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Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS 13.0

14.05.2022 11:31

После полутора лет разработки компания iXsystems представила выпуск TrueNAS CORE 13, дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). TrueNAS CORE 13 основан на кодовой базе FreeBSD 13, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Размер iso-образа 900МБ (x86_64). Параллельно развивается дистрибутив TrueNAS SCALE, использующий Linux вместо FreeBSD.

Основные новшества в TrueNAS CORE 13.0:

  • Реализация файловой системы ZFS обновлена до OpenZFS 2.1, а содержимое базового окружения синхронизировано с FreeBSD 13.1. Отмечается, что переход на ветку FreeBSD 13 и добавленные оптимизации позволили добиться повышения производительности крупных NAS до 20%. Существенно сокращено время импорта пулов ZFS за счёт распараллеливания операций. Время перезапуска и восстановления после сбоев на крупных системах сокращено более чем на 80%.
  • Реализация сетевого SMB-хранилища переведена на использование Samba 4.15.
  • Повышена производительность iSCSI Target и повышена эффективность ввода/вывода.
  • Для NFS реализована поддержка режима nconnect, позволяющего распределить нагрузку через несколько установленных с сервером соединений. В высокоскоростных сетях распараллеливание потоков позволяет повысить производительность до 4 раз.
  • В интерфейсе пользователя предоставлена возможность просмотра логов виртуальных машин.
  • В интерфейсе пользователя добавлена поддержка группировки секций с учётными записями, хранилищами, сетевыми параметрами, приложениями, настройками, отчётами и многими другими разделами.
  • Обновлены плагины iconik и Asigra.

Дополнительно можно отметить обновление дистрибутива TrueNAS SCALE 22.02.1, отличающегося от TrueNAS CORE использованием ядра Linux и пакетной базы Debian. Решения на основе FreeBSD и Linux сосуществуют и дополняют друг друга, используя общую кодовую базу инструментария и типовой web-интерфейс. Предоставление дополнительной редакции на базе ядра Linux объясняется желанием реализовать некоторые идеи, недостижимые при использовании FreeBSD. Например, в TrueNAS SCALE реализована поддержка Kubernetes Apps, гипервизора KVM, REST API и Glusterfs.

В новой версии TrueNAS SCALE осуществлён переход на OpenZFS 2.1 и Samba 4.15, добавлена поддержка NFS nconnect, в состав включено приложение мониторинга Netdata, добавлена поддержка самошифруемых дисков, улучшен интерфейс управления пулами, улучшена поддержка источников бесперебойного питания, расширены API Gluster и кластерного SMB.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ixsystems.com/blog...)
  2. OpenNews: Первый релиз дистрибутива TrueNAS SCALE, использующего Linux вместо FreeBSD
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ EasyNAS 1.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ XigmaNAS 12.2.0.4
  5. OpenNews: Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57189-truenas
Ключевые слова: truenas, freenas
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