Проект LLVM развивает средства для безопасной работы с буферами в C++

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|1.2, Аноним (2), 11:07, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> std::vector будет отслеживаться обращение за пределы выделенной области памяти, в случае выявления которого программа будет аварийно завершаться.
Это ещё зачем, глупых растоманов наслушались? vector и так кидает экспешон при выходе за допустимый диапазон индексов.
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|3.46, bOOster (ok), 13:05, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И после таких вот заявлений растоманы хотят кого-то уверить что у них код быстрее чем сишный работает? При наличии постоянных проверок в рантайме.
Не смешите.
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|4.59, анонимус (??), 13:40, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так проверки в дебаге. Код может быть местми быстрее из-за большего скоупа для анализа конпелятором. Синтетика иногда тоже такие результаты показывает. Тут главное что есть гарантии валидности
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|5.88, bOOster (ok), 15:55, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучше постоянные проверки в рантайме, чем крвх или взлом.
Насмешил - имхо rust будут ломать чаще.
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|3.6, null (??), 11:14, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а вы берете указатель от .data() и дальше используете арифметику с указателем?
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|1.7, Бывалый смузихлёб (?), 11:14, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Предлагаемая модель безопасного программирования для C++ предполагает
> использование предоставляемых стандартной библиотекой классов
> при работе с буферами вместо манипуляций с голыми указателями.
> Например, предлагается использовать классы std::array, std::vector и std::span,
> в которые будет добавлена проверка выхода за границы выделенной памяти,
> производимая во время выполнения
Одна небольшая доработка, а целый ЯП, придуманный только для безопасной работы с памятью, уже может лететь на помойку
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|2.9, гость (?), 11:22, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А что, LLVM в кресты встраивают борроу чекер? Проблем с лайфтаймами больше не будет?
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|3.13, Аноним (13), 11:25, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> борроу чекер
ты с кем разговариваешь? это же иксперты опеннет, они таких слов не слышали
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|2.11, Шарп (ok), 11:23, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>производимая во время выполнения
Закатывай губу назад.
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|1.10, Аноним (10), 11:23, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Будет короче тормозить еще больше из за постоянных проверок. Голые указатели придумали не просто так. А потому, что проги на асме работали в 10 раз быстрее, чем всякие проги на басике, но хотелось же писать на ЯВУ, а не убивать мозг проблемами аллокешена регистров. Есть простая и тупая вещь. В других языках типа Delphi/Lazarus можно включить проверку границ в отладочном режиме. Есть так же клевые менеджеры памяти типа FastMM, которые в FullDebugMode отслеживают все возможные проблемы с утечками памяти и use-after-free. Это просто Сишники привыкли страдать. А еще говорят, что их язык лучший в мире, ога.
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|3.21, Аноним (10), 11:49, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А еще ассерты есть. И вообще работать с буфферами неявного размера, как это принято в Сях - это плохая идея. Короче это называется культура программирования. Если нанимать индусов на аутсорсе за копейки, то никакие ухищрения не помогут. А в итоге ради так называемой безопасности производительность нативного кода опустят до уровня скряптов. Ну и зачем тогда вообще нужен нативный код? Давайте всех посадим на питон.
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|2.25, _kp (ok), 12:03, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проверка диапазона не ресурсоёмкая, и на некоторых платформах даже аппаратная.
Возможность писать особо быстрый код ни куда не исчезает.
Но и у системных программистов не во всяком месте нужен особо быстрый код, в ущерб безопасности или времени его написания.
Просто по умолчанию предлагается чуть более безопасный подход.
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|3.67, none7 (ok), 14:30, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не бывает бесплатных проверок, даже за защищённый режим процессора с его виртуальной памятью приходится платить свою цену, реальный режим реально быстрее. У x86 так же есть инструкция bound для проверки соответствия указателя определённому диапазону, но естественно времени она занимает столько же как и пара cmp+j[ab], хотя реализована аппаратнее некуда. Проверки данных по одной границе при изменении оказались дешевле и инструкцию выбросили на свалку истории. Дешевле одной проверки только отсутствие проверки во время выполнения, например мы можем быть уверены, что в результате операции i & 255, i не выйдет за пределы массива длиной 256 байт. Компиляторы Rust и Ada вроде как специализируются на обеспечении таких гарантий и должны бы быть быстрее компиляторов Си... должны бы быть.
Проверки это вещь столь бесплатная, что у gcc даже есть флаг -funroll-loops, который разворачивает циклы так, чтобы уменьшить число проверок.
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|4.73, n00by (ok), 14:52, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> даже за защищённый режим процессора с его виртуальной
> памятью приходится платить свою цену, реальный режим реально быстрее.
Столько нового и интересного узнаёшь на Опеннете. То есть виртуальная память иногда медленнее, поскольку её размер больше физической и страницы иногда гоняются на медленный накопитель и обратно? На самом деле, в этом случае система работает быстрее - потому что в реальном режиме она бы вообще не работала из-за нехватки памяти.
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|5.79, none7 (ok), 15:03, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Столько нового и интересного узнаёшь на Опеннете. То есть виртуальная память иногда
> медленнее, поскольку её размер меньше физической и страницы иногда гоняются на
> медленный накопитель и обратно? На самом деле, в этом случая система
> работает быстрее - потому что в реальном режиме она бы вообще
> не работала из-за нехватки памяти.
Нет, процессору же приходится гонять виртуальные адреса через таблицу страниц для превращения их в реальные адреса. Или для броска исключения при выходе за пределы зарегистрированных ядром ОС страниц или при неправомерном доступе к ним. Теоретически в процессоре есть блок предназначенный для параллельного сравнения адреса с адресами страниц, только вот блок этот не безразмерный. В нём лежат только страницы к которым обращались недавно. В случае остальных, процессору приходится копаться в огромной таблице в оперативной памяти, а это ой как не быстро.
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|6.95, n00by (ok), 16:21, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исключение потому так и называется, что генерируется в исключительных случаях. Так то да, если запретить ещё и прерывания, то система будет работать «быстрее», не прерываясь на чтение с накопителя и приём пакетов. А если обрабатывать только 64 байта, то не придётся читать из медленного ОЗУ, поскольку хватит линейки кеша. Только почему-то мало кому приходит в голову «оптимизировать» всё это.
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|4.78, n00by (ok), 15:00, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У x86
> так же есть инструкция bound для проверки соответствия указателя определённому диапазону,
> но естественно времени она занимает столько же как и пара cmp+j[ab],
> хотя реализована аппаратнее некуда.
А если посмотреть талмуд, то она делает совсем другое - генерирует исключение #BR — BOUND Range Exceeded. Время её выполнения, надо полагать, Вы дадите в ответе на моё сообщение?
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|5.81, none7 (ok), 15:06, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если посмотреть талмуд, то она делает совсем другое - генерирует исключение
> #BR — BOUND Range Exceeded. Время её выполнения, надо полагать, Вы
> дадите в ответе на моё сообщение?
Она даёт исключение при выходе за границы проверки, а не всегда.
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|6.93, n00by (ok), 16:14, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что бы «естественно времени она занимает столько же как и пара cmp+j[ab]» имело силу, хорошо бы написать времена для обоих случаев. А эти команды даже делают разное.
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|7.96, Аноним (96), 16:25, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что бы «естественно времени она занимает столько же как и пара cmp+j[ab]»
> имело силу, хорошо бы написать времена для обоих случаев. А эти
> команды даже делают разное.
Естественно ситуация выхода за пределы массива является серьёзной ошибкой и не так уж и важно сколько времени уйдёт на её обработку. В худшем случае она даже может привести к завершению программы. Так, что сравнивать нужно ситуации когда выхода за пределы массива нет.
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|4.89, Аноним (89), 15:56, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В защищенном режиме много всякой мути, которая в теории должна жутко тормозить. Виртуальная память, переключение контекстов и т.д. В современных процах все это решается за счет распараллеливания. Т.е. проблему по сути закидывают шапками. Это когда тебе тех процесс позволяет клепать сколько угодно транзисторов, так что можно параллельно просчитывать 100500 инструкций вперед при over9000 ветвлениях. Другое дело, что расплатой за это является возможность атак по сторонним каналам. Так что, как сказал Мэт Дэймон, да, да...
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|5.98, Аноним (98), 16:29, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так чтож, теперь отказаться от защищённого режима? Привет, эпоха DOS! Сторонние каналы не требуются, получай достпуп к любым соседним процессам сколько хочешь!
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|2.45, bOOster (ok), 13:02, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем? Если например от C++ можно использовать только классы/структуры - и код получается более читаемым. И не лезть в шаблоны и иже с ними.
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|4.48, bOOster (ok), 13:08, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Вся мощь в шаблонах, а ты их не осилил :\
Я их просто не использую. Если в большинстве случаев профессионалу хватает обычного C, то и шаблоны не нужны. Чем и пользуюсь. Но от C++ структур/классов не откажусь.
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|3.51, Аноним (40), 13:15, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Как раз таки классы самое ненужное в цпп. Когнитивная нагрузка раза в 1.5 снижается, когда не нужно думать об иерархиях классов и связях между ними. Бессмысленная вещь, только отнимающая время.
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|4.62, Аноним (61), 13:44, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Классы позволяют перегружать операторы например и писать vec1 + vec2 + vec3 вместо add_vec(add_vec(vec1, vec2), vec3). А ненужное - это твое никчемное мнение
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|5.63, Аноним (-), 14:08, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В нормальных языках пишут vec1.add(vec2).add(vec3)
И редактор кода сможет указать где этот метод реализован, а не просто + какой-то
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|5.70, Аноним (70), 14:41, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Перегрузка операторов как раз самая отвратительная вещь в плюсах.
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|6.72, Аноним (98), 14:51, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ничё, что эта вещь не только в Плюсах имеется? Значит, востребована.
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|7.83, YetAnotherOnanym (ok), 15:36, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мухи везде летают, и их миллионы. Того, кто придумал перегрузку операторов, надо повесить вверх ногами и выпотрошить ржавым зазубренным мачете.
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|5.76, Аноним (40), 14:56, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Типичный ответ приплюснутой макаки. Ровный пацан для математики оптимизированный код на интрисинках напишет, а не вот это вот.
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|4.71, Аноним (98), 14:49, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы, наоборот, хотел бы найти утилитку, которая анализирует плоскосишный код и строит квази-UML диаграммы.
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|2.69, Аноним (69), 14:37, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну напиши, скажем, игровой движок на чистом Си. Кармак не просто так к третьему квейку сдался и перешёл на C++.
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|3.85, Аноним (-), 15:45, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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просто так. и кармак живой пример что на си можно творить чудеса. досихпор фиг кто понимает его квадратичную ф-ю, не говоря о гениальности остальных решений. ты вообще кармака читал, дитё ? какие могут быть кресты с этим ООП уродством после божественного си кодинга.
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|4.97, Аноним (69), 16:28, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто так, по доброй воле, на плюсы не переходят.
Про быстрый обратный корень — вы серьёзно считаете, что Кармак его изобрёл?
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|1.39, Аноним (39), 12:35, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Например, предлагается использовать классы std::array, std::vector и std::span, в которые будет добавлена проверка выхода за границы выделенной памяти, производимая во время выполнения.
Кому надо - тот давно их использует.
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|1.65, Alexey Torgashin (?), 14:25, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Как только этого плешивого старичка не вытаскивают. И один тул напишут к нему. И другой. И третий.
И все равно С++ отвратителен. Своим синтаксисом в первую очередь. Эти гении даже не додумались сделать keyword для функции. Блин.
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|2.68, Аноним (70), 14:36, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А зачем нужен keyword для функции? После пистоновских отступов теряетесь в коде?
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|2.77, ХрюХрю (?), 14:59, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>:Как только этого плешивого старичка не вытаскивают. И один тул напишут к нему. И другой. И третий.
>:И все равно С++ отвратителен. Своим синтаксисом в первую очередь. Эти гении даже не додумались сделать keyword для функции. Блин.
Так в расте он еще отвратительней раза в 2))))
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|1.82, хрю (?), 15:33, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>производимая во время выполнения.
Шикарно! я считаю. Даже судя по тутошнему вою "медленно, медленно" прогеры станут ещё меньше использовать стандартные контейнеры в угоды указательной арифметике. Быстро же!
Тем кому надо и так уже at() используют, а все остальные оптимизаторы убегут от этих рантайм проверок, так что багов меньше не будет. Разруха же не в языке. :D :D :D
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|2.87, Аноним (-), 15:50, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А где ? Если разработчикам надо знать все тонкости вроде не вызываем at() - там нет проверки, в стандарте ничего не сказано, но это же все знают.
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|1.90, РастаГангста (?), 16:07, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Плюсам уже ничего не поможет. Их скорый конец лишь дело времени. Раст уже просочился в ядро, оттуда он просто уничтожит все нержавое. Трепещите, друзья.
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