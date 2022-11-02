Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS CORE 13.0-U3

1, iZEN ( ok ), 09:13, 02/11/2022 [ответить] –1 + / – > Параллельно развивается дистрибутив TrueNAS SCALE, использующий Linux вместо FreeBSD. Ну да, это обязательно нужно ввернуть - случай же удобный представился.

3, 1 ( ?? ), 09:47, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вообще-то, когда они выпустили этот SCALE, они заявили, что в скором времени это будет единственный продукт.

Докера видите ли во фрюхе нет и bhyve не слишком хорош.



2, ryoken ( ok ), 09:30, 02/11/2022 [ответить] + / – Да, а чо? :)

4, 1 ( ?? ), 09:48, 02/11/2022 [ответить] + / – > для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5) А как же все эти Raidz ? Повыкидывали что ль ?

