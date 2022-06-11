Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.2. Обновление DragonFly BSD 6.2.2

Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 2.2, основанной на FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе GNUstep, но пользователи имеют возможность установить WindowMaker, GNOME, Xfce или Lumina. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 774 МБ (x86, amd64). В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7 и впоследствии вобрал в себя многие возможности из веток FreeBSD 9-12. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и метаданных. Установка, удаление и поиск пакетов осуществляется при помощи единой команды mport. Основные изменения: Обновлены версии программ, в том числе Perl 5.36.0, OpenSSH 8.8p1, lua 5.3.6, subversion 1.14.1, sqlite 3.38.2.

Код командной оболочки /bin/sh синхронизирован с веткой FreeBSD 12-STABLE.

Для пользователя root по умолчанию выставлена командная оболочка tcsh вместо csh и применена утилита less для страничного вывода.

Добавлены патчи от проекта pfsense, повышающие производительность системы урезания трафика dummynet с 2Gb/s до 4Gb/s.

Пакетный менеджер mport обновлён до версии 2.2.0. Из зависимостей исключены libdispatch и gcd, что позволяет формировать статически сборки mport. В plist добавлена опция "desktop-file-utils" и реализована возможность создания пакетов с модулями ядра. Добавлена поддержка использования chroot для обновления отдельных jail-окружений.

В Netcat перенесена поддержка sctp из FreeBSD.

В libc добавлена функция ptsname_r.

Из FreeBSD перенесены исправления ошибок для Ipfilter.

В скрипте начальной загрузки обеспечено включение dbus и hald. Дополнительно можно отметить выпуск проекта DragonFly BSD 6.2.2, развивающего операционную систему с гибридным ядром, созданную в 2003 году с целью альтернативного развития ветки FreeBSD 4.x. Из особенностей DragonFly BSD можно отметить распределённую версионную файловую систему HAMMER, возможность загрузки "виртуальных" ядер системы как пользовательских процессов, средства кэширования данных и мета-данных ФС на SSD-накопителях, контексто-зависимые символические ссылки, возможность заморозки процессов с сохранением их состояния на диске и гибридное ядро, использующее легковесные потоки (LWKT). В новом выпуске предложены только исправления ошибок.



