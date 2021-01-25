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Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ XigmaNAS 12.2.0.4

25.01.2021 09:22

Состоялся стабильный выпуск дистрибутива XigmaNAS 12.2.0.4, построенного на кодовой базе FreeBSD 12 и предназначенного для создания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). Проект был основан в 2012 году как ответвление от FreeNAS 7 и вначале развивался под именем NAS4Free. Форк был создан после перехода FreeNAS на модульную архитектуру и интерфейс на основе Python-фреймворка Django для продолжения развитие монолитной архитектуры и классического интерфейса WebGUI на языке PHP.

XigmaNAS может использоваться для создания сетевых хранилищ для Windows, платформ Apple и UNIX-систем. Поддерживается развёртывание хранилищ поверх разделов ZFS, применение программных RAID (0,1,5), шифрование содержимого и мониторинг дисков при помощи механизма S.M.A.R.T. Для доступа к хранилищу может использоваться CIFS/SMB (Samba), FTP, NFS, Bittorent, AFP, TFTP, syncthing, rsync, Unison и iSCSI. Для авторизации клиентов предоставляется поддержка LDAP/Active Directory. Размер загрузочного образа - 520 МБ (поддерживается как стационарная работа, так и работа в Live-режиме с сохранением настроек на USB Flash).

В новой версии осуществлён переход на FreeBSD 12.2. Улучшен интерфейс WebGUI и связанные с ним фреймворки. Обновлены версии пакетов samba 4.13.1, lighttpd 1.4.58, arcconf 3_04_23699, msmtp 1.8.14, smartmontools 7.2, minidlna 1.3.0, syncthing 1.12.1, proftpd 1.3.7a, php 7.4.14, nano 5.5, dialog 1.3-20210117, nut 2021.01.08.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.xigmanas.com/forum...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива BSD Router Project 1.97
  3. OpenNews: Разработчики FreeNAS представили дистрибутив TrueNAS SCALE на базе Linux
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 5
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.3
  6. OpenNews: Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54462-xigmanas
Ключевые слова: xigmanas, freenas
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  • 1.1, leibniz (??), 09:30, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    годный дистр
     
     
  • 2.2, noboby (?), 09:34, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нет проблем с символом ! или ? в имени файлов?
    Пробовал на голой freebsd поднимать самбу - файлы, содержащие вышеуказанные символы, просто не отображались в проводнике. Пробовал разную кодировку прописывать.
     
     
  • 3.3, Голум (?), 09:36, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве это не проблема проводника?
     
     
  • 4.10, Саурон (?), 09:52, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так ты же проводник, сколький типус, проводил хоббитов до Роковой, а я ведь тебя ещё благодушно отпустил после пыток!
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:42, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И нельзя слеш, \r\n, \b добавить в имя файла - вообще обидно
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 09:45, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, \n это вообще дно, уровень нубского однострочника на шелле.
     
  • 4.7, noboby (?), 09:46, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи это дебилам-юзерам, которые так делают. На линухе таких проблем нет.
     
     
  • 5.9, Аноним (6), 09:51, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На линуксе есть проблемы с такими строками даже в баше, нужно использовать @Q чтобы экранировать \r при выводе строки. В остальном нормально.
     
     
  • 6.19, Аноним (19), 11:36, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У шелла вообще есть большие проблемы работы с untrusted данными. И кто этого не понимает - не умеет шеллом пользоваться.
     

  • 1.4, Аноним (5), 09:40, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это уже с поломанным OpenZFS или ещё с нормальным?
     
     
  • 2.11, Zitz (?), 09:57, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще с нормальным, поломанный будет во FreeBSD 13.
     

  • 1.12, aNonim (?), 10:03, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Диски ext4 и mdadm RAID6 подхватит?
     
     
  • 2.15, vantoo (ok), 10:13, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем? Там весь смысл в использовании ZFS.
     

  • 1.13, InuYasha (??), 10:05, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так и не понял в чём смысл дистрибутивов-для-%s. Поднял NAS на Debian и живу спокойно. И www на нём же. И комп. И животноводство. \(o_O)/
     
     
  • 2.14, ыы (?), 10:09, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторым надо ехать а не рисовать шашечки...
     
     
  • 3.18, InuYasha (??), 11:19, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Некоторым надо ехать а не рисовать шашечки...

    Вот так и получаются поехавшие )

     

  • 1.16, бублички (?), 10:23, 25/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интерфейс просто-напросто у...бищный а не классический
     
     
  • 2.17, ыы (?), 10:26, 25/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    все в ваших руках. нарисуйте другой...
     

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