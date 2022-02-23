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Первый релиз дистрибутива TrueNAS SCALE, использующего Linux вместо FreeBSD

23.02.2022 14:26

Компания iXsystems, развивающая дистрибутив для быстрого развёртывания сетевых хранилищ FreeNAS и основанные на нём коммерческие продукты TrueNAS, опубликовала первый стабильный релиз дистрибутива TrueNAS SCALE, примечательный использованием ядра Linux и пакетной базы Debian, в то время как все ранее выпускаемые продукты данной компании, в том числе TrueOS (бывший PC-BSD), основывались на FreeBSD. Как и TrueNAS CORE (FreeNAS) новый продукт может быть загружен и использован бесплатно. Размер iso-образа 1.5 ГБ. Разработка специфичных для TrueNAS SCALE сборочных сценариев, web-интерфейса и прослоек ведётся на GitHub.

Разработка и поддержка TrueNAS CORE (FreeNAS) на базе FreeBSD будет продолжена - решения на основе FreeBSD и Linux будут сосуществовать и дополнять друг друга, используя общую кодовую базу инструментария и типовой web-интерфейс. В качестве файловой системы в TrueNAS SCALE применяется ZFS (OpenZFS). Предоставление дополнительной редакции на базе ядра Linux объясняется желанием реализовать некоторые идеи, недостижимые при использовании FreeBSD. Примечательно, что это не первая подобная инициатива - в 2009 году от FreeNAS уже отделился дистрибутив OpenMediaVault, который был переведён на ядро Linux и пакетную базу Debian.

Одним из ключевых улучшений в TrueNAS SCALE стала возможность создавать хранилища, размещаемые на нескольких узлах, в то время как TrueNAS CORE (FreeNAS) позиционируется как решение на базе одного сервера. Кроме увеличения масшатабируемости TrueNAS SCALE также отличается использованием изолированных контейнеров, упрощением управления инфраструктурой и пригодностью для создания программно-определяемых инфраструктур. В TrueNAS SCALE предоставляется поддержка контейнеров Docker, виртуализации на базе KVM и масштабирования ZFS на несколько узлов при помощи распределённой файловой системы Gluster.

Для организации доступа к хранилищу поддерживается SMB, NFS, iSCSI Block Storage, S3 Object API и Cloud Sync. Для обеспечения защищённого доступа подключение может осуществляться через VPN (OpenVPN). Хранилище может быть развёрнуто на одном узле и в дальнейшем при увеличении потребностей постепенно горизонтально расширяться через добавление дополнительных узлов.

Кроме выполнения задач, связанных с организацией работы хранилища, узлы также могут использоваться для предоставления сервисов и запуска приложений в контейнерах, оркестируемых при помощи платформы Kubernetes, или в виртуальных машинах на базе KVM. В дальнейшем планируется ввести в строй каталог готовых контейнеров с дополнительными приложениями, такими как NextCloud и Jenkins. Из планов на будущее также упоминается поддержка OpenStack, K8s, KubeVirt, pNFS, Wireguard, масштабирования снапшотов ФС и репликация.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ixsystems.com/blog...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS 12
  3. OpenNews: Разработчики FreeNAS представили дистрибутив TrueNAS SCALE на базе Linux
  4. OpenNews: Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 5
  6. OpenNews: Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56748-truenas
Ключевые слова: truenas
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:57, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гуятина красивая конечно. Но в виду того, что брат одного из ключевых фигур в ихсистемс просто лютый чсвшник, для себя обьявляю этот дериватив ненужным. Личное отношение:)
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 14:59, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Таки прочитал новость. Оно еще и на дебилиане. Точно не нужно. Интуиция не подвела.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:33, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, а почему тогда они с бээздэшечьки спрыгнули? Она же такая идеальная вся из себя, не то что эти ваши линуксы!
     
     
  • 4.14, Аноним (1), 15:39, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки ниже мнение высказал. Мнение на небольшом инсайде.
     

  • 1.3, Аноним (-), 15:01, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скинули фряху и взяли линукс? Не удивлён.
    Эволюцию не остановить.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 15:04, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не все так просто. Деньги решили вопрос. И это не вопрос честной конкуренции. Ну и чсв.
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 15:39, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Торвальдс сам занёс деньги в их-системс. Лично.
     
     
  • 4.16, Аноним (1), 15:42, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут торвальдс. Их системс захотели много денег. Пошли по пути наменьшего сопротивления.

    Сам всегда юзал нас4фри. Тепереь оно ксигманас. Как показывает практика не прогадал.

     
     
  • 5.18, Аноним (12), 15:50, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да по нормальному пути они пошли. Оставаясь на бзде нужно доводить джейлы до уровня докера, или ххотя бы возможности запустить линуксовые докер контейнеры и кубернетес, и свою систему виртуализации. Что мы имеем сегодня? Невозможность продолжения разработки бздешного докер-порта и бихайв, работающий так, что лучше не надо.
    Переход на линукс - это о функционале, софте, и намного лучшей поддержки оборудования. Тот самый момент перехода на мейнстримные технологии - это когда из своего роя - уже не будет ничего. Вы бы ещё соплярис посоветовали реанимировать. Она ведь намного труёвее бзды, как вспомню эту долботню с хедерами и свой набор утилит.
     
     
  • 6.21, Аноним (21), 16:27, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Концепция докера плотно завязано на ядре зачем и главное как переносить все это во фрю это прям очень большой вопрос.

    Очередное доказательство полной ненужности фри.

     
     
  • 7.22, Аноним (-), 16:43, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очередное доказательство полной ненужности фри.

    Очередное опеннетное доказательство "ненужности" в стиле

    Пукнем братья, пукнем дружно:
    "БЗДы совсем-совсем не нужно!"
    Пукнем так, как никогда:
    "Линукс! Линукс навсегда!"

    Лишь БЗДуны стоят меж нами
    И Вендокапцом на всем свете!
    Пакостят, мешают сделать
    Лудьший Десктоп на планете!

    Пукнем братья, пукнем вместе!
    Ведь в единстве наша сила!
    В нашем слитном манифесте
    БЗДам отводится могила!

    Пусть наш мощный Пук Протеста
    Всех БЗДунов сметет, ломая!
    И тогда ОНА наступит:
    Линукс-Эра! Золотая!

     
  • 2.6, Аноним (1), 15:06, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Эволюция - это когда фанатики из темки про дыры в нфтабле ющают ведро 3 ветки и довольны собой?
    Лол. Это деградация, когда прогресс несет даунгрейд.
     
     
  • 3.15, Аноним (12), 15:41, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завязывай с веществами.
     
     
  • 4.17, Аноним (1), 15:43, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обоснуйте!
     
     
  • 5.19, Аноним (12), 15:56, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока у вас там "фанатики из темки про дыры в нфтабле ющают ведро" - в ядре линукса в обычном темпе закрываются найденные уязвимости. Так же как и во всём остальном софте.
    А причин использовать фрибзду стаёт всё меньше и меньше. И совсем не наблюдается причин строить на ней новые системы. Их-системс правильный выбор сделали.
     
  • 2.9, Аноним (-), 15:13, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Разработка и поддержка TrueNAS CORE (FreeNAS) на базе FreeBSD будет продолжена
    > Скинули фряху и взяли линукс? Не удивлён.

    Очередной опеннетчик прочитал лишь заголовок и броситься строчить коммент? Не удивлен.

     
     
  • 3.10, Аноним (1), 15:17, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коллега анон на торе и анон "какаянахразница", там наши пассажи потерли в ветке про нфт. Опять без обьяснения. Арбузные поля под охраной.
    Вы еще где-нить кроме лора несете свет прогрессивному большинству?
     
  • 2.23, Аноним (23), 16:50, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от определения эволюции. Для меня это деградация.
     

  • 1.4, Какаянахренразница (ok), 15:03, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > использующего Linux вместо FreeBSD

    Похоже, это становится тенденцией.

     
     
  • 2.8, Аноним (1), 15:08, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фин дела у них плохи. Ну, поичастились растишкой. Тенденция растапроткнутых известна. Вон и мозилла уже доказала...
     

  • 1.7, Аноним12345 (?), 15:08, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какая фряха ?
    Вы о чем ?
     
  • 1.11, Онаним (?), 15:22, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На слове Gluster я фейспалмнул.
     
  • 1.20, Аноним (21), 16:24, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И тут фря жиденько обдристалась.
     
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