Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 24.10

Компания iXsystems опубликовала дистрибутив TrueNAS SCALE 24.10, в котором используется ядро Linux и пакетная база Debian (ранее выпускавшиеся продукты данной компании, среди которых TrueOS, PC-BSD, TrueNAS и FreeNAS, основывались на FreeBSD). Как и TrueNAS CORE (FreeNAS), TrueNAS SCALE может быть загружен и использован бесплатно. Размер iso-образа 1.4 ГБ. Исходные тексты специфичных для TrueNAS SCALE сборочных сценариев, web-интерфейса и прослоек опубликованы на GitHub. Редакция TrueNAS SCALE на базе Linux теперь является основной, а ветка TrueNAS CORE на базе FreeBSD переведена в режим сопровождения, в котором планируют ещё несколько лет устранять ошибки и проблемы с безопасностью. Новые возможности и новые версии компонентов будут развиваться только в ветке TrueNAS SCALE. TrueNAS SCALE является не единственным вариантом FreeNAS на базе Linux - в 2009 году от FreeNAS отделился дистрибутив OpenMediaVault, который был переведён на ядро Linux и пакетную базу Debian. Из особенностей TrueNAS SCALE отмечается возможность создавать хранилища, размещаемые на нескольких узлах, в то время как TrueNAS CORE (FreeNAS) позиционировался как решение на базе одного сервера. Кроме увеличения масштабируемости, TrueNAS SCALE также отличается использованием изолированных контейнеров, упрощением управления инфраструктурой и пригодностью для создания программно-определяемых инфраструктур. В качестве файловой системы в TrueNAS SCALE применяется ZFS (OpenZFS). В TrueNAS SCALE предоставляется поддержка контейнеров Docker, виртуализации на базе KVM и масштабирования на несколько узлов при помощи Minio или Syncthing. Для организации доступа к хранилищу поддерживается SMB, NFS, iSCSI Block Storage, S3 Object API и Cloud Sync. Для обеспечения защищённого доступа подключение может осуществляться через VPN (OpenVPN). Хранилище может быть развёрнуто на одном узле и в дальнейшем при увеличении потребностей постепенно горизонтально расширяться через добавление дополнительных узлов. Кроме выполнения задач, связанных с организацией работы хранилища, узлы также могут использоваться для предоставления сервисов и запуска приложений в контейнерах, оркестируемых при помощи платформы Docker, или в виртуальных машинах на базе KVM. В новой версии: Обновлены версии ядра Linux 6.6.33, OpenZFS 2.2 (2.2.99) и Docker Engine 27.1.1. Пакетная база синхронизирована с Debian 12.

Бэкенд для запуска дополнительных приложений в изолированных контейнерах переведён с использования Kubernetes на инструментарий Docker. Предоставлена возможность запуска собственных Docker-образов, используя мастер установки или YAML-файл с конфигурацией.

Добавлена возможность расширения массивов RAIDZ через добавление в них дополнительных дисков.

Добавлены сервисы для сохранения и восстановления резервных копий в облачной хранилище Storj iX.

Добавлена возможность глобального поиска по всем страницам web-интерфейса и настройкам.

Переделана сводная страница (Dashboard), в которой предложены новые виджеты, отчёты и настойки.

Добавлен пользовательский интерфейс для оценки состояния накопителей NVMe на основе тестирования с использованием технологии S.M.A.R.T.

Переписан инсталлятор дистрибутива.

Для улучшения поддержки Kerberos, NFS и SMB процесс nslcd заменён на sssd.

Для каждой установки включена генерация уникального идентификатора системы.

Добавлена экспериментальная поддержка режима быстрой дедупликации данных в ZFS-разделах.



