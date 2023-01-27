Проект DiscoBSD развивает BSD-систему для микроконтроллеров

Опубликован первый официальный выпуск операционной системы DiscoBSD, основанной на актуализированных исходных текстах Unix-системы 2.11BSD (RetroBSD) и предназначенной для работы на микроконтроллерах. Первый выпуск включает поддержку микроконтроллеров PIC32MX7 на базе архитектуры MIPS и STM32F4 на базе ARM Cortex-M4. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Из главных целей проекта называется обеспечение высокой переносимости ОС на устройства, имеющие ограничения по размеру памяти и не оснащённые MMU (Memory management unit). DiscoBSD может функционировать на системах со 128 КБ ОЗУ и 128 КБ Flash, при этом ядро загружается на Flash и использует около 32 КБ ОЗУ, остальные 96 КБ отдаются пользовательским приложениям. Корневая ФС размещается на SD-карте.

Для работы предлагается полноценное окружение, знакомое пользователям Unix-систем. Например, в состав входят такие утилиты, как sh, csh, grep, sort, uniq, find, uucp, file, iostat, kill, ls, cron, fdisk, mkfs, mount, vi, awk, cc, diff, getty, m4, more, sed, xargs, df, iostat, ps, su, tar и т.п.



