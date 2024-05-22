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|3.5, Аноним (5), 10:10, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сарказм это высшая форма нервной деятельности недоступная обычным анонимам.
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|5.20, Аноним (5), 11:44, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая разница что ты считаешь за этим прячут. Если ты все равно не в состоянии его различить.
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|4.31, warlock (??), 14:14, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сарказм помечается маркером тона сарказма ("/сар" или "/с"). Нет маркера -- нет сарказма.
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|2.13, Аноним (-), 11:38, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты что не слышал про мем "explain your smolness"?
Который есть и в русском варианьте "объясни свою маленькость"
Так что нечего придираться.
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|2.17, Аноним (5), 11:44, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты вот всё пишешь про ос в шрифт и все время это пишешь как будто это что-то плохое.
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|2.26, 1 (??), 12:24, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Берёшь кофеварку (ну или стиральную машину) и устанавливаешь на неё NetBSD
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|3.29, Аноним (14), 14:01, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Допустим у меня есть кофеварка или стиралка, а дальше что? Поставлю. Они после этого перестанут работатью
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|4.30, 1 (??), 14:12, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как что ? Заходишь по ssh на NetBSD и через I2C интерфейс управляешь ими.
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|1.12, крокодил мимо.. (-), 11:01, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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оч хороший проэкт, одобряю и поддерживаю..
в своё время набросал что-то похожее для формирования chroot с dropped privileges под приложения.. оверхеды при виртуализации, как бы кто не утверждал обратное, - никуда не уходят..
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