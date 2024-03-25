После TrueNAS CORE 13.3 ветка на основе FreeBSD будет переведена в режим сопровождения

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|1.1, крок (?), 14:38, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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переход с 13 на 14 был на удивление безпроблемным, странное у них решение
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|2.5, сщта (?), 15:08, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дебиан ещё стабильнее.D Довели разрабов до Линукса...Печалька.
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|2.7, oljas (?), 15:24, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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На форуме трунаса пояснили решение. Кроме очевидного желания быть в мейстриме. Им надоело содержать плагины. На скейле всеми плагинами занимается апстрим. Да вообще всё делает апстрим. С них только немного zfs, немного тюнинга и вебморда. На фри они завязались на свой iocage, и забили на него много лет назад. Современные плагины все сложнее обновлять, даже комьюнити плагины. Т.к. их обёртка вокруг джайлов старая и, на сегодняшний день уже можно сказать нерабочая.
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|2.9, BorichL (ok), 15:36, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Дык они всё, что начинали - бросили недоделав. Если раньше в них был хоть какой-то смысл, то теперь нет, теперь это очередные пингвины.
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|3.11, rezzet (?), 15:45, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что же вы посоветуете использовать для собственного NAS сервера?
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|4.12, BorichL (ok), 15:49, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> И что же вы посоветуете использовать для собственного NAS сервера?
Я использую FreeBSD для собственного NAS сервера.
Я не вижу смысла в системах в веб-мордами, где возможности использования системы ограничены разработчиками этой самой веб-морды. Мне проще иметь прямой доступ ко все
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|4.14, BorichL (ok), 15:53, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> И что же вы посоветуете использовать для собственного NAS сервера?
Я использую FreeBSD для собственного NAS сервера. Он правда не только NAS, а ещё и архивный почтовый сервер.
Я не вижу смысла в системах в веб-мордами, где возможности использования системы ограничены разработчиками этой самой веб-морды. Мне проще иметь прямой доступ ко всей системе, так и понятнее и проще, чем возить мышкой в браузере...
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|3.17, oljas (?), 17:02, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А у proxxmox тоже есть zfs и с контейнерами там гораздо веселее. Если бы я сейчас начал, и выбирал платформу, я бы не понял что такого кучерявого в скейле.
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|4.28, Аноним (28), 19:10, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Proxmox контейнеры — беспомощное УГ. Да и сам Proxmox лишь маргинально лучше, в основном за счёт веб-морды и кое-какой поддержки в стороннем софте. Понятно, что не каждому нужно энтерпрайз решение от Майкрософта или ВМВаре, админы локалхостов тоже люди. Но даже в этом случае Убунту с lxd куда лучше, как минимум за счёт доступности готовых образов контейнеров и вм с любым линуксом.
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|2.18, crypt (ok), 17:09, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зато при переходе с 13.2 на 13.3 (минорный релиз!) был апдейт тулчейна на 3 (три! lvm14->lvm17) версии и теперь невозможно собрать старый срез портов. ну и нафига это надо в энтерпрайзе?
при этом в 14.0 - lvm 15. бардак.
а одной базой сыт не будешь.
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|3.19, oljas (?), 17:20, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старый срез как всегда только в пудре. Это вроде давно уже норма.
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|3.22, Аноним (28), 18:43, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну и нафига это надо в энтерпрайзе?
Правильно, в энтерпрайзе васянНАС действительно не нужен, там просто платят вендору за коммерческое решение, и пользуются им через стандартные протоколы, а проблемы решают звонком в саппорт.
Зачем сабж нужен админам локалхостов не так важно, мужчине необходимо хобби для поддержания ментального здоровья.
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|1.2, Аноним (2), 14:40, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А, помнится, были раньше споры, что круче: фря или линь. Всё, точка поставлена. Победил systemd.
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|2.4, Аноним (4), 14:48, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ФриБСД это уже давно история. Даже в плейстейшене оригинального кода от Фряхи давно уже не осталось. Всё переписано, а код Фри забыт как страшный сон.
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|3.8, Аноним (8), 15:34, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по комментарию выше, забыт не "код Фри" и "свой код". Теперь всё будут делать посторонние дяди. Ну, кроме вебморды.
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|3.23, Аноним (28), 18:45, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всегда удивляла способность опеннетных анонимов с уверенностью говорить о том, чего они в глаза не видели.
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|2.6, Аноним (6), 15:18, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё ещё впереди! И illumos и FreBSD ещё составят конкуренцию этому вашему линуксу.
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|3.15, Гашпшпщм (?), 16:21, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не составят. Фря просрала свой единственный нормальный порт zfs. А иллюмос вообще кому интересен? Для каких задач?
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|1.10, rezzet (?), 15:43, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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SCALE - лучше, большой сторонний репозиторий приложений, все модно современно в контейнерах.
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|1.20, Аноним (20), 18:34, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Печалька однако... Так-так то лет 12 с фряхой дружил.
Хоть справедливости ради и у самого 3 НАС давно на СКЕЙЛЕ и 1 на КОРе остался.. И почти всё давно мигрировало так или иначе на линь.. на фре только фаерволы/маршрутизаторы остались (
А такая крутая (читай: единая) система
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|1.21, Аноним (21), 18:38, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно пора выгнать смузисосов в пустыню линукса.
Нефиг своими кривыми руками фрю трогать, пусть в линухе с ветряными мельницами воюют и корпорастам прислуживают. А дебиан как раз может такое отчебучить иной раз, что ойойой.
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|2.25, нах. (?), 18:50, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> планируют ещё много лет устранять ошибки и проблемы с безопасностью
так что - увы. Пенсия этим моральным уродцам - обеспечена.
А мы остались без единственной полноценной реализации zfs.
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