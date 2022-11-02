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Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS CORE 13.0-U3

02.11.2022 09:07

Представлен выпуск TrueNAS CORE 13.0-U3, дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage), продолжающего развитие проекта FreeNAS. TrueNAS CORE 13 основан на кодовой базе FreeBSD 13, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Размер iso-образа 990МБ (x86_64). Параллельно развивается дистрибутив TrueNAS SCALE, использующий Linux вместо FreeBSD.

Основные изменения:

  • Добавлен новый Cloud Sync провайдер Storj для синхронизации данных через облачные сервисы.
  • В web-интерфейс и сервер ключей добавлена поддержка платформы iXsystems R50BM.
  • Обновлён плагин для системы резервного копирования Asigra.
  • Обновлена утилита rsync.
  • Реализация сетевого SMB-хранилища обновлена до выпуска Samba 4.15.10.
  • В библиотеку libzfsacl добавлена функция для преобразования ZFS ACL в строковый формат.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.truenas.com/blog/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS 13.0
  3. OpenNews: Первый релиз дистрибутива TrueNAS SCALE, использующего Linux вместо FreeBSD
  4. OpenNews: Разработчики FreeNAS представили дистрибутив TrueNAS SCALE на базе Linux
  5. OpenNews: Объявлено об объединении проектов FreeNAS и TrueNAS
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ EasyNAS 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58030-truenas
Ключевые слова: truenas, freenas, nas
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, iZEN (ok), 09:13, 02/11/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Параллельно развивается дистрибутив TrueNAS SCALE, использующий Linux вместо FreeBSD.

    Ну да, это обязательно нужно ввернуть - случай же удобный представился.

     
     
  • 3, 1 (??), 09:47, 02/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще-то, когда они выпустили этот SCALE, они заявили, что в скором времени это будет единственный продукт.
    Докера видите ли во фрюхе нет и bhyve не слишком хорош.
     

  • 2, ryoken (ok), 09:30, 02/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Да, а чо? :)
     
  • 4, 1 (??), 09:48, 02/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    > для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5)

    А как же все эти Raidz ? Повыкидывали что ль ?

     
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