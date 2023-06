Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS CORE 13.0-U5

1.1 , Аноним ( 1 ), 12:55, 02/06/2023 [ответить] –6 + / – проблема таких дистров в том, что это низкокачественный мусор, который в принципе нельзя использовать для чего-то другого. так было во времена ubuntu studio, так есть с используемым только в рф proxmox, так будет и с этим недоразумением

2.5 , Минона ( ok ), 14:02, 02/06/2023 шо ты несёшь 🤦‍♂️

2.8 , Аноним ( 8 ), 14:31, 02/06/2023 Полностью согласен. Помню в 2020 году прилетело обновление которые сделало неюзабельным НАС. И разработчики не торопились исправлять.



1.2 , Аноним ( 2 ), 13:08, 02/06/2023 > FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI Ничего из этого не использую, почему такой странный перечень протоколов? Где SFTP, DLNA, WebDAV, Unison, Syncthing?

1.3 , Аноним ( 3 ), 13:08, 02/06/2023 Даже не удивляюсь что core-версия фринаса на фрибзде, а полная - на линуксе. Единственное непонятно - это зачем поддерживать этот core?

2.4 , zshfan ( ok ), 13:21, 02/06/2023 Вы гражданин "мир дверь мяч"! Думаю на английский переведёте!

Choice of FreeBSD (13.0) or Linux (22.12) - Энтерпрайз!

2.6 , Аноним ( 6 ), 14:04, 02/06/2023 Версию на линуксе анонсировали только в конце 2020, а до этого оно всё было на BSD. Зачем они так сделали действительно непонятно.

3.7 , Минона ( ok ), 14:07, 02/06/2023 "В TrueNAS SCALE предоставляется поддержка контейнеров Docker, виртуализации на базе KVM и масштабирования ZFS на несколько узлов при помощи распределённой файловой системы Gluster."