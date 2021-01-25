Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ XigmaNAS 12.2.0.4

Состоялся стабильный выпуск дистрибутива XigmaNAS 12.2.0.4, построенного на кодовой базе FreeBSD 12 и предназначенного для создания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). Проект был основан в 2012 году как ответвление от FreeNAS 7 и вначале развивался под именем NAS4Free. Форк был создан после перехода FreeNAS на модульную архитектуру и интерфейс на основе Python-фреймворка Django для продолжения развитие монолитной архитектуры и классического интерфейса WebGUI на языке PHP.

XigmaNAS может использоваться для создания сетевых хранилищ для Windows, платформ Apple и UNIX-систем. Поддерживается развёртывание хранилищ поверх разделов ZFS, применение программных RAID (0,1,5), шифрование содержимого и мониторинг дисков при помощи механизма S.M.A.R.T. Для доступа к хранилищу может использоваться CIFS/SMB (Samba), FTP, NFS, Bittorent, AFP, TFTP, syncthing, rsync, Unison и iSCSI. Для авторизации клиентов предоставляется поддержка LDAP/Active Directory. Размер загрузочного образа - 520 МБ (поддерживается как стационарная работа, так и работа в Live-режиме с сохранением настроек на USB Flash).

В новой версии осуществлён переход на FreeBSD 12.2. Улучшен интерфейс WebGUI и связанные с ним фреймворки. Обновлены версии пакетов samba 4.13.1, lighttpd 1.4.58, arcconf 3_04_23699, msmtp 1.8.14, smartmontools 7.2, minidlna 1.3.0, syncthing 1.12.1, proftpd 1.3.7a, php 7.4.14, nano 5.5, dialog 1.3-20210117, nut 2021.01.08.



