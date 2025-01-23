Выпуск дистрибутива BSD Router Project 1.994

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|1.2, Аноним (-), 08:41, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Зачем это нужно, если можно на обычной FreeBSD маршрутизацию поднять?
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|2.34, User (??), 11:33, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, теоретически есть вероятность "творчески сBSDить", заколотить в ящик из-под посылок и продать как "импортозамещенный junier" - но очень уж теоретическая.
А так - примерно "низачем" и "ни для чего" - впрочем, так же как и "роутер из ванильной freebsd", если совсем честно.
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|1.3, Аноним (4), 08:42, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Когда закончится вся эта дистрибутивщина и набор софта будет распространятся просто как метапакет или метаконтейнер?
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|2.5, анонимище (?), 09:07, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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а ставить эти метапакеты куда? В святой дух? Или всё-таки некую базовую систему?
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|3.6, Аноним (6), 09:18, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В мега-пакет уже будет своя ОС именно для запуска 1 программы)))
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|3.16, Аноним (4), 09:51, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том то и дело что куда угодно хоть в виртуалку хоть в контейнер и пофиг поверх какой ос.
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|1.13, Ivan_83 (ok), 09:47, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ведётся работа по переходу со сборочных скриптов NanoBSD на инструментарий Poudriere-Image. Миграция позволит добавить режим двойной загрузки UEFI/BIOS, сократить время сборки и использовать привычный метод сборки портов.
Фигня!
Я сам делал сборочную систему по примеру портмастера, на обычных шелл скриптах.
Двойная загрузка - не проблема, часа хватит чтобы понять как это делается в тех скриптах что есть во фре.
Кеширование тоже не проблема, есть ccache и когда сам собираешь зависимости то перед сборкой можно и заглянуть в папочку кеша на предмет готовых пакетов.
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|2.36, Аноним (32), 11:42, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У линуксоидов есть OpenWRT. Если железо более-менее стандартное, то на любом дистре роутер. Для совсем дикого железа (с чипами Бредкома) можно попытать счастья с DD-WRT.
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|1.37, An (??), 11:43, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А по мне самое то, что нужно. Как раз, чтобы не возиться.
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