и текстовый редактор (столько же символов) умещались на один экран? А то мне тут фулл хд не хватает и все окна всегда развернуты полностью.
|
|
|
|5.59, Аноним (63), 15:55, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это что за разрешение такое должно быть, чтобы и дока (минимум 120 символов вширину) и
> текстовый редактор (столько же символов) умещались на один экран?
Оно же не от разрешения зависит, а от физического размера монитора.
Мне хватает 24". Лучше конечно 4к, чтобы текст приятнее читать было бы.
Если вам не хватает, то может у вас шрифт более крупный?
Тогда берите 27 или 32.
|
|3.26, mos87 (ok), 14:36, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Все равно окна в 99% случаев развернуты полностью
>развернуты полностью
>полностью
.
>поэтому нет смысла в чем-то другом, кроме тайлинга.
наглядный пример мЫшления "power" пользователей школьного возраста.
|
|
|
|
|
|5.44, Аноним (44), 15:38, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там нечего осиливать, это примитивная технология, на шаг назад.
|
|3.38, Аноним (38), 15:27, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Все равно окна в 99% случаев развернуты полностью
Нет, это ислючение.
|
|3.42, Аноним (47), 15:37, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Все равно окна в 99% случаев развернуты полностью
По исследованиям британских учёных?
|
|3.61, Аноним (61), 16:02, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как бывший пользователь именно твоего подхода (i3wm, одно окно на один рабочий стол), заявлю, что часто удобнее, когда окно не развернуто, а остается минимальным. Например, если в терминале читаешь ман, то не надо головой туда-сюда вращать, читая длинные строки (оптимальная ширина строки для чтения -- 70 символов). То же касается хреновато сверстанных сайтов без максимальной ширины.
|
|1.2, ДА (?), 13:44, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Красиво. Но sway стабильно и быстро работает, так что мне и так норм. Дежу в курсе
|
|
|
|2.10, Советский Психиатр (-), 14:12, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
1) Как в sway отрегулировать скорость прокрутки? Когда чуть касаешься до тачпада и у тебя прокрутка на пол страницы сразу улетает (а на мыши наоборот приходится колесико крутить до 7-го пота).
2) Как в sway выставить full rgb range для монитора, который по hdmi отправляет кривой edid, прикидываясь телевизором?
|
|2.46, Аноним (44), 15:39, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Любителей тайловых надо под отдельную шконку и оттуда не выпускать.
|
|
|
|2.34, NGAGE13 (ok), 15:15, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По первым впечатлениям -это Гном,в который добавили функционал многих популярных расширений по дефолту. Чтобы настроить панель или док,ты не устанавливаешь расширения,а настраиваешь все через стандартные менюшки. Сразу есть настройка тайлинга,например.
Выглядит все очень неплохо,но пока сыровато.
|
|
|
|3.56, Аноним (47), 15:54, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А можно сделать, чтобы в окнах нормальная компоновка элементов была А не эта пр... большой текст свёрнут, показать
|
|1.6, Советский Психиатр (-), 14:05, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
> Реализована поддержка скругления углов
Да мы уже поняли, что это самое главное в современном "инклюзивном" и "woke"-центричном мире.
|
|
|
|2.17, Жироватт (ok), 14:25, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эй! Тут один переводчик ФФ все втирал, что именно они, "инклюзивные воки", тебя сппасли от изоляции!
|
|
|
|3.22, mos87 (ok), 14:31, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Норм тролль кстати. 1 из 2309583490856734905 анонимных школьников на опёнке/лоре/итд
|
|1.7, Аноним (7), 14:06, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Крутая штука
Но до сих пор в самой de и в нативных приложениях сочетания клавиш не работают при переключении на не-латинскую раскладку, приходится дублировать их в настройках, с этого прям корежит
Да и в целом сыровато еще (например нельзя задать произвольный режим изображения, который монитор не декларирует)
|
|
|
|2.21, mos87 (ok), 14:29, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Крутая штука
>Но до сих пор в самой de и в нативных приложениях сочетания клавиш не работают
буквально вся история свободного десктопа
Некоторые умудряются этому почти соответствовать и на 100500й год жизни.
|
|2.40, Аноним (47), 15:33, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сочетания клавиш не работают при переключении на не-латинскую раскладку
Шло четвертое десятилетие массового распространения десктопов, а разрабы раз за разом вставали на одни и те же грабли... Сколько можно...
|
|
|
|2.12, мимоход (?), 14:17, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
смысл такой, что это не гнумас, и это - их свое, родное. т.е. у Систем76 полный контроль над окружением пользователя, которое они же устанавливают на свои же лаптопы и пк. а для сообщества просто бонус - еще одно окружение. не всем гном нужен, полезен или нравится.
|
|
|
|3.39, Аноним (47), 15:31, 21/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> которое они же устанавливают на свои же лаптопы и пк
Значит может помереть в любую секунду вместе с этим прекрасным стартапом.
Особенно в текущее нестабильное время.
> а для сообщества просто бонус - еще одно окружение
У сообщества уже целая телега таких бонусов, что просто уже не едет.
Можно хоть один нормальный?
|
|1.23, Аноним (23), 14:32, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А тут можно сделать большие кнопочки Min, MAx, Close . Что-то бы место куда было тыкать было побольше. Или нужно много телодвижений, как в окологномных средах.
|
|1.35, Аноним (35), 15:18, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> языком декларативного построения интерфейсов Elm
конвергентность там планируется чтобы на мобилах использовать?
|
|1.37, Аноним (47), 15:24, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> библиотека Iced
Кстати, а она уже научилась fontconfig юзать или всё еще живёт на своих велосипедах? При чем велосипеды не лучшего качества...
|
|1.50, Аноним (-), 15:44, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена опция для переноса времени создания ... файла при копировании.
Это как? В ядре явно сказано - НЕТ, "время создания файла" это фишка windows, в linux её осилить не смогли.
|
|1.52, Ivanov (??), 15:45, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву"
Очевидно именно по этому до сих пор нету штатного способа поставить на Ubuntu. :-(
|
|1.64, theroook (ok), 16:10, 21/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Убийцу Гнома на GPL не сделать. Нет, ты не экономишь за счет комьюнити. Пока не поздно, стоит начать с нуля, можно даже на том же фреймворке. А еще мудрее задвинуть свое "видение" и развивать Гном или КДЕ. Но, будет как обычно: годы ковыряний и на свалку к Пантеон
|