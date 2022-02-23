Первый релиз дистрибутива TrueNAS SCALE, использующего Linux вместо FreeBSD

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|1.1, Аноним (1), 14:57, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гуятина красивая конечно. Но в виду того, что брат одного из ключевых фигур в ихсистемс просто лютый чсвшник, для себя обьявляю этот дериватив ненужным. Личное отношение:)
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|2.2, Аноним (1), 14:59, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Таки прочитал новость. Оно еще и на дебилиане. Точно не нужно. Интуиция не подвела.
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|3.12, Аноним (12), 15:33, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно, а почему тогда они с бээздэшечьки спрыгнули? Она же такая идеальная вся из себя, не то что эти ваши линуксы!
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|2.5, Аноним (1), 15:04, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не все так просто. Деньги решили вопрос. И это не вопрос честной конкуренции. Ну и чсв.
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|4.16, Аноним (1), 15:42, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причем тут торвальдс. Их системс захотели много денег. Пошли по пути наменьшего сопротивления.
Сам всегда юзал нас4фри. Тепереь оно ксигманас. Как показывает практика не прогадал.
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|5.18, Аноним (12), 15:50, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да по нормальному пути они пошли. Оставаясь на бзде нужно доводить джейлы до уровня докера, или ххотя бы возможности запустить линуксовые докер контейнеры и кубернетес, и свою систему виртуализации. Что мы имеем сегодня? Невозможность продолжения разработки бздешного докер-порта и бихайв, работающий так, что лучше не надо.
Переход на линукс - это о функционале, софте, и намного лучшей поддержки оборудования. Тот самый момент перехода на мейнстримные технологии - это когда из своего роя - уже не будет ничего. Вы бы ещё соплярис посоветовали реанимировать. Она ведь намного труёвее бзды, как вспомню эту долботню с хедерами и свой набор утилит.
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|6.21, Аноним (21), 16:27, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Концепция докера плотно завязано на ядре зачем и главное как переносить все это во фрю это прям очень большой вопрос.
Очередное доказательство полной ненужности фри.
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|7.22, Аноним (-), 16:43, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Очередное доказательство полной ненужности фри.
Очередное опеннетное доказательство "ненужности" в стиле
Пукнем братья, пукнем дружно:
"БЗДы совсем-совсем не нужно!"
Пукнем так, как никогда:
"Линукс! Линукс навсегда!"
Лишь БЗДуны стоят меж нами
И Вендокапцом на всем свете!
Пакостят, мешают сделать
Лудьший Десктоп на планете!
Пукнем братья, пукнем вместе!
Ведь в единстве наша сила!
В нашем слитном манифесте
БЗДам отводится могила!
Пусть наш мощный Пук Протеста
Всех БЗДунов сметет, ломая!
И тогда ОНА наступит:
Линукс-Эра! Золотая!
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|2.6, Аноним (1), 15:06, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Эволюция - это когда фанатики из темки про дыры в нфтабле ющают ведро 3 ветки и довольны собой?
Лол. Это деградация, когда прогресс несет даунгрейд.
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|5.19, Аноним (12), 15:56, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока у вас там "фанатики из темки про дыры в нфтабле ющают ведро" - в ядре линукса в обычном темпе закрываются найденные уязвимости. Так же как и во всём остальном софте.
А причин использовать фрибзду стаёт всё меньше и меньше. И совсем не наблюдается причин строить на ней новые системы. Их-системс правильный выбор сделали.
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|2.9, Аноним (-), 15:13, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Разработка и поддержка TrueNAS CORE (FreeNAS) на базе FreeBSD будет продолжена
> Скинули фряху и взяли линукс? Не удивлён.
Очередной опеннетчик прочитал лишь заголовок и броситься строчить коммент? Не удивлен.
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|3.10, Аноним (1), 15:17, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коллега анон на торе и анон "какаянахразница", там наши пассажи потерли в ветке про нфт. Опять без обьяснения. Арбузные поля под охраной.
Вы еще где-нить кроме лора несете свет прогрессивному большинству?
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|2.8, Аноним (1), 15:08, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фин дела у них плохи. Ну, поичастились растишкой. Тенденция растапроткнутых известна. Вон и мозилла уже доказала...
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