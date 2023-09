Доступен набор компиляторов LLVM 17.0

2.9 , Аноним ( 4 ), 13:56, 21/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ffmpeg использует llvm в большинстве дистрибутивов, чтобы он использовал нормальные проприетарные либы его надо настраивать и компилировать отдельно (поэтому и фильтры только плохие будут, когда с llvm скомпилировано).

3.11 , Zenitur ( ok ), 14:06, 21/09/2023 Ну, я собираю ffmpeg при помощи GCC. С флагами --enable-nonfree и --enable-nvenc. Тогда как cuvid и прочее не знаю зачем нужно, если есть nvenc (может рукастым ребятам с рутрекера для рипов нужно что-то более качественное, чем nvenc). А вот fbc - имбовая фича, жаль что заблокана по дефолту.

4.17 , Аноним ( 4 ), 14:36, 21/09/2023 Не, это отдельно и авторы ffmpeg пытаются убедить что надо переходить на плохой вариант с llvm. Там флаги --enable-nonfree --enable-cuda --enable-nvenc --enable-nvdec --enable-ffnvcodec --disable-cuda-llvm --enable-cuda-nvcc --enable-libnpp. Но это имеет смысл только когда что-то кодируешь видеокартой, что не очень актуально на практике. Фильтры через libnpp не такие корявые, там и так качество ниже плинтуса.

5.18 , cheburnator9000 ( ok ), 14:49, 21/09/2023 Что? Кодировать на видеокарте не актуально? Я вот например пережимаю сериал. Скачал bdremux, каждая серия по 25 гб, кодирую под вендой через staxrip, H265 nvenc preset P7, vbr, bitrate 8000, -multipass 2pass-full результат примерно под 4гб на серию, качество судя по SSIM, VMAF в FFMetrics практически 99.7-9%. На моем томогочике вместо процессора кодируется 15 фпс, на видеокарте 90-150 фпс в зависимости от сцены.

2.12 , ProfessorNavigator ( ok ), 14:06, 21/09/2023 > Вопрос: почему при сборке libomp скрипты сборки нашли в моей системе CUDA и компильнули какие-то nvptx? Для чего нужна поддержка CUDA в LLVM?

> Мне так понимается, что обычному пользователю - ни для чего (иначе это собирали бы в дистрах). И это только для нейросеток.

Обычные пользователи разные бывают - смотря для чего вы используете ваш ПК. CUDA - это использование ядер видеокарты nvidia для вычислений. Фактически вы добавляете дополнительные возможности распараллеливания программ. Штука в целом небесполезная. Но, повторюсь, зависит от целей и задач. Так-то большинству пользователей как таковой и ПК в общем-то не нужен, если посмотреть здраво.

3.13 , Zenitur ( ok ), 14:09, 21/09/2023 Я использую CUDA в парочке прог. В том же DaVince Resolve. Однако все те проги, которые я использую, собираются обычным GCC. Поэтому мне и стало интересно, что даёт поддержка CUDA в libomp? Может для нейросеток что-то