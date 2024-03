После TrueNAS CORE 13.3 ветка на основе FreeBSD будет переведена в режим сопровождения

2.5 , сщта ( ? ), 15:08, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Дебиан ещё стабильнее.D Довели разрабов до Линукса...Печалька.

2.7 , oljas ( ? ), 15:24, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – На форуме трунаса пояснили решение. Кроме очевидного желания быть в мейстриме. Им надоело содержать плагины. На скейле всеми плагинами занимается апстрим. Да вообще всё делает апстрим. С них только немного zfs, немного тюнинга и вебморда. На фри они завязались на свой iocage, и забили на него много лет назад. Современные плагины все сложнее обновлять, даже комьюнити плагины. Т.к. их обёртка вокруг джайлов старая и, на сегодняшний день уже можно сказать нерабочая.

2.9 , BorichL ( ok ), 15:36, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Дык они всё, что начинали - бросили недоделав. Если раньше в них был хоть какой-то смысл, то теперь нет, теперь это очередные пингвины.

3.11 , rezzet ( ? ), 15:45, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что же вы посоветуете использовать для собственного NAS сервера?

4.12 , BorichL ( ok ), 15:49, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > И что же вы посоветуете использовать для собственного NAS сервера? Я использую FreeBSD для собственного NAS сервера.

Я не вижу смысла в системах в веб-мордами, где возможности использования системы ограничены разработчиками этой самой веб-морды. Мне проще иметь прямой доступ ко все

4.13 , pofigist ( ? ), 15:51, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – XigmaNAS

4.14 , BorichL ( ok ), 15:53, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > И что же вы посоветуете использовать для собственного NAS сервера? Я использую FreeBSD для собственного NAS сервера. Он правда не только NAS, а ещё и архивный почтовый сервер.

Я не вижу смысла в системах в веб-мордами, где возможности использования системы ограничены разработчиками этой самой веб-морды. Мне проще иметь прямой доступ ко всей системе, так и понятнее и проще, чем возить мышкой в браузере...

3.17 , oljas ( ? ), 17:02, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А у proxxmox тоже есть zfs и с контейнерами там гораздо веселее. Если бы я сейчас начал, и выбирал платформу, я бы не понял что такого кучерявого в скейле.

4.28 , Аноним ( 28 ), 19:10, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Proxmox контейнеры — беспомощное УГ. Да и сам Proxmox лишь маргинально лучше, в основном за счёт веб-морды и кое-какой поддержки в стороннем софте. Понятно, что не каждому нужно энтерпрайз решение от Майкрософта или ВМВаре, админы локалхостов тоже люди. Но даже в этом случае Убунту с lxd куда лучше, как минимум за счёт доступности готовых образов контейнеров и вм с любым линуксом.

2.18 , crypt ( ok ), 17:09, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зато при переходе с 13.2 на 13.3 (минорный релиз!) был апдейт тулчейна на 3 (три! lvm14->lvm17) версии и теперь невозможно собрать старый срез портов. ну и нафига это надо в энтерпрайзе? при этом в 14.0 - lvm 15. бардак. а одной базой сыт не будешь.

3.19 , oljas ( ? ), 17:20, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Старый срез как всегда только в пудре. Это вроде давно уже норма.

3.22 , Аноним ( 28 ), 18:43, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ну и нафига это надо в энтерпрайзе? Правильно, в энтерпрайзе васянНАС действительно не нужен, там просто платят вендору за коммерческое решение, и пользуются им через стандартные протоколы, а проблемы решают звонком в саппорт. Зачем сабж нужен админам локалхостов не так важно, мужчине необходимо хобби для поддержания ментального здоровья.