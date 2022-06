Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.2. Обновление DragonFly BSD 6.2.2

3.7 , Аноним ( 6 ), 10:07, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я имею ввиду, он же не работает бесплатно?:)

4.9 , Ooiiii ( ? ), 10:40, 11/06/2022
> NetBSD is used by Apple for a large portion of the user-space commands and tools in their Darwin project, and Darwin is the UNIX-based core used by macOS
Например

5.10 , Ooiiii ( ? ), 10:46, 11/06/2022
Еще например

> WhatsApp, which has billions of messages sent over its platform every day, has been built with the FreeBSD operating system and the Erlang programming language

> Why does Netflix use FreeBSD?

6.12 , Аноним ( 6 ), 10:54, 11/06/2022
это из серии взяли и пользуемся:) А я спрашивал другое: сколько денег они туда вкладывают:)

7.15 , Аноним ( 15 ), 11:17, 11/06/2022
Ну, наверное они что-то отдают в проект, вполне возможно деньгами. Взяли и пользуемся - не односторонний процесс.

7.20 , Ooiiii ( ? ), 11:37, 11/06/2022
Коммерческая тайна наверное. Для нас это дико представить чтобы совкосмос задонатил васе из урюпинска за самодельное изобретение, нужное в космосе. У нетбсд к примеру в разделе донатов говорится что они планируют разрабатывать на пожертвования.

7.40 , YetAnotherOnanym ( ok ), 14:09, 11/06/2022
Тебе остаётся только своим приказом назначить юзера опеннета, который за тебя посмотрит финансовые отчёты фондов *BSD.

3.38 , Ан ( ?? ), 14:00, 11/06/2022
https://freebsdfoundation.org/our-donors/donors/

3.66 , Аноним ( 66 ), 17:28, 11/06/2022
Nintendo, Sony, Juniper...