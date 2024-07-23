Выпуск операционной системы MidnightBSD 3.2

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Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 3.2, основанной на FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе Xfce (опционально можно установить связку GNUstep + Window Maker + GWorkspace). В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7 и впоследствии вобрал в себя многие возможности из веток FreeBSD 9-12. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и метаданных, или инструментарий Ravenports. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 949 МБ (i386, amd64).
Основные новшества:
- Из базовой системы удалён интерпретатор языка программирования Perl (для использования Perl теперь требуется его установка из портов). Аналогично из базовой системы удалены brainfuck и subversion.
- Предоставлена возможность использования системы пакетов Ravenports в окружениях на базе архитектуры amd64 (для окружений i386 доступен только инструментарий mports). Пакеты загружаются при помощи утилиты ravensw и устанавливаются в каталог /raven. В отличие от mports в Ravenports поставляются более свежие версии некоторых приложений, а также имеются пакеты, пока не собранные для mports. Например, в Ravenports доступны свежие версии Firefox. Ravenports и mports можно использовать по отдельности, выбрав желаемую систему во время установки, или применять их вместе бок о бок.
- Пакетный менеджер mport обновлён до версии 2.6.2.
- В библиотеке libarchive включена поддержка алгоритма сжатия zstd.
- Из поставки удалён telnetd.
- Для улучшения совместимости с Linux в состав включён заголовочный файл endian.h.
- Обновлены сторонние компоненты:
expat 2.6.2,
ldns 1.8.3,
sendmail 8.18.1,
libarchive 3.7.2,
zstd 1.5.2,
Unbound 1.19.3,
xz / lzma 5.4.5,
tzdata 2023d,
mandoc 1.14.6,
OpenSSH 9.3p2,
nvi 2.2.1 и
openssl 1.1.1w.
- Обновлён список идентификаторов поддерживаемых PCI-устройств.
- Добавлена поддержка датчиков температуры, используемых в процессорах AMD zen4.
- В драйвер ahci добавлена поддержка использования чипсета AMD KERNCZ в режиме RAID.