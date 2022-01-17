Выпуск GhostBSD 22.01.12

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|1.1, crypt (ok), 09:54, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> удалены компоненты OpenRC
да, исправлять баги и адаптировать init - это вам не сборку дистра делать.
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|1.3, amogus (?), 09:57, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Из базовой поставки удалён p7zip из-за уязвимостей и проблем с сопровождением.
Звиздец, лишили бздунов лучшего архиватора... Чем теперь разархивировать .7z?
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|2.5, Аноним (5), 10:00, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скачать инсталлятор с сайта 7z, установить, запустить, распаковать нужный архив, перепаковать на другой формат, отправить его в BSD через PuTTY
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|2.10, Аноним (10), 10:30, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что за уязвимость? Что теперь нельзя пользоваться 7зипом? А на винде тоже уязвимость? А чем можно пользоваться? Вообще я давно говорил, что надо архивировать в .zip чтобы на винде встроенными средствами можно было открыть. Не нужны все эти rar, 7z.
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|1.4, Аноним (5), 09:58, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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стим работает? игры пашут? погонять нейросети через CUDA получится? докер есть?
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|2.11, Аноним (10), 10:32, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да конечно, сетовать о том что проприетарного мейнстим игрового клиента нет на маргинальной операционке, очень оригинально.
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|1.9, Аноним (9), 10:24, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А если здесь wine установить репаки будут распаковываться?а На freebsd пишет,что недостаточно памяти. На linux же все хорошо.
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|1.13, Аноним (13), 10:40, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то про Trident давно не видно тут, хотя его последняя версия вышла 8 сентября 2021.
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