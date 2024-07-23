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Выпуск операционной системы MidnightBSD 3.2

23.07.2024 17:38

Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 3.2, основанной на FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе Xfce (опционально можно установить связку GNUstep + Window Maker + GWorkspace). В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7 и впоследствии вобрал в себя многие возможности из веток FreeBSD 9-12. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и метаданных, или инструментарий Ravenports. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 949 МБ (i386, amd64).

Основные новшества:

  • Из базовой системы удалён интерпретатор языка программирования Perl (для использования Perl теперь требуется его установка из портов). Аналогично из базовой системы удалены brainfuck и subversion.
  • Предоставлена возможность использования системы пакетов Ravenports в окружениях на базе архитектуры amd64 (для окружений i386 доступен только инструментарий mports). Пакеты загружаются при помощи утилиты ravensw и устанавливаются в каталог /raven. В отличие от mports в Ravenports поставляются более свежие версии некоторых приложений, а также имеются пакеты, пока не собранные для mports. Например, в Ravenports доступны свежие версии Firefox. Ravenports и mports можно использовать по отдельности, выбрав желаемую систему во время установки, или применять их вместе бок о бок.
  • Пакетный менеджер mport обновлён до версии 2.6.2.
  • В библиотеке libarchive включена поддержка алгоритма сжатия zstd.
  • Из поставки удалён telnetd.
  • Для улучшения совместимости с Linux в состав включён заголовочный файл endian.h.
  • Обновлены сторонние компоненты: expat 2.6.2, ldns 1.8.3, sendmail 8.18.1, libarchive 3.7.2, zstd 1.5.2, Unbound 1.19.3, xz / lzma 5.4.5, tzdata 2023d, mandoc 1.14.6, OpenSSH 9.3p2, nvi 2.2.1 и openssl 1.1.1w.
  • Обновлён список идентификаторов поддерживаемых PCI-устройств.
  • Добавлена поддержка датчиков температуры, используемых в процессорах AMD zen4.
  • В драйвер ahci добавлена поддержка использования чипсета AMD KERNCZ в режиме RAID.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.justjournal.com/us...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 3.1
  3. OpenNews: Проект NixBSD развивает вариант NixOS с ядром из FreeBSD
  4. OpenNews: Выпуск GhostBSD 24.04.1
  5. OpenNews: SmolBSD - инструментарий для создания микро-сборок NetBSD
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 141
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61598-midnightbsd
Ключевые слова: midnightbsd, bsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 17:54, 23/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто и для кого выпускает вот это вот?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:08, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорей всего для тех кому лень ставить нормальную фряху, тут же вроде сразу все в комплекте
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 18:23, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не просто сборка FreeBSD, тут кучу всякой фигни наделали.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 21:22, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недоделали, ты хотел сказать. Кроме ядра и базовой системы отставших на 10 лет тут аж две системы портов, ни одна из которых близко не дотягивает до портов FreeBSD ни по количеству ни по свежести.
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:35, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Судя по донатам которые они собирают, поклонники есть и не мало.
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 18:55, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для тех кто не осознал сарказм предыдущего оратора:

    patreon.com/midnightbsd
    Lucas Holt
    creating MidnightBSD
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    Мне кажется ему на патреон мама подписалась, чтобы ему не так обидно было.
    А бабушка просто расщедрилась))

     
  • 2.12, Аноним (12), 20:39, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди для людей. Продолжай вещать с дивана.
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 21:23, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но правильый ответ - какой-то Васян исключительно для себя.
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:46, 23/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например для тех, кто желает преобрести компетиции в работе с bsd-системсами.
     

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