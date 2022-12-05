Выпуск дистрибутива NomadBSD 131R-20221130

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|1.1, Аноним (1), 09:07, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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обоина как бы намекает нам кто идёт по этому месту и что с ними вскоре произойдёт
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|1.3, Аноним (3), 09:26, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка драйверов VIA/Openchrome
А эта штука все еще существует? Я помню как еще в 2000х годах вручную конфигурил xorg.conf потому, что у меня были типа какие то нестандартные видушки Openchrome, на которых линух не мог определить объем видеопамяти. На винде же, очевидно, все работало норм.
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|2.7, Аноним (7), 09:34, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> На винде же, очевидно, все работало норм
универсальная фраза как для фри так и для линукса, актуальна до сих пор
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|2.16, rvs2016 (ok), 13:08, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> еще в 2000х годах вручную конфигурил xorg.conf
> потому, что у меня были типа какие то
> нестандартные видушки Openchrome,
> на которых линух не мог определить объем видеопамят
Так этот xorg.conf порою и по ныне руками правят, чтобы спастись нередко от умолчательного разрешения монитора чуть ли не в 320х240. Ну только теперь (не знаю - когда именно) появилась возможность не сам xorg.conf править, а подкладывать в /usr/local/etc/X11/xorg.conf.d файлики типа 50-monitor.conf, в которые пишут всё то, что раньше писали прямо в xorg.conf.
У меня вот, например, в такой /usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/50-monitor.conf для спасения от разрешения ~320x240 записано это:
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
HorizSync 30.0 - 73.0
VertRefresh 56.0 - 65.0
EndSection
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|2.17, rvs2016 (ok), 13:09, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Песок есть, а корованы где?
Так на обоях же изображены не корованы, а Дюна с песчанным червём в центре.
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|1.6, Gleb Haksl (?), 09:32, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Годнота одним словом, я немного поправляю образ добавляя свои фичи и при мне всегда рабочая система на zfs.
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|1.10, Простоник (ok), 10:40, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Последний true unix way проходит теперь через кладбище. Если покопаться в могилах, можно нарыть что-нибудь ценное. ZFS, например, или tcsh. System V уже мёртв. BSD пока жив. Но это последний из могикан.
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|2.12, Аноним (12), 11:59, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Драгон есть,там даже под Стим заточено,но не для меня к сожалению.(
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|3.18, rvs2016 (ok), 13:22, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у драгона есть ли live-вариант с иксами а не только (как у чистой фряхи) с консолью?
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|2.13, Аноним (13), 12:02, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Единственный тру юникс это солярис и его планируют окончательно закопать лет через 7 емнип. А хотя не, там ещё AIX живее всех живых, видимо он и останется. БСД вообще никакого отношения у юниксу не имеет, а тем более эксбсд. И я говорю не про сами сертификаты, а про соответствие стандартам.
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|4.15, Аноним (13), 12:21, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он вроде менее живой, например, фиксов ноды и питона под него поменьше (хотя бывают). Глупости это всё, имеет смысл только на узкоспецифичном вендорском железе. Любое адекватное применение может быть только у линукса сегодня.
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|3.19, Простоник (ok), 13:48, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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BSD системы имеют самое прямое отношение к слову Unix. То, что промышленным стандартом стали системы на базе SYSTEM V, совсем не отменяет того факта, что другая линия развития UNIX-BSD получила более широкое распространение. Кроме того, AIX и Solaris -это закрытые системы, их жизненный цикл очень сильно зависит от продаж оборудования IBM и Oracle соответственно. Как то не очень заметно роста продаж подобного оборудования, к тому же на серверных платформах этих компаний можно использовать Linux. Жизненный цикл free bsd/net bsd/openbsd от продаж оборудования зависит меньше, а вот от востребованности технологий гораздо больше.
Ну и пара слов про NomadBSD. Система довольно прожорлива по сравнению с Linux, реально для жизни нужно не менее 2gb ram. Программ заметно меньше, чем для Linux. В качестве десктопа ещё одни минус-неторопливость gui. ZFS и лучшая безопасность можно записать в плюс.
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