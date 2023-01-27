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Проект DiscoBSD развивает BSD-систему для микроконтроллеров

27.01.2023 21:33

Опубликован первый официальный выпуск операционной системы DiscoBSD, основанной на актуализированных исходных текстах Unix-системы 2.11BSD (RetroBSD) и предназначенной для работы на микроконтроллерах. Первый выпуск включает поддержку микроконтроллеров PIC32MX7 на базе архитектуры MIPS и STM32F4 на базе ARM Cortex-M4. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Из главных целей проекта называется обеспечение высокой переносимости ОС на устройства, имеющие ограничения по размеру памяти и не оснащённые MMU (Memory management unit). DiscoBSD может функционировать на системах со 128 КБ ОЗУ и 128 КБ Flash, при этом ядро загружается на Flash и использует около 32 КБ ОЗУ, остальные 96 КБ отдаются пользовательским приложениям. Корневая ФС размещается на SD-карте.

Для работы предлагается полноценное окружение, знакомое пользователям Unix-систем. Например, в состав входят такие утилиты, как sh, csh, grep, sort, uniq, find, uucp, file, iostat, kill, ls, cron, fdisk, mkfs, mount, vi, awk, cc, diff, getty, m4, more, sed, xargs, df, iostat, ps, su, tar и т.п.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/chettrick/d...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58564-discobsd
Ключевые слова: discobsd, retrobsd
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 21:50, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, даже cc есть.
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:54, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > DiscoBSD может функционировать на системах со 128 КБ ОЗУ и 128 КБ Flash, при этом ядро загружается на Flash и использует около 32 КБ ОЗУ

    Растаманы, ну почему вы вот не можете?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:00, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    зато они безопасно работают с 16 гигами памяти для запуска блокнота!
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 22:05, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Перед запуском блокнота надо ещё 32гб чтоб собрать этот хруст.
     
     
  • 4.18, анон (?), 23:27, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Даже больно представлять такое.
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:01, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    J2ME умеет, так ещё и намного безопаснее
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:24, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати жаль, что J2ME умерла. Очень прикольная вещь была, Джава с упором в производительность, по сути.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 22:44, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё познаётся в ретроспективе. Современники j2me вполне себе поносили так, что аж до драк доходило. А сейчас по ней молодёжь ностальгирует ничего крепше убунты на х86 не нюхавшая.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 23:25, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всю молодёжь не стоит под одну гребёнку. Мне вот тоже не нравится, это не натив, а виртуальная машина.
     
  • 2.13, Аноним (14), 22:41, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл? Что на этом пискобзд пускать, святого духа? Ну запустится оно допустим, кто под нее что-то писать будет.
     
     
  • 3.15, Иван (??), 22:44, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно у начальства попросить бабла под новый контроллер. Пожирнее. :D
     
  • 2.20, 111 (??), 00:11, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же не могут? Вполне себе: https://docs.rust-embedded.org/book/
     
     
  • 3.21, Аноним (5), 00:17, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готовая ось то где с таким же footprint'ом?
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:07, 27/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да STM32F4 уже Doom потянет
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:58, 27/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю что нет. Какое-нибудь графло нужно. Хотя бы фреймбуфер.
     

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