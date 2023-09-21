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Доступен набор компиляторов LLVM 17.0

21.09.2023 13:09

После шести месяцев разработки представлен релиз проекта LLVM 17.0 - GCC-совместимого инструментария (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующего программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизаций). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован при помощи JIT-компилятора в машинные инструкции непосредственно в момент выполнения программы.

Основные улучшения в Clang 17.0:

  • Реализованы возможности, определённые в будущем Си-стандарте C2x:
    • Добавлены ключевые слова bool, static_assert, alignas, alignof и thread_local.
    • Разрешено указание пустых скобок "{}" для инициализации в нулевые значения , т.е. теперь можно писать "struct S { int x, y } s = {};".
    • Предоставлена возможность указания любых универсальных имён символов в символьных и строковых литералах. Например, "int \u0024 = 0;".
    • В "stddef.h" добавлен макрос "unreachable".
    • Из спецификации исключён макрос ATOMIC_VAR_INIT.
    • Добавлена полная реализация типов nullptr и nullptr_t. Например, можно указывать "void func(nullptr_t); func(0); func((void *)0);".
  • В коде на языке Си предоставлена возможность проброса через выражение "goto" внутри блоков "asm" по косвенно выбранным меткам. Например, goto("mov %1, %0\n\tjmp %l[label]" : "=r" (x) : "r" (45) : : label);
  • Добавлена поддержка Си-расширения, позволяющего использовать в "_Generic" в качестве первого операнда тип, а не выражение. Например, "_Generic(typeof(i), int : 0, const int : 1);".
  • В константных выражениях на языке Си разрешено использование структур, объединений и массивов, объявленных с признаком "const".


  • Реализованы расширенные возможности, связанные со стандартом C++20:
    • Для всех платформ, за исключением Windows, обеспечена полная поддержка сопрограмм (Coroutines).
    • Реализованы дополнительные требования к операциям сравнения константных выражений.
    • Обеспечен корректный разбор лямбда-шаблонов, указанных сразу после параметров шаблона и содержащих в блоке "requires" переменную с зависимым типом.
    • Включён по умолчанию флаг "-Wreserved-module-identifier", приводящий к выводу предупреждения вместо ошибки при использовании зарезервированных идентификаторов в блоке экспорта модулей.
    • Добавлена поддержка выражения "requires cplusplus20" в описаниях связей заголовочных файлов с модулями (module map).
    • Реализованы дополнительные требования к применению операторов сравнения.
    • Зарезервировано использование двойного подчёркивания в пользовательских литералах и объявлено устаревшим использования ключевого слова "operator" в определении функций с зарезервированными идентификаторами в имени (например, 'double operator"" _Bq(long double);').
    • Обеспечено определение макроса "__cpp_consteval".
    • Разрешено использование CTAD для агрегатных типов.
    • Разрешено использование спецификатора "auto" для указателей и ссылок на массивы.
  • Реализованы расширенные возможности, связанные со стандартом C++23, который находится на финальной стадии утверждения в ISO:
    • Изменена область действия хвостового возвращаемого типа (trailing-return-type) в лямбда-функциях, который теперь сначала смотрит в перехваты, а затем в окружающий текст.
    • Ослаблены некоторые требования к "constexpr". Например, в constexpr-функциях разрешено указание переменных нелитеральных типов в качестве возвращаемых значений и параметров. Разрешён вызов в constexpr-функциях других функций и конструкторов, не являющихся "constexpr".
    • Добавлена поддержка выражения "requires cplusplus23" в описаниях связей заголовочных файлов с модулями (module map).
    • Реализовано требование, в соответствии с которым все функции, вызывающие функции с признаком consteval тоже становятся consteval, т.е. выполняются при компиляции.
  • Реализованы расширенные возможности, связанные с будущим стандартом C++2с (C++26):
    • В компилятор добавлены новые флаги "-std=c++2c" и "-std=gnu++2c" для включения экспериментальной поддержки развивающейся спецификации C++2c.
    • Для constexpr реализована поддержка "стирания типа" через преобразование указателей в void* и обратно в исходный тип, что позволит добиться возможности выполнения std::format во время компиляции.
    • Частично реализована поддержка невычисляемых строк (unevaluated string), которые используются только на стадии компиляции в _Pragma, asm, extern, static_assert, [[deprecated]] и [[nodiscard]], и не попадают в скомпилированную программу.
    • Добавлена возможность использования в static_assert сгенерированных пользователем диагностических сообщений.
  • При компиляции приложений языке C++ при использовании режима оптимизации "-O0" улучшена генерация кода для вызовов, подобных std::forward_like, std::move и std::forward, которые теперь обрабатываются как встроенные в компилятор и не использующие стандартную библиотеку. Кроме того, улучшена генерация кода при динамическом приведении (dynamic_cast) к окончательному типу (для сравнения данных RTTI больше не используется runtime-библиотека и указатели vtable сравниваются напрямую).
  • Разрешено использование static_assert(false) в коде на C++ в контексте определения шаблона.


  • Добавлена поддержка встроенных функций (builtin):
    • "__builtin_nondeterministic_value" - возвращает недетерминированное значение с тем же типом.
    • "__builtin_FILE_NAME" - аналог макроса __FILE_NAME__.
    • "__builtin_FUNCSIG - аналог макроса "__FUNCSIG__".
    • "__builtin_assume_separate_storage" - проверяет, что аргумент указывает на объекты в отдельно выделенной памяти.
    • "__builtin_isfpclass" - проверяет сочетаемость значения с плавающей запятой с указанным классом данных.
    • "__builtin_elementwise_round" - предоставляет доступ к llvm.round для типов с плавающей запятой.
    • "__builtin_elementwise_rint" - предоставляет доступ к llvm.rint для типов с плавающей запятой.
    • "__builtin_elementwise_nearbyint" - предоставляет доступ к llvm.nearbyint для типов с плавающей запятой.
    • Добавлена поддержка встроенных функций stdio, доступных в GCC: __builtin_vprintf, __builtin_vfprintf, __builtin_fscanf, __builtin_scanf, __builtin_sscanf, __builtin_vfscanf, __builtin_vscanf, __builtin_vsscanf.
  • Добавлена возможность определения многомерных массивов через "__declspec(property)".
  • Добавлен новый встроенный типаж "__is_trivially_equality_comparable" проверяющий идентичность двух экземпляров типов (например, memcmp(&lhs, &rhs, sizeof(T)) == 0).
  • Добавлена поддержка переменной окружения NO_COLOR для отключения выделения цветом вывода.
  • Добавлены новые флаги компилятора: "-std=c++23", "-dumpdir", "-fcaret-diagnostics-max-lines", "-fkeep-persistent-storage-variables", "-f[no-]assume-unique-vtables", "-print-multi-flags-experimental".
  • Для совместимости с GCC добавлены флаги "-maix32", "-maix64" и "-p".
  • Объявлен устаревшим флаг "-fdouble-square-bracket-attributes". Удалены устаревшие флаги "-fmodules-ts", "-fcoroutines-ts", "-lower-global-dtors-via-cxa-atexit" и "-no-opaque-pointers".
  • Добавлен новый атрибут функций "__attribute__((unsafe_buffer_usage))", сигнализирующий об осознанной небезопасной работе с буферами в функции (при указании атрибута для функции не выводится предупреждение "-Wunsafe-buffer-usage").
  • Значительно расширены средства диагностики и статического анализа, например, добавлены новые проверки переполнения знаковых целых чисел, корректности лямбда-шаблонов, выражений constexpr, сравнений с нулевыми указателями, использования неинициализированных структур и т.п. Доступен обзор новых возможностей диагностики с наглядными примерами.

Основные новшества LLVM 17.0:

  • В бэкенд для архитектуры X86 добавлена поддержка расширений архитектуры набора команд (ISA): AMX-COMPLEX, SHA512, SM3, SM4 и AVX-VNNI-INT16.
  • Заметно расширены возможности бэкенда для архитектуры RISC-V. Добавлена поддержка процессора sifive-x280. Реализована поддержка процессорных расширений XTHeadBa, XTHeadBb, XTHeadBs, XTHeadCondMov, XTHeadMac, XTHeadMemPair, XTHeadMemIdx, Xsfvcp (SiFive VCIX), Xsfcie (SiFive CIE), Zawrs, XTHeadCmo, XTHeadSync, XTHeadFMemIdx, Xca 1.0.1, Zcf 1.0.1, Zcd 1.0.1, Zfa 0.2.
  • В бэкенд для архитектуры LoongArch добавлена поддержка расширений LSX, LASX, LVZ и LBT ISA.
  • Улучшены бэкенды для архитектур AArch64, ARM, WebAssembly, MIPS, PowerPC, AMDGPU.
  • В отладчик LLDB добавлена новая команда "register info" для вывода всей информации, известной о регистре.
  • Расширены возможности компоновщика LLD.
  • В библиотеке Libc++ продолжена реализация поддержки возможностей стандартов C++20 и C++23, а также началась работа по обеспечению поддержки спецификации C++26.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.llvm.org/t/l...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 16.0
  3. OpenNews: Создатель LLVM развивает новый язык программирования Mojo
  4. OpenNews: Проект Minotaur развивает оптимизатор векторных инструкций для LLVM
  5. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 13
  6. OpenNews: Проект LLVM развивает средства для безопасной работы с буферами в C++
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59789-llvm
Ключевые слова: llvm, clang, compile, gcc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:12, 21/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда наконец будет поддержка s390x? Я уже не могу терпеть!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:13, 21/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть инфа от знающего человека, что в LLVM скоро ожидаются реальные изменения.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 13:17, 21/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неужели наконец сможет составить реальную конкуренцию GCC?
     
  • 2.3, Аноним (-), 13:15, 21/09/2023 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:19, 21/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.6, Zenitur (ok), 13:39, 21/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос: почему при сборке libomp скрипты сборки нашли в моей системе CUDA и компильнули какие-то nvptx? Для чего нужна поддержка CUDA в LLVM?

    Мне так понимается, что обычному пользователю - ни для чего (иначе это собирали бы в дистрах). И это только для нейросеток.

     
     
  • 2.9, Аноним (4), 13:56, 21/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ffmpeg использует llvm в большинстве дистрибутивов, чтобы он использовал нормальные проприетарные либы его надо настраивать и компилировать отдельно (поэтому и фильтры только плохие будут, когда с llvm скомпилировано).
     
     
  • 3.11, Zenitur (ok), 14:06, 21/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, я собираю ffmpeg при помощи GCC. С флагами --enable-nonfree и --enable-nvenc. Тогда как cuvid и прочее не знаю зачем нужно, если есть nvenc (может рукастым ребятам с рутрекера для рипов нужно что-то более качественное, чем nvenc). А вот fbc - имбовая фича, жаль что заблокана по дефолту.
     
     
  • 4.17, Аноним (4), 14:36, 21/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это отдельно и авторы ffmpeg пытаются убедить что надо переходить на плохой вариант с llvm. Там флаги --enable-nonfree --enable-cuda --enable-nvenc --enable-nvdec --enable-ffnvcodec --disable-cuda-llvm --enable-cuda-nvcc --enable-libnpp. Но это имеет смысл только когда что-то кодируешь видеокартой, что не очень актуально на практике. Фильтры через libnpp не такие корявые, там и так качество ниже плинтуса.
     
     
  • 5.18, cheburnator9000 (ok), 14:49, 21/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что? Кодировать на видеокарте не актуально? Я вот например пережимаю сериал. Скачал bdremux, каждая серия по 25 гб, кодирую под вендой через staxrip, H265 nvenc preset P7, vbr, bitrate 8000, -multipass 2pass-full результат примерно под 4гб на серию, качество судя по SSIM, VMAF в FFMetrics практически 99.7-9%. На моем томогочике вместо процессора кодируется 15 фпс, на видеокарте 90-150 фпс в зависимости от сцены.
     
  • 2.12, ProfessorNavigator (ok), 14:06, 21/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вопрос: почему при сборке libomp скрипты сборки нашли в моей системе CUDA и компильнули какие-то nvptx? Для чего нужна поддержка CUDA в LLVM?
    > Мне так понимается, что обычному пользователю - ни для чего (иначе это собирали бы в дистрах). И это только для нейросеток.

    Обычные пользователи разные бывают - смотря для чего вы используете ваш ПК. CUDA - это использование ядер видеокарты nvidia для вычислений. Фактически вы добавляете дополнительные возможности распараллеливания программ. Штука в целом небесполезная. Но, повторюсь, зависит от целей и задач.

    Так-то большинству пользователей как таковой и ПК в общем-то не нужен, если посмотреть здраво.

     
     
  • 3.13, Zenitur (ok), 14:09, 21/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я использую CUDA в парочке прог. В том же DaVince Resolve. Однако все те проги, которые я использую, собираются обычным GCC. Поэтому мне и стало интересно, что даёт поддержка CUDA в libomp? Может для нейросеток что-то
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:43, 21/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ranges::iota до сих пор нет. Реально достало.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:26, 21/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это компилятор от "друзей опенсорса" только для того и существует, чтобы всех печалить и доставать, чтобы те присмотрелись к другим, более проприетарным, продуктам от "друзей".
    Используйте GCC под правильной лицензией, и будет вам счастье.
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:00, 21/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там про Golang?
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:10, 21/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь bool аж ключевое слово в Си - прогресс:)
     
  • 1.16, Аноним (16), 14:34, 21/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Авторы новости умалчивают, но поддержка модулей C++20 там до сих пор полностью так и не реализована. Не говоря уже о такой мелочи, как поставка в виде модулей стандартной библиотеки (хоть это из C++23, - не суть).
     

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