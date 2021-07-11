Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ EasyNAS 1.0

Читаешь - "дистрибутив для создания nas". Открываешь: "мы создали еще одну нескучную васян-сборочку suse linux для феноменально т-пых, неспособных ее поставить просто так - посмотрите как мы умеем в жабаскрипт!"

Тьфубл...

Когда ж вы в nas'ы-то научитесь, а не "сборочки" из не вами кое-как подпиленных деталей, которые когда крэшнутся - вы без понятия как чинить?