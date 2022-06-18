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Выпуск GhostBSD 22.06.15

18.06.2022 23:34

Опубликован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 22.06.15, построенного на базе FreeBSD 13.1-STABLE и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.7 ГБ).

В новой версии автоматизирована установка корректного драйвера NVIDIA при загрузке в Live-режиме. В утилите для установки обновлений Update Station обеспечена переустановка пакета в случае, если попытка обновления завершилась ошибкой. В GENERIC-ядре включена настройка BWN_GPL_PHY для сборки драйверов, содержащих код под лицензией GPLv2. Обеспечено определение большинства устройств на базе чипов Broadcom, включая iMac. Базовая система обновлена до ветки FreeBSD 13.1-STABLE по состоянию на 31 мая.



  1. Главная ссылка к новости (http://ghostbsd.org/22.06.15_i...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.2. Обновление DragonFly BSD 6.2.2
  3. OpenNews: Опубликован MyBee 13.1.0, дистрибутив FreeBSD для организации работы виртуальных машин
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.1
  5. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Hyperbola 0.4, начавшего миграцию на технологии OpenBSD
  6. OpenNews: Выпуск GhostBSD 22.01.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57376-ghostbsd
Ключевые слова: ghostbsd, bsd
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:01, 19/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    У меня в нём гном падал по кд, и в режиме лайвсиди установка софта не работает.
     
  • 2, Аноним (2), 01:16, 19/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ну в принципе неплохо что существует. Это единственный дистро на Фряхе или ещё что-то забыл?
     
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