Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 23.10

4.27 , Атон ( ? ), 09:53, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Контейнеризация приложения это запуск софта в один клик а Это NAS братан. он для другого.

5.40 , пох. ( ? ), 11:46, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >> Контейнеризация приложения это запуск софта в один клик а

> Это NAS братан. он для другого. это ты так думаешь. Рыночек порешал что твои знания немодно и устарели. Давайте взгромоздим на нас полсотни контейнеров с хз чем, а то чо он такой дорогой просто так будет стоять. (потом будем плакать когда оно все навернется с unable to import pool, но на продажи это никак не повлияет - "мертвые то не расскажут!") 6.50 , Аноним ( 48 ), 13:07, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Ну у тебя может и есть место и желание плодить "один сервер под одну роль", а нормальным людям (из тех, кому вообще нужен НАС) дома нужна файлопомойка и какой-нибудь умный дом+пайхол+торрентокачалка и джелифин/плекс к ней. И нормальные люди очень рады, что для этого можно поставить один "неправильный" НАС, а не пять отдельных гудящих коробок.

7.64 , пох. ( ? ), 13:54, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну у тебя может и есть место и желание плодить "один сервер под одну роль" дружище, у меня их - восемь. И это storage cluster, на котором мне в голову не придет запустить какую-то левую хрень.

Это-то МОИ байтики, их в интернетах новых не накачаешь. И рекомендую перечитать на досуге минимальные и рабочие требования к freenas, чтобы догадаться что его пользователи ну как бы уже далеко не совсем хомячки. 8.68 , Аноним ( 48 ), 14:03, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ты бы лучше вместо минимальных требований форум бы этого ТРУнас почитал Побли... 9.73 , пох. ( ? ), 14:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать что Я там не был лет пять, неужели теперь тоже без конца спрашивают почему оно ... 5.49 , Аноним ( 12 ), 13:05, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вот именно, это nas, а не дисковая полка. Медиасервер, торрентокачалка, личный бложег или страничка, доступная из сети файлопомойка и "частное облако" - это прям минимум обязательного функционала. Ставить всё это барахло на живую в операционку? На кой, если есть контейнеризация?

6.56 , InuYasha ( ?? ), 13:28, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > на живую в операционку? На кой, если есть контейнеризация? это уже болезнь, причём в терминальной фазе

6.65 , Аноньимъ ( ok ), 13:59, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Медиасервер, торрентокачалка, личный бложег или страничка, доступная из сети файлопомойка и "частное облако" Чел, в трунасе НЕТ ФАЕРВОЛА.

> На кой, если есть контейнеризация? Да, во фре это элементарно и просто распихивается по джейлам.

Но имхо, нет большой необходимости. > Ставить всё это барахло на живую в операционку? А дыркер это всё в мёртвую ставит?

Решил ради интереса трунас в виртуалку вставить, оно инсталлируется дольше какой-нибудь Manjarы, увсё стало сильно хуже с последнего моего с ним знакомства. А ведь в своё время оно ставилось на флешки спокойно, но, они там что-то так хитро сломали, что на флешку поставить больше невозможно, при инициализации ФС оно что-то делает странное, вроде пробы всех секторов на носителе, от чего при попытке создать фс на флешке всё встаёт мертвым колом навсегда. Так, установилось, теперь оно з а п у с к а е т с я , ещё никогда у меня так долго ОС не стартовала. Да, фаервола нет, подтверждаю.

7.69 , Аноним ( 48 ), 14:09, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Чел, в трунасе НЕТ ФАЕРВОЛА. Так поставь. Сам не одобряю, но это крайне распространённая тема в среде домашних пользователей - вкорячивать на виртуалку пфсенс и на ней рулить всей домашней сетью. >А дыркер это всё в мёртвую ставит? Контейнер не поставит тебе полгига зависимостей для торрентокачалки и его всегда можно снести одной кнопкой. Для тех самых пользователей, которые на виртуалку пфсенс ставят так намного удобнее - когда можно и торрентокачалку и плекс и ещё какую фигню поставить как приложение на телефончик - выбрав в аппсторе и нажав "скачать". Добро пожаловать в реальность, чел.

8.71 , Аноньимъ ( ok ), 14:14, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну да, примерно как-то так https www opennet ru openforum vsluhforumID3 13189... 9.76 , Аноним ( 48 ), 14:31, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да, так реально делают Я эту тему с виртуальным роутером не одобряю как из сооб... 10.83 , Аноньимъ ( ok ), 15:03, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Домашние пользователи, и те кто трунас покупают - разные вещи Никакого возмущен... 7.99 , 1 ( ?? ), 12:42, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чел, в трунасе НЕТ ФАЕРВОЛА. Ты меня прям напугал ... Как это нет ? ipfw работает, даже ядерный модуль подгружен по умолчанию. В SCALE iptables тоже есть. Вся сложность только в том, что система при старте разворачивается из sqlite базы. Отсюда и нетривиальные способы запомнить состояние системы.

8.107 , Аноньимъ ( ok ), 16:17, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не, можно конечно пытаться ковырять в обход их чудо системы но эм, почему бы про... 6.67 , Атон ( ? ), 14:00, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот именно, это nas, а не дисковая полка. Медиасервер, торрентокачалка, личный бложег

> или страничка, доступная из сети файлопомойка и "частное облако" - это

> прям минимум обязательного функционала. Ставить всё это барахло на живую в

> операционку? На кой, если есть контейнеризация? NAS это хранилище данных. отличие от дисковой полки - в доступе по локальной сети, с правами и прочей безопасностью. не больше.

5.55 , InuYasha ( ?? ), 13:27, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – по стене ползёт кирпич, деревянный как стекло

ну и пусть себе ползёт - может, там их целый swarm т.е. мб он хочет себе скейлить микросервисы на насике. Хаотично жить не запретишь ) * лишь бы остальных так жить по дефолту не заставляли

6.63 , пох. ( ? ), 13:48, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > * лишь бы остальных так жить по дефолту не заставляли хаххаха! Наивный раб!