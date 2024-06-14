Релизы дистрибутивов для создания межсетевых экранов IPFire 2.29 Core 186 и NethSecurity 8.0

2.5 , Аноним ( 1 ), 22:24, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для кого конкретно эти дистрибы сам не понимаю. Чтобы запустить в виртуалке православный пф?! Но это же оверхэд.

МСЭ для работы бывают не всегда выгодны. Для какого-нить офиса в 50 раб мест, например. Циско/хуавей дорого, а микротика уже маловато. Да и полит обстановка знаете ли...

3.6 , Анон666 ( ? ), 23:01, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Хз, микротик подходящий будет стоить 30к (а на торрентах со скидкой раздают routeros x86 для виртуалок). Если есть чуть поболе, можно взять подержанную Асу. Если хочется отечественного - Элтексы вроде умеют МСЭ. Короче непонятно.

4.9 , Аноним ( 1 ), 23:16, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Полагаю, что микротик за 30к просядет уже после 20+ овпн тоннелей, что для всякой там удаленки так себе.

Бу аса - кот в мешке + с апдейтами гемор.

Микротик под описанную выше задачу стоит нонче около 200к. Вообще микротику рядом с пфсенс в таком конфиге место тоже есть, для вафли например.

5.12 , Аноним ( 12 ), 23:35, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На 50 сотрудников микрота за 30 потянет (про тоннели речи не было - 20+ это по тоннелю на сотрудника, лол?). Если что-то более мощное - Клауд роутер за сотку точно пойдет.

Аса кот в мешке это забавно. А что тогда не кот в мешке?

Вафля в микроте - это традиционно слабое место, под вафлю берут другие решения.

Если ты не разбираешься - не лезь плиз в разговор.

6.15 , Аноним ( 1 ), 23:52, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >На 50 сотрудников микрота за 30 потянет Речь шла о 50 раб местах. Раб место не равно сотрудник. >про тоннели речи не было - 20+ это по тоннелю на сотрудника, лол?) Зачем про тоннели речь, если сейчас это обьективная реальность. У меня это было реальностью задолго до локдауна.

Туннели же бывают сайт ту сайт, сайт ту мультисайт. Вот такой вот лол.

Ок. Попробуйте на микроте за 30к овпн одновременно 20+ клиентов с нормальным шифрованием в рамках сайт -мультисайт. Вывод топа в студию. >Аса кот в мешке это забавно. А что тогда не кот в мешке? И почему лолирующие индивиды никогда не могут внимательно прочитать? Риторический вопрос.

Там написано: БУ аса. Сиречь бывшая в употреблении. >Вафля в микроте - это традиционно слабое место, под вафлю берут другие решения. Чем слабое? Какие решения берут? Юбиквити?

Берут обычно то, что валяется в серверной и/или куплено кем-то, кто пыжился и не осилил, приводя похожую аргументацию. >Если ты не разбираешься - не лезь плиз в разговор. Да я уже понял, что Вы разбираетесь! Отче, просветите еще!

5.13 , Даа уж... ( ? ), 23:37, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Овпн туннели для удалёнки.. Акстись уже.

6.17 , Аноним ( 1 ), 00:06, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что сейчас в моде? Неужели вг?

7.18 , Грудная жаба ( ? ), 00:22, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – перевел на вг весь офис, уже как год - забыл про впн вообще... Никаких танцев с сертификатами и конфигами, из-за просрочки или залетной сраной обновы, никаких тупоголовых звонков от кудахтеров... Настроил и забыл.

Всё крутиться на опнсенсе на старом шпишном корыте.

7.19 , Даа уж... ( ? ), 00:31, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В моде здравый смысл, как всегда.

3.7 , Анон666 ( ? ), 23:02, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да и даже если варианты выше не подходят - поставь Альму с nftables, в чем проблема? Зачем дистриб от Василия?

4.10 , Аноним ( 1 ), 23:18, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема в нфтаблес:)

От Васяна не надо, согласен.

От нетгейт вполне корпоративненько. Так сказать за лоу прайс.

5.14 , Аноним ( 12 ), 23:44, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не знаю, что такое нетгейт. Если у тебя 20 юзеров - ставишь блин обычный линукс с обычным фильтром - готово. Нафига голову ломать? Будущий админчик тебе спасибо скажет, что не впендюрил netsupermegagate от Василия.

6.16 , Аноним ( 1 ), 00:05, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я не знаю, что такое нетгейт Комментом выше Вы говорили, что все знаете. >Если у тебя 20 юзеров В описании задачи было сказано: 50 раб мест. Одновременно 20+ подключений. Откуда Вы взяли 20 юзеров? >ставишь блин обычный линукс с обычным фильтром - готово. Нафига голову ломать? Будущий админчик тебе спасибо скажет, что не впендюрил netsupermegagate от Василия. Не, ну лет цать назад, когда линукс еще не истек жиром, пипитаблес был человеческим, а груди женские в основной массе были от 1.5, можно и нужно было накатывать гейт без гуя, повышая чсв в глазах руководства и бухгалтерии. Сейчас, когда у средне успешного одмина в удаленном рулении таких организаций не одна, смысла в чистой ос на гейте нет. Таки убобнее визуализировать процессы. Меньше времени уходит, больше денег приходит.

3.8 , Anm ( ? ), 23:05, 14/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если на чекпойнт денег нет, всегда можно воспользоваться альтернативой.

По мне так и iptables годный на небольшой парк.

