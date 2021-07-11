Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ EasyNAS 1.0

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|2.19, Аноним (19), 13:20, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что BTRFS, что ZFS - обе уйня. Шишкин оценил. А он действительно ЭКСПЕРТ в области ФС.
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|1.2, Анонимик (?), 10:40, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем лучше OpenMediaVault?
В чем преимущество перед другими NAS?
И является ли NAS на Btrfs преимуществом?
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|1.5, Аноним (5), 10:52, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Насколько опасно перегнать ext4 в btrfs конвертором? На фс куча хардлинков в одном месте и куча расширенных аттрибутов в другом. Я так подозреваю, вот с этим
> Using encoding defined by superblock: utf8-12.1.0
Могут быть проблемы? Он мне не грохнет каталоги? Стоит подождать пока в btrfs добавят? Я почему спрашиваю, из бэкапов долго доставать.
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|1.6, Кир (?), 10:53, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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судя по содержимому сайта совсем любительский проект, я бы ему свои данные не доверил.
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|2.20, Аноним (9), 13:24, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не суди ПО по сайту, а книгу по обложке. Зацени сайт фонда GNU, сайт GNU/Hurd и сайт Slackware. Хоть и похож на любительский, а все доверяют.
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|1.10, пох. (?), 11:01, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Fuck... again.
Читаешь - "дистрибутив для создания nas". Открываешь: "мы создали еще одну нескучную васян-сборочку suse linux для феноменально т-пых, неспособных ее поставить просто так - посмотрите как мы умеем в жабаскрипт!"
Тьфубл...
Когда ж вы в nas'ы-то научитесь, а не "сборочки" из не вами кое-как подпиленных деталей, которые когда крэшнутся - вы без понятия как чинить?
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|2.15, Аноним (15), 11:45, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Когда уже у икспертов будет достаточно мозгов, чтобы понять, что у проектов с именем Easy*, да в версиях ~1.*, да ориентированных на домашнее применение, главная цель далеко не поддержание инфраструктуры для мегакорпорация? А главное, когда уже эти иксперты научаться делать бекапы?..
Риторический вопрос.*
* Что "риторический вопрос" означает, иксперты могут попробовать нагуглить, если, конечно, осилят столь сложную задачу.
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|1.21, анон (?), 13:45, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Main memory: 1 GB physical RAM (2 GB recommended)
Че они жручие такие(
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|1.22, vantoo (ok), 14:31, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сырой и уже практически мертвый Btrfs - лучший выбор для хранения ваших данных (НЕТ!).
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