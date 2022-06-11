Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.2. Обновление DragonFly BSD 6.2.2

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|1.1, Аноним (1), 09:47, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Удивительно, но Matthew Dillon по-прежнему тянет почти один весь DragonFly. В 6.2.2 из 21 изменений - 17 добавлено Дилоном.
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|2.4, Попандопала (?), 09:56, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лавры Патрика не дают бро покоя.D Вообще же конечно красавчик. Прикольно что В этом дистре бзды норм со стимом. Мне такое нравится.
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|2.6, Аноним (6), 10:06, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас, кажись почти все корпы поголовно вкладывают бабки в пингвина! Отсюда у меня два вопроса: кто сейчас вкладывает деньги в BSD? и сколько?
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|4.9, Ooiiii (?), 10:40, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> NetBSD is used by Apple for a large portion of the user-space commands and tools in their Darwin project, and Darwin is the UNIX-based core used by macOS
Например
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|5.10, Ooiiii (?), 10:46, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще например
> WhatsApp, which has billions of messages sent over its platform every day, has been built with the FreeBSD operating system and the Erlang programming language
> Why does Netflix use FreeBSD?
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|6.12, Аноним (6), 10:54, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это из серии взяли и пользуемся:) А я спрашивал другое: сколько денег они туда вкладывают:)
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|7.15, Аноним (15), 11:17, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, наверное они что-то отдают в проект, вполне возможно деньгами. Взяли и пользуемся - не односторонний процесс.
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|7.20, Ooiiii (?), 11:37, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коммерческая тайна наверное. Для нас это дико представить чтобы совкосмос задонатил васе из урюпинска за самодельное изобретение, нужное в космосе. У нетбсд к примеру в разделе донатов говорится что они планируют разрабатывать на пожертвования.
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|7.40, YetAnotherOnanym (ok), 14:09, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тебе остаётся только своим приказом назначить юзера опеннета, который за тебя посмотрит финансовые отчёты фондов *BSD.
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|2.14, Аноним (15), 11:12, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему в России никто не тянет в одиночку какую-нибудь BSD, или хотя бы линукс? Ну или хоть что-нибудь вменяемое...
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|3.19, Попандопала (?), 11:34, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Опенок же... Да и Драгонбсд вроде с постсоюзного пространства. Матвей вон написано.
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|4.21, Ooiiii (?), 11:43, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с постсоюзного пространства.
В каком году сан-франциско отделилось от союза нерушимого республик народных?
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|3.29, n00by (ok), 12:44, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потому что Володий Потапов, идеолог сообщества POCA LINUX, учит:
"Есть такое очень простое правило. Никогда не делай добро для людей, люди - неблагодарные свиньи."
Эта идейка находит сторонников и несогласных травят. Следите за судьбой данного сообщения.
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|5.31, n00by (ok), 12:59, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, могла бы. Володий Потапов умело в одиночку просил присылать пулл-реквесты и потестировать на выходных, пока он лечится от интерент-зависимости.
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|4.32, Аноним (15), 13:02, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Слушай, мне неинтересны ваши конфликты. Этот твой Володий Потапов хоть строчку кода написал? Вопрос про тех, кто может написать.
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|5.33, n00by (ok), 13:12, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я могу написать, но не хочу кормить паразитов вроде того Володия. Как решить дилемму?
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|6.34, Аноним (15), 13:18, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твою личную? Не знаю, поэтому и спрашиваю, почему нет нормальных проектов.
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|7.36, n00by (ok), 13:20, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты тоже не можешь написать строчку кода? Тогда слушай меня. Остальные даже разговаривать с тобой не станут.
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|6.35, n00by (ok), 13:19, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот это не праздный вопрос и не какой-то личный конфликт. Те, кто может больше - от этих Потаповых просто уехали.
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|8.44, n00by (ok), 14:36, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем, что бы сделать что-то для людей Почему Вы сейчас сидите на условном стул... текст свёрнут, показать
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|6.51, Аноним (25), 15:18, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Я могу написать, но не хочу кормить паразитов вроде того Володия. Как решить дилемму?
Если человек хочет писать , он пишет. Если не хочет, ищет причины не писать.
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|7.52, n00by (ok), 15:33, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если человек хочет писать , он пишет.
Если человек хочет написать о себе, он пишет "я". Если хочет манипулировать - пишет "он". ;)
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|4.48, YetAnotherOnanym (ok), 15:12, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Никогда не делай добро для людей, люди - неблагодарные свиньи.
Жалкий, ничтожный человек.
Моя мания величия настолько велика, что с высоты моего самомнения людская неблагодарность выглядит чем-то столь же несущественным, как, например, суетливость муравьёв. Никакое пороки людей, будь то неблагодарность, алчность, лень или что-то ещё, не помешают мне сделать для них добро, если у меня будет такое намерение.
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|5.50, Аноним (25), 15:16, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это скорее нарциссизм. А люди с нарциссизмом в иерархии темной триады стоят ниже психопатов.
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|6.53, n00by (ok), 15:36, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его знакомый объяснил мне, что согласно Сильмариллиону Толкина люди - существа второго сорта. Володий идентифицирует себя как эльда - высший эльф - keleg.
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|8.61, n00by (ok), 16:19, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знакомый Володия, который дал мне вышеприведённое объяснение - врач Мои знакомы... текст свёрнут, показать
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|5.54, n00by (ok), 15:41, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы делаете очень опасные заявления. После той фразы он подумал, не ляпнул ли лишнего и исправился - добавил "делай для бога". Даже выяснилось, что мораль про свиней духовный гуру вычитал в Покаянном каноне. Действительно, там есть кое-что на эту тему, но смысл кардинально иной.
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|3.49, Аноним (25), 15:15, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Почему в России никто не тянет в одиночку какую-нибудь BSD, или хотя бы линукс? Ну или хоть что-нибудь вменяемое...
Я думал что кто-то всё же напишет, но никто не написал. Ладно напишу , хотя ни разу не был на родине Ульянова-Ленина.
Ульяновск.BSD существует.
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|5.57, Аноним (15), 16:05, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все эти фантомы будут пилить вечно. А вот сделать что-то поверх BSD можно было хоть вчера.
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|6.62, n00by (ok), 16:25, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"поверх BSD" - это далеко не в одиночку и не обязательно про писать код. Дениска сделал, но его заплевали. И за что? Он же государству нескучные обои не впаривал.
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|1.8, Аноним (8), 10:28, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>созданную в 2003 году с целью альтернативного развития ветки FreeBSD 4.x
Там всё ещё остался православный форт в загрузчике?
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|1.11, brain_bug (?), 10:51, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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DragonFly самая интересная *BSD. Им бы ещё в юзерспейс порядок навести, выбросить легаси наследие фряхи. Ещё было бы круто дропнуть протухшую структуру каталогов юникса и реализовать что-то наподобие того, что есть в Haiku, GoboLinux или macOS.
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|2.18, Аноним (17), 11:25, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Haiku тупиковая ветвь эволюции, поэтому ею никто не будет пользоваться.
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|3.42, Ан (??), 14:23, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хайку это лучшая открытая ОС для десктопа, а Линуксу место на сервере.
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|2.26, Аноним (26), 12:25, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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sh - стандарт posix. Пользоваться чем-либо другим нет особого смысла. Всегда баш выпиливаю в линуксе и пользуюсь posix shell.
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|3.41, Ан (??), 14:09, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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POSIX это стандарт, которому соответстует и sh, и bash. Привет.
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|5.47, Ан (??), 15:06, 11/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Башизмы? Не, не слышал. А ещё баш жирный и уязвимый.
Башизмы это проблема сугубо тех, кто пишет скрипты, их используя. А так, баш полностью POSIX-совместим.
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|1.39, Ан (??), 14:03, 11/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перейти на tcsh только в 2022 году это, конечно, мощно. Сразу видно, что проект пилится чисто как хобби.
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