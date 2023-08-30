Выпуск операционной системы MidnightBSD 3.1

Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 3.1, основанной на FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе GNUstep, но пользователи имеют возможность установить WindowMaker, GNOME, Xfce или Lumina. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 1 ГБ (i386, amd64). В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7 и впоследствии вобрал в себя многие возможности из веток FreeBSD 9-12. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и метаданных. Установка, удаление и поиск пакетов осуществляется при помощи единой команды mport. В качестве альтернативы поддерживается установка портов Ravenports. Основные новшества: Добавлена поддержка системы пакетов Ravenports. Пакеты загружаются при помощи утилиты ravensw и устанавливаются в каталог /raven. В отличие от mports в Ravenports доступны более свежие версии некоторых приложений, а также имеются пакеты, пока не собранные для mports. Например, в Ravenports доступны свежие версии Firefox. Ravenports и mports можно как использовать по отдельности, выбрав желаемую систему во время установки, так и применять вместе бок о бок. Поддержка Ravenports обеспечена только для архитектуры amd64.

До версии 2.4.3 обновлён пакетный менеджер mport, в котором устранены накопившиеся проблемы, усовершенствована команда "mport clean" для очистки временных файлов, предложена собственная реализация команды rmtree (раньше вызывался rm -r), расширена диагностическая информация в выводе команды mport list.

В инсталляторе добавлен вывод рекомендации по установке пакетов, специфичных для используемой графической карты.

В пакетном фильтре pf обеспечена обработка фрагментированных заголовков IPv6.

В libalias улучшена обработка некорректных пакетов SCTP

Обновлены драйверы устройств ena, ice ioat, e1000 и ixl.

Обновлены сторонние компоненты: Perl 5.36.1, openssl 1.1.1u, zlib 1.2.13, OpenSSH 9.1p1, libarchive 3.6.2, sendmail 8.17.1, libxo 1.0.4, doas 6.3p9, tzdata 2023c, xz 5.2.9, file 5.43, sqlite3 3.40.1, less 551, subversion 1.14.2, mDNSResponder-1096.40.7.



