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Выпуск GhostBSD 22.01.12

17.01.2022 09:44

Опубликован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 22.01.12, построенного на базе FreeBSD 13-STABLE и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.58 ГБ).

В новой версии из базовой системы удалены компоненты, обеспечивающие опциональную поддержку системы инициализации OpenRC. Из поставки также удалён пакет dhcpcd в пользу штатного DHCP-клиента из FreeBSD. Медиаплеер VLC пересобран с поддержкой UPNP. Обеспечена идентификация дистрибутива в файле /etc/os-release (вместо FreeBSD 13.0-STABLE теперь записывается GhostBSD 22.01.12) и указание GhostBSD в выводе команды uname. Для автоматической настройки AMD Radeon HD 7000 и более старых GPU задействован пакет initgfx. Обеспечено извлечение данных о проблемах с безопасностью из базы vuxml.freebsd.org и пометка пакетов с неисправленными уязвимостями. Из базовой поставки удалён p7zip из-за уязвимостей и проблем с сопровождением.



  1. Главная ссылка к новости (https://ghostbsd.org/ghostbsd_...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 6.2
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  5. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.1
  6. OpenNews: Выпуск GhostBSD 21.11.24
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56521-bsd
Ключевые слова: bsd, ghostbsd
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, crypt (ok), 09:54, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > удалены компоненты OpenRC

    да, исправлять баги и адаптировать init - это вам не сборку дистра делать.

     
  • 1.2, th3m3 (ok), 09:56, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, обоину поменяли.
     
  • 1.3, amogus (?), 09:57, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из базовой поставки удалён p7zip из-за уязвимостей и проблем с сопровождением.

    Звиздец, лишили бздунов лучшего архиватора... Чем теперь разархивировать .7z?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:00, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скачать инсталлятор с сайта 7z, установить, запустить, распаковать нужный архив, перепаковать на другой формат, отправить его в BSD через PuTTY
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:30, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за уязвимость? Что теперь нельзя пользоваться 7зипом? А на винде тоже уязвимость? А чем можно пользоваться? Вообще я давно говорил, что надо архивировать в .zip чтобы на винде встроенными средствами можно было открыть. Не нужны все эти rar, 7z.
     

  • 1.4, Аноним (5), 09:58, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    стим работает? игры пашут? погонять нейросети через CUDA получится? докер есть?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:02, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть браузер
    Наверное
     
  • 2.7, Аноним (6), 10:03, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> докер есть?

    Перебор

     
  • 2.11, Аноним (10), 10:32, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да конечно, сетовать о том что проприетарного мейнстим игрового клиента нет на маргинальной операционке, очень оригинально.
     

  • 1.8, Какаянахренразница (ok), 10:12, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по описанию, тупо перебили шильдик с фряхи.
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 10:33, 17/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь, будто это что-то плохое.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:24, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если здесь wine установить репаки будут распаковываться?а На freebsd пишет,что недостаточно памяти. На linux же все хорошо.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:40, 17/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то про Trident давно не видно тут, хотя его последняя версия вышла 8 сентября 2021.
     
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