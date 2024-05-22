Проект SmolBSD развивает инструментарий для формирования микро-сборок NetBSD, которые включают только минимально необходимые для определённого приложения компоненты и могут загружаться менее чем за секунду. SmolBSD может применяться для создания урезанных виртуализированных окружений для изолированного запуска отдельных сервисов. Размер создаваемого базового окружения около 10 МБ. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Для создания окружений подготовлен инструментарий mksmolnb, который может запускаться в NetBSD и GNU/Linux. При сборке в NetBSD в формируемом системном образе применяется файловая система FFS, а при сборке в Linux - ext2. В инструментарии предоставляются примеры скриптов для запуска создаваемых окружений в QEMU и системе виртуализации Firecracker, реализующей концепцию microVM, нацеленную на достижение производительности на уровне обычных контейнеров при использовании аппаратной виртуализации на базе гипервизора KVM.



