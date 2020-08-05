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Выпуск дистрибутива BSD Router Project 1.97

05.08.2020 11:39

Оливер Кочард (Olivier Cochard-Labbé), создатель дистрибутива FreeNAS, представил выпуск специализированного дистрибутива BSD Router Project 1.97 (BSDRP), примечательный обновлением кодовой базы до FreeBSD 12.1. Дистрибутив предназначен для создания компактных программных маршрутизаторов, поддерживающих широкий спектр протоколов, таких как RIP, OSPF, BGP и PIM. Управление производится в режиме командной строки через CLI-интерфейс, напоминающий Cisco. Дистрибутив доступен в сборках для архитектур amd64 и i386 (размер установочного образа 140 МБ).

Кроме обновления до FreeBSD 12.1-STABLE новая версия примечательна включением по умолчанию загрузки микрокода для процессоров Intel и добавлением пакетов wireguard, Mellanox Firmware, vim-tiny, mrtparse, nrpe3, perl, bash и frr7-pythontools, а также драйверов if_cxgbev (Chelsio Ethernet VF) и if_qlxgb (Ethernet QLogic 3200). По умолчанию включена корректная блокировка ICMP-редиректов. Обновлены версии программ, включая easy-rsa 3.0.7, FRR 7.4, pmacct 1.7.4, openvpn 2.4.9 и strongswan 5.8.4. Из состава исключены multicast-утилиты для IPv6 (pim6-tools, pim6dd, pim6sd).

Основные характеристики дистрибутива:

  • В комплект входят два пакета с реализацией протоколов маршрутизации: FRRouting (форк Quagga) с поддержкой BGP, RIP, RIPng (IPv6), OSPF v2, OSFP v3 (IPv6), ISIS и BIRD с поддержкой BGP, RIP, RIPng (IPv6), OSPF v2 и OSFP v3 (IPv6);
  • Дистрибутив адаптирован для параллельного использования нескольких обособленных таблиц маршрутизации (FIB), привязанных к реальным и виртуальным интерфейсам;
  • Для мониторинга и управления может использоваться SNMP (bsnmp-ucd). Поддерживается экспорт данных о трафике в форме потоков Netflow;
  • Для оценки производительности сети в состав входят такие утилиты, как NetPIPE, iperf, netblast, netsend и netreceive. Для накопления статистики о трафике используется ng_netflow;
  • Наличие freevrrpd с реализацией протокола VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol, RFC 3768) и ucarp с поддержкой протокола CARP, предназначенных для организации работы отказоустойчивых маршрутизаторов путём привязки к активному серверу виртуального MAC-адреса, в случае сбоя перемещающегося на запасной сервер. В штатном режиме нагрузка может быть распределена на оба сервера, но в случае сбоя первый маршрутизатор может взять на себя нагрузку второго, а второй - первого;
  • mpd (Multi-link PPP daemon) с поддержкой PPTP, PPPoE и L2TP;
  • Для управления пропускной способностью предлагается использовать шейпер из состава IPFW + dummynet или ng_car;
  • Для Ethernet поддерживается работа с VLAN (802.1q), агрегация линков и использование сетевых мостов с задействованием протокола Rapid Spanning Tree Protocol (802.1w);
  • Для мониторинга применяется monit;
  • Предоставляется поддержка VPN: GRE, GIF, IPSec (IKEv1 и IKEv2 со strongswan), OpenVPN и Wireguard;
  • Поддержка NAT64 с использованием демона tayga и встроенная поддержка туннелей IPv6-to-IPv4;
  • Для установки дополнительных программ используется пакетный менеджер pkgng;
  • В состав входят DHCP-сервер и клиент isc-dhcp, а также почтовый сервер ssmtp;
  • Поддержка управления через SSH, последовательный порт, telnet и локальную консоль. Для упрощения администрирования в комплект входит утилита tmux (BSD-аналог screen);
  • Загрузочные образы сгенерированы на основе FreeBSD при помощи скрипта NanoBSD;
  • Для обеспечения обновления системы на Flash-карте создаётся два раздела, при наличии обновлённого образа, он загружается во второй раздел, после перезагрузки этот раздел становится активным, а базовый раздел ожидает появления очередного обновления (разделы используются по очереди). Возможен откат на прошлое состояние системы в случае выявления проблем с установленным обновлением;
  • Для каждого файла имеется контрольная сумма sha256, что позволяет проконтролировать целостность информации.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/bsdr...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива BSD Router Project 1.5
  3. OpenNews: Первый стабильный релиз BSD Router Project 1.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 11.3
  5. OpenNews: Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS
  6. OpenNews: Разработчики FreeNAS представили дистрибутив TrueNAS SCALE на базе Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53493-bsdrp
Ключевые слова: bsdrp, route, bsd, freebsd
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  • 1.1, ss (??), 11:55, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >i386 и 128 Мб ОЗУ

    это конечно замечательно... Но кто сейчас имеет такое оборудование?
    ну или amd64 и 128 Мб ОЗУ

    а что имеют? А имеют малину...с 4 гигами... или кучу всего что этим дистрибутивом не поддерживается от слова "никак и совсем".

     
     
  • 2.6, abi (?), 12:53, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Малину на роутер? Второй эзернет через usb цепляете?
     
     
  • 3.8, oljas (?), 13:06, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обязательно два езернета. У меня несколько роутеров всего с одним езернетом, просто в связке со свичом на вланах. И да на freebsd.
     
     
  • 4.13, BorichL (?), 14:53, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает собрать туда ядро под ARMv7?
     
  • 2.10, Anm (?), 13:38, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Малина это так себе любительское хоум эдишн. Rockpro64 c PCIe x4 можно хоть 4eth , хоть пару SFP, или комбинированный ...
     
     
  • 3.11, ss (??), 13:45, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ". или кучу всего что этим дистрибутивом не поддерживается от слова "никак и совсем". "
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:57, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Малина это так себе любительское хоум эдишн. Rockpro64 c PCIe x4 можно
    > хоть 4eth , хоть пару SFP, или комбинированный ...

    Одной малиной армовские одноплатники не ограничиватся, и тем не менее городить ОС для роутеров, и не пилить поддержку армов и прочих мипсов это такое себе.

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:56, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Router Project
    >Дистрибутив доступен в сборках для архитектур amd64 и i386

    Уныло же, когда большинство роутерного железа на MIPS.

     
     
  • 2.3, К (?), 12:02, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так собери сам, фряху качнуть дело недолгое, frr и openvpn поставить тоже.
     
     
  • 3.9, zurapa (ok), 13:20, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь это сделать?
     
     
  • 4.14, BorichL (?), 14:57, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это все могут сделать, кто имеет желание. Сборка системы и софта в FreeBSD максимально упрощена.
    Это проще, чем бинарное обновление какой-нибудь Федоры с версии на версию.
     
  • 2.4, macfaq (?), 12:03, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это немного другого плана софт-роутер.
     

  • 1.5, Андрей (??), 12:09, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    i386 не проканает. минимум i686b и то наверное с mmx и sse2 поддержкой онли. все недомерки от via и xcore86 идут сразу лесом тоже. Потому как компилятор давным давно разучился генерить код, под старые процы. плюсом в библиотеках уже также насованы коды юзающие вызовы у новых процессоров.
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 12:56, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -march=i386 никуда не делось.
     
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