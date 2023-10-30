Выпуск GhostBSD 23.10.1

Опубликован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 23.10.1, построенного на базе FreeBSD 13-STABLE и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.5 ГБ). В новой версии: Расширены возможности конфигуратора NetworkMgr, в который добавлена поддержка ручной установки статического IP-адреса и параметров DNS-сервера.

В менеджер приложений Software Station добавлено окно с описаниями пакетов.

В базовый состав включены пакеты graphics/qgis-ltr и graphics/qgis со свободной геоинформационной системой QGIS.

Из базовой поставки удалён пакет os-generic-userland-devtools, что позволило на 200 МБ сократить размер live-образа.

В менеджере обновлений реализован индикатор прогресса проверки наличия обновлений.

Осуществлена синхронизация с веткой FreeBSD 13-STABLE.



