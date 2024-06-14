Релизы дистрибутивов для создания межсетевых экранов IPFire 2.29 Core 186 и NethSecurity 8.0

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|2.4, Аноним (1), 21:57, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Опнсенс бестее.
В чем Вы видите принципиальную разницу?
Одни под нетгейт, вторые под десисо.
Это если о религиозной стороне. Если о прикладной, сказать конкретно не готов, юзал пфсенс, все устраивало. Опнсенс не щупал.
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|1.2, Анон666 (?), 21:05, 14/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не пойму что-то зачем это. Для работы есть железные МСЭ, для подкроватных войнов есть nftables. Для кого эти дистрибутивы?
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|2.5, Аноним (1), 22:24, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для кого конкретно эти дистрибы сам не понимаю. Чтобы запустить в виртуалке православный пф?! Но это же оверхэд.
МСЭ для работы бывают не всегда выгодны. Для какого-нить офиса в 50 раб мест, например. Циско/хуавей дорого, а микротика уже маловато. Да и полит обстановка знаете ли...
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|3.6, Анон666 (?), 23:01, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хз, микротик подходящий будет стоить 30к (а на торрентах со скидкой раздают routeros x86 для виртуалок). Если есть чуть поболе, можно взять подержанную Асу. Если хочется отечественного - Элтексы вроде умеют МСЭ. Короче непонятно.
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|4.9, Аноним (1), 23:16, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Полагаю, что микротик за 30к просядет уже после 20+ овпн тоннелей, что для всякой там удаленки так себе.
Бу аса - кот в мешке + с апдейтами гемор.
Микротик под описанную выше задачу стоит нонче около 200к. Вообще микротику рядом с пфсенс в таком конфиге место тоже есть, для вафли например.
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|5.12, Аноним (12), 23:35, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На 50 сотрудников микрота за 30 потянет (про тоннели речи не было - 20+ это по тоннелю на сотрудника, лол?). Если что-то более мощное - Клауд роутер за сотку точно пойдет.
Аса кот в мешке это забавно. А что тогда не кот в мешке?
Вафля в микроте - это традиционно слабое место, под вафлю берут другие решения.
Если ты не разбираешься - не лезь плиз в разговор.
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|6.15, Аноним (1), 23:52, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>На 50 сотрудников микрота за 30 потянет
Речь шла о 50 раб местах. Раб место не равно сотрудник.
>про тоннели речи не было - 20+ это по тоннелю на сотрудника, лол?)
Зачем про тоннели речь, если сейчас это обьективная реальность. У меня это было реальностью задолго до локдауна.
Туннели же бывают сайт ту сайт, сайт ту мультисайт. Вот такой вот лол.
Ок. Попробуйте на микроте за 30к овпн одновременно 20+ клиентов с нормальным шифрованием в рамках сайт -мультисайт. Вывод топа в студию.
>Аса кот в мешке это забавно. А что тогда не кот в мешке?
И почему лолирующие индивиды никогда не могут внимательно прочитать? Риторический вопрос.
Там написано: БУ аса. Сиречь бывшая в употреблении.
>Вафля в микроте - это традиционно слабое место, под вафлю берут другие решения.
Чем слабое? Какие решения берут? Юбиквити?
Берут обычно то, что валяется в серверной и/или куплено кем-то, кто пыжился и не осилил, приводя похожую аргументацию.
>Если ты не разбираешься - не лезь плиз в разговор.
Да я уже понял, что Вы разбираетесь! Отче, просветите еще!
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|7.18, Грудная жаба (?), 00:22, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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перевел на вг весь офис, уже как год - забыл про впн вообще... Никаких танцев с сертификатами и конфигами, из-за просрочки или залетной сраной обновы, никаких тупоголовых звонков от кудахтеров... Настроил и забыл.
Всё крутиться на опнсенсе на старом шпишном корыте.
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|3.7, Анон666 (?), 23:02, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и даже если варианты выше не подходят - поставь Альму с nftables, в чем проблема? Зачем дистриб от Василия?
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|4.10, Аноним (1), 23:18, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в нфтаблес:)
От Васяна не надо, согласен.
От нетгейт вполне корпоративненько. Так сказать за лоу прайс.
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|5.14, Аноним (12), 23:44, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не знаю, что такое нетгейт. Если у тебя 20 юзеров - ставишь блин обычный линукс с обычным фильтром - готово. Нафига голову ломать? Будущий админчик тебе спасибо скажет, что не впендюрил netsupermegagate от Василия.
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|6.16, Аноним (1), 00:05, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Я не знаю, что такое нетгейт
Комментом выше Вы говорили, что все знаете.
>Если у тебя 20 юзеров
В описании задачи было сказано: 50 раб мест. Одновременно 20+ подключений. Откуда Вы взяли 20 юзеров?
>ставишь блин обычный линукс с обычным фильтром - готово. Нафига голову ломать? Будущий админчик тебе спасибо скажет, что не впендюрил netsupermegagate от Василия.
Не, ну лет цать назад, когда линукс еще не истек жиром, пипитаблес был человеческим, а груди женские в основной массе были от 1.5, можно и нужно было накатывать гейт без гуя, повышая чсв в глазах руководства и бухгалтерии.
Сейчас, когда у средне успешного одмина в удаленном рулении таких организаций не одна, смысла в чистой ос на гейте нет. Таки убобнее визуализировать процессы. Меньше времени уходит, больше денег приходит.
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|3.8, Anm (?), 23:05, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если на чекпойнт денег нет, всегда можно воспользоваться альтернативой.
По мне так и iptables годный на небольшой парк.
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|1.11, Аноним (-), 23:25, 14/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Данные из списка блокировки Spamhaus eDROP (Extended
> Don’t Route Or Peer) объединены со списком DROP.
А так то идея - если забанить весь интернет, интрудеры точно обломаются. Спамхаус это очень даже умеет.
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