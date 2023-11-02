Во FreeBSD появился драйвер SquashFS и улучшены возможности для рабочих столов

|
|
|
|2.32, Аноньимъ (ok), 14:31, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я писал как-то скрипт для разворачивая ZFS со сжатием в памяти.
Если память не подводит, я на этом систему собирал.
|
|2.33, Аноньимъ (ok), 14:32, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кстати, а в линуксе есть tmpfs со сжатием? А то как-то очень странно, временный раздел в памяти висит, но без сжатия.
|
|
|
|3.34, пох. (?), 14:36, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
штук пять их поперебывало, начиная вот со все той же squashfs (когда-то очень любимой дебианом для initrd)
Естественно, такая fs readonly и толку от нее для обычных людей ноль.
|
|2.40, Sw00p aka Jerom (?), 14:58, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А compressed tmpfs по прежнему безнадежно поломана, да?
откуда там сжатие, когда там есть своп?
https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?tmpfs
"""
If the system becomes low on memory and swap is configured (see swapon(8)), the system can transfer file data to swap space, freeing memory for other needs. Metadata, including the directory content, is never swapped out by the current implementation. Keep this in mind when planning the mount limits, especially when expecting to place many small files on a tmpfs mount.
"""
Может это имели ввиду https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?mdmfs
|
|
|
|2.18, Сисьадмин (?), 11:52, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если кратко - это специальная фс, которая содержит файлы системы инициализации и загружается вместе с ядром при помощи загрузчика
|
|2.21, пох. (?), 12:47, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
initramfs - это терминология linoops, во фре она - низачем не нужна и ее там и нет.
(проблема л@п4тых что нельзя же забить все модули для всех теоретически возможных драйверов намертво в ведро - и их надо ведру откуда-то загрузить чтобы получить доступ к хотя бы диску с которого оно может быть загрузит все остальное - но это неточно. У фри нет такой проблемы - ее загрузчик сам загружает драйверы и линкует их с ядром еще до запуска ядра - раз он ядро откуда-то сумел взять, он там же рядом и драйвер возьмет.)
А то о чем тут - это memfs. Когда диска нет вообще никакого - эмбедовка, загрузка с tftp, диск не твой а дядин и на нем не твои дрова и т д.
|
|
|
|3.23, Аноним (23), 13:01, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> проблема л@п4тых что нельзя же забитьвсе модули для всех т еоретически возможных драйверов намертво в ведро - и их надо ведру откуда-то загрузить чтобы получить доступ к хотя бы диску с которого оно может быть загрузит все остальное - но это неточно
в чем проблема вкомпилить "все модули для всех теоретически возможных драйверов намертво в ведро"?
только зачем? ведро прекрасно грузится без инитрамфс и даже модули загружает
|
|
|
|4.43, Аноним (43), 15:31, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> проблема л@п4тых что нельзя же забитьвсе модули для всех т еоретически возможных драйверов намертво в ведро - и их надо ведру откуда-то загрузить чтобы получить доступ к хотя бы диску с которого оно может быть загрузит все остальное - но это неточно
> в чем проблема вкомпилить "все модули для всех теоретически возможных драйверов намертво
> в ведро"?
В их количестве.
> только зачем? ведро прекрасно грузится без инитрамфс и даже модули загружает
Драйвер ФС требуется, что бы загрузиться с этой ФС. Вкомпилировать драйвер ZFS нельзя, потому что GPL свободнее чем CDDL, а EXT4 нельзя, потому что она давно не в моде и эксперты рекомендуют заняться тестированием BcacheFS.
|
|
|
|5.48, Аноним (48), 16:00, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому, что в CDDL так и написали, нельзя линковаться ни с чем, чего нельзя превратить в CDDL.
|
|1.20, Аноним (20), 12:33, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> Ведётся работа по созданию плагина на базе ChatGPT для создания экспертной системы, консультирующей по вопросам, связанным с FreeBSD.
Лучше б докер дожали
|
|
|
|2.38, Аноним (38), 14:47, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Лучше б докер дожали
Докер под фрей нах никому не нужОн. Ибо есть проверенный временем jail. По этому никто не фиксит проблемы с ним.
Если он тебе так сильно нужен - вперед в багзилу, пофиксишь пару проблем и будет тебе счастье. Благо докер под фрей давным давно работает, правда с некоторыми оговорками.
|
|2.39, Аноним (39), 14:51, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Его наоборот дропнули, хоть на доцкерхабе было пару бздешных образей.
Доцкер лучше прикручивать сразу линуксовый, может у линуксулятора хватит возможностей.
|
|1.25, Аноним (25), 13:23, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Во FreeBSD появился драйвер SquashFS
Ну и зачем? Есть же dwarfs, которая в разы лучше.
|
|
|
|2.49, OpenEcho (?), 16:04, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
because:
> A fast high compression read-only file system for Linux and Windows.
|
|1.27, Бывалый смузихлёб (?), 13:34, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Когда-то копался в сквош-фс
На первый взгляд вроде бы неплохо
Но, по мере копания, всплывала там какая-то фундаментальная фигня, которая сильно поубавила к ней интереса
Были же более примечательные её аналоги ?
|
|
|
|2.29, Аноним (16), 14:00, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
зачем нужна бензопила, когда есть стиралка с тремя режимами стирки?
|
|2.35, пох. (?), 14:39, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А зачем нужен SquashFS, если есть uzip с тремя вариантами сжатия?
так он сломан то ли намертво, то ли почти - еще с 12й.
И чинить его некому - новое поколение не очень разбирается в старом коде.
Вот, новую фигню накодили. (на самом деле у нее есть принципиальное отличие - она не распаковывается никогда. Распаковываются байтики при чтении файлов с нее. Было актуально лет двадцать назад, когда памяти могло на всех и не хватить.)
|
|
|
|3.36, Ананий (?), 14:42, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
сломан дефолтный zlib, тикет с 2021 и всех пох
но видимо пох, потому как zstd работает шутсрее, жмет чуть лучше и вполне себе работает
по-крайней мере у меня
|
|
|
|4.42, пох. (?), 15:21, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сломан дефолтный zlib, тикет с 2021 и всех пох
> но видимо пох, потому как zstd работает шутсрее, жмет чуть лучше и
мля, и как вот об этом догадаться?
> вполне себе работает
> по-крайней мере у меня
может и работает, мне не пришло в голову проверять не-дефолтный метод.
Но в целом кросавчеги. "главное ж ничего не чинить"
|
|
|
|
|
|6.45, пох. (?), 15:44, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Никто же не пользуется зачем чинить?
логично. Ломаем еще что-нибудь - им тоже никто не пользуется (как им пользоваться-то, когда не работает) - идем ломать следующее.
И так пока камня на камне не останется. А потом последний уходя выключает свет - никто ж не пользуется проектом, нахрен он и не нужен.
|
|1.46, Аноним (46), 15:49, 02/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> по переводу 32-разрядных платформ в разряд устаревших в выпуске FreeBSD 15.
До такого даже линукс не дошёл.
|
|
|
|2.50, Третий П (?), 16:10, 02/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да они прост давно не тянут. Сколько человек в ней сейчас заняты? 10? Больше? Она же нигде не используется уже.
|