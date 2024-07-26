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Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 24.7

26.07.2024 08:33

Опубликован релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 24.7, который 9 лет назад отделился от проекта pfSense с целью разработки полностью открытого дистрибутива, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (488 МБ).

Базовая начинка дистрибутива основывается на коде FreeBSD. Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков.

В дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap и Phalcon MVC.

Среди изменений:

  • Осуществлён переход на кодовую базу FreeBSD 14.1 (ранее использовался код FreeBSD 13.2).
  • Предложена новая реализация информационной страницы (dashboard), примечательная современным оформлением и переходом на новый формат виджетов (поддержка старых виджетов прекращена).
  • Значительно ускорена установка соединений в VPN на базе WireGuard. Добавлена поддержка генерации QR-кодов для быстрой настройки мобильных клиентов.
  • Для OpenVPN реализована поддержка механизма DCO (Data Channel Offload) для выноса операций шифрования, обработки пакетов и управления каналом связи на сторону модуля, работающего на уровне ядра. DCO избавляет от накладных расходов, связанных с переключением контекста, оптимизирует работу за счёт прямого обращения к внутренним API ядра и исключает медленную передачу данных между ядром и пространством пользователя (шифрование, расшифровка и маршрутизация выполняется модулем без отправки трафика в обработчик в пространстве пользователя).
  • Интерфейсы для управления туннелями GIF и GRE, а также настройки цепочки доверия, отказоустойчивости и прямой трансляции адресов (NAT "1-в-1") переведены на использование MVC-фреймворка. Добавлены Web API для автоматизации управления сетевой конфигурацией.
  • Расширена поддержка DHCPv6.
  • Добавлена поддержка динамического создания туннелей IPsec VTI (Virtual Tunnel Interface).
  • Обновлены версии Python 3.11, hostapd 2.11, libpfctl 0.12, phalcon 5.8.0, openvpn 2.6.12, wpa_supplicant 2.11.
  • Обновлены плагины: os-acme-client 4.4, os-caddy 1.6.1, os-dec-hw 1.1, os-etpro-telemetry 1.7, os-freeradius 1.29.4, os-nginx 1.34, os-theme-cicada 1.37 и os-theme-vicuna 1.47.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.opnsense.org/ind...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 24.1
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.7.1
  4. OpenNews: Релизы дистрибутивов для создания межсетевых экранов IPFire 2.29 Core 186 и NethSecurity 8.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61612-opnsense
Ключевые слова: opnsense, bsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:45, 26/07/2024 [ответить]  
    		• –5 +/
    > обладать функциональностью на уровне коммерческих решений
    > функциональностью

    как же мне нравится, когда люди правильно используют это слово, потому что большинство недальновидных русскоговорящих вставляют "функицонал" абсолютно не понимая значений, а потом ещё имеют наглость ссылаться на википедию, которую подредактировала такая же безграмотная обиженка, чтобы иметь хоть какой-то довод

    спасибо редакции, за то, что уважает руссский язык и использует the слово правильно, аж слёзы наворачиваются :'-)

    а по теме - у openbsd уже есть лучшая огненная стена мира - pf, который умеет работать в многопоточном режиме, дистрибутив для создания дистрибутивов выглядит как способ сбора донатов, заработке на мерче с кружками, да и вообще экономически бессмысленен, отказать

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:27, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    лучшая?  нуну
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:04, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом месяце ходил на собес сисадмином. Сначала хрюша начала говорить про мой функционал, а потом сидел на созвоне, где обсуждали с разрабами функционал битрикс 24. Это был второй звоночек, после которого понял, что не хочу работать с функционалами.
     
  • 2.5, Аноним (3), 13:42, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минусуют видимо функционалы.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:11, 26/07/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    Хорошая новость, удачи проекту!

    ЗЫ
    Сейчас сюда дойдут красноглазые и начнут в очередной раз говорить что всё что сделано на технологиях BSD плохо и никому не нужно.
    Это у них такая старая традиция, но вы не обращайте внимания, у них так принято.

     
  • 1.6, Аноним (6), 15:45, 26/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    > Обновление завершено, и ваше устройство перезагружается, подождите...

    Во славу пятницы не удержался...)

     

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