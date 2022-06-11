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Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.2. Обновление DragonFly BSD 6.2.2

11.06.2022 09:43

Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 2.2, основанной на FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе GNUstep, но пользователи имеют возможность установить WindowMaker, GNOME, Xfce или Lumina. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 774 МБ (x86, amd64).

В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7 и впоследствии вобрал в себя многие возможности из веток FreeBSD 9-12. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и метаданных. Установка, удаление и поиск пакетов осуществляется при помощи единой команды mport.

Основные изменения:

  • Обновлены версии программ, в том числе Perl 5.36.0, OpenSSH 8.8p1, lua 5.3.6, subversion 1.14.1, sqlite 3.38.2.
  • Код командной оболочки /bin/sh синхронизирован с веткой FreeBSD 12-STABLE.
  • Для пользователя root по умолчанию выставлена командная оболочка tcsh вместо csh и применена утилита less для страничного вывода.
  • Добавлены патчи от проекта pfsense, повышающие производительность системы урезания трафика dummynet с 2Gb/s до 4Gb/s.
  • Пакетный менеджер mport обновлён до версии 2.2.0. Из зависимостей исключены libdispatch и gcd, что позволяет формировать статически сборки mport. В plist добавлена опция "desktop-file-utils" и реализована возможность создания пакетов с модулями ядра. Добавлена поддержка использования chroot для обновления отдельных jail-окружений.
  • В Netcat перенесена поддержка sctp из FreeBSD.
  • В libc добавлена функция ptsname_r.
  • Из FreeBSD перенесены исправления ошибок для Ipfilter.
  • В скрипте начальной загрузки обеспечено включение dbus и hald.

Дополнительно можно отметить выпуск проекта DragonFly BSD 6.2.2, развивающего операционную систему с гибридным ядром, созданную в 2003 году с целью альтернативного развития ветки FreeBSD 4.x. Из особенностей DragonFly BSD можно отметить распределённую версионную файловую систему HAMMER, возможность загрузки "виртуальных" ядер системы как пользовательских процессов, средства кэширования данных и мета-данных ФС на SSD-накопителях, контексто-зависимые символические ссылки, возможность заморозки процессов с сохранением их состояния на диске и гибридное ядро, использующее легковесные потоки (LWKT). В новом выпуске предложены только исправления ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.dragonflydigest.co...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.1
  3. OpenNews: Сервер проекта MidnightBSD подвергся взлому
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.1
  5. OpenNews: Выпуск GhostBSD 22.01.12
  6. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 6.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57332-midnightbsd
Ключевые слова: midnightbsd
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Обсуждение (66) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:47, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Удивительно, но Matthew Dillon по-прежнему тянет почти один весь DragonFly. В 6.2.2 из 21 изменений - 17 добавлено Дилоном.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:55, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    человек со стальными... кхм... навыками)
     
  • 2.4, Попандопала (?), 09:56, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лавры Патрика не дают бро покоя.D Вообще же конечно красавчик. Прикольно что В этом дистре бзды норм со стимом. Мне такое нравится.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:06, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас, кажись почти все корпы поголовно вкладывают бабки в пингвина! Отсюда у меня два вопроса: кто сейчас вкладывает деньги в BSD? и сколько?
     
     
  • 3.7, Аноним (6), 10:07, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я имею ввиду, он же не работает бесплатно?:)
     
     
  • 4.9, Ooiiii (?), 10:40, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NetBSD is used by Apple for a large portion of the user-space commands and tools in their Darwin project, and Darwin is the UNIX-based core used by macOS

    Например

     
     
  • 5.10, Ooiiii (?), 10:46, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще например
    > WhatsApp, which has billions of messages sent over its platform every day, has been built with the FreeBSD operating system and the Erlang programming language
    > Why does Netflix use FreeBSD?
     
     
  • 6.12, Аноним (6), 10:54, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это из серии взяли и пользуемся:) А я спрашивал другое: сколько денег они туда вкладывают:)
     
     
  • 7.15, Аноним (15), 11:17, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, наверное они что-то отдают в проект, вполне возможно деньгами. Взяли и пользуемся - не односторонний процесс.
     
  • 7.20, Ooiiii (?), 11:37, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммерческая тайна наверное. Для нас это дико представить чтобы совкосмос задонатил васе из урюпинска за самодельное изобретение, нужное в космосе. У нетбсд к примеру в разделе донатов говорится что они планируют разрабатывать на пожертвования.
     
  • 7.40, YetAnotherOnanym (ok), 14:09, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе остаётся только своим приказом назначить юзера опеннета, который за тебя посмотрит финансовые отчёты фондов *BSD.
     
  • 3.38, Ан (??), 14:00, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://freebsdfoundation.org/our-donors/donors/
     
  • 3.66, Аноним (66), 17:28, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nintendo, Sony, Juniper...
     
  • 2.14, Аноним (15), 11:12, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему в России никто не тянет в одиночку какую-нибудь BSD, или хотя бы линукс? Ну или хоть что-нибудь вменяемое...
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:22, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Начни с себя.😁
     
  • 3.19, Попандопала (?), 11:34, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Опенок же... Да и Драгонбсд вроде с постсоюзного пространства. Матвей вон написано.
     
     
  • 4.21, Ooiiii (?), 11:43, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с постсоюзного пространства.

    В каком году сан-франциско отделилось от союза нерушимого республик народных?

     
     
  • 5.23, Аноним (15), 12:02, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно без холивара?
     
  • 5.24, Аноним (24), 12:10, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот же сепаратисты! :)
     
  • 5.25, Аноним (25), 12:20, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Рашен-Хилл
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Форт-Росс

    Пора Сан-Франциско вернуть в родную гавань.

     
  • 5.28, Попандопала (?), 12:42, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорян, я мыслю в других значениях.D
     
  • 3.29, n00by (ok), 12:44, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что Володий Потапов, идеолог сообщества POCA LINUX, учит:

    "Есть такое очень простое правило. Никогда не делай добро для людей, люди - неблагодарные свиньи."

    Эта идейка находит сторонников и несогласных травят. Следите за судьбой данного сообщения.

     
     
  • 4.30, Аноним (15), 12:55, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь, роса могла бы таким проектом стать?
     
     
  • 5.31, n00by (ok), 12:59, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, могла бы. Володий Потапов умело в одиночку просил присылать пулл-реквесты и потестировать на выходных, пока он лечится от интерент-зависимости.
     
  • 4.32, Аноним (15), 13:02, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Слушай, мне неинтересны ваши конфликты. Этот твой Володий Потапов хоть строчку кода написал? Вопрос про тех, кто может написать.
     
     
  • 5.33, n00by (ok), 13:12, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я могу написать, но не хочу кормить паразитов вроде того Володия. Как решить дилемму?
     
     
  • 6.34, Аноним (15), 13:18, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твою личную? Не знаю, поэтому и спрашиваю, почему нет нормальных проектов.
     
     
  • 7.36, n00by (ok), 13:20, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты тоже не можешь написать строчку кода? Тогда слушай меня. Остальные даже разговаривать с тобой не станут.
     
     
  • 8.43, анон_тот самый (?), 14:28, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не знаю про потаповых а начинала роса оч хорошо лучший был дистр из наследнико... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.46, n00by (ok), 14:41, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они тех всех уволили, остался вот этот ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.35, n00by (ok), 13:19, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это не праздный вопрос и не какой-то личный конфликт. Те, кто может больше - от этих Потаповых просто уехали.
     
     
  • 7.37, Аноним (15), 13:28, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю, зачем уехали?
     
     
  • 8.44, n00by (ok), 14:36, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем, что бы сделать что-то для людей Почему Вы сейчас сидите на условном стул... текст свёрнут, показать
     
  • 6.51, Аноним (25), 15:18, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я могу написать, но не хочу кормить паразитов вроде того Володия. Как решить дилемму?

    Если человек хочет писать , он пишет. Если не хочет, ищет причины не писать.

     
     
  • 7.52, n00by (ok), 15:33, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если человек хочет писать , он пишет.

    Если человек хочет написать о себе, он пишет "я". Если хочет манипулировать - пишет "он". ;)

     
  • 4.48, YetAnotherOnanym (ok), 15:12, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никогда не делай добро для людей, люди - неблагодарные свиньи.

    Жалкий, ничтожный человек.
    Моя мания величия настолько велика, что с высоты моего самомнения людская неблагодарность выглядит чем-то столь же несущественным, как, например, суетливость муравьёв. Никакое пороки людей, будь то неблагодарность, алчность, лень или что-то ещё, не помешают мне сделать для них добро, если у меня будет такое намерение.

     
     
  • 5.50, Аноним (25), 15:16, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это скорее нарциссизм. А люди с нарциссизмом в иерархии темной триады стоят ниже психопатов.
     
     
  • 6.53, n00by (ok), 15:36, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его знакомый объяснил мне, что согласно Сильмариллиону Толкина люди - существа второго сорта. Володий идентифицирует себя как эльда - высший эльф - keleg.
     
     
  • 7.60, Платон (?), 16:15, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять эта шиза. Линуксоиды все такие?
     
     
  • 8.61, n00by (ok), 16:19, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знакомый Володия, который дал мне вышеприведённое объяснение - врач Мои знакомы... текст свёрнут, показать
     
  • 5.54, n00by (ok), 15:41, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы делаете очень опасные заявления. После той фразы он подумал, не ляпнул ли лишнего и исправился - добавил "делай для бога". Даже выяснилось, что мораль про свиней духовный гуру вычитал в Покаянном каноне. Действительно, там есть кое-что на эту тему, но смысл кардинально иной.
     
  • 3.49, Аноним (25), 15:15, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почему в России никто не тянет в одиночку какую-нибудь BSD, или хотя бы линукс? Ну или хоть что-нибудь вменяемое...

    Я думал что кто-то всё же напишет, но никто не написал. Ладно напишу , хотя ни разу не был на родине Ульянова-Ленина.
    Ульяновск.BSD существует.

     
     
  • 4.55, n00by (ok), 15:45, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда уж Фантом https://dz.ru/os-phantom
    Про которую последнее время вдруг внезапно вспомнили.
     
     
  • 5.57, Аноним (15), 16:05, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все эти фантомы будут пилить вечно. А вот сделать что-то поверх BSD можно было хоть вчера.
     
     
  • 6.62, n00by (ok), 16:25, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "поверх BSD" - это далеко не в одиночку и не обязательно про писать код. Дениска сделал, но его заплевали. И за что? Он же государству нескучные обои не впаривал.
     
     
  • 7.64, Аноним (15), 16:42, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эльфы.
     
  • 7.65, Аноним (15), 16:45, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вернее, "эльфы".
     
  • 6.63, Ан (??), 16:25, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    BSD это лицензия, %username%
     
  • 4.58, Аноним (15), 16:06, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оно живое?
     

  • 1.3, Аноним (2), 09:55, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    долгих лет семейству BSD!
     
  • 1.5, Герострат (?), 10:05, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем
     
     
  • 2.59, Платон (?), 16:13, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:28, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >созданную в 2003 году с целью альтернативного развития ветки FreeBSD 4.x

    Там всё ещё остался православный форт в загрузчике?

     
  • 1.11, brain_bug (?), 10:51, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    DragonFly самая интересная *BSD. Им бы ещё в юзерспейс порядок навести, выбросить легаси наследие фряхи. Ещё было бы круто дропнуть протухшую структуру каталогов юникса и реализовать что-то наподобие того, что есть в Haiku, GoboLinux или macOS.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 11:25, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Haiku тупиковая ветвь эволюции, поэтому ею никто не будет пользоваться.
     
     
  • 3.42, Ан (??), 14:23, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хайку это лучшая открытая ОС для десктопа, а Линуксу место на сервере.
     

  • 1.13, name (??), 11:10, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем tcsh лучше csh и чем тот в свою орередь лучше sh?
     
     
  • 2.16, brain_bug (?), 11:20, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чем все они лучше psh?
     
  • 2.22, Ooiiii (?), 11:50, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть completion и чтото еще
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:25, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sh - стандарт posix. Пользоваться чем-либо другим нет особого смысла. Всегда баш выпиливаю в линуксе и пользуюсь posix shell.
     
     
  • 3.27, Ooiiii (?), 12:35, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шутка не очень, если честно
     
  • 3.41, Ан (??), 14:09, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    POSIX это стандарт, которому соответстует и sh, и bash. Привет.
     
     
  • 4.45, Аноним (26), 14:40, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Башизмы? Не, не слышал. А ещё баш жирный и уязвимый.
     
     
  • 5.47, Ан (??), 15:06, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Башизмы? Не, не слышал. А ещё баш жирный и уязвимый.

    Башизмы это проблема сугубо тех, кто пишет скрипты, их используя. А так, баш полностью POSIX-совместим.


     

  • 1.39, Ан (??), 14:03, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перейти на tcsh только в 2022 году это, конечно, мощно. Сразу видно, что проект пилится чисто как хобби.
     
     
  • 2.56, brain_bug (?), 15:57, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот когда IBM вкинет пару лярдов, тогда и приходите.
     
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