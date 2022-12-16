The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива TrueNAS SCALE 22.12, использующего Linux вместо FreeBSD

16.12.2022 09:00

Компания iXsystems опубликовала дистрибутив TrueNAS SCALE 22.12, в котором используется ядро Linux и пакетная база Debian (ранее выпускаемые продукты данной компании, в том числе TrueOS, PC-BSD, TrueNAS и FreeNAS, основывались на FreeBSD). Как и TrueNAS CORE (FreeNAS), TrueNAS SCALE может быть загружен и использован бесплатно. Размер iso-образа 1.6 ГБ. Исходные тексты специфичных для TrueNAS SCALE сборочных сценариев, web-интерфейса и прослоек опубликованы на GitHub.

Продукты TrueNAS CORE на базе FreeBSD и TrueNAS SCALE на базе Linux развиваются параллельно и дополняют друг друга, используя общую кодовую базу инструментария и типовой web-интерфейс. Предоставление дополнительной редакции на базе ядра Linux объясняется желанием реализовать некоторые идеи, недостижимые при использовании FreeBSD. Примечательно, что это не первая подобная инициатива - в 2009 году от FreeNAS уже отделился дистрибутив OpenMediaVault, который был переведён на ядро Linux и пакетную базу Debian.

Одним из ключевых улучшений в TrueNAS SCALE стала возможность создавать хранилища, размещаемые на нескольких узлах, в то время как TrueNAS CORE (FreeNAS) позиционируется как решение на базе одного сервера. Кроме увеличения масшатабируемости, TrueNAS SCALE также отличается использованием изолированных контейнеров, упрощением управления инфраструктурой и пригодностью для создания программно-определяемых инфраструктур. В качестве файловой системы в TrueNAS SCALE применяется ZFS (OpenZFS). В TrueNAS SCALE предоставляется поддержка контейнеров Docker, виртуализации на базе KVM и масштабирования ZFS на несколько узлов при помощи распределённой файловой системы Gluster.

Для организации доступа к хранилищу поддерживается SMB, NFS, iSCSI Block Storage, S3 Object API и Cloud Sync. Для обеспечения защищённого доступа подключение может осуществляться через VPN (OpenVPN). Хранилище может быть развёрнуто на одном узле и в дальнейшем при увеличении потребностей постепенно горизонтально расширяться через добавление дополнительных узлов. Кроме выполнения задач, связанных с организацией работы хранилища, узлы также могут использоваться для предоставления сервисов и запуска приложений в контейнерах, оркестируемых при помощи платформы Kubernetes, или в виртуальных машинах на базе KVM.

В новой версии:

  • Улучшена реализация режима root-less, при котором для управления системой вместо root используются менее привилегированные пользователи, которым выборочно делегированы расширенные права и которые не имеют доступа ко всем виртуальным машинам и изолированным приложениям.
  • Добавлен механизм SMB Share Proxy для перенаправления доступа к SMB-разделам.
  • Внесены улучшения в web-интерфейс. Значительно улучшено управления пулами хранения, устройствами и наборами данных. Реализована сводная страница со всей статистикой.
  • Добавлены изолированные приложения для запуска пакетов Home Assistant, Qbittorrent, Pi Hole, Syncthing, Photo Prism и diskover-community.
  • Добавлена возможность обновления разом всех приложений, установленных в форме контейнеров.
  • Добавлена поддержка платформы All-NVME, обеспечивающей пропускную способность до 30GB/s и возможность создание пула NVMe-накопителей, размером до 240 ТБ.
  • Предоставлена возможность замены узлов Gluster через API без остановки работы хранилища.
  • Добавлен драйвер для Kubernetes CSI, позволяющий использовать TrueNAS SCALE в кластерах Kubernetes в качестве хранилища данных кластера. Аналогичная возможность также доступна для VMware ESXi и OpenStack Cinder.
  • Добавлена поддержка использования OverlayFS с ZFS для экономии дискового пространства при запуске контейнеров Docker.
  • Улучшена поддержка виртуализации, обеспечена возможность проброса USB-устройств в виртуальные машины и привязки отдельных ядер CPU.
  • Обеспечена организация совместного доступа изолированных приложений к GPU.
  • Добавлена поддержка удалённого доступа к системе и приложениям при помощи VPN Wireguard.
  • Проведена работа по увеличению производительности, среди прочего повышена производительность шифрования, NFS и iSCSI.
  • Предоставлена возможность выборочного предоставления доступа к API и применения системы доступа на основе ролей (RBAC).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.truenas.com/blog/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS CORE 13.0-U3
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS 13.0
  4. OpenNews: Первый релиз дистрибутива TrueNAS SCALE, использующего Linux вместо FreeBSD
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ XigmaNAS 12.2.0.4
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58334-freenas
Ключевые слова: freenas, truenas, nas, storage
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, deusbase (ok), 09:20, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как у него со стабильностью ? В частности в роли гипервизора ?
     
     
  • 2.11, псевдонимус (?), 11:02, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То,  что бесплатно у них изначально бэта. Как центось стрим,  но скорее всего хуже из-за меньшего количества ан..ьных рабов.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:24, 16/12/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:06, 16/12/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:11, 16/12/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.7, пох. (?), 10:24, 16/12/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.8, 1 (??), 10:40, 16/12/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.12, псевдонимус (?), 11:04, 16/12/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.9, псевдонимус (?), 11:00, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Слава богам, скачал коммерческую солярку и больше не задумываюсь об этой любви среди рептилий. Чего и другим советую.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:28, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проприетастам здесь не рады.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:56, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что забыли люди, которые не рады проприетастам, на сайте, целиком посвящённом продукции проприерастов? Это даже в заголовке.
     

  • 1.10, Catwoolfii (ok), 11:01, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Забагованная поделка
     
  • 1.13, qwe (??), 11:05, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    zfs, gluster и docker на СХД - это самый лютый трешняк который я когда-либо слышал...
     
     
  • 2.16, Аноним (17), 11:53, 16/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имхо, любой 1 из 3 это уже слишком.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:42, 16/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не пользуюсь True Nas из-за отсутствия возможности RAID через MDADM...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру