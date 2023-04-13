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Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 22.12.2

13.04.2023 20:16

Компания iXsystems опубликовала дистрибутив TrueNAS SCALE 22.12.2, в котором используется ядро Linux и пакетная база Debian (ранее выпускаемые продукты данной компании, в том числе TrueOS, PC-BSD, TrueNAS и FreeNAS, основывались на FreeBSD). Как и TrueNAS CORE (FreeNAS), TrueNAS SCALE может быть загружен и использован бесплатно. Размер iso-образа 1.7 ГБ. Исходные тексты специфичных для TrueNAS SCALE сборочных сценариев, web-интерфейса и прослоек опубликованы на GitHub.

Продукты TrueNAS CORE на базе FreeBSD и TrueNAS SCALE на базе Linux развиваются параллельно и дополняют друг друга, используя общую кодовую базу инструментария и типовой web-интерфейс. Предоставление дополнительной редакции на базе ядра Linux объясняется желанием реализовать некоторые идеи, недостижимые при использовании FreeBSD. Примечательно, что это не первая подобная инициатива - в 2009 году от FreeNAS уже отделился дистрибутив OpenMediaVault, который был переведён на ядро Linux и пакетную базу Debian.

Одним из ключевых улучшений в TrueNAS SCALE стала возможность создавать хранилища, размещаемые на нескольких узлах, в то время как TrueNAS CORE (FreeNAS) позиционируется как решение на базе одного сервера. Кроме увеличения масшатабируемости, TrueNAS SCALE также отличается использованием изолированных контейнеров, упрощением управления инфраструктурой и пригодностью для создания программно-определяемых инфраструктур. В качестве файловой системы в TrueNAS SCALE применяется ZFS (OpenZFS). В TrueNAS SCALE предоставляется поддержка контейнеров Docker, виртуализации на базе KVM и масштабирования ZFS на несколько узлов при помощи распределённой файловой системы Gluster.

Для организации доступа к хранилищу поддерживается SMB, NFS, iSCSI Block Storage, S3 Object API и Cloud Sync. Для обеспечения защищённого доступа подключение может осуществляться через VPN (OpenVPN). Хранилище может быть развёрнуто на одном узле и в дальнейшем при увеличении потребностей постепенно горизонтально расширяться через добавление дополнительных узлов. Кроме выполнения задач, связанных с организацией работы хранилища, узлы также могут использоваться для предоставления сервисов и запуска приложений в контейнерах, оркестируемых при помощи платформы Kubernetes, или в виртуальных машинах на базе KVM.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка оборудования TrueNAS Enterprise.
  • На экраны настройки пользователей и репликации добавлены параметры для настройки sudo.
  • Для администратора предоставлена опция включения сервиса SSH.
  • В расширенные настройки приложений добавлена опция для добавления флага "force".
  • Для ожидающих выполнения заданий репликации указана информация с причинами ожидания.
  • Добавлена функция проброса в Kubernetes.
  • Обновлены версии ядра Linux 5.15.79, драйверов NVIDIA 515.65.01 и OpenZFS 2.1.9.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.truenas.com/blog/t...)
  2. OpenNews: Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS
  3. OpenNews: Разработчики FreeNAS представили дистрибутив TrueNAS SCALE на базе Linux
  4. OpenNews: Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS CORE 13.0-U3
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива TrueNAS SCALE 22.12, использующего Linux вместо FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58970-truenas
Ключевые слова: truenas
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:19, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там новости по Жуниперам - они тоже отворачиваются от FreeBSD?
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 21:00, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Тут в соседней новости рассказывают что у нетфликса фронтэнды стали на Linux. В общем netlink и wireguard они не от хорошей жизни реализовали вооооон там :). Проблемка в том что это не оптимизирует начинку системы, не добавит нормальных файлух и проч.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:28, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В новой версии:

        Добавлена поддержка оборудования TrueNAS Enterprise.

    то есть до этого оно на их собственном же железе не работало вообще? Вот это номер. Вот это достижение. (Но как?!)

     
     
  • 2.6, Недоэксперт (?), 21:09, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    работало все, TrueNAS Scale новый дистр, все равботало на FreeNAS (TrueNAS Core)  ,и переход на Scale не сильно то и нужен Enterprise, т.к. фринас был фряхой, и перетянуть все сервисы оттуда - дело большое и геморройное...
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:05, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Можно навтыкать много хардов в обычную сборку и в обычный десктопный Linux и будет тот же NAS.. только сразу под рукой.. всё что угодно ставите и вот вам ТруНАС... Ибо для чего вам комп? Играть что ли?
     
  • 1.10, Ддд (?), 22:48, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я связку zfs+gluster использовал 7 лет назад и тогда потеря скорости в доступе была 4-10 раз)
     
  • 1.11, Аноньимъ (ok), 01:50, 14/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    iXsystems профессиональные могильщики. Так активно закапывать FreeBSD нужно уметь. В погоне за удвоением прибыли каждый квартал у них окончательно слетела крыша, и они решили закопать сами себя.

    Была у них довольно уникальная ниша, где они могли развиваться и укрепляться. Отказались в попытке выйти на больший рынок. Но зачем они нужны в мире линукса непонятно абсолютно.

    Предполагаю не позже чем через 10 лет окажутся у разбитого корыта, или вообще обанкротятся - продадутся.

     

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