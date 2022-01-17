Выпуск GhostBSD 22.01.12

Опубликован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 22.01.12, построенного на базе FreeBSD 13-STABLE и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.58 ГБ).

В новой версии из базовой системы удалены компоненты, обеспечивающие опциональную поддержку системы инициализации OpenRC. Из поставки также удалён пакет dhcpcd в пользу штатного DHCP-клиента из FreeBSD. Медиаплеер VLC пересобран с поддержкой UPNP. Обеспечена идентификация дистрибутива в файле /etc/os-release (вместо FreeBSD 13.0-STABLE теперь записывается GhostBSD 22.01.12) и указание GhostBSD в выводе команды uname. Для автоматической настройки AMD Radeon HD 7000 и более старых GPU задействован пакет initgfx. Обеспечено извлечение данных о проблемах с безопасностью из базы vuxml.freebsd.org и пометка пакетов с неисправленными уязвимостями. Из базовой поставки удалён p7zip из-за уязвимостей и проблем с сопровождением.