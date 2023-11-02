Во FreeBSD появился драйвер SquashFS и улучшены возможности для рабочих столов

2.16 , Аноним ( 16 ), 11:45, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – решает проблему курицы и яйца.

2.18 , Сисьадмин ( ? ), 11:52, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если кратко - это специальная фс, которая содержит файлы системы инициализации и загружается вместе с ядром при помощи загрузчика

2.21 , пох. ( ? ), 12:47, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – initramfs - это терминология linoops, во фре она - низачем не нужна и ее там и нет. (проблема л@п4тых что нельзя же забить все модули для всех теоретически возможных драйверов намертво в ведро - и их надо ведру откуда-то загрузить чтобы получить доступ к хотя бы диску с которого оно может быть загрузит все остальное - но это неточно. У фри нет такой проблемы - ее загрузчик сам загружает драйверы и линкует их с ядром еще до запуска ядра - раз он ядро откуда-то сумел взять, он там же рядом и драйвер возьмет.) А то о чем тут - это memfs. Когда диска нет вообще никакого - эмбедовка, загрузка с tftp, диск не твой а дядин и на нем не твои дрова и т д. 3.23 , Аноним ( 23 ), 13:01, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > проблема л@п4тых что нельзя же забитьвсе модули для всех т еоретически возможных драйверов намертво в ведро - и их надо ведру откуда-то загрузить чтобы получить доступ к хотя бы диску с которого оно может быть загрузит все остальное - но это неточно в чем проблема вкомпилить "все модули для всех теоретически возможных драйверов намертво в ведро"?

только зачем? ведро прекрасно грузится без инитрамфс и даже модули загружает

4.43 , Аноним ( 43 ), 15:31, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> проблема л@п4тых что нельзя же забитьвсе модули для всех т еоретически возможных драйверов намертво в ведро - и их надо ведру откуда-то загрузить чтобы получить доступ к хотя бы диску с которого оно может быть загрузит все остальное - но это неточно

> в чем проблема вкомпилить "все модули для всех теоретически возможных драйверов намертво

> в ведро"? В их количестве. > только зачем? ведро прекрасно грузится без инитрамфс и даже модули загружает Драйвер ФС требуется, что бы загрузиться с этой ФС. Вкомпилировать драйвер ZFS нельзя, потому что GPL свободнее чем CDDL, а EXT4 нельзя, потому что она давно не в моде и эксперты рекомендуют заняться тестированием BcacheFS.

5.48 , Аноним ( 48 ), 16:00, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому, что в CDDL так и написали, нельзя линковаться ни с чем, чего нельзя превратить в CDDL.

3.31 , Третий П ( ? ), 14:05, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сам загружает драйверы и линкует их с ядром еще до запуска ядра "Everything that happens now is happining now!"

https://youtu.be/TWmVlgIR2HA?si=etnzyyu9IDyGkrbN

4.37 , ryoken ( ok ), 14:44, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>is happining happEning, с вашего позволения.

5.41 , Третий П ( ? ), 15:03, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Охх.. простите, сээр, обмистейкался!

