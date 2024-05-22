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SmolBSD - инструментарий для создания микро-сборок NetBSD

22.05.2024 09:53

Проект SmolBSD развивает инструментарий для формирования микро-сборок NetBSD, которые включают только минимально необходимые для определённого приложения компоненты и могут загружаться менее чем за секунду. SmolBSD может применяться для создания урезанных виртуализированных окружений для изолированного запуска отдельных сервисов. Размер создаваемого базового окружения около 10 МБ. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Для создания окружений подготовлен инструментарий mksmolnb, который может запускаться в NetBSD и GNU/Linux. При сборке в NetBSD в формируемом системном образе применяется файловая система FFS, а при сборке в Linux - ext2. В инструментарии предоставляются примеры скриптов для запуска создаваемых окружений в QEMU и системе виртуализации Firecracker, реализующей концепцию microVM, нацеленную на достижение производительности на уровне обычных контейнеров при использовании аппаратной виртуализации на базе гипервизора KVM.

  1. Главная ссылка к новости (https://smolbsd.org/...)
  2. OpenNews: Использование rump-ядер NetBSD для создания ОС уровня отдельных приложений
  3. OpenNews: Разработчики NetBSD представили технологию запуска отдельных приложений поверх Xen
  4. OpenNews: В рамках проекта HermiTux развивается unikernel, бинарно совместимый с Linux
  5. OpenNews: Проект Xen представил Unikraft для выполнения приложений поверх гипервизора
  6. OpenNews: Проект NetBSD развивает новый гипервизор NVMM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61228-smolbsd
Ключевые слова: smolbsd, netbsd, boot, unikernel
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DeerFriend (?), 10:00, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    передайте авторам, что "маленький" на енглише пишется "small", а не "smol" J
     
     
  • 2.2, Spoofing (?), 10:01, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    гугли мем "Уолл Смот". знайте мемы чтобы не быть баттхертами.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:03, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Авторы знают английский
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:10, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сарказм это высшая форма нервной деятельности недоступная обычным анонимам.
     
     
  • 4.7, Аноним (3), 10:25, 22/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:40, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За сарказмом прячут ранимость тонкой душевной организации.
     
     
  • 5.20, Аноним (5), 11:44, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая разница что ты считаешь за этим прячут. Если ты все равно не в состоянии его различить.
     
  • 4.31, warlock (??), 14:14, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сарказм помечается маркером тона сарказма ("/сар" или "/с"). Нет маркера -- нет сарказма.
     
  • 2.13, Аноним (-), 11:38, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что не слышал про мем "explain your smolness"?
    Который есть и в русском варианьте "объясни свою маленькость"

    Так что нечего придираться.

     
  • 2.24, Аноним (24), 12:20, 22/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (9)

  • 1.4, Аноним (4), 10:09, 22/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.8, Аноним (25), 10:36, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вполне подходящий размер, чтобы засунуть сборку в шрифт.
     
     
  • 2.17, Аноним (5), 11:44, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вот всё пишешь про ос в шрифт и все время это пишешь как будто это что-то плохое.
     

  • 1.9, Аноним (14), 10:52, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не могу понять как это использовать. Приведите кейс.
     
     
  • 2.26, 1 (??), 12:24, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берёшь кофеварку (ну или стиральную машину) и устанавливаешь на неё NetBSD
     
     
  • 3.29, Аноним (14), 14:01, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Допустим у меня есть кофеварка или стиралка, а дальше что? Поставлю. Они после этого перестанут работатью
     
     
  • 4.30, 1 (??), 14:12, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как что ? Заходишь по ssh на NetBSD и через I2C интерфейс управляешь ими.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:58, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как в этом можно запустить хром? Пояснительная бригада будет для нубов?
     
  • 1.12, крокодил мимо.. (-), 11:01, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    оч хороший проэкт, одобряю и поддерживаю..
    в своё время набросал что-то похожее для формирования chroot с dropped privileges под приложения.. оверхеды при виртуализации, как бы кто не утверждал обратное, - никуда не уходят..
     
     
  • 2.23, bOOster (ok), 12:04, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И где ты нашел виртуализацию в chroot???
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:49, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В qemu он её нашёл в chroot, а почему вы спгашиваете?
     

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