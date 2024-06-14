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Релизы дистрибутивов для создания межсетевых экранов IPFire 2.29 Core 186 и NethSecurity 8.0

14.06.2024 19:24

Опубликован выпуск дистрибутива для создания маршрутизаторов и межсетевых экранов IPFire 2.29 Core 186. IPFire отличается простым процессом установки и организацией настройки через интуитивно понятный web-интерфейс, изобилующий наглядными графиками. Размер установочного iso-образа составляет 421 МБ (x86_64, AArch64).

Система модульная: кроме базовых функций пакетной фильтрации и управления трафиком для IPFire доступны модули с реализацией системы для предотвращения атак на базе Suricata, для создания файлового сервера (Samba, FTP, NFS), почтового сервера (Cyrus-IMAPd, Postfix, Spamassassin, ClamAV и Openmailadmin) и сервера печати (CUPS), организации VoIP шлюза на базе Asterisk и Teamspeak, создания беспроводной точки доступа, организации потокового аудио и видео-сервера (MPFire, Videolan, Icecast, Gnump3d, VDR). Для установки дополнений в IPFire используется специальный пакетный менеджер Pakfire.

В новом выпуске:

  • Добавлена экспериментальная поддержка файловой системы Btrfs.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.6.32.
  • В сборах для плат Raspberry Pi реализована поддержка изменения частоты CPU в зависимости от нагрузки для снижения энергопотребления или повышения производительности.
  • Данные из списка блокировки Spamhaus eDROP (Extended Don’t Route Or Peer) объединены со списком DROP. Списки eDROP и DROP отличались тем, что в DROP размещались диапазоны адресов спамеров и киберпреступников, соответствующие блокам, напрямую выделенным регистраторами, а в eDROP включались подсети, выделенные из основных блоков.
  • Удалён список блокировки Alienvault, сопровождение которого было прекращено.
  • В системе обнаружения атаки Suricata включён предоставляемый ядром Linux механизм изоляции Landlock для блокирования доступа к ФС в случае эксплуатации уязвимостей в Suricata.
  • Добавлен патч, убирающий лишние перезагрузки DNS-сервера Unbound в процессе обработки назначенных через DHCP адресов.
  • Обновлены версии программ Apache2 2.4.59, BIND 9.16.49, kmod 32, libhtp 0.5.48, OpenSSL 3.2.2, SQLite 3.45.3, squid 6.9, strongSwan 5.9.14, Suricata 7.0.5.
  • Удалён пакет с системой мониторинга Icinga, который основывался на устаревшей ветке 1.x, сопровождение которой было прекращено в 2018 году. Из-за небольшого числа пользователей данного модуля решено не переходить на ветку Icinga 2.x, а удалить пакет.
  • Из-за проблем с работоспособностью удалён пакет с утилитой sslh, позволяющей мультиплексировать подключения HTTPS, SSH, OpenVPN, SOCKS5, tinc и XMPP через один сетевой порт 443.
  • Обновлены пакеты Bacula 13.0.4, dnsdist 1.9.3, Lynis 3.1.1, mympd 14.1.2 и Tor 0.4.8.11.

Дополнительно можно отметить публикацию нового дистрибутива для создания межсетевых экранов NethSecurity 8, основанного на платформе NethServer 8 и рассчитанного на быстрое развёртывание межсетевого экрана. Помимо фильтрации пакетов предоставляются возможности для определения и предотвращения вторжений, антивирусной проверки, блокировки рекламы, расстановки приоритетов для разных видов трафика, глубокого инспектирования пакетов (DPI) и фильтрации контента (например, можно выборочно заблокировать Netflix, Youtube, Tiktok, Instagram, Faceboook и прочие сервисы, которые могут отвлекать сотрудников от работы). Размер загрузочного образа в сжатом виде 54 МБ.

Возможна работа в конфигурациях, имеющих несколько внешних каналов подключения к интернету (MultiWAN). Поддерживается создание туннелей через IPsec и OpenVPN, а также развёртывание точек беспроводного доступа. Платформа построена как целостное решение, которое можно использовать для установки на физические серверы и виртуальные машины, а также для создания загрузочных USB-носителей, превращающих любой компьютер в межсетевой экран.

Управление всеми поддерживаемыми возможностями осуществляется через web-интерфейс. Среди прочего через web-интерфейс выполняется администрирование системы, включая такие операции как создание/восстановление резервных копий конфигурации, сброс к заводским настройкам и управление установкой обновлений.

При использовании в инфраструктуре серверов на базе дистрибутива NethServer возможно включение централизованного удалённого управления всеми хостами с NethSecurity через интерфейс NethServer, а также мониторинг за работой межсетевых экранов и сбор логов. Среди прочего доступен даже SSH-клиент, работающий через web-интерфейc.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ipfire.org/blog/ip...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.27 Core 182
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.7.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 24.1
  5. OpenNews: Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.9
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61368-ipfire
Ключевые слова: ipfire, nethsecurity, firewall
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:47, 14/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пфсесн бест. И ядро православное.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:32, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опнсенс бестее.
     
  • 2.4, Аноним (1), 21:57, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Опнсенс бестее.

    В чем Вы видите принципиальную разницу?
    Одни под нетгейт, вторые под десисо.

    Это если о религиозной стороне. Если о прикладной, сказать конкретно не готов, юзал пфсенс, все устраивало. Опнсенс не щупал.

     

  • 1.2, Анон666 (?), 21:05, 14/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не пойму что-то зачем это. Для работы есть железные МСЭ, для подкроватных войнов есть nftables. Для кого эти дистрибутивы?
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 22:24, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для кого конкретно эти дистрибы сам не понимаю. Чтобы запустить в виртуалке православный пф?! Но это же оверхэд.
    МСЭ для работы бывают не всегда выгодны. Для какого-нить офиса в 50 раб мест, например. Циско/хуавей дорого, а микротика уже маловато. Да и полит обстановка знаете ли...
     
     
  • 3.6, Анон666 (?), 23:01, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хз, микротик подходящий будет стоить 30к (а на торрентах со скидкой раздают routeros x86 для виртуалок). Если есть чуть поболе, можно взять подержанную Асу. Если хочется отечественного - Элтексы вроде умеют МСЭ. Короче непонятно.
     
     
  • 4.9, Аноним (1), 23:16, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Полагаю, что микротик за 30к просядет уже после 20+ овпн тоннелей, что для всякой там удаленки так себе.
    Бу аса - кот в мешке + с апдейтами гемор.
    Микротик под описанную выше задачу стоит нонче около 200к. Вообще микротику рядом с пфсенс в таком конфиге место тоже есть, для вафли например.
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 23:35, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 50 сотрудников микрота за 30 потянет (про тоннели речи не было - 20+ это по тоннелю на сотрудника, лол?). Если что-то более мощное - Клауд роутер за сотку точно пойдет.
    Аса кот в мешке это забавно. А что тогда не кот в мешке?
    Вафля в микроте - это традиционно слабое место, под вафлю берут другие решения.
    Если ты не разбираешься - не лезь плиз в разговор.
     
     
  • 6.15, Аноним (1), 23:52, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На 50 сотрудников микрота за 30 потянет

    Речь шла о 50 раб местах. Раб место не равно сотрудник.

    >про тоннели речи не было - 20+ это по тоннелю на сотрудника, лол?)

    Зачем про тоннели речь, если сейчас это обьективная реальность. У меня это было реальностью задолго до локдауна.
    Туннели же бывают сайт ту сайт, сайт ту мультисайт. Вот такой вот лол.
    Ок. Попробуйте на микроте за 30к овпн одновременно 20+ клиентов с нормальным шифрованием в рамках сайт -мультисайт. Вывод топа в студию.

    >Аса кот в мешке это забавно. А что тогда не кот в мешке?

    И почему лолирующие индивиды никогда не могут внимательно прочитать? Риторический вопрос.
    Там написано: БУ аса. Сиречь бывшая в употреблении.

    >Вафля в микроте - это традиционно слабое место, под вафлю берут другие решения.

    Чем слабое? Какие решения берут? Юбиквити?
    Берут обычно то, что валяется в серверной и/или куплено кем-то, кто пыжился и не осилил, приводя похожую аргументацию.

    >Если ты не разбираешься - не лезь плиз в разговор.

    Да я уже понял, что Вы разбираетесь! Отче, просветите еще!

     
  • 5.13, Даа уж... (?), 23:37, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Овпн туннели для удалёнки.. Акстись уже.
     
     
  • 6.17, Аноним (1), 00:06, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что сейчас в моде? Неужели вг?
     
     
  • 7.18, Грудная жаба (?), 00:22, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    перевел на вг весь офис, уже как год - забыл про впн вообще... Никаких танцев с сертификатами и конфигами, из-за просрочки или залетной сраной обновы, никаких тупоголовых звонков от кудахтеров... Настроил и забыл.
    Всё крутиться на опнсенсе на старом шпишном корыте.
     
  • 7.19, Даа уж... (?), 00:31, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В моде здравый смысл, как всегда.
     
  • 3.7, Анон666 (?), 23:02, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и даже если варианты выше не подходят - поставь Альму с nftables, в чем проблема? Зачем дистриб от Василия?
     
     
  • 4.10, Аноним (1), 23:18, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в нфтаблес:)
    От Васяна не надо, согласен.
    От нетгейт вполне корпоративненько. Так сказать за лоу прайс.
     
     
  • 5.14, Аноним (12), 23:44, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаю, что такое нетгейт. Если у тебя 20 юзеров - ставишь блин обычный линукс с обычным фильтром - готово. Нафига голову ломать? Будущий админчик тебе спасибо скажет, что не впендюрил netsupermegagate от Василия.
     
     
  • 6.16, Аноним (1), 00:05, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я не знаю, что такое нетгейт

    Комментом выше Вы говорили, что все знаете.

    >Если у тебя 20 юзеров

    В описании задачи было сказано: 50 раб мест. Одновременно 20+ подключений. Откуда Вы взяли 20 юзеров?

    >ставишь блин обычный линукс с обычным фильтром - готово. Нафига голову ломать? Будущий админчик тебе спасибо скажет, что не впендюрил netsupermegagate от Василия.

    Не, ну лет цать назад, когда линукс еще не истек жиром, пипитаблес был человеческим, а груди женские в основной массе были от 1.5, можно и нужно было накатывать гейт без гуя, повышая чсв в глазах руководства и бухгалтерии.

    Сейчас, когда у средне успешного одмина в удаленном рулении таких организаций не одна, смысла в чистой ос на гейте нет. Таки убобнее визуализировать процессы. Меньше времени уходит, больше денег приходит.

     
  • 3.8, Anm (?), 23:05, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если на чекпойнт денег нет, всегда можно воспользоваться альтернативой.
    По мне так и iptables годный на небольшой парк.
     

  • 1.11, Аноним (-), 23:25, 14/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Данные из списка блокировки Spamhaus eDROP (Extended
    > Don’t Route Or Peer) объединены со списком DROP.

    А так то идея - если забанить весь интернет, интрудеры точно обломаются. Спамхаус это очень даже умеет.

     
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