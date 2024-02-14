Выпуск GhostBSD 24.01.1

Опубликован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 24.01.1, построенного на базе FreeBSD 14-STABLE и предлагающего пользовательское окружение MATE. Отдельно сообществом формируются неофициальные сборки с Xfce. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.5 ГБ). В новой версии: Осуществлена синхронизация с веткой FreeBSD 14-STABLE (в прошлой версии использовалась ветка FreeBSD 13.2-STABLE).

В инсталляторе создаваемый пользователь теперь получает права администратора, а указанный для этого пользователя пароль также выставляется для пользователя root.

В приложение Update Station добавлена возможность обновления системы до следующей значительной ветки, т.е. теперь можно обновить GhostBSD с версии на базе FreeBSD 13.2-STABLE до версии на основе FreeBSD 14.0-STABLE.



