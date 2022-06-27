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Wifibox 0.10 - окружение для использования WiFi-драйверов Linux во FreeBSD

27.06.2022 09:28

Доступен выпуск проекта Wifibox 0.10, нацеленного на решение проблемы с использованием во FreeBSD беспроводных адаптеров, для которых отсутствуют необходимые драйверы. Работа проблемных для FreeBSD адаптеров обеспечивается через запуск гостевой системы с Linux, в которой загружаются родные для Linux драйверы беспроводных устройств.

Установка гостевой системы с драйверами автоматизирована, а все необходимые компоненты оформлены в виде готового пакета wifibox, который запускается при загрузке при помощи поставляемого в комплекте rc-сервиса. В том числе корректно обрабатывается переход в спящий режим. Окружение потенциально может применяться для любых WiFi-карт, поддерживаемых в Linux, но протестировано в основном на чипах Intel. Также проверена корректная работа на системах с беспроводными чипами Qualcomm Atheros и AMD RZ608 (MediaTek MT7921K).

Гостевая система запускается при помощи гипервизора Bhyve, в котором организуется проброс доступа к беспроводной карте. Для работы требуется система с поддержкой аппаратной виртуализации (AMD-Vi или Intel VT-d). Начинка гостевой системы основана на дистрибутиве Alpine Linux, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Размер образа занимает на диске примерно 30МБ и потребляет около 90 МБ оперативной памяти.

Для подключения к беспроводной сети используется пакет wpa_supplicant, файлы конфигурации для которого синхронизируются с настройками из основного окружения FreeBSD. Создаваемый wpa_supplicant управляющий Unix-сокет пробрасывается в хост-окружение, что позволяет использовать штатные утилиты FreeBSD для подключения и работы с беспроводной сетью, в том числи можно использовать утилиты wpa_cli и wpa_gui (net/wpa_supplicant_gui).

В новом выпуске переработан механизм проброса WPA в основное окружение, что позволило обеспечить работу как с wpa_supplicant, таки и с hostapd. Снижен необходимый для гостевой системы объём памяти. Прекращена поддержка FreeBSD 13.0-RELEASE.


Дополнительно можно отметить работу по улучшению предлагаемых во FreeBSD драйверов для беспроводных карт на чипах Intel и Realtek. При поддержке организации FreeBSD Foundation продолжается развитие нового драйвера iwlwifi, включённого в состав FreeBSD 13.1. Драйвер основан на Linux-драйвере и коде из Linux-подсистемы net80211, поддерживает стандарт 802.11ac и может использоваться с новыми беспроводными чипами Intel. Драйвер загружается автоматически во время загрузки при обнаружении необходимой беспроводной карты. Работа компонентов беспроводного стека Linux обеспечивается при помощи прослойки LinuxKPI. Ранее похожим образом для FreeBSD был портирован драйвер iwm.

Параллельно началась разработка драйверов rtw88 и rtw89 для беспроводных чипов Realtek RTW88 и RTW89, которые также развиваются путём переноса соответствующих драйверов из Linux и работают при помощи прослойки LinuxKPI. Драйвер rtw88 уже готов для начального тестирования, а драйвер rtw89 пока находится на стадии разработки.

Кроме того, можно упомянуть публикацию деталей и готового эксплоита, связанных с уязвимостью (CVE-2022-23088) в беспроводном стеке FreeBSD, устранённой в апрельском обновлении. Уязвимость позволяет выполнить свой код на уровне ядра через отправку специально оформленного кадра в момент нахождения клиента в режиме сканирования сети (на стадии до привязки SSID). Проблема вызвана переполнением буфера в функции ieee80211_parse_beacon() при разборе beacon-кадров, передаваемых точкой доступа. Переполнение стало возможным из-за отсутствия проверки соответствия фактического размера данных и размера, указанного в поле заголовка. Проблема проявляется в версиях FreeBSD, сформированных с 2009 года.

Среди не связанных с беспроводным стеком недавних изменений во FreeBSD: проведена оптимизация времени загрузки, которая на тестовой системе была сокращена с 10 до 8 секунд; реализован GEOM-модуль gunion для выноса на другой диск изменений, производимых поверх диска, доступного в режиме только для чтения; для crypto API ядра подготовлены криптографические примитивы XChaCha20-Poly1305 AEAD и curve25519, необходимые для драйвера VPN WireGuard.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pgj/freebsd...)
  2. OpenNews: Опубликован MyBee 13.1.0, дистрибутив FreeBSD для организации работы виртуальных машин
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.1
  4. OpenNews: Для FreeBSD развивается механизм изоляции, похожий на pledge и unveil
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива helloSystem 0.7, использующего FreeBSD и напоминающего macOS
  6. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57414-wifibox
Ключевые слова: wifibox, wifi, freebsd, wpa_supplicant
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sebastian (?), 10:45, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Для тех кто любит пожестче
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:45, 27/06/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.3, Alladin (?), 10:52, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно у них там...

    Нет драйверов?? пфф, мы их просунем из линукс виртуалки)

    Нет софта, граф окружения?? пфф, мы возьмем исходники и их адаптируем..

    А чего нельзя было сделать взять и адаптировать драйвера линукса (wifi) для bsd? Или сделать псевдосовсестимое окруженип для драйверов.. (ну не таскать же виртуалку.. с таким успехом можно и windows дрова в linux протаскивать...)

     
     
  • 2.6, Stanislavvv (?), 10:57, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда-то виндовые сетевые дрова в линуксе и использовались, но не через виртуалку, а через обёртку, реализующую необходимый минимум вызовов.
    Почему нельзя было сделать так же - непонятно, но очень похоже на то, что во фре закончились товарищи, занимающиеся программированием на низком уровне.
     
  • 2.8, a_kusb (ok), 10:57, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Windows дрова - а это мысль...
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:53, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот иногда задумываюсь, а если бы тогда, в начале 90х, у гнутых всё-таки срослось с ядром BSD, и по итогу GNU/BSD бок о бок пошли захватывать мир, что бы было?

    Имели бы мы сейчас фичастое ядро в ОДНОМ дистрибутиве, с персистентными настройками без туевой хучи велосипедов от текущих дистростроителей GNU/Linux?

    Был бы в этом единственном универсальном дистрибутиве один пакетный манагер и одна система портов для тех, кто хочет компилять самостоятельно?

    Короче, были бы едины все плюшки фряхи и поддержка железа как в пингвине. Эх, мечты, мечты... Ведь тогда победили бы шиндоуз, если бы всё работало как часы.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:57, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты преуменьшаешь силу маркетинга. А у единого ядра не было  бы ни единой системы дистрибуции ни рекламы, потому что за рекламу должен платить клиент.  Как ни садитесь в музыканты не годитесь.  
     
  • 2.10, Stanislavvv (?), 10:58, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Снова ein Volk, ein Reich, ein Führer?

     
  • 2.13, Роман (??), 11:08, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ведь тогда победили бы шиндоуз, если бы всё работало как часы.

    Windows на серверах и так +- побеждён, куда вам еще побеждать? Вы же не всерьез про Linux/FreeBSD on desktop мечтаете?

     
  • 2.15, Аноним (15), 11:13, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И было бы 100500 дистрибутивов BSD, а не Linux.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:54, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Пока пердолики страдают со своими прошивками для роутеров умные люди сидят на винде и наслаждаются всеми нужными драйверами от производителя
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:58, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Однозначно лайк это господину
     

  • 1.9, Аноним (11), 10:58, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Короче WSL от FreeBSD, только вот нахрена большой вопрос, ведь для декстопа фряху юзать и серфить из под вайфая ну такое, садо мазо отдыхает

    Отдельно вызывает ряд вопросов драйвера линукса от которых бомбит у любого кто линуксом пользовался на ноуте, это постоянно отваливающаяся боль, если заведется конечно

     
  • 1.12, Бывалый смузихлёб (?), 11:06, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  эксплоита, связанных с уязвимостью (CVE-2022-23088) в беспроводном стеке FreeBSD,
    > Проблема вызвана переполнением буфера в функции ieee80211_parse_beacon()
    > при разборе beacon-кадров, передаваемых точкой доступа.
    > Переполнение стало возможным из-за отсутствия проверки соответствия
    > фактического размера данных и размера, указанного в поле заголовка.
    > Проблема проявляется в версиях FreeBSD, сформированных с 2009 года.

    А это точно те_самые академики и проч серьезные посоны исключительно которые и пилят бздю ?

     
  • 1.14, Аноним (14), 11:09, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это даже не костыль. Это КОСТЫЛИЩЕ!!!
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:15, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо парню своему рассказать, он будет рад этой новости
     
  • 1.17, Роман (??), 11:15, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LinuxJails & runj для запуска Докер образов, Linuxolator, LinuxKPI, Wifibox этот опять же - это какая очень хитрая схема поддержания самостийности, выделения своих особенностей и сильных сторон для привлечения пользователей.

    Я не пользователь Фряхи, но количество "Linux" в составе инструментария меня бы начало смущать.

     

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