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Выпуск дистрибутива BSD Router Project 1.994

23.01.2025 08:23

Оливье Кочар-Лаббе (Olivier Cochard-Labbé), создатель дистрибутива FreeNAS, представил выпуск специализированного дистрибутива BSD Router Project 1.994 (BSDRP), примечательный обновлением кодовой базы до находящейся в разработке ветки FreeBSD 15. Дистрибутив предназначен для создания компактных программных маршрутизаторов, поддерживающих протоколы маршрутизации RIP, OSPF, BGP и PIM. Управление производится в режиме командной строки через CLI-интерфейс, напоминающий интерфейс Cisco IOS. Дистрибутив доступен в сборках для архитектуры x86_64 (размер установочного образа 190 МБ).

Основные характеристики дистрибутива:

  • В комплект входят два пакета с реализацией протоколов маршрутизации: FRRouting (форк Quagga) с поддержкой BGP, RIP, RIPng (IPv6), OSPF v2, OSPF v3 (IPv6), ISIS и BIRD с поддержкой BGP, RIP, RIPng (IPv6), OSPF v2 и OSPF v3 (IPv6).
  • Дистрибутив адаптирован для параллельного использования нескольких обособленных таблиц маршрутизации (FIB), привязанных к реальным и виртуальным интерфейсам.
  • Для мониторинга и управления может использоваться SNMP (bsnmp-ucd).
  • Поддерживается экспорт данных о трафике в форме потоков Netflow.
  • Для оценки производительности сети в состав входят утилиты NetPIPE, iperf, netblast, netsend и netreceive. Для накопления статистики о трафике используется ng_netflow.
  • Поддержка создания отказоустойчивых маршрутизаторов из двух серверов - в штатном режиме нагрузка может быть распределена на оба сервера, но в случае сбоя первый маршрутизатор может взять на себя нагрузку второго, а второй - первого (применяется привязка к активному серверу виртуального MAC-адреса). Реализация основана на использовании протоколов VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) и CARP (Common Address Redundancy Protocol), реализованный при помощи пакета ucarp.
  • Поддержка PPTP, PPPoE и L2TP при помощи mpd (Multi-link PPP daemon).
  • Поддержка ограничения пропускной способности при помощи IPFW + dummynet или ng_car.
  • Для Ethernet поддерживается работа с VLAN (802.1q), агрегация линков и использование сетевых мостов (802.1w, Rapid Spanning Tree Protocol).
  • Для мониторинга применяется пакет monit.
  • Поддержка VPN: GRE, GIF, IPSec (IKEv1 и IKEv2 со strongswan), OpenVPN и Wireguard.
  • Поддержка NAT64 с использованием демона tayga и встроенная поддержка туннелей IPv6-to-IPv4.
  • Возможность установки дополнительных программ, используя пакетный менеджер pkgng.
  • Использование в качестве DHCP-сервера dnsmasq, а в качестве агента доставки почты - ssmtp.
  • Поддержка управления через SSH, последовательный порт, telnet и локальную консоль. Для упрощения администрирования в комплект входит утилита tmux (BSD-аналог screen).
  • Загрузочные образы сгенерированы на основе FreeBSD при помощи скриптов из NanoBSD.
  • Механизм обновления системы основывается на создании двух разделов на Flash-накопителе: новая версия загружается во второй раздел, который после перезагрузки становится активным, а другой раздел ожидает появления очередного обновления (разделы меняются местами). В случае выявления проблем с установленным обновлением возможен откат на прошлое состояние системы.
  • Для проверки целостности системы для каждого файла сохраняется контрольная сумма sha256.



В новом выпуске:

  • Системное окружение обновлено до ветки FreeBSD 15-HEAD и портов по состоянию на 21 января 2025 года.
  • Обновлены версии FRR 10.2.1, Bird 2.16.1, Strongswan 5.9.14 и ExaBGP 4.2.22, iperf to 2.2.1, iperf3 to 3.18, lldpd to 1.0.18, monit 5.34.4, nrpe 4.1.3, open-vm-tools 12.5, python 3.11.
  • Для работы DHCP вместо isc-dhcp44 и dhcprelya задействован пакет dnsmasq (как вариант для замены рассматривался kea, но он вместе с необходимыми зависимостями требует 300MB места на диске). Пакеты dhcprelya и isc-dhcp44 объявлены устаревшими.
  • Удалён пакет freevrrpd. Для обеспечения отказоустойчивости теперь используется только пакет ucarp, в котором появилась собственная реализация протокола VRRP, позволяющая обойтись без freevrrpd.
  • Удалён пакет aquantia-atlantic-kmod, не поддерживающий сборку во FreeBSD 15.
  • Ведётся работа по переходу со сборочных скриптов NanoBSD на инструментарий Poudriere-Image. Миграция позволит добавить режим двойной загрузки UEFI/BIOS, сократить время сборки и использовать привычный метод сборки портов.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/bsdr...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 24.10
  3. OpenNews: После TrueNAS CORE 13.3 ветка на основе FreeBSD будет переведена в режим сопровождения
  4. OpenNews: Бета-выпуск дистрибутива Chimera, сочетающего ядро Linux с окружением FreeBSD
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.7.1
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 24.7
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62600-bsdrp
Ключевые слова: bsdrp, bsd, route
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:40, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    нет шифрации по госту
    не взлетит
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:30, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Добавь патчем. Я не возражаю.
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:18, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для вас Stapled Router Project.
     

  • 1.2, Аноним (-), 08:41, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Зачем это нужно, если можно на обычной FreeBSD маршрутизацию поднять?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:43, 23/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (8), 09:31, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так там просто можно, а тут - уже.
     
  • 2.34, User (??), 11:33, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, теоретически есть вероятность "творчески сBSDить", заколотить в ящик из-под посылок и продать как "импортозамещенный junier" - но очень уж теоретическая.
    А так - примерно "низачем" и "ни для чего" - впрочем, так же как и "роутер из ванильной freebsd", если совсем честно.
     

  • 1.3, Аноним (4), 08:42, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Когда закончится вся эта дистрибутивщина и набор софта будет  распространятся просто как метапакет или метаконтейнер?
     
     
  • 2.5, анонимище (?), 09:07, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а ставить эти метапакеты куда? В святой дух? Или всё-таки некую базовую систему?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:18, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мега-пакет уже будет своя ОС именно для запуска 1 программы)))
     
     
  • 4.17, Аноним (4), 09:52, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж одну программу и запускает.
     
  • 3.16, Аноним (4), 09:51, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело что куда угодно хоть в виртуалку хоть в контейнер и пофиг поверх какой ос.
     

  • 1.13, Ivan_83 (ok), 09:47, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ведётся работа по переходу со сборочных скриптов NanoBSD на инструментарий Poudriere-Image. Миграция позволит добавить режим двойной загрузки UEFI/BIOS, сократить время сборки и использовать привычный метод сборки портов.

    Фигня!
    Я сам делал сборочную систему по примеру портмастера, на обычных шелл скриптах.
    Двойная загрузка - не проблема, часа хватит чтобы понять как это делается в тех скриптах что есть во фре.
    Кеширование тоже не проблема, есть ccache и когда сам собираешь зависимости то перед сборкой можно и заглянуть в папочку кеша на предмет готовых пакетов.

     
  • 1.30, Аноним (30), 10:59, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже салат стал создателем дистрибутива
     

  • 1.31, Cyber100 (ok), 11:13, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это попытка изобрести некий симбиоз pfsense+tnsr?
     
  • 1.33, Аноним (33), 11:27, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем линуксоиды будут исходить желчью в комментариях.
     
     
  • 2.36, Аноним (32), 11:42, 23/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У линуксоидов есть OpenWRT. Если железо более-менее стандартное, то на любом дистре роутер. Для совсем дикого железа (с чипами Бредкома) можно попытать счастья с DD-WRT.
     

  • 1.37, An (??), 11:43, 23/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А по мне самое то, что нужно. Как раз, чтобы не возиться.
     

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