The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS CORE 13.0-U5

02.06.2023 12:25

Представлен выпуск TrueNAS CORE 13.0-U5, дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage), продолжающего развитие проекта FreeNAS. TrueNAS CORE 13 основан на кодовой базе FreeBSD 13, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Размер iso-образа 1 ГБ (x86_64). Параллельно развивается дистрибутив TrueNAS SCALE, использующий Linux вместо FreeBSD.

Основные изменения:

  • Реализована возможность определения в таблицах ACPI флага 'unarmed' (только для чтения) для памяти NVDIMM.
  • Добавлена отладочная возможность сохранения вывода утилиты mprutil для всех подключённых HBA (Host Bus Adapter).
  • При формировании ответа SMB2 AAPL readirattr обеспечена возможность прямого чтения расширенных атрибутов файлов.
  • Добавлена возможность показа статистики об операциях NVDIMM.
  • Для NVDIMM Micron 16GB 2666 предоставлена новая версия прошивки.
  • Устранено около 60 ошибок, среди прочего связанных с работой NFS, SMB и репликации.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.truenas.com/blog/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 22.12.2
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS CORE 13.0-U3
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS 13.0
  5. OpenNews: Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ EasyNAS 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59235-truenas
Ключевые слова: truenas, nas, freenas, freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:55, 02/06/2023 [ответить]  
    		• –6 +/
    проблема таких дистров в том, что это низкокачественный мусор, который в принципе нельзя использовать для чего-то другого. так было во времена ubuntu studio, так есть с используемым только в рф proxmox, так будет и с этим недоразумением
     
     
  • 2.5, Минона (ok), 14:02, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    шо ты несёшь 🤦‍♂️
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:31, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью согласен. Помню в 2020 году прилетело обновление которые сделало неюзабельным НАС. И разработчики не торопились исправлять.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:08, 02/06/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    > FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI

    Ничего из этого не использую, почему такой странный перечень протоколов? Где SFTP, DLNA, WebDAV, Unison, Syncthing?

     
  • 1.3, Аноним (3), 13:08, 02/06/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    Даже не удивляюсь что core-версия фринаса на фрибзде, а полная - на линуксе. Единственное непонятно - это зачем поддерживать этот core?
     
     
  • 2.4, zshfan (ok), 13:21, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы гражданин "мир дверь мяч"! Думаю на английский переведёте!
    Choice of FreeBSD (13.0) or Linux (22.12) - Энтерпрайз!
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:04, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Версию на линуксе анонсировали только в конце 2020, а до этого оно всё было на BSD. Зачем они так сделали действительно непонятно.
     
     
  • 3.7, Минона (ok), 14:07, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "В TrueNAS SCALE предоставляется поддержка контейнеров Docker, виртуализации на базе KVM и масштабирования ZFS на несколько узлов при помощи распределённой файловой системы Gluster."

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру