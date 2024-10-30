Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 24.10

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|1.3, нах. (?), 23:06, 30/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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расскажите им кто-нить что gluster уже немодно, предан анафеме и имя его велено забыть!
А, стоп, они в курсе. Это автор новости копипастит из прошлого, не проверяя.
(gluster over zfs - это прям мякотка. это вот надо было додуматься)
Отдельно доставляет что автор не в курсе, видимо, какая там версия самой zfs, можно только угадать по незначительным деталям. Хотя это и было бы наиболее интересной частью новости - все ж бывшие разработчики...
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|2.9, Аноним (9), 01:11, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты слишком многого хочешь от автора, всё же не специалист (в любой области). Относись с пониманием. Именно по этой причине я утверждал, что чатгпт успешно заменяет подобных копирайтеров, им лишь бы побольше воды в тексте.
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|3.12, Аноним (-), 03:10, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты слишком многого хочешь от автора, всё же не специалист (в любой области).
> Относись с пониманием. Именно по этой причине я утверждал, что чатгпт успешно
> заменяет подобных копирайтеров, им лишь бы побольше воды в тексте.
Когда у тебя на сайте с чатгпт будет стабильные 10 000 уников в день, столько же лет как опеннет, мы поговорим об этом, имхо.
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|3.13, Аноним (13), 05:15, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ChatGPT это языковой модуль. Его задача представить, что есть в Интернете в разговорной форме, а не ранжированным списком ссылок. Нет в Интернете - нет в ChatGPT.
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|4.16, нах. (?), 07:28, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ChatGPT это языковой модуль. Его задача представить, что есть в Интернете в разговорной форме,
дык, а мы что имеет с этой новости?
Причем в интернете есть про вынос гластера ногами вперед - и чатгопота до этого в принципе могла бы докопаться (но проверять естественно не буду)
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|5.26, Аноним (13), 09:04, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос к ChatGPT: Что нового о TrueNAS?
На момент моего последнего обновления (октябрь 2023 года) TrueNAS, популярная система хранения данных, имела несколько заметных изменений и обновлений. Вот некоторые из них:
1. TrueNAS SCALE: TrueNAS SCALE продолжает развиваться, предлагая поддержку Kubernetes и возможности для развертывания контейнеров. Это решение, построенное на Linux, дополнительно расширяет возможности масштабирования и управления приложениями.
2. TrueNAS CORE: TrueNAS CORE также получал обновления, улучшая общую стабилизацию и производительность, а также добавляя новые функции, такие как улучшенная поддержка сетевых протоколов и системы управления.
3. Интерфейс управления: Обновления интерфейса управления делают его более интуитивно понятным и удобным для пользователей. Улучшения в пользовательском интерфейсе позволяют более легко отслеживать состояние системы и управлять задачами.
4. Безопасность и функциональность: Регулярно добавляются новые функции безопасности, такие как улучшенная репликация, шифрование данных и возможности для восстановления после сбоев.
5. Сообщество и документация: TrueNAS активно взаимодействует с сообществом, предлагая обновления и улучшения на основе обратной связи пользователей. Документация в целом также улучшена и продолжает обновляться.
Для получения самой актуальной информации рекомендуется посетить официальный сайт TrueNAS или их ресурсы в сообществе, так как с момента моего последнего обновления могли появиться новые важные анонсы и обновления.
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|2.17, нах. (?), 07:31, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что это никак не будет похоже на кластер из nas'ов. (еще и на zfs)
Продавцы ceph находятся в конторе за углом (rhbm называется, если ты не знал).
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|2.18, нах. (?), 07:32, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бери-бери! Должен же кто-то быть первопроходцем нового леса граблей.
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|3.22, Аноним (22), 08:48, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю, быстрая дедупликация и обход кэша для быстрых накопителей в ветке 2.3 мне не очень то и надо. А вот расширение 6го рейда без перестройки всего массива, путем просто добавления дисков - вот это вкусняшка. Эту штуку уже лет 5 наверно пилят, нетривиальная таки задача. Подожду годик пока баги не отловят
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|4.23, Аноним (22), 08:49, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понимаю почему в тексте новости ресь про zfs 2.2 - набор упомянутых фич однозначно говорит что это 2.3, которой до релиза осталось буквально совсем ничего
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|1.6, Аноним (-), 23:27, 30/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Редакция TrueNAS SCALE на базе Linux теперь является основной,
> а ветка TrueNAS CORE на базе FreeBSD переведена в режим сопровождения
Ну вот как-то так, да. Хотя засинхриться с дебиан 12 под конец 2024 - это конечно да... :)
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|1.10, Rezzet (??), 01:28, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое неприятное что в этом релизе отвалился TrueChart и все приложение которые были из него установлены, они просто тю-тю и все. Может раньше TrueChart где-то не идеально работал, но подключить его и ставить приложение было просто, сейчас выбрать приложение из списка, нажать кнопочку "поставить" и пить чаек не выйдет, надо сидеть и разбираться как пропачить докер под yaml.
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|2.11, Rezzet (??), 01:33, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ну и работа с виртуалками есть чисто для галочки. Снапшотов нет, настройки скудные, интерфейс слабый, просмотр видео с виртуалки через кое-то очко мамонта непонятное. Что мешает впилить нормальный виртуал бокс - непонятно.
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|3.21, Жироватт (ok), 08:40, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем тебе вообще полноценный продакшн-гипервизор на специализированной сборке, заточенной на filesharing/filestorage?
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|1.20, Жироватт (ok), 08:37, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Обновился на домашнем NAS.
Кубит работает.
Некстклауд работает.
Не понимаю чудиков, пихающих сюда что-то большее, типа виртуалок (для простенькой машина-на-ХР там всего хватает) или кучи приложенек.
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