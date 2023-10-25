Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 23.10

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|1.1, Spoofing (?), 23:35, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Добавлена возможность использования в одной системе до 1255 накопителей
интересно в чём соль? количество букв sd{a..z}{a..z}{a..z} строго ограничено?
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|1.2, Аноним45345345 (?), 00:00, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>недостижимые при использовании FreeBSD.
Ахах недостижимые, так бы и сказали, мы не осилили бсд, кишка тонка, дайте что попроще, и перешли на дебиан.
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|2.3, Аноним (-), 00:21, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Ахах недостижимые, так бы и сказали, мы не осилили бсд, кишка тонка,
> дайте что попроще, и перешли на дебиан.
А у них нет цели что-то там "осилить". Корпы бабки зарабатывают, добро пожаловать в реальный мир!
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|3.6, Аноним (6), 00:39, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, линукс для корпов и бабла лучше приспособлен. Тут и зазывалы со своим "у нас гпл, которая запрещает закрывать код" и евангелисты со своим "хаха! на вашей бзде нет лин-онли закрытого корпорастского софта!"
Предлагаю создать /в будущем любимый всеми корпорастами/ дистрибутив Corruptionux. Логотип -- пенгвин в цилиндре, с бокалом дорогого вина и дорогой сигаретой, ессно с пэнснэ, карету которого тянут бурлаки-разработчики.
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|4.10, Аноним (-), 01:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Да вот знаете, есть такая поговорка - жадность фраера сгубила BSD настолько св... большой текст свёрнут, показать
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|5.20, Аноним (20), 07:36, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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СХоди попроси дистр под GPL у какого-нибудь Digma, тебя ждёт много сюрпризов
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|6.92, Аноним (92), 06:42, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> СХоди попроси дистр под GPL у какого-нибудь Digma, тебя ждёт много сюрпризов
Да ващет большая часть тех кто юзает линух таки выкладывают сорц как GPL tarball - а многие, вот, и вовсе к разработке системы присоединились. И это пошло на пользу развитию системы. Поэтому и такие новости. Конечно всегда можно накопать исключения но они только подтверждают правило. Вы можете соревноваться пузомерками, а мне нужна работающая система, и меня интересует то что по факту есть а не формальности. Этим мы и отличаемся.
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|6.95, Котофалк (?), 09:49, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не дистр, а ядро. И да, сюрприз там ровно один - тот, кто наклеивает этикетку Digma тебе ничего предоставить не может и не должен.
P.S. Детям невдомёк, но в юриспруденции неправильно выбранный ответчик - гарантированно проигранное дело.
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|2.28, Атон (?), 09:54, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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они писали что не могут найти программистов на фрю, а на дебиан полно оутсорсеров за корочку хлеба.
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|3.41, пох. (?), 11:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> они писали что не могут найти программистов на фрю, а на дебиан
> полно оутсорсеров за корочку хлеба.
казалось бы вот - какая разница этим "программистам-на-js" ?
Можно было ж им вообще не говорить про фрю.
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|3.51, Аноньимъ (ok), 13:15, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> они писали что не могут найти программистов на фрю, а на дебиан полно оутсорсеров за корочку хлеба.
Они же сами их вроде поувольняли.
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|2.36, Аноним (36), 10:44, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так иди, осиливай!
Зачем и нафига(нахиба) вообще осиливать фрибжд, когда в линуксе не только всё есть, а и всё есть в лучшем(что немаловажно!) виде?
> кишка тонка, дайте что попроще
В том-то и смысл, толстый ты наш кишечник, что бждя как раз-то и есть попроще линуха. Во всех отношениях, кстати.
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|3.94, Аноним (-), 06:57, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> В том-то и смысл, толстый ты наш кишечник, что бждя как раз-то
> и есть попроще линуха. Во всех отношениях, кстати.
Что там попроще? У вас даже ничего сравнимого с системдой там нет, пля. Освоить его надо 1 раз в жизни и это даже недорогие девопсы могут. Вместо окучивания простыней скриптоты и прочих mad skillz в особой уличной магии.
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|2.7, Аноним (8), 01:15, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Minimum Hardware Requirements
Our recommended system requirements to install TrueNAS:
Processor
2-Core Intel 64-Bit or AMD x86_64 processor
Memory
8 GB Memory
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|1.9, Rezzet (??), 01:18, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О круто, пора обновляться с RC. Реально крутая штука, столкнулся правда с парой багов, после обновления пакета NextCloud, может не взлететь, приходиться долбить и настраивать заново, а так же куда-то пропадает кнопка показа экрана виртуалки через какое-то время. В остальном шикарно и достаточно просто.
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|2.11, Аноним (11), 02:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы молодец! Хорошо, когда средства такое позволяют. Большое хоть хранилище создали?
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|3.13, Rezzet (??), 03:33, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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4TBx2 в зеркале, ну то есть 4Gb, в целом это ни о чем, пока для бекапов важных данных, их не так много, фото, важные документы. Дальше думаю уже не зеркальное делать 18TBх2 для торрентов, медиасервера и прочего, если улетит диск ну и хрен с ним заново перекачаю. Но еще подумаю может то же зеркалом сделаю. Цель на первом этапе была просто запустить все в тихом корпусе что бы работало бесшумно и не мешалось в доме. Железо более менее современное:
1) Материнка - ASUS Prime B550M
2) Проц - Ryzen 5 3600x
3) Память - 32Gb (максимум можно 128Gb)
4) Видяха - затычка GeForce GT 1030 с пассивным охлаждением.
5) SSD - Samsung 970pro 512Gb
6) HDD - x2 WD40PURZ 4Tb (в ZFS зеркальном рейде)
5) Блок питания Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W
6) Корпус Fractal Design Define R5
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|4.24, Аноним (24), 09:05, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На "видео"-дисках zfs пока не восстанавливала потерянные данные? scrub сколько идёт?
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|5.46, Минона (ok), 12:57, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Pool: 20 TB, Used: 10 TB
> scan: scrub repaired 0 in 0 days 01:22:58 with 0 errors
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|6.98, Аноним (98), 11:54, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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raidz1 over 36x SAS 600GB 15K ? иначе что-то уж больно быстро...
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|7.103, Минона (ok), 13:50, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> raidz1 over 36x SAS 600GB 15K ?
raidz2 over 8x4TB SATA WD Gold
> иначе что-то уж больно быстро...
Максимальная скорость (zpool iostat) во время scrub-a была ~1GB/s.
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|1.12, Аноним (12), 03:06, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Из всех операционок "для постройки nas дома" у трунаса самая ущербная инструкция по старту сторонних пакетов. Я хз, на кого они ориентировались, но в том шлаке, что их сообщество родило, без поллитра не разобраться. В одном месте какие-то контейнеры пачками без описания "а на кой оно надоч и без видимого конфига, в другом "сделайте днс" без указания зачем и что в конфиги прописать...
Те, кто может в этом клубке разобраться, способны сами построить инфрастуктуру как положено, те же, у кого знаний не хватает - не смогут повторить.
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|2.14, Rezzet (??), 03:39, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В целом согласен, достаточно запутано, но с выводом не согласен. Я именно тот пользователь который умеет в линукс чуть чуть, с помощью гугла что-то настроить, а вот докеры, пулы и прочее это я не понимаю как настраивать, тем не менее кликая мышкой более менее разобрался как настроить пулл, смб диски, поставить торрент качалку, emby, syntych, nextcloud и пару тулов для мониторинга, хотя они нужны больше для развлечения, даже сторонний репозиторий подключил. Да вероятно почитав пару тонн мануалов я бы это и без оболочки все настроил на каком-нить убунту сервер, но зачем?
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|2.15, Rezzet (??), 03:41, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И тут еще вопрос, а из всех это из каких, знаю еще только про один - xpenology, больше нету, но он какой-то малофункциональный показался. truenas scale может репликацию из коробки на другие ноды, как это работает понятия не имею, но вроде возможность настроить еще один нас в другом месте и заставить их синхронизироваться есть. Это конечно фича для параноиков, ну то есть какраз для меня.
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|3.47, Аноним (12), 13:01, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Truenas, OpenMediaVault, unraid, xpenology, XigmaNAS, qtscloud...
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|3.48, Аноним (48), 13:02, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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unraid очень юзерфрендли. Только платный и, как следует из названия, raid там не любят. Хотя zfs/btrfs туда приделать можно и даже почти что встроенными инструментами. Из "недостатков" - "менеджер" ВМ как бы есть, но очень-очень-очень ограничен в функциях. Хотя, наверное, для NAS это не столь важно. Докер-контейнеры вот ставятся очень просто.
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|2.19, пох. (?), 07:18, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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их коммерческие клиенты, которые девушку и ужынают, хотеть докера в докере под докером.
Не спрашивайте меня, зачем им дыркер на _nas_ - это невозможно понять.
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|3.21, Анон с планеты k8s (?), 07:46, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Это очень легко понять. Контейнеризация приложения это запуск софта в один клик а не как вводится в ляпниксе в десяток приседаний с бубном. Мне как конечному потребителю десять раз пофиг че и как там запускается, главное что бы кнопки были - установить, запустить, остановить. Сделать такие кнопки без контейнеризации можно, но это будет жиреющий пример батонотрамваинга.
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|4.27, Атон (?), 09:53, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Контейнеризация приложения это запуск софта в один клик а
Это NAS братан. он для другого.
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|5.40, пох. (?), 11:46, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> Контейнеризация приложения это запуск софта в один клик а
> Это NAS братан. он для другого.
это ты так думаешь. Рыночек порешал что твои знания немодно и устарели. Давайте взгромоздим на нас полсотни контейнеров с хз чем, а то чо он такой дорогой просто так будет стоять. (потом будем плакать когда оно все навернется с unable to import pool, но на продажи это никак не повлияет - "мертвые то не расскажут!")
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|6.50, Аноним (48), 13:07, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ну у тебя может и есть место и желание плодить "один сервер под одну роль", а нормальным людям (из тех, кому вообще нужен НАС) дома нужна файлопомойка и какой-нибудь умный дом+пайхол+торрентокачалка и джелифин/плекс к ней. И нормальные люди очень рады, что для этого можно поставить один "неправильный" НАС, а не пять отдельных гудящих коробок.
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|7.64, пох. (?), 13:54, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну у тебя может и есть место и желание плодить "один сервер под одну роль"
дружище, у меня их - восемь. И это storage cluster, на котором мне в голову не придет запустить какую-то левую хрень.
Это-то МОИ байтики, их в интернетах новых не накачаешь.
И рекомендую перечитать на досуге минимальные и рабочие требования к freenas, чтобы догадаться что его пользователи ну как бы уже далеко не совсем хомячки.
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|8.68, Аноним (48), 14:03, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ты бы лучше вместо минимальных требований форум бы этого ТРУнас почитал Побли... текст свёрнут, показать
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|9.73, пох. (?), 14:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
что Я там не был лет пять, неужели теперь тоже без конца спрашивают почему оно ... текст свёрнут, показать
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|5.49, Аноним (12), 13:05, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот именно, это nas, а не дисковая полка. Медиасервер, торрентокачалка, личный бложег или страничка, доступная из сети файлопомойка и "частное облако" - это прям минимум обязательного функционала. Ставить всё это барахло на живую в операционку? На кой, если есть контейнеризация?
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|6.56, InuYasha (??), 13:28, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> на живую в операционку? На кой, если есть контейнеризация?
это уже болезнь, причём в терминальной фазе
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|6.65, Аноньимъ (ok), 13:59, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Медиасервер, торрентокачалка, личный бложег или страничка, доступная из сети файлопомойка и "частное облако"
Чел, в трунасе НЕТ ФАЕРВОЛА.
> На кой, если есть контейнеризация?
Да, во фре это элементарно и просто распихивается по джейлам.
Но имхо, нет большой необходимости.
> Ставить всё это барахло на живую в операционку?
А дыркер это всё в мёртвую ставит?
Решил ради интереса трунас в виртуалку вставить, оно инсталлируется дольше какой-нибудь Manjarы, увсё стало сильно хуже с последнего моего с ним знакомства.
А ведь в своё время оно ставилось на флешки спокойно, но, они там что-то так хитро сломали, что на флешку поставить больше невозможно, при инициализации ФС оно что-то делает странное, вроде пробы всех секторов на носителе, от чего при попытке создать фс на флешке всё встаёт мертвым колом навсегда.
Так, установилось, теперь оно з а п у с к а е т с я , ещё никогда у меня так долго ОС не стартовала.
Да, фаервола нет, подтверждаю.
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|7.69, Аноним (48), 14:09, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Чел, в трунасе НЕТ ФАЕРВОЛА.
Так поставь. Сам не одобряю, но это крайне распространённая тема в среде домашних пользователей - вкорячивать на виртуалку пфсенс и на ней рулить всей домашней сетью.
>А дыркер это всё в мёртвую ставит?
Контейнер не поставит тебе полгига зависимостей для торрентокачалки и его всегда можно снести одной кнопкой. Для тех самых пользователей, которые на виртуалку пфсенс ставят так намного удобнее - когда можно и торрентокачалку и плекс и ещё какую фигню поставить как приложение на телефончик - выбрав в аппсторе и нажав "скачать". Добро пожаловать в реальность, чел.
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|9.76, Аноним (48), 14:31, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, так реально делают Я эту тему с виртуальным роутером не одобряю как из сооб... текст свёрнут, показать
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|7.99, 1 (??), 12:42, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чел, в трунасе НЕТ ФАЕРВОЛА.
Ты меня прям напугал ... Как это нет ? ipfw работает, даже ядерный модуль подгружен по умолчанию. В SCALE iptables тоже есть.
Вся сложность только в том, что система при старте разворачивается из sqlite базы. Отсюда и нетривиальные способы запомнить состояние системы.
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|6.67, Атон (?), 14:00, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот именно, это nas, а не дисковая полка. Медиасервер, торрентокачалка, личный бложег
> или страничка, доступная из сети файлопомойка и "частное облако" - это
> прям минимум обязательного функционала. Ставить всё это барахло на живую в
> операционку? На кой, если есть контейнеризация?
NAS это хранилище данных.
отличие от дисковой полки - в доступе по локальной сети, с правами и прочей безопасностью.
не больше.
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|5.55, InuYasha (??), 13:27, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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по стене ползёт кирпич, деревянный как стекло
ну и пусть себе ползёт - может, там их целый swarm
т.е. мб он хочет себе скейлить микросервисы на насике. Хаотично жить не запретишь )
* лишь бы остальных так жить по дефолту не заставляли
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|6.63, пох. (?), 13:48, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> * лишь бы остальных так жить по дефолту не заставляли
хаххаха! Наивный раб!
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|3.32, 1 (??), 10:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ещё VM хотят (ага на NAS !!!).
Ну и плагины всё больше Linux-only (таких вот разработчиков мы получили).
Из прелэстей SCALE мне больше всего доставило отсутствие NFS клиента.
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|4.34, пох. (?), 10:27, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не, веэм - не хотят. Патамушта там где они черпают свои хотелки - чотко написано - дыркер!
И никаких веэм.
(так-то можно было бы и справиться с тем ужасом ужасным что штатно у нас во фре - в конце-концов, юзеру с поинтикликом ужасы были бы не видны)
А плагины теперь и будут linoops only. Попробуй объясни теперь разработчику что есть еще какой-то Core.
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|3.33, User (??), 10:24, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но... Как без докера поднимать контейнер с веб мордой для управления докером, в смысле, nas'ом с докером?
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|4.57, Аноньимъ (ok), 13:30, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Короче обхясняю как этот TrueNAS использовать.
Ставишь ESXi в него TrueNAS. В TrueNAS создаёшь ZFS массив и шаришь его в ESXi через колотую используешь волумы для создания виртуалки с Кубернетусом к которой подключаешь сторадж по NFS из TrueNAS и на эту фс разворачиваешь докер контейнеры.
Да и не забыть виртуалку с фаерволом на ESXi развернуть на TrueNAS сторадже, и подключать через нее TrueNAS к сети.
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|5.72, User (??), 14:21, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Короче обхясняю как этот TrueNAS использовать.
> Ставишь ESXi в него TrueNAS. В TrueNAS создаёшь ZFS массив и шаришь
> его в ESXi через колотую используешь волумы для создания виртуалки с
> Кубернетусом к которой подключаешь сторадж по NFS из TrueNAS и на
> эту фс разворачиваешь докер контейнеры.
> Да и не забыть виртуалку с фаерволом на ESXi развернуть на TrueNAS
> сторадже, и подключать через нее TrueNAS к сети.
Ты тут не умничай - где ссылка на youtube?!
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|6.74, пох. (?), 14:23, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты тут не умничай - где ссылка на youtube?!
хммм... а ведь это идея...
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|7.78, Аноним (48), 14:48, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты это, из подвала то выходи хоть иногда. Твоя "идея" устарела лет на пять.
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|8.81, пох. (?), 14:58, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
э не понял Вроде гугль по прежнему исправно платит за число просмотров с р... текст свёрнут, показать
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|6.79, Аноним (48), 14:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Use your Gaming PC's Extra Power as a NAS Ultimate Guide
2 Gaming Rigs, 1 Tower - Virtualized Gaming Build Log
Remote Gaming and Streaming w/ Proxmox - Proxmox Walk-Through
тысячи их. С подключением!
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|7.82, пох. (?), 14:59, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Use your Gaming PC's Extra Power as a NAS Ultimate Guide
> 2 Gaming Rigs, 1 Tower - Virtualized Gaming Build Log
> Remote Gaming and Streaming w/ Proxmox - Proxmox Walk-Through
> тысячи их. С подключением!
не, ну так-то каждый дурак может, а вот предложенную этажерку - уже не совсем. Мне кажется, их просмотры могут стать моими!
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|3.52, Аноньимъ (ok), 13:17, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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План был идеальный, но, вдруг все с докера начали переходить на виртуалки.
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|4.60, пох. (?), 13:36, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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но у виртуалочик нет докерхаба...
Как же они будут их запускать поинтндклицом?
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|3.100, 1 (??), 12:48, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну на самом деле молодёжненько получилось.
А вот openmediavault в 6ке прям выдал, что-то суперсовременное в междумордии. То что в 5ке делалось на раз, теперь выдаётся порциями по 6 записей на экран.
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|4.104, пох. (?), 13:52, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот openmediavault в 6ке прям выдал, что-то суперсовременное в междумордии. То
> что в 5ке делалось на раз, теперь выдаётся порциями по 6
> записей на экран.
Умеют же, если захотят!
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|2.58, Аноньимъ (ok), 13:31, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сойбои на основе трунаса поднимаю какой-то мульмидия сервер который им на другие девайсы стримит коллекцию китайских порномультиков.
И они настраивают эту хрень на перезжатие видео на лету через нвидию.
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|3.61, Cyber100 (ok), 13:37, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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охренеть.
т.е., я один, как лошара, трунас для файлопомоев пользую?)
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|4.66, пох. (?), 14:00, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> охренеть.
> т.е., я один, как лошара, трунас для файлопомоев пользую?)
так у тебя, небось, и нвидии-то нет?
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|4.70, Аноньимъ (ok), 14:11, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> охренеть.
> т.е., я один, как лошара, трунас для файлопомоев пользую?)
Да.
Я пытался его юзать, но, охренел от многих вещей. Начиная от отсутствия управления сетью как такового, до того что полоумные "администраторы-девелоперы" на форуме iXsystems отказывались включать сетевые дрова реалтеча объясняя это тем что им придётся отвечать на форуме людям с проблемами с этими рабочими дровами вместо того чтобы отвечать на форуме людям у которых сетевуха не работает и они не понимают что за хрень и почему.
Короче, плюнул на них, и накатил голую фрю с блекджеком торрентами 10гигабитной картой челсио оптикрой и всем таким. Вообще ноль проблем.
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|1.35, пох. (?), 10:34, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И да, может уже скажем им что gluster - EOL и все индусы которые хоть что-то понимали в его потрохах - вернулись в свои деревни содить рис?
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|2.38, User (??), 11:27, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вроде не гластер eol, а редхатовский сторейдж на гластере? Или окромя шляпы оно никому и нинужьна было - его поддерживать - ну-там сообщество втысячуглаз?
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|3.39, пох. (?), 11:44, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так вроде не гластер eol, а редхатовский сторейдж на гластере?
London is the capital o...й тьфу
gluster is a registered trademark of RedHat,Inc in the United States and other countries.
> ну-там сообщество втысячуглаз?
Red Hat became the primary author and maintainer of the GlusterFS open-source project after acquiring the Gluster company in October 2011
кудыть тысячезглаз без primary author'а -то собрался?
Оно не то чтоб никому прям не нужно (особенно с учетом того что случилась с обоими польскими поделками) - но когда у тебя даже докуметнация под пэйволом - особо ничего не сделаешь.
Понять что там индусские галерные наг08някали с их сумасшедней гонкой версий - никакому тысячесглазу не удастся. Ну можно вернуться обратно на версию 3 и попробовать заново, но сдается мне дальше CoC.md как всегда что-то застрянет.
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|4.75, User (??), 14:28, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
> Red Hat became the primary author and maintainer of the GlusterFS open-source
> project after acquiring the Gluster company in October 2011
> кудыть тысячезглаз без primary author'а -то собрался?
> Оно не то чтоб никому прям не нужно (особенно с учетом того
> что случилась с обоими польскими поделками) - но когда у тебя
> даже докуметнация под пэйволом - особо ничего не сделаешь.
> Понять что там индусские галерные наг08някали с их сумасшедней гонкой версий -
> никакому тысячесглазу не удастся. Ну можно вернуться обратно на версию 3
> и попробовать заново, но сдается мне дальше CoC.md как всегда что-то
> застрянет.
Сделать что ли самому - сразу безопасно на rust'е? Уж coc.md и новость на opennet.ru я потяну - а с этим и к каким-нибудь импортозаместителям-vmware за грантом идти можно...
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|5.77, пох. (?), 14:44, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ты рисковый... я вот что-то слишком ссыклив для такого бизнес-проекта. Дадут же потом четвертной...
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|7.91, пох. (?), 22:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Везет тебе! Мне государевых денег вряд ли обломится.
А так они и раньше не особо-то рисковали - опыт некоего Мешкова был вполне убедителен.
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|7.101, 1 (??), 12:51, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"(система управления рисками, коллегиальность, привлечение экспертов)"
Меня привлекай экспертом... Экспертов не сажают.
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|8.105, пох. (?), 13:54, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
У нас всех сажают Эксперт - пойдешь по шпионской статье И о главного - пойдеш... текст свёрнут, показать
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|1.53, Аноньимъ (ok), 13:23, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> TrueNAS в котором используется ядро Linux
Эталонное ненужно.
> реализовать некоторые идеи, недостижимые при использовании FreeBSD
Никаких ИДЕЙ там нет, там есть доркер.
План был хорош(нет), но к моменту когда они это допилили доркер стал выходить из моды.
> TrueNAS CORE на базе FreeBSD и TrueNAS SCALE на базе Linux развиваются параллельно и дополняют друг друга, используя общую кодовую базу инструментария и типовой web-интерфейс.
iXsystems так закопала PC-BSD, причём я ещё не видел чтобы компания с таким остервенением убивала продукт в который сама же и вложила деньги.
У них какая-то мания на тему "унифицированного веб интерфейса для всего".
Правда исторически все попытки создать подобное заканчивались крахом.
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|2.62, пох. (?), 13:44, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> TrueNAS в котором используется ядро Linux
> Эталонное ненужно.
почему же? Осталось совсем немного - доломать окончательно файловую систему в freebsd, и с этим я никаких проблем не вижу, пока ее разработчики получают зарплату от iX.
(особенность фряшной разработки в том что там невозможно ничего закомитить в обход чувака который первым вписался или перехватил управление проектом)
> iXsystems так закопала PC-BSD, причём я ещё не видел чтобы компания с
> таким остервенением убивала продукт в который сама же и вложила деньги.
но иначе кто-то мог откопать обратно!
> У них какая-то мания на тему "унифицированного веб интерфейса для всего".
это было бы и неплохо - но как видим не для всего, а только и исключительно linoops от debian с криво-косо присобаченным сбоку zfs.
Видимо, php разработчики тоже каким-то образом научились в linoops-only интерфейсы.
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|3.80, Аноньимъ (ok), 14:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>почему же? Осталось совсем немного - доломать окончательно файловую систему в freebsd, и с этим я никаких проблем не вижу, пока ее разработчики получают зарплату от iX.
Параллельно так и не адаптировав её для линукса. В итоге не будет ничего нигде, залить поле мазутом и засыпать солью - типичный iX.
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|1.59, InuYasha (??), 13:35, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка механизма клонирования блоков в ZFS, позволяющего создать копию файла
:D вспомнил как один дядька из IBM лет 10 назад выступал, рассказывая как они благодаря дедубликации свои мегаустановки улучшали, и писали всякое рекламное аналогичное "вот вам лента 2ТБ (ну, т.е. 1, если без сжатия). И как в старые времена файлы копировали по 2 раза чтоб важная инфа в случае бэдблока не потерялась, лол )
Не уверен что стал бы юзать эту фич... использовать эту функцию.
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|2.102, 1 (??), 12:54, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно ... кто-то недавно про ФС постил, что без этой фичи ему жисть не мила и XFS он никогда пользовать не будет.
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