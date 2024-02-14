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Выпуск GhostBSD 24.01.1

14.02.2024 21:46

Опубликован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 24.01.1, построенного на базе FreeBSD 14-STABLE и предлагающего пользовательское окружение MATE. Отдельно сообществом формируются неофициальные сборки с Xfce. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.5 ГБ).

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с веткой FreeBSD 14-STABLE (в прошлой версии использовалась ветка FreeBSD 13.2-STABLE).
  • В инсталляторе создаваемый пользователь теперь получает права администратора, а указанный для этого пользователя пароль также выставляется для пользователя root.
  • В приложение Update Station добавлена возможность обновления системы до следующей значительной ветки, т.е. теперь можно обновить GhostBSD с версии на базе FreeBSD 13.2-STABLE до версии на основе FreeBSD 14.0-STABLE.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghostbsd.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск GhostBSD 23.10.1
  3. OpenNews: Проект DiscoBSD развивает BSD-систему для микроконтроллеров
  4. OpenNews: Выпуск BSD-системы helloSystem 0.8.1, развиваемой автором AppImage
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 3.1
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 14.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60600-ghostbsd
Ключевые слова: ghostbsd
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:50, 14/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2, Аноним (2), 21:53, 14/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    И чем же она лучше фряхи?
     
     
  • 4, Аноним (4), 21:57, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуём и граф-инсталлятором из коробки. Также кучей настроек, необходимых для гуя. Фрибзда с человеческим лицом.
     

  • 3, Аноним (3), 21:53, 14/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вырвиглазно. Просто ужас.

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    > Původní datum vydání: 12. března 2010

    Системе 14 лет, а выглядит как какое-то поделие Васяна из 8-го класса. Жалкое зрелище.

     
     
  • 5, Аноним (4), 21:58, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kvaps, перелогинься пожалуйста!
     

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