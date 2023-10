Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 23.10

> Так вроде не гластер eol, а редхатовский сторейдж на гластере?

gluster is a registered trademark of RedHat,Inc in the United States and other countries.

> ну-там сообщество втысячуглаз?

Red Hat became the primary author and maintainer of the GlusterFS open-source project after acquiring the Gluster company in October 2011

кудыть тысячезглаз без primary author'а -то собрался?

Оно не то чтоб никому прям не нужно (особенно с учетом того что случилась с обоими польскими поделками) - но когда у тебя даже докуметнация под пэйволом - особо ничего не сделаешь.

Понять что там индусские галерные наг08някали с их сумасшедней гонкой версий - никакому тысячесглазу не удастся. Ну можно вернуться обратно на версию 3 и попробовать заново, но сдается мне дальше CoC.md как всегда что-то застрянет.