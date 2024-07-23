Выпуск операционной системы MidnightBSD 3.2

Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 3.2, основанной на FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе Xfce (опционально можно установить связку GNUstep + Window Maker + GWorkspace). В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7 и впоследствии вобрал в себя многие возможности из веток FreeBSD 9-12. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и метаданных, или инструментарий Ravenports. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 949 МБ (i386, amd64). Основные новшества: Из базовой системы удалён интерпретатор языка программирования Perl (для использования Perl теперь требуется его установка из портов). Аналогично из базовой системы удалены brainfuck и subversion.

Предоставлена возможность использования системы пакетов Ravenports в окружениях на базе архитектуры amd64 (для окружений i386 доступен только инструментарий mports). Пакеты загружаются при помощи утилиты ravensw и устанавливаются в каталог /raven. В отличие от mports в Ravenports поставляются более свежие версии некоторых приложений, а также имеются пакеты, пока не собранные для mports. Например, в Ravenports доступны свежие версии Firefox. Ravenports и mports можно использовать по отдельности, выбрав желаемую систему во время установки, или применять их вместе бок о бок.

Пакетный менеджер mport обновлён до версии 2.6.2.

В библиотеке libarchive включена поддержка алгоритма сжатия zstd.

Из поставки удалён telnetd.

Для улучшения совместимости с Linux в состав включён заголовочный файл endian.h.

Обновлены сторонние компоненты: expat 2.6.2, ldns 1.8.3, sendmail 8.18.1, libarchive 3.7.2, zstd 1.5.2, Unbound 1.19.3, xz / lzma 5.4.5, tzdata 2023d, mandoc 1.14.6, OpenSSH 9.3p2, nvi 2.2.1 и openssl 1.1.1w.

Обновлён список идентификаторов поддерживаемых PCI-устройств.

Добавлена поддержка датчиков температуры, используемых в процессорах AMD zen4.

В драйвер ahci добавлена поддержка использования чипсета AMD KERNCZ в режиме RAID.



