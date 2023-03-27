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Debian 9 Stretch перемещён в архив

27.03.2023 21:21

Репозитории Debian 9 (Stretch) перемещены в archive.debian.org, после чего дистрибутив скоро перестанет быть доступным через основную сеть зеркал. Удаление Debian 9 из основного архива запланировано на 23 апреля.

Релиз Debian 9 был представлен 18 июня 2017 года и поддерживался штатно до 18 июля 2020 года, а в LTS-ветке до 30 июня 2022 года. В рамках расширенной программы "Extended LTS" в отдельном репозитории до 30 июня 2027 года будут публиковаться обновления с устранением уязвимостей в ограниченном наборе пакетов Debian 9 для архитектур amd64, armel и i386.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 9.0
  3. OpenNews: Финальное обновление Debian 9.13
  4. OpenNews: Релиз Debian 9 "Stretch"
  5. OpenNews: Для Debian 12 запущен отдельный репозиторий с прошивками
  6. OpenNews: Debian 12 перешёл на стадию жёсткой заморозки перед релизом
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58877-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:41, 27/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Поофтоплю, но только слегка, подскажите - у нас в РФ кто-то серьёзно использует s390x? (с дебианом, конечно же)
     
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