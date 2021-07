Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ EasyNAS 1.0

OpenMediaVault разве работает на старом дедушкином железе? https://easynas.org/wiki/hardware-requirements/ А на Raspberri Pi c 4 SATA дисками?

(SATA HATs support up to four drives on Raspberry Pi 4 or Rock Pi 4) http://linuxgizmos.com/sata-hats-support-up-to-four-drives-on-raspberry-pi-4-