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После 11 месяцев разработки опубликован релиз FreeBSD 13.3. Установочные образы сформированы для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv6, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant. Ветка FreeBSD 13.x развивается параллельно веткой FreeBSD 14, для которой осенью был сформирован релиз 14.0, и продолжит сопровождаться до конца января 2026 года. Примерно через год ожидается формирование выпуска FreeBSD 13.4.
Ключевые изменения:
- Повышена стабильность драйверов для беспроводных устройств, а также драйверов, запускаемых при помощи прослойки linuxkpi, позволяющей использовать во FreeBSD драйверы из Linux. Обновлены драйверы iwlwifi и rtw88 для беспроводных карт Intel и Realtek.
- Реализована возможность запуска NFS-сервера (nfsd, nfsuserd, mountd, gssd и rpc.tlsservd) в Jail с изолированным сетевым окружением vnet. Добавлена новая опция монтирования "syskrb5" для монтирования Kerberized NFSv4.1/4.2 без указания учётных данных Kerberos.
- Компилятор Clang и инструментарий LLVM обновлены до ветки 17.
- Реализация файловой системы ZFS обновлена до выпуска OpenZFS 2.1.14. В zfsd обеспечено присвоение дискам статуса сбойных при генерации слишком большого числа событий задержки ввода/вывода.
- На системах с архитектурой ARM64 по умолчанию в /etc/rc.conf активирован фоновый процесс powerd, позволяющий системе работать в режиме максимальной производительности на платах Raspberry Pi.
- В rc.conf добавлена возможность указания значения umask для отдельных сервисов, используя переменные "имясервиса_umask".
- Добавлена возможность указания в ~/.login_conf или login.conf приоритетов программ, использующих вызов setusercontext, таких как процесс login.
- В rc.conf добавлена возможность настройки флагов к утилите diff, запускаемой при формировании утилитой periodic отчётов с изменениями.
- В утилиты head и tail добавлена поддержка опций -q (quiet) и -v (verbose), а также возможность использования единиц изменения Си в цифровых аргументах.
- В состав включена утилита objdump, развиваемая проектом LLVM.
- В tftpd добавлена опция "-S", позволяющая организовать запись в файлы в chroot-окружении, которые недоступны для общей записи.
- Полностью переписано вводное руководство в программные интерфейсы ядра.
- Статистка, связанная с отладкой файловых систем и vnode, сгруппирована в рамках серии sysctl vfs.vnode.
- По умолчанию отключена поддержка RFC 4620 (IPv6 nodeinfo, запрос информации о хосте).
- В пакетном фильтре pf реализована возможность (sysctl net.pf.filter_local=1) применения правил перенаправления пакетов (rdr), отправляемых текущим хостом и доставляемых локально.
- Добавлена поддержка виртуальных сетевых адаптеров gve (Google Virtual NIC).
- Прекращена поддержка плат BeagleBone Black (armv7).
- Обновлены версии OpenSSH 9.6p1, Sendmail 8.18.1, expat 2.6.0, libfido2 1.13.0, nvi 2.2.1, unbound 1.19.1, xz 5.4.5, zlib 1.3.1.
Дополнительно можно отметить публикацию отчёта о развитии FreeBSD за четвёртый квартал 2023 года. Из наиболее интересных проектов можно отметить:
- Возможность для автоматического запуска rc.d-сервисов в отдельных jail-окружениях, в которых наследуется родительская файловая система, но ограничивается видимость процессов, доступ к сети, права монтирования и т.п.
- Работа по оптимизации строковых функций libc с использованием инструкций SIMD на системах с архитектурой AMD64. Предложено 17 функций, оптимизированных при помощи SIMD, а также 9 функций, переведённых на вызов оптимизированных через SIMD функций. Производительность новых функций при обработке строк, средним размером 64 символа, увеличилась при проведении тестов в 5.54 раза.
- Инструментарий Pot 0.16 для управления контейнерами на базе jail-окружений, ZFS, pf и rctl, поддерживающий интеграцию с платформой оркестровки контейнеров nomad.
Каталог образов контейнеров Potluck, выступающий аналогом Dockerhub для FreeBSD.