Выпуск дистрибутива NomadBSD 131R-20221130

2.12 , Аноним ( 12 ), 11:59, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Драгон есть,там даже под Стим заточено,но не для меня к сожалению.(

3.18 , rvs2016 ( ok ), 13:22, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у драгона есть ли live-вариант с иксами а не только (как у чистой фряхи) с консолью?

4.20 , Gjgfyljgfkf ( ? ), 13:52, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хз,оно там только для узб.

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:02, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Единственный тру юникс это солярис и его планируют окончательно закопать лет через 7 емнип. А хотя не, там ещё AIX живее всех живых, видимо он и останется. БСД вообще никакого отношения у юниксу не имеет, а тем более эксбсд. И я говорю не про сами сертификаты, а про соответствие стандартам.

3.14 , 1 ( ?? ), 12:17, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А как же чпукс ?

4.15 , Аноним ( 13 ), 12:21, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так он вроде менее живой, например, фиксов ноды и питона под него поменьше (хотя бывают). Глупости это всё, имеет смысл только на узкоспецифичном вендорском железе. Любое адекватное применение может быть только у линукса сегодня.

3.19 , Простоник ( ok ), 13:48, 05/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – BSD системы имеют самое прямое отношение к слову Unix. То, что промышленным стандартом стали системы на базе SYSTEM V, совсем не отменяет того факта, что другая линия развития UNIX-BSD получила более широкое распространение. Кроме того, AIX и Solaris -это закрытые системы, их жизненный цикл очень сильно зависит от продаж оборудования IBM и Oracle соответственно. Как то не очень заметно роста продаж подобного оборудования, к тому же на серверных платформах этих компаний можно использовать Linux. Жизненный цикл free bsd/net bsd/openbsd от продаж оборудования зависит меньше, а вот от востребованности технологий гораздо больше.

Ну и пара слов про NomadBSD. Система довольно прожорлива по сравнению с Linux, реально для жизни нужно не менее 2gb ram. Программ заметно меньше, чем для Linux. В качестве десктопа ещё одни минус-неторопливость gui. ZFS и лучшая безопасность можно записать в плюс.

