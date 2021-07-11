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Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ EasyNAS 1.0

11.07.2021 10:23

Состоялся выпуск дистрибутива EasyNAS 1.0, предназначенного для развёртывания сетевых хранилищ (NAS, Network-Attached Storage) в небольших компаниях и домашних сетях. Проект развивается с 2013 года, построен на пакетной базе openSUSE и использует файловую систему Btrfs с возможностью расширения размера хранилища без остановки работы и создания снапшотов. Размер загрузочного iso-образа (x86_64) - 380МБ. Выпуск 1.0 примечателен переходом на пакетную базу openSUSE 15.3.

Среди заявленных возможностей:

  • Добавление/удаление разделов и файловых систем Btrfs, монтировние ФС, проверка ФС, сжатие ФС на лету, прикрепление дополнительных накопителей к ФС, перебалансировка ФС, оптимизация для SSD-накопителей.
  • Поддержка топологий дисковых массивов JBOD и RAID 0/1/5/6/10.
  • Доступ к хранилищу при помощи сетевых протоколов CIFS (Samba), NFS, FTP, TFTP, SSH, RSYNC, AFP.
  • Поддержка централизованного управления аутентификацией, авторизацией и аккаунтингом при помощи протокола RADIUS.
  • Управление через web-интерфейс.


  1. Главная ссылка к новости (https://easynas.org/2021/07/10...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ XigmaNAS 12.2.0.4
  3. OpenNews: Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS 12
  5. OpenNews: Разработчики FreeNAS представили дистрибутив TrueNAS SCALE на базе Linux
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55471-easynas
Ключевые слова: easynas, nas
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, трурль (?), 10:40, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ждем btrfs-хейтеров
     
     
  • 2.11, пох. (?), 11:03, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    всем пох-й на твои данные.

     
  • 2.19, Аноним (19), 13:20, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что BTRFS, что ZFS - обе уйня. Шишкин оценил. А он действительно ЭКСПЕРТ в области ФС.
     

  • 1.2, Анонимик (?), 10:40, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем лучше OpenMediaVault?
    В чем преимущество перед другими NAS?
    И является ли NAS на Btrfs преимуществом?
     
     
  • 2.4, Alex (??), 10:47, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:58, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе в рифму ответить?
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:24, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пох, залогинься.
     
  • 2.18, Атон (?), 12:35, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenMediaVault разве работает на старом дедушкином железе?

    https://easynas.org/wiki/hardware-requirements/

    А на Raspberri Pi c 4 SATA дисками?

    (SATA HATs support up to four drives on Raspberry Pi 4 or Rock Pi 4) http://linuxgizmos.com/sata-hats-support-up-to-four-drives-on-raspberry-pi-4-

     

  • 1.3, Анонимик (?), 10:44, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И забыл спросить, а вместо Btrfs можно ставить на ext4 или другой?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:52, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Насколько опасно перегнать ext4 в btrfs конвертором? На фс куча хардлинков в одном месте и куча расширенных аттрибутов в другом. Я так подозреваю, вот с этим

    > Using encoding defined by superblock: utf8-12.1.0

    Могут быть проблемы? Он мне не грохнет каталоги? Стоит подождать пока в btrfs добавят? Я почему спрашиваю, из бэкапов долго доставать.

     
  • 1.6, Кир (?), 10:53, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    судя по содержимому сайта совсем любительский проект, я бы ему свои данные не доверил.
     
     
  • 2.12, SuSE Gmbh (?), 11:04, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот сейчас обидно получилось!
     
  • 2.20, Аноним (9), 13:24, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не суди ПО по сайту, а книгу по обложке. Зацени сайт фонда GNU, сайт GNU/Hurd и сайт Slackware. Хоть и похож на любительский, а все доверяют.
     

  • 1.7, InuYasha (??), 10:53, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не вижу среди сервисов OpenLDAP.
     
     
  • 2.8, InuYasha (??), 10:55, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, он, типа, только как RADIUS-клиент.
     

  • 1.10, пох. (?), 11:01, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Fuck... again.

    Читаешь - "дистрибутив для создания nas". Открываешь: "мы создали еще одну нескучную васян-сборочку suse linux для феноменально т-пых, неспособных ее поставить просто так - посмотрите как мы умеем в жабаскрипт!"

    Тьфубл...
    Когда ж вы в nas'ы-то научитесь, а не "сборочки" из не вами кое-как подпиленных деталей, которые когда крэшнутся - вы без понятия как чинить?

     
     
  • 2.13, Кир (?), 11:17, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    TrueNAS для вас тоже сборочка ?
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:45, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Когда уже у икспертов будет достаточно мозгов, чтобы понять, что у проектов с именем Easy*, да в версиях ~1.*, да ориентированных на домашнее применение, главная цель далеко не поддержание инфраструктуры для мегакорпорация? А главное, когда уже эти иксперты научаться делать бекапы?..
    Риторический вопрос.*
    * Что "риторический вопрос" означает, иксперты могут попробовать нагуглить, если, конечно, осилят столь сложную задачу.
     

  • 1.21, анон (?), 13:45, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Main memory: 1 GB physical RAM (2 GB recommended)

    Че они жручие такие(

     
  • 1.22, vantoo (ok), 14:31, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сырой и уже практически мертвый Btrfs - лучший выбор для хранения ваших данных (НЕТ!).
     

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