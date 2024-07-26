Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 24.7

Опубликован релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 24.7, который 9 лет назад отделился от проекта pfSense с целью разработки полностью открытого дистрибутива, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (488 МБ). Базовая начинка дистрибутива основывается на коде FreeBSD. Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков. В дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap и Phalcon MVC. Среди изменений: Осуществлён переход на кодовую базу FreeBSD 14.1 (ранее использовался код FreeBSD 13.2).

Предложена новая реализация информационной страницы (dashboard), примечательная современным оформлением и переходом на новый формат виджетов (поддержка старых виджетов прекращена).

Значительно ускорена установка соединений в VPN на базе WireGuard. Добавлена поддержка генерации QR-кодов для быстрой настройки мобильных клиентов.

Для OpenVPN реализована поддержка механизма DCO (Data Channel Offload) для выноса операций шифрования, обработки пакетов и управления каналом связи на сторону модуля, работающего на уровне ядра. DCO избавляет от накладных расходов, связанных с переключением контекста, оптимизирует работу за счёт прямого обращения к внутренним API ядра и исключает медленную передачу данных между ядром и пространством пользователя (шифрование, расшифровка и маршрутизация выполняется модулем без отправки трафика в обработчик в пространстве пользователя).

Интерфейсы для управления туннелями GIF и GRE, а также настройки цепочки доверия, отказоустойчивости и прямой трансляции адресов (NAT "1-в-1") переведены на использование MVC-фреймворка. Добавлены Web API для автоматизации управления сетевой конфигурацией.

Расширена поддержка DHCPv6.

Добавлена поддержка динамического создания туннелей IPsec VTI (Virtual Tunnel Interface).

Обновлены версии Python 3.11, hostapd 2.11, libpfctl 0.12, phalcon 5.8.0, openvpn 2.6.12, wpa_supplicant 2.11.

Обновлены плагины: os-acme-client 4.4, os-caddy 1.6.1, os-dec-hw 1.1, os-etpro-telemetry 1.7, os-freeradius 1.29.4, os-nginx 1.34, os-theme-cicada 1.37 и os-theme-vicuna 1.47.



