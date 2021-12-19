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Выпуск Mongoose OS 2.20, платформы для IoT-устройств

19.12.2021 09:58

Доступен релиз проекта Mongoose OS 2.20.0, предлагающего фреймворк для разработки прошивок для устройств интернета вещей (IoT), реализованных на базе микроконтроллеров ESP32, ESP8266, CC3220, CC3200, STM32F4, STM32L4 и STM32F7. Имеются встроенная поддержка интеграции с платформами AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure, Samsung Artik, Adafruit IO, а также с любыми MQTT-серверами. Код проекта, написанный на языках Си и JavaScript, распространяется под лицензией Apache 2.0.

Из особенностей проекта отмечаются:

  • Движок mJS, предназначенный для разработки приложений на JavaScript (JavaScript позиционируется для быстрого создания прототипов, а для окончательных приложений предлагается использовать языки C/C++);
  • Cистема OTA-обновлений с поддержкой отката обновления в случае сбоя;
  • Средства удалённого управления устройством;
  • Встроенная поддержка шифрования данных на Flash-накопителе;
  • Поставка варианта библиотеки mbedTLS, оптимизированного для задействования возможностей крипточипов и минимального потребления памяти;
  • Поддержка микроконтроллеров CC3220, CC3200, ESP32, ESP8266, STM32F4, STM32L4, STM32F7;
  • Использование штатного инструментария ESP32-DevKitC для AWS IoT и ESP32 Kit для Google IoT Core;
  • Интегрированная поддержка AWS IoT, Google IoT Core, IBM Watson IoT, Microsoft Azure, Samsung Artik и Adafruit IO;

Среди изменений в новом выпуске:

  • Предоставлена возможность использования внешнего сетевого стека LwIP;
  • Связанные с шифрованием функции переведены на библиотеку mbedtls;
  • Для чипов esp8266 во все функции распределения памяти добавлена защита от переполнения стека и оптимизирована реализация функций malloc;
  • Прекращено использование библиотеки libwpa2;
  • Улучшена логика выбора DNS-сервера;
  • Улучшена инициализация генератора псевдослучайных чисел;
  • Для чипов ESP32 в LFS включено прозрачное шифрование данных на Flash-накопителях;
  • Добавлена поддержка загрузки файлов конфигурации из VFS-устройств;
  • Реализовано использование хэшей SHA256 при аутентификации;
  • Значительно расширена поддержка Bluetooth и Wi-Fi.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/cesanta/mon...)
  2. OpenNews: В Fedora начнёт поставляться официальная редакция для интернета вещей
  3. OpenNews: В Mongoose OS 2.0 произведено разделение на редакции Enterprise и Community
  4. OpenNews: Выпуск платформы для интернета вещей EdgeX 2.0
  5. OpenNews: Компания Canonical представила оболочку Ubuntu Frame
  6. OpenNews: Компания Mozilla представила шлюз для интернета вещей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56375-mongoose
Ключевые слова: mongoose, iot
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:08, 19/12/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    >Значительно расширена поддержка Bluetooth

    И какие новые возможности появились у Bluetooth?

     
  • 2, x3who (?), 12:18, 19/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    это новость про коммерческую (Enterprise Edition) или свободную (Community Edition) редакцию Mongoose OS?
     
     
  • 5, Аноним (5), 13:04, 19/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта новость про данный открытый (open) вопрос.
     

  • 3, YetAnotherOnanym (ok), 12:22, 19/12/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    > JavaScript позиционируется для быстрого создания прототипов, а для окончательных приложений предлагается использовать языки C/C++

    Ога, знаем-знаем. "Прототип работает? В продакшон! Тормозит и жрёт? Всё равно в продакшон! Некогда переписывать, надо капитализацию стартапа разгонять!"

     
  • 4, Аноним (4), 12:59, 19/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Движок mJS, предназначенный для разработки приложений на JavaScript

    Ясно.

     
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