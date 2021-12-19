Выпуск Mongoose OS 2.20, платформы для IoT-устройств

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Доступен релиз проекта Mongoose OS 2.20.0, предлагающего фреймворк для разработки прошивок для устройств интернета вещей (IoT), реализованных на базе микроконтроллеров ESP32, ESP8266, CC3220, CC3200, STM32F4, STM32L4 и STM32F7. Имеются встроенная поддержка интеграции с платформами AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure, Samsung Artik, Adafruit IO, а также с любыми MQTT-серверами. Код проекта, написанный на языках Си и JavaScript, распространяется под лицензией Apache 2.0.
Из особенностей проекта отмечаются:
- Движок mJS, предназначенный для разработки приложений на JavaScript (JavaScript позиционируется для быстрого создания прототипов, а для окончательных приложений предлагается использовать языки C/C++);
- Cистема OTA-обновлений с поддержкой отката обновления в случае сбоя;
- Средства удалённого управления устройством;
- Встроенная поддержка шифрования данных на Flash-накопителе;
- Поставка варианта библиотеки mbedTLS, оптимизированного для задействования возможностей крипточипов и минимального потребления памяти;
- Поддержка микроконтроллеров CC3220, CC3200, ESP32, ESP8266, STM32F4, STM32L4, STM32F7;
- Использование штатного инструментария ESP32-DevKitC для AWS IoT и ESP32 Kit для Google IoT Core;
- Интегрированная поддержка AWS IoT, Google IoT Core, IBM Watson IoT, Microsoft Azure, Samsung Artik и Adafruit IO;
Среди изменений в новом выпуске:
- Предоставлена возможность использования внешнего сетевого стека LwIP;
- Связанные с шифрованием функции переведены на библиотеку mbedtls;
- Для чипов esp8266 во все функции распределения памяти добавлена защита от переполнения стека и оптимизирована реализация функций malloc;
- Прекращено использование библиотеки libwpa2;
- Улучшена логика выбора DNS-сервера;
- Улучшена инициализация генератора псевдослучайных чисел;
- Для чипов ESP32 в LFS включено прозрачное шифрование данных на Flash-накопителях;
- Добавлена поддержка загрузки файлов конфигурации из VFS-устройств;
- Реализовано использование хэшей SHA256 при аутентификации;
- Значительно расширена поддержка Bluetooth и Wi-Fi.