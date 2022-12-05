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Выпуск дистрибутива NomadBSD 131R-20221130

05.12.2022 09:02

Доступен выпуск Live-дистрибутива NomadBSD 131R-20221130, представляющего собой редакцию FreeBSD, адаптированную для использования в качестве переносного рабочего стола, загружаемого с USB-накопителя. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Для монтирования накопителей применяется DSBMD (поддерживается монтирование CD9660, FAT, HFS+, NTFS, Ext2/3/4). Размер загрузочного образа 2 ГБ (x86_64, i386).

В новом выпуске:

  • Базовое окружение обновлено до FreeBSD 13.1.
  • Добавлена новая утилита nomadbsd-update, предназначенная для обновления компонентов NomadBSD.
  • Сборки для архитектуры x86_64 разделены на два загрузочных образа, отличающиеся использованием файловых систем UFS и ZFS. Образ для архитектуры i386 поставляется только в варианте с UFS.
  • В образах на базе UFS включено по умолчанию использование механизма журналирования Soft Updates, помогающего упростить и ускорить восстановление ФС после аварийной остановки работы.
  • Улучшено автоматическое определение графических драйверов. Добавлена поддержка драйверов VIA/Openchrome. Для GPU NVIDIA, не поддерживаемых проприетарным драйвером, обеспечено использование драйвера nv.
  • Улучшена поддержка переключения раскладок клавиатуры. Для организации ввода задействован IBus.
  • Улучшен rc-скрипт, применяемый для загрузки модулей acpi.
  • Дисплейный менеджер SLiM заменён на SDDM.
  • В список программ, предлагаемых для запуска через Linuxulator, включены Opera и Microsoft Edge.
  • С целью сокращения размера загрузочного образа из базовой поставки удалён офисный пакет LibreOffice и некоторые мультимедийные приложения.
  • Ядро FreeBSD собрано с дополнительным патчем, защищающим некоторые ноутбуки от зависания при загрузке драйвера hwpstate_intel.


  1. Главная ссылка к новости (https://nomadbsd.org/index.htm...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 130R-20210508
  3. OpenNews: Выпуск GhostBSD 22.06.15
  4. OpenNews: Wifibox 0.10 - окружение для использования WiFi-драйверов Linux во FreeBSD
  5. OpenNews: Выпуск NetBSD 9.3
  6. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58259-nomadbsd
Ключевые слова: nomadbsd, bsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:07, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    обоина как бы намекает нам кто идёт по этому месту и что с ними вскоре произойдёт
     
     
  • 2.2, КО (?), 09:18, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вскоре

    Просвятите

     
     
  • 3.5, Аноним (1), 09:32, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>вскоре
    > Просвятите

    молодой ты, похоже
    https://lurkmore.wtf/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0&

     
  • 2.8, Аноним (8), 10:32, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не намёк на вендецкапе?
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:26, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка драйверов VIA/Openchrome

    А эта штука все еще существует? Я помню как еще в 2000х годах вручную конфигурил xorg.conf потому, что у меня были типа какие то нестандартные видушки Openchrome, на которых линух не мог определить объем видеопамяти. На винде же, очевидно, все работало норм.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:34, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > На винде же, очевидно, все работало норм

    универсальная фраза как для фри так и для линукса, актуальна до сих пор

     
  • 2.16, rvs2016 (ok), 13:08, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > еще в 2000х годах вручную конфигурил xorg.conf
    > потому, что у меня были типа какие то
    > нестандартные видушки Openchrome,
    > на которых линух не мог определить объем видеопамят

    Так этот xorg.conf порою и по ныне руками правят, чтобы спастись нередко от умолчательного разрешения монитора чуть ли не в 320х240. Ну только теперь (не знаю - когда именно) появилась возможность не сам xorg.conf править, а подкладывать в /usr/local/etc/X11/xorg.conf.d файлики типа 50-monitor.conf, в которые пишут всё то, что раньше писали прямо в xorg.conf.

    У меня вот, например, в такой /usr/local/etc/X11/xorg.conf.d/50-monitor.conf для спасения от разрешения ~320x240 записано это:

    Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Videocard0"
    Monitor        "Monitor0"
    EndSection

    Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    HorizSync      30.0 - 73.0
    VertRefresh    56.0 - 65.0
    EndSection


     

  • 1.4, Аноним (4), 09:28, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Песок есть, а корованы где?
     
     
  • 2.17, rvs2016 (ok), 13:09, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Песок есть, а корованы где?

    Так на обоях же изображены не корованы, а Дюна с песчанным червём в центре.

     

  • 1.6, Gleb Haksl (?), 09:32, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годнота одним словом, я немного поправляю образ добавляя свои фичи и при мне всегда рабочая система на zfs.
     
  • 1.10, Простоник (ok), 10:40, 05/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последний true unix way проходит теперь через кладбище.  Если покопаться в могилах, можно  нарыть что-нибудь ценное. ZFS, например, или tcsh. System V уже мёртв. BSD пока жив. Но это последний из могикан.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:59, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драгон есть,там даже под Стим заточено,но не для меня к сожалению.(
     
     
  • 3.18, rvs2016 (ok), 13:22, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у драгона есть ли live-вариант с иксами а не только (как у чистой фряхи) с консолью?
     
     
  • 4.20, Gjgfyljgfkf (?), 13:52, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз,оно там только для узб.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:02, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Единственный тру юникс это солярис и его планируют окончательно закопать лет через 7 емнип. А хотя не, там ещё AIX живее всех живых, видимо он и останется. БСД вообще никакого отношения у юниксу не имеет, а тем более эксбсд. И я говорю не про сами сертификаты, а про соответствие стандартам.
     
     
  • 3.14, 1 (??), 12:17, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как же чпукс ?
     
     
  • 4.15, Аноним (13), 12:21, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он вроде менее живой, например, фиксов ноды и питона под него поменьше (хотя бывают). Глупости это всё, имеет смысл только на узкоспецифичном вендорском железе. Любое адекватное применение может быть только у линукса сегодня.
     
  • 3.19, Простоник (ok), 13:48, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BSD системы имеют самое прямое отношение к слову Unix. То, что промышленным стандартом стали системы на базе SYSTEM V, совсем не отменяет того факта, что другая линия развития UNIX-BSD получила более широкое распространение. Кроме того, AIX и Solaris -это закрытые  системы, их жизненный цикл очень сильно зависит от продаж оборудования IBM и Oracle соответственно. Как то не очень заметно роста продаж подобного оборудования, к тому же на серверных платформах этих компаний можно использовать Linux. Жизненный цикл free bsd/net bsd/openbsd от продаж оборудования зависит меньше, а вот от востребованности технологий гораздо больше.
    Ну и пара слов про NomadBSD. Система довольно прожорлива по сравнению с Linux, реально для жизни нужно не менее 2gb ram. Программ заметно меньше, чем для Linux. В качестве десктопа ещё одни минус-неторопливость gui. ZFS и лучшая безопасность  можно записать в плюс.
     

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