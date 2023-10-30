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Выпуск GhostBSD 23.10.1

30.10.2023 13:02

Опубликован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 23.10.1, построенного на базе FreeBSD 13-STABLE и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.5 ГБ).

В новой версии:

  • Расширены возможности конфигуратора NetworkMgr, в который добавлена поддержка ручной установки статического IP-адреса и параметров DNS-сервера.
  • В менеджер приложений Software Station добавлено окно с описаниями пакетов.
  • В базовый состав включены пакеты graphics/qgis-ltr и graphics/qgis со свободной геоинформационной системой QGIS.
  • Из базовой поставки удалён пакет os-generic-userland-devtools, что позволило на 200 МБ сократить размер live-образа.
  • В менеджере обновлений реализован индикатор прогресса проверки наличия обновлений.
  • Осуществлена синхронизация с веткой FreeBSD 13-STABLE.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghostbsd.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.4
  3. OpenNews: Началось бета-тестирование FreeBSD 14. Загрузка ядра FreeBSD за 25 миллисекунд
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 3.1
  5. OpenNews: Выпуск BSD-системы helloSystem 0.8.1, развиваемой автором AppImage
  6. OpenNews: Выпуск GhostBSD 22.06.15
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60020-ghostbsd
Ключевые слова: ghostbsd, freebsd
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:10, 30/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Запомнилась тем, что DE минимум 2 раза в минуту сегфолтится, и нет драйверов для звука. Я думаю, дело тут в zfs.
     
     
  • 2.3, 1 (??), 13:22, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да теперь звук во фре играется через драйвер ZFS (он же теперь ZoL).
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 13:24, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да теперь звук во фре играется через драйвер ZFS (он же теперь
    > ZoL).

    Так и знал, это многое объясняет!

     

  • 1.6, Аноним (6), 13:47, 30/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    А Sway будет?
     

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