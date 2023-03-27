Debian 9 Stretch перемещён в архив

Репозитории Debian 9 (Stretch) перемещены в archive.debian.org, после чего дистрибутив скоро перестанет быть доступным через основную сеть зеркал. Удаление Debian 9 из основного архива запланировано на 23 апреля.

Релиз Debian 9 был представлен 18 июня 2017 года и поддерживался штатно до 18 июля 2020 года, а в LTS-ветке до 30 июня 2022 года. В рамках расширенной программы "Extended LTS" в отдельном репозитории до 30 июня 2027 года будут публиковаться обновления с устранением уязвимостей в ограниченном наборе пакетов Debian 9 для архитектур amd64, armel и i386.



