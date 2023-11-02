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Во FreeBSD появился драйвер SquashFS и улучшены возможности для рабочих столов

02.11.2023 09:53

В отчёте о развитии проекта FreeBSD с июля по сентябрь 2023 года представлен новый драйвер с реализацией файловой системы SquashFS, который можно использовать для повышения эффективности работы загрузочных образов, Live-сборок и прошивок на базе FreeBSD. SquashFS работает в режиме только для чтения и обеспечивает очень компактное представление метаданных и хранение данных в сжатом виде. Драйвер реализован на уровне ядра, поддерживает работу с выпуском FreeBSD 13.2 и, среди прочего, позволяет загружать FreeBSD с ФС SquashFS, размещённой в оперативной памяти.

Среди других достижений, отмеченных в отчёте:

  • Проведена работа по устранению неудобств, возникающих при использовании FreeBSD на рабочем столе. Например, в порт desktop-installer, позволяющий быстро установить и настроить во FreeBSD любое пользовательское окружение или оконный менеджер, добавлен вывод уведомлений о уровне заряда. Через порты deskutils/qmediamanager, sysutils/devd-mount и sysutils/npmount обеспечено монтирование подключаемых носителей и вывод уведомления с информацией об ФС и возможными вариантами действий (запуск файлового менеджера, форматирование, копирование образа, отмонтирование). Добавлен порт deskutils/freebsd-update-notify, показывающий уведомления о наличии обновлений и позволяющий быстро автоматически установить обновления базовой системы, портов и пакетов.
  • Коллекция портов FreeBSD за отчётный период увеличилась с 34400 до 34600 портов. Число незакрытых PR держится на уровне 3000 (730 PR ещё не разобраны). В ветку HEAD внесено 11454 изменений от 130 разработчиков. Среди значительных обновлений: Mono 5.20, Perl 5.34, PostgreSQL 15, LibreOffice 7.6.2, KDE 5.27.8, KDE Gear 23.08, Rust 1.72.0, Wine 8.0.2, GCC 13.2.0, GitLab 16.3.
  • В инфраструктуре эмуляции окружения Linux (Linuxulator) реализована поддержка системных вызовов xattr и ioprio, что позволило запускать утилиты rsync и debootstrap, собранные для Linux,
  • Обновлён порт с рабочим столом Pantheon, развиваемым Linux-дистрибутивом Elementary OS.
  • Включена поддержка создания снапшотов файловых систем UFS и FFS, на которых включено журналирование (soft updates), а также добавлены возможности для проверки целостности снапшота при помощи утилиты fsck и сохранения дампов снапшотов в фоновом режиме, без остановки работы c ФС и без отмонтирования раздела (запуск dump с флагом "-L").
  • Для систем amd64 расширено использование инструкций SIMD в функциях системной библиотеки. Например, в libc добавлены варианты функций, использующих наборы инструкции SSE, AVX, AVX2 и AVX-512F/BW/CD/DQ: bcmp(), index(), memchr(), memcmp(), stpcpy(), strchr(), strchrnul(), strcpy(), strcspn(), strlen(), strnlen() и strspn3). Ведётся работа над функциями memcpy(), memmove(), strcmp(), timingsafe_bcmp() и timingsafe_memcmp().
  • Ведётся работа по переводу 32-разрядных платформ в разряд устаревших в выпуске FreeBSD 15.
  • Улучшена идентификация CPU riscv64.
  • Ведётся работа по реализации поддержки архитектуры аппаратного ускорения сетевых операций NXP DPAA2 (Data Path Acceleration Architecture Gen2).
  • Обеспечена интеграция OpenSSL 3 в базовую систему.
  • В /etc/login.conf для свойств priority и umask добавлен параметр "inherit", при котором значение свойств наследуется от процесса login. Также добавлена возможность уменьшения выставленного в /etc/login.conf приоритета через пользовательский файл "~/.login_conf".
  • Через sysctl-параметр security.bsd.see_jail_proc неавторизированным пользователям в отдельном jail-окруженииттеперь может быть запрещено принудительное завершение, изменение приоритета и отладка скрытых процессов.
  • В инструментарий для сборки релизов интегрированы утилиты mfsBSD для сборки live-образов, загружаемых в память.
  • Ведётся работа по созданию плагина на базе ChatGPT для создания экспертной системы, консультирующей по вопросам, связанным с FreeBSD.
  • Обновлён проект Wifibox, развивающий окружение для использования WiFi-драйверов Linux во FreeBSD.
  • Представлен проект BSD Cafe, поддерживающий серверы Mastodon и Matrix для общения и совместной работы пользователей FreeBSD. Проектом также запущен сайт с Wiki и RSS-редер Miniflux. В планах создание Git-сервера и платформы виртуализации.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/news/n...)
  2. OpenNews: Релиз OpenZFS 2.2, реализации ZFS для Linux и FreeBSD
  3. OpenNews: Выпуск Wifibox 0.12, окружения для использования WiFi-драйверов Linux во FreeBSD
  4. OpenNews: Началось бета-тестирование FreeBSD 14. Загрузка ядра FreeBSD за 25 миллисекунд
  5. OpenNews: Проекту FreeBSD исполнилось 30 лет
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.2 с поддержкой Netlink и WireGuard
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60036-squashfs
Ключевые слова: squashfs, freebsd, summary
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, пох. (?), 11:19, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А compressed tmpfs по прежнему безнадежно поломана, да?

     
     
  • 2.32, Аноньимъ (ok), 14:31, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я писал как-то скрипт для разворачивая ZFS со сжатием в памяти.
    Если память не подводит, я на этом систему собирал.
     
  • 2.33, Аноньимъ (ok), 14:32, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, а в линуксе есть tmpfs со сжатием? А то как-то очень странно, временный раздел в памяти висит, но без сжатия.
     
     
  • 3.34, пох. (?), 14:36, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    штук пять их поперебывало, начиная вот со все той же squashfs (когда-то очень любимой дебианом для initrd)
    Естественно, такая fs readonly и толку от нее для обычных людей ноль.

     
  • 2.40, Sw00p aka Jerom (?), 14:58, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А compressed tmpfs по прежнему безнадежно поломана, да?

    откуда там сжатие, когда там есть своп?

    https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?tmpfs

    """

    If the system becomes  low  on  memory  and  swap  is  configured  (see swapon(8)),  the system can transfer file data to swap space, freeing memory for other needs. Metadata, including the directory content,  is never  swapped  out  by the current implementation.  Keep this in mind when planning the mount limits, especially when expecting to place many small files on a tmpfs mount.

    """

    Может это имели ввиду https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?mdmfs

     

  • 1.13, Аноним (13), 11:40, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем нужна initramfs?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:45, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    решает проблему курицы и яйца.
     
  • 2.18, Сисьадмин (?), 11:52, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если кратко - это специальная фс, которая содержит файлы системы инициализации и загружается вместе с ядром при помощи загрузчика
     
  • 2.21, пох. (?), 12:47, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    initramfs - это терминология linoops, во фре она - низачем не нужна и ее там и нет.

    (проблема л@п4тых что нельзя же забить все модули для всех теоретически возможных драйверов намертво в ведро - и их надо ведру откуда-то загрузить чтобы получить доступ к хотя бы диску с которого оно может быть загрузит все остальное - но это неточно. У фри нет такой проблемы - ее загрузчик сам загружает драйверы и линкует их с ядром еще до запуска ядра - раз он ядро откуда-то сумел взять, он там же рядом и драйвер возьмет.)

    А то о чем тут - это memfs. Когда диска нет вообще никакого - эмбедовка, загрузка с tftp, диск не твой а дядин и на нем не твои дрова и т д.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:01, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проблема л@п4тых что нельзя же забитьвсе модули для всех т еоретически возможных драйверов намертво в ведро - и их надо ведру откуда-то загрузить чтобы получить доступ к хотя бы диску с которого оно может быть загрузит все остальное - но это неточно

    в чем проблема вкомпилить "все модули для всех теоретически возможных драйверов намертво в ведро"?
    только зачем? ведро прекрасно грузится без инитрамфс и даже модули загружает

     
     
  • 4.43, Аноним (43), 15:31, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> проблема л@п4тых что нельзя же забитьвсе модули для всех т еоретически возможных драйверов намертво в ведро - и их надо ведру откуда-то загрузить чтобы получить доступ к хотя бы диску с которого оно может быть загрузит все остальное - но это неточно
    > в чем проблема вкомпилить "все модули для всех теоретически возможных драйверов намертво
    > в ведро"?

    В их количестве.

    > только зачем? ведро прекрасно грузится без инитрамфс и даже модули загружает

    Драйвер ФС требуется, что бы загрузиться с этой ФС. Вкомпилировать драйвер ZFS нельзя, потому что GPL свободнее чем CDDL, а EXT4 нельзя, потому что она давно не в моде и эксперты рекомендуют заняться тестированием BcacheFS.

     
     
  • 5.48, Аноним (48), 16:00, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что в CDDL так и написали, нельзя линковаться ни с чем, чего нельзя превратить в CDDL.
     
  • 3.31, Третий П (?), 14:05, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сам загружает драйверы и линкует их с ядром еще до запуска ядра

    "Everything that happens now is happining now!"
    https://youtu.be/TWmVlgIR2HA?si=etnzyyu9IDyGkrbN

     
     
  • 4.37, ryoken (ok), 14:44, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>is happining

    happEning, с вашего позволения.

     
     
  • 5.41, Третий П (?), 15:03, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Охх.. простите, сээр, обмистейкался!
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:33, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Ведётся работа по созданию плагина на базе ChatGPT для создания экспертной системы, консультирующей по вопросам, связанным с FreeBSD.

    Лучше б докер дожали

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:47, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Лучше б докер дожали

    Докер под фрей нах никому не нужОн. Ибо есть проверенный временем jail. По этому никто не фиксит проблемы с ним.
    Если он тебе так сильно нужен - вперед в багзилу, пофиксишь пару проблем и будет тебе счастье. Благо докер под фрей давным давно работает, правда с некоторыми оговорками.

     
  • 2.39, Аноним (39), 14:51, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его наоборот дропнули, хоть на доцкерхабе было пару бздешных образей.
    Доцкер лучше прикручивать сразу линуксовый, может у линуксулятора хватит возможностей.
     

  • 1.22, Пряник (?), 12:49, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем им debootstrap? А как же make world?
     
  • 1.24, Аноним (24), 13:14, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Rust 1.72.0

    Хорошая новость.

     
     
  • 2.47, Аноним (47), 15:55, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы Zig добавили, он как раз в духе BSD.
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:23, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Во FreeBSD появился драйвер SquashFS

    Ну и зачем? Есть же dwarfs, которая в разы лучше.

     
     
  • 2.49, OpenEcho (?), 16:04, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    because:

    > A fast high compression read-only file system for Linux and Windows.

     

  • 1.26, Аноним (26), 13:33, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не прошло и трёх тысячилетий.
     
  • 1.27, Бывалый смузихлёб (?), 13:34, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то копался в сквош-фс
    На первый взгляд вроде бы неплохо
    Но, по мере копания, всплывала там какая-то фундаментальная фигня, которая сильно поубавила к ней интереса

    Были же более примечательные её аналоги ?

     
  • 1.28, Ананий (?), 13:53, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем нужен SquashFS, если есть uzip с тремя вариантами сжатия?
     
     
  • 2.29, Аноним (16), 14:00, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    зачем нужна бензопила, когда есть стиралка с тремя режимами стирки?
     
  • 2.30, Аноним (39), 14:00, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем нужен uzip, если есть SquashFS?
     
  • 2.35, пох. (?), 14:39, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем нужен SquashFS, если есть uzip с тремя вариантами сжатия?

    так он сломан то ли намертво, то ли почти - еще с 12й.

    И чинить его некому - новое поколение не очень разбирается в старом коде.
    Вот, новую фигню накодили. (на самом деле у нее есть принципиальное отличие - она не распаковывается никогда. Распаковываются байтики при чтении файлов с нее. Было актуально лет двадцать назад, когда памяти могло на всех и не хватить.)

     
     
  • 3.36, Ананий (?), 14:42, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сломан дефолтный zlib, тикет с 2021 и всех пох
    но видимо пох, потому как zstd работает шутсрее, жмет чуть лучше и вполне себе работает
    по-крайней мере у меня
     
     
  • 4.42, пох. (?), 15:21, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сломан дефолтный zlib, тикет с 2021 и всех пох
    > но видимо пох, потому как zstd работает шутсрее, жмет чуть лучше и

    мля, и как вот об этом догадаться?

    > вполне себе работает
    > по-крайней мере у меня

    может и работает, мне не пришло в голову проверять не-дефолтный метод.

    Но в целом кросавчеги. "главное ж ничего не чинить"


     
     
  • 5.44, Аноним (26), 15:39, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто же не пользуется зачем чинить?
     
     
  • 6.45, пох. (?), 15:44, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никто же не пользуется зачем чинить?

    логично. Ломаем еще что-нибудь - им тоже никто не пользуется (как им пользоваться-то, когда не работает) - идем ломать следующее.

    И так  пока камня на камне не останется. А потом последний уходя выключает свет - никто ж не пользуется проектом, нахрен он и  не нужен.


     

  • 1.46, Аноним (46), 15:49, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > по переводу 32-разрядных платформ в разряд устаревших в выпуске FreeBSD 15.

    До такого даже линукс не дошёл.

     
     
  • 2.50, Третий П (?), 16:10, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они прост давно не тянут. Сколько человек в ней сейчас заняты? 10? Больше? Она же нигде не используется уже.
     

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