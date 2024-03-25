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После TrueNAS CORE 13.3 ветка на основе FreeBSD будет переведена в режим сопровождения

25.03.2024 14:25

Компания iXsystems объявила о планах по дальнейшей разработке дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища TrueNAS CORE, продолжающего развитие проекта FreeNAS. В июне планируется сформировать выпуск TrueNAS CORE 13.3 на основе FreeBSD 13.3 (прошлый выпуск был сформирован в 2021 году на основе FreeBSD 13.0), OpenZFS 2.2.3 и Samba 4.19. В дальнейшем разработка будет сосредоточена только на дистрибутиве TrueNAS SCALE, в котором используется ядро Linux и пакетная база Debian.

Проекты TrueNAS CORE и TrueNAS SCALE продолжат сосуществование, но ветка TrueNAS CORE будет переведена в режим сопровождения, в котором планируют ещё много лет устранять ошибки и проблемы с безопасностью. Новые возможности и новые версии компонентов будут развиваться в ветке TrueNAS SCALE. Формирование выпуска TrueNAS CORE на базе FreeBSD 14 не планируется.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 23.10
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS CORE 13.0-U5
  4. OpenNews: Разработчики FreeNAS представили дистрибутив TrueNAS SCALE на базе Linux
  5. OpenNews: Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60843-truenas
Ключевые слова: truenas, freebsd, freenas
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, крок (?), 14:38, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    переход с 13 на 14 был на удивление безпроблемным, странное у них решение
     
     
  • 2.5, сщта (?), 15:08, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дебиан ещё стабильнее.D Довели разрабов до Линукса...Печалька.
     
  • 2.7, oljas (?), 15:24, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    На форуме трунаса пояснили решение. Кроме очевидного желания быть в мейстриме. Им надоело содержать плагины. На скейле всеми плагинами занимается апстрим. Да вообще всё делает апстрим. С них только немного zfs, немного тюнинга и вебморда. На фри они завязались на свой iocage, и забили на него много лет назад. Современные плагины все сложнее обновлять, даже комьюнити плагины. Т.к. их обёртка вокруг джайлов старая и, на сегодняшний день уже можно сказать нерабочая.
     
  • 2.9, BorichL (ok), 15:36, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дык они всё, что начинали - бросили недоделав. Если раньше в них был хоть какой-то смысл, то теперь нет, теперь это очередные пингвины.
     
     
  • 3.11, rezzet (?), 15:45, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что же вы посоветуете использовать для собственного NAS сервера?
     
     
  • 4.12, BorichL (ok), 15:49, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > И что же вы посоветуете использовать для собственного NAS сервера?

    Я использую FreeBSD для собственного NAS сервера.
    Я не вижу смысла в системах в веб-мордами, где возможности использования системы ограничены разработчиками этой самой веб-морды. Мне проще иметь прямой доступ ко все

     
  • 4.13, pofigist (?), 15:51, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XigmaNAS
     
  • 4.14, BorichL (ok), 15:53, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > И что же вы посоветуете использовать для собственного NAS сервера?

    Я использую FreeBSD для собственного NAS сервера. Он правда не только NAS, а ещё и архивный почтовый сервер.
    Я не вижу смысла в системах в веб-мордами, где возможности использования системы ограничены разработчиками этой самой веб-морды. Мне проще иметь прямой доступ ко всей системе, так и понятнее и проще, чем возить мышкой в браузере...

     
  • 3.17, oljas (?), 17:02, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у proxxmox тоже есть zfs и с контейнерами там гораздо веселее. Если бы я сейчас начал, и выбирал платформу, я бы не понял что такого кучерявого в скейле.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 19:10, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Proxmox контейнеры — беспомощное УГ. Да и сам Proxmox лишь маргинально лучше, в основном за счёт веб-морды и кое-какой поддержки в стороннем софте. Понятно, что не каждому нужно энтерпрайз решение от Майкрософта или ВМВаре, админы локалхостов тоже люди. Но даже в этом случае Убунту с lxd куда лучше, как минимум за счёт доступности готовых образов контейнеров и вм с любым линуксом.
     
  • 2.18, crypt (ok), 17:09, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато при переходе с 13.2 на 13.3 (минорный релиз!) был апдейт тулчейна на 3 (три! lvm14->lvm17) версии и теперь невозможно собрать старый срез портов. ну и нафига это надо в энтерпрайзе?

    при этом в 14.0 - lvm 15. бардак.

    а одной базой сыт не будешь.

     
     
  • 3.19, oljas (?), 17:20, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старый срез как всегда только в пудре. Это вроде давно уже норма.
     
  • 3.22, Аноним (28), 18:43, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну и нафига это надо в энтерпрайзе?

    Правильно, в энтерпрайзе васянНАС действительно не нужен, там просто платят вендору за коммерческое решение, и пользуются им через стандартные протоколы, а проблемы решают звонком в саппорт.

    Зачем сабж нужен админам локалхостов не так важно, мужчине необходимо хобби для поддержания ментального здоровья.

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:40, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А, помнится, были раньше споры, что круче: фря или линь. Всё, точка поставлена. Победил systemd.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:48, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ФриБСД это уже давно история. Даже в плейстейшене оригинального кода от Фряхи давно уже не осталось. Всё переписано, а код Фри забыт как страшный сон.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 15:34, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по комментарию выше, забыт не "код Фри" и "свой код". Теперь всё будут делать посторонние дяди. Ну, кроме вебморды.
     
  • 3.23, Аноним (28), 18:45, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всегда удивляла способность опеннетных анонимов с уверенностью говорить о том, чего они в глаза не видели.
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:18, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё ещё впереди! И illumos и FreBSD ещё составят конкуренцию этому вашему линуксу.
     
     
  • 3.15, Гашпшпщм (?), 16:21, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не составят. Фря просрала свой единственный нормальный порт zfs. А иллюмос вообще кому интересен? Для каких задач?
     
     
  • 4.16, Аноним (6), 16:43, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Фря и иллюмос ешё будут и на лептопах и на смартфонах!
     
     
  • 5.24, Аноним (28), 18:46, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будут, конечно же будут. Твои мечты живы пока ты в них веришь.
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 18:55, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы рождены чтоб сказку сделать былью.
     

  • 1.3, Аноним (4), 14:47, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Полностью правильное и обоснованное решение.
     
  • 1.10, rezzet (?), 15:43, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    SCALE - лучше, большой сторонний репозиторий приложений, все модно современно в контейнерах.
     
  • 1.20, Аноним (20), 18:34, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Печалька однако... Так-так то лет  12 с фряхой дружил.
    Хоть справедливости ради и у самого 3 НАС давно на СКЕЙЛЕ и 1 на КОРе остался.. И почти всё давно мигрировало так или иначе на линь.. на фре только фаерволы/маршрутизаторы остались (
    А такая крутая (читай: единая) система
     
  • 1.21, Аноним (21), 18:38, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора выгнать смузисосов в пустыню линукса.

    Нефиг своими кривыми руками фрю трогать, пусть в линухе с ветряными мельницами воюют и корпорастам прислуживают. А дебиан как раз может такое отчебучить иной раз, что ойойой.

     
     
  • 2.25, нах. (?), 18:50, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > планируют ещё много лет устранять ошибки и проблемы с безопасностью

    так что - увы. Пенсия этим моральным уродцам - обеспечена.

    А мы остались без единственной полноценной реализации zfs.

     

  • 1.26, Люся (?), 18:55, 25/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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