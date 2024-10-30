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Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 24.10

30.10.2024 22:09

Компания iXsystems опубликовала дистрибутив TrueNAS SCALE 24.10, в котором используется ядро Linux и пакетная база Debian (ранее выпускавшиеся продукты данной компании, среди которых TrueOS, PC-BSD, TrueNAS и FreeNAS, основывались на FreeBSD). Как и TrueNAS CORE (FreeNAS), TrueNAS SCALE может быть загружен и использован бесплатно. Размер iso-образа 1.4 ГБ. Исходные тексты специфичных для TrueNAS SCALE сборочных сценариев, web-интерфейса и прослоек опубликованы на GitHub.

Редакция TrueNAS SCALE на базе Linux теперь является основной, а ветка TrueNAS CORE на базе FreeBSD переведена в режим сопровождения, в котором планируют ещё несколько лет устранять ошибки и проблемы с безопасностью. Новые возможности и новые версии компонентов будут развиваться только в ветке TrueNAS SCALE. TrueNAS SCALE является не единственным вариантом FreeNAS на базе Linux - в 2009 году от FreeNAS отделился дистрибутив OpenMediaVault, который был переведён на ядро Linux и пакетную базу Debian.

Из особенностей TrueNAS SCALE отмечается возможность создавать хранилища, размещаемые на нескольких узлах, в то время как TrueNAS CORE (FreeNAS) позиционировался как решение на базе одного сервера. Кроме увеличения масштабируемости, TrueNAS SCALE также отличается использованием изолированных контейнеров, упрощением управления инфраструктурой и пригодностью для создания программно-определяемых инфраструктур. В качестве файловой системы в TrueNAS SCALE применяется ZFS (OpenZFS). В TrueNAS SCALE предоставляется поддержка контейнеров Docker, виртуализации на базе KVM и масштабирования на несколько узлов при помощи Minio или Syncthing.

Для организации доступа к хранилищу поддерживается SMB, NFS, iSCSI Block Storage, S3 Object API и Cloud Sync. Для обеспечения защищённого доступа подключение может осуществляться через VPN (OpenVPN). Хранилище может быть развёрнуто на одном узле и в дальнейшем при увеличении потребностей постепенно горизонтально расширяться через добавление дополнительных узлов. Кроме выполнения задач, связанных с организацией работы хранилища, узлы также могут использоваться для предоставления сервисов и запуска приложений в контейнерах, оркестируемых при помощи платформы Docker, или в виртуальных машинах на базе KVM.

В новой версии:

  • Обновлены версии ядра Linux 6.6.33, OpenZFS 2.2 (2.2.99) и Docker Engine 27.1.1. Пакетная база синхронизирована с Debian 12.
  • Бэкенд для запуска дополнительных приложений в изолированных контейнерах переведён с использования Kubernetes на инструментарий Docker. Предоставлена возможность запуска собственных Docker-образов, используя мастер установки или YAML-файл с конфигурацией.
  • Добавлена возможность расширения массивов RAIDZ через добавление в них дополнительных дисков.
  • Добавлены сервисы для сохранения и восстановления резервных копий в облачной хранилище Storj iX.
  • Добавлена возможность глобального поиска по всем страницам web-интерфейса и настройкам.
  • Переделана сводная страница (Dashboard), в которой предложены новые виджеты, отчёты и настойки.
  • Добавлен пользовательский интерфейс для оценки состояния накопителей NVMe на основе тестирования с использованием технологии S.M.A.R.T.
  • Переписан инсталлятор дистрибутива.
  • Для улучшения поддержки Kerberos, NFS и SMB процесс nslcd заменён на sssd.
  • Для каждой установки включена генерация уникального идентификатора системы.
  • Добавлена экспериментальная поддержка режима быстрой дедупликации данных в ZFS-разделах.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.truenas.com/blog/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 24.04
  3. OpenNews: После TrueNAS CORE 13.3 ветка на основе FreeBSD будет переведена в режим сопровождения
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS CORE 13.0-U5
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ EasyNAS 1.0
  6. OpenNews: Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62140-truenas
Ключевые слова: truenas
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, нах. (?), 23:06, 30/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    расскажите им кто-нить что gluster уже немодно, предан анафеме и имя его велено забыть!

    А, стоп, они в курсе. Это автор новости копипастит из прошлого, не проверяя.

    (gluster over zfs - это прям мякотка. это вот надо было додуматься)

    Отдельно доставляет что автор не в курсе, видимо, какая там версия самой zfs, можно только угадать по незначительным деталям. Хотя это и было бы наиболее интересной частью новости - все ж бывшие разработчики...

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 01:11, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты слишком многого хочешь от автора, всё же не специалист (в любой области). Относись с пониманием. Именно по этой причине я утверждал, что чатгпт успешно заменяет подобных копирайтеров, им лишь бы побольше воды в тексте.
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 03:10, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты слишком многого хочешь от автора, всё же не специалист (в любой области).
    > Относись с пониманием. Именно по этой причине я утверждал, что чатгпт успешно
    > заменяет подобных копирайтеров, им лишь бы побольше воды в тексте.

    Когда у тебя на сайте с чатгпт будет стабильные 10 000 уников в день, столько же лет как опеннет, мы поговорим об этом, имхо.

     
  • 3.13, Аноним (13), 05:15, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ChatGPT это языковой модуль. Его задача представить, что есть в Интернете в разговорной форме, а не ранжированным списком ссылок. Нет в Интернете - нет в ChatGPT.
     
     
  • 4.16, нах. (?), 07:28, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ChatGPT это языковой модуль. Его задача представить, что есть в Интернете в разговорной форме,

    дык, а мы что имеет с этой новости?
    Причем в интернете есть про вынос гластера ногами вперед - и чатгопота до этого в принципе могла бы докопаться (но проверять естественно не буду)


     
     
  • 5.26, Аноним (13), 09:04, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос к ChatGPT: Что нового о TrueNAS?
    На момент моего последнего обновления (октябрь 2023 года) TrueNAS, популярная система хранения данных, имела несколько заметных изменений и обновлений. Вот некоторые из них:

    1. TrueNAS SCALE: TrueNAS SCALE продолжает развиваться, предлагая поддержку Kubernetes и возможности для развертывания контейнеров. Это решение, построенное на Linux, дополнительно расширяет возможности масштабирования и управления приложениями.

    2. TrueNAS CORE: TrueNAS CORE также получал обновления, улучшая общую стабилизацию и производительность, а также добавляя новые функции, такие как улучшенная поддержка сетевых протоколов и системы управления.

    3. Интерфейс управления: Обновления интерфейса управления делают его более интуитивно понятным и удобным для пользователей. Улучшения в пользовательском интерфейсе позволяют более легко отслеживать состояние системы и управлять задачами.

    4. Безопасность и функциональность: Регулярно добавляются новые функции безопасности, такие как улучшенная репликация, шифрование данных и возможности для восстановления после сбоев.

    5. Сообщество и документация: TrueNAS активно взаимодействует с сообществом, предлагая обновления и улучшения на основе обратной связи пользователей. Документация в целом также улучшена и продолжает обновляться.

    Для получения самой актуальной информации рекомендуется посетить официальный сайт TrueNAS или их ресурсы в сообществе, так как с момента моего последнего обновления могли появиться новые важные анонсы и обновления.

     
  • 3.14, Аноним (14), 07:09, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чатгпт тебе как раз про Gluster в TrueNAS скажет тоже самое, так как в TrueNAS его весной только убрали и указали про это только в Upgrade Notes, но не упомянули удаление в списке изменений.

    https://www.truenas.com/docs/scale/24.04/gettingstarted/scalereleasenotes/

     
  • 2.15, Аноним (14), 07:11, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На странице https://www.truenas.com/truenas-scale gluster  до сих пор указан в секции "Storage Services". В списке изменений к TrueNAS 24.04 ничего про удаление gluster не было, было лишь упоминание в Upgrade Notes.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:09, 30/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гм… Почему не ceph?
     
     
  • 2.8, OpenEcho (?), 23:56, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гм… Почему не ceph?

    патамушто: object vs block storage

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 07:46, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таки минио тоже обжект
     
  • 2.17, нах. (?), 07:31, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это никак не будет похоже на кластер из nas'ов. (еще и на zfs)

    Продавцы ceph находятся в конторе за углом (rhbm называется, если ты не знал).

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:21, 30/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > OpenZFS 2.2.99-2

    то есть rc2 грядущей версии 2.3
    стремно

     
     
  • 2.18, нах. (?), 07:32, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бери-бери! Должен же кто-то быть первопроходцем нового леса граблей.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 08:48, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю, быстрая дедупликация и обход кэша для быстрых накопителей в ветке 2.3 мне не очень то и надо. А вот расширение 6го рейда без перестройки всего массива, путем просто добавления дисков - вот это вкусняшка. Эту штуку уже лет 5 наверно пилят, нетривиальная таки задача. Подожду годик пока баги не отловят
     
     
  • 4.23, Аноним (22), 08:49, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю почему в тексте новости ресь про zfs 2.2 - набор упомянутых фич однозначно говорит что это 2.3, которой до релиза осталось буквально совсем ничего
     

  • 1.6, Аноним (-), 23:27, 30/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Редакция TrueNAS SCALE на базе Linux теперь является основной,
    > а ветка TrueNAS CORE на базе FreeBSD переведена в режим сопровождения

    Ну вот как-то так, да. Хотя засинхриться с дебиан 12 под конец 2024 - это конечно да... :)

     
     
  • 2.24, Жироватт (ok), 08:51, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты куда-то торопишься?
     

  • 1.10, Rezzet (??), 01:28, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое неприятное что в этом релизе отвалился TrueChart и все приложение которые были из него установлены, они просто тю-тю и все. Может раньше TrueChart где-то не идеально работал, но подключить его и ставить приложение было просто, сейчас выбрать приложение из списка, нажать кнопочку "поставить" и пить чаек не выйдет, надо сидеть и разбираться как пропачить докер под yaml.
     
     
  • 2.11, Rezzet (??), 01:33, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ну и работа с виртуалками есть чисто для галочки. Снапшотов нет, настройки скудные, интерфейс слабый, просмотр видео с виртуалки через кое-то очко мамонта непонятное. Что мешает впилить нормальный виртуал бокс - непонятно.
     
     
  • 3.21, Жироватт (ok), 08:40, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе вообще полноценный продакшн-гипервизор на специализированной сборке, заточенной на filesharing/filestorage?
     

  • 1.20, Жироватт (ok), 08:37, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Обновился на домашнем NAS.
    Кубит работает.
    Некстклауд работает.

    Не понимаю чудиков, пихающих сюда что-то большее, типа виртуалок (для простенькой машина-на-ХР там всего хватает) или кучи приложенек.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 08:58, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плекс + торентокачалка с сонаром/радаром - мастхев
     
     
  • 3.27, Жироватт (ok), 09:05, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и гити, и синктинг, да.
     

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