Выпуск GhostBSD 24.10.1

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|1.1, Аноним (1), 17:13, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> релиз десктоп-ориентированного дистрибутива
> Файловая система UFS удалена из списка опций для установки
Непонятно зачем на десктопе ZFS.
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|2.5, Megacock (ok), 17:23, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Могу предположить что проще восстановить после внезапного выключения питания. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление когда пользовался фрей.UFS надо было проверять при загрузке. ZFS сама стартовала. С дугой стороны на одиночном диске я ее не использовал, только зеркало, зеркало у меня и в линуксе редко бьется так, чтобы проверка запускалась. Надо бы поставить посмотреть. Давно не пользовался еще с 11 фри.
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|3.13, _ (??), 18:23, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Могу предположить что проще восстановить после внезапного выключения питания.
ПЗДЦ 8-о
Это очень садистское пожелание даже врагу - чтоб на твоём ящике с зЮЭфЭсОМ кончилось лектричество ...
А вот UFS из таких историй пости всегда выходил только испугавшись. Не всегда, но ...
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|4.15, Аноним (15), 18:27, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Необязательно электричество, может быть просто банальное зависание из-за ошибки в софте или аппаратного сбоя. Это будет равносильно отключению компа из розетки со всеми последствиями.
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|5.36, Аноним (36), 20:19, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Истории про коррапт ФС из-за питания я помню где-то года 2003. Потом все научились это учитывать и оно по вероятности примерно равно умиранию диска. Просто делайте бэкапы и все будет хорошо, зфс никакой не нужен.
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|7.40, Аноним (40), 21:15, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> С zfs куда удобнее бэкапы делать, вот какая штука.
Куда? Имя, сест^W^W подробности?
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|4.53, Megacock (ok), 23:16, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тогда хранил на ZFS бэкапы. Офис был в частном секторе и не запитан отдельно. Потому каждое лето начинались проседания электричества до 170В. Еще и волнами, так что даже APC SmartUPS не вытягивали. Приходилось днем переключаться на дизель. Иногда не успевали, часто дохли аккумуляторы, помехи заставляли бесперебойники бесконечно переключаться с сети на батарею, дохли сплиты, температура в серверной поднималась до 50 градусов. Но сервер с бэкапами ни разу за пять лет не предоставил мне битый. Помоему достаточно наглядный тест. Да серверы с аппаратным RAID и включенными батарейками/кэшем разваливались раньше. ЧЯДНТ? Кроме низкой нагрузки на этот сервер. Бэкапы нужны не так уж и часто.
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|2.8, Аноним (6), 17:28, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор сам вряд ли понимает, просто сделал чтобы было модно молодежно, в тренде, так сказать.
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|2.9, Ramiralez (?), 17:55, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Недавно еще на UFS нельзя было softupdates + snapshots. В 14 ветке наконец-то пофиксили, не прошло и 20 лет)
Но сейчас ufs официально легаси и рекомендуется только для слабых систем и мелких дисков.
хотя, имею примеры в продакшн ufs разделов 100-200TB, полет нормальный. McKusick был удивлён когда я ему баг при проверке больших разделов зарепортил, думал что все на zfs уже)))
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|5.22, Аноним (11), 18:45, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Есть 100% вероятность что к тебе старость пришла одна, без мудрости.
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|5.24, Аноним (11), 18:49, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты 95-ю винду учился ставить с дискет, когда я фрю в продакшин внедрял.
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|6.39, dannyD (?), 21:06, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Ты 95-ю винду учился ставить с дискет, когда я фрю в продакшин внедрял.
в то время в продакшене у нормальных пацанов была СКО.
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|6.41, Аноним (-), 21:35, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты 95-ю винду учился ставить с дискет, когда я фрю в продакшин внедрял.
Вот вы и спалились. Учитывая, что в те года, никакой freebsd не было в продакшн, а вот netware и windows nt -- были повсеместно.
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|3.17, Аноним (40), 18:36, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Недавно еще на UFS нельзя было softupdates + snapshots. В 14 ветке
> наконец-то пофиксили, не прошло и 20 лет)
Ты имел в виду _журнал_ и snapshots. Ну и пофиксили это еще в 13.
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|4.25, Ramiralez (?), 19:02, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, каюсь, конечно же su+j. просто оно по отдельности совсем не интересно, поэтому воспринимаестя как одно целое)
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|4.56, Ivan_83 (ok), 23:35, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь всегда отключаю журнал чтобы после сбоя был полный чек ФС, ибо были неприятные моменты когда быстрый чек по журналу не находил и не исправлял ошибки и это потом вылезало во время работы.
Для ссд так вообще не мешает, а вот для 10тб массивов проверка получается долгая.
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|3.30, _ (??), 19:29, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Недавно еще на UFS нельзя было softupdates + snapshots.
15 лет уже как работает, трепло :)
>Но сейчас ufs официально легаси
Ссылку на бздяшную документацию ты конечно же не предоставить? трепло :)
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|2.14, Аноним (14), 18:25, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому, что оно там от рождения. ЗФС развивалась на соряре и ФриБСД.
Это к линуксам ее костылями прикручивают.
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|3.19, Аноним (16), 18:39, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На линуксе её как раз-то пилят. В таком, почти неизменном виде она потом идет во фрибзд.
А где сейчас соплярка, сам знаешь...
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|4.23, Аноним (11), 18:47, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты лучше следи за тем, куда линукс шагает. Может составить компанию солярке.
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|5.32, _ (??), 19:35, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неее ...
Солярка - померла.
Линукс - сменил пол 8-\
Раньше было WMD!(C) ... а теперь платиновый спонсор и телеметрия.
Раньше было "show your code"(C) а теперь - повесточка b С0С-и.
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|4.29, Аноним (14), 19:19, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То что пилят, это хорошо. Но на фрибсд была ЮФС которая давным давно устарела и было принято решение не пинать трупик. а полностью перейти на ЗФС.
Или вы хотите сказать что если что-то используется на линуксе, то больше нигде сипользовать нелья?
Или смутило что ни линуксах оно не нативно а в виде костылей?
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|5.33, _ (??), 19:43, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Но на фрибсд была ЮФС которая давным давно устарела и было принято решение не пинать трупик. а полностью перейти на ЗФС.
Линк на такое решение ты кончено же не предоставишь, трепло? :-)
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|6.34, Аноним (14), 20:02, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А где-то есть другая информация? Они решили продолжать развитие ЮФС?
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|7.57, Ivan_83 (ok), 23:38, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это целиком ваша фантазия.
От UFS никто не отказывается и не собирается, у неё есть свои плюсы, и была инфа от нетфликса что они используют UFS у себя на раздающих нодах (это которые 100гигабит+ с тазика TLS льют) потому что она меньше нагружает и в целом для задачи лучше подходит.
И в самой системе даже близко нет никаких попыток потеснить UFS в сторону депрекейтед.
Зачем развивать то что и так прекрасно работает и решает все задачи?
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|2.18, нах. (?), 18:39, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>> Файловая система UFS удалена из списка опций для установки
вот поэтому
> Непонятно зачем на десктопе ZFS.
других fs у меня для вас нет.
(собственно, не вижу проблем - той стюардессе действительно давно уже пора отдохнуть)
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|1.2, Аноним (2), 17:16, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошая игрушка, но оказалось, что звук работает только если сначала загрузить венду или линукс и потом без выключения перезагрузиться в сабж. Впрочем, у фряхи так же. Ну и DE сегфолтилась частовато, но это мелочи.
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|2.4, Аноним (6), 17:23, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А у меня со звуком все ок, но вот вафля не коннектится к сетям, хотя видит их. А после перезагрузки обратно в Винду, вафля вообще отваливается и требуется дёрнуть режим в самолёте туда и обратно.
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|3.20, Аноним (16), 18:42, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня дуалбут линукс/фрибзд. Для фрибзди я напрочь отучился делать ребут. Только выкл, а потом вкл через несколько сек. Только тогда фрибзд может нормально инициализировать вафлю. С линуксом же всё норм.
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|4.44, Аноним (44), 22:41, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ноутбучные проблемы у вас вижу я.
на нормальные сервера не пробовали ставить?
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|4.59, Ivan_83 (ok), 23:46, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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#devctl detach pci7:0:0
#devctl clear driver -f pci7
#devctl set driver pci7:00:0 ppt
#devctl reset pci7:00:0
это мои заметки чтобы драйвер на лету поменять, полагаю так же можно сбрасывать состояние устройства, покопайте в этом направлении и скорее всего получится сделать то что вам надо без ребута.
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|2.58, Ivan_83 (ok), 23:43, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фря не должна сбрасывать конфиг звукового чипа после биоса, возможно у вас какой то особый конфиг для него который вливает драйвер установленный в венде.
Если интересно - копайте, я видел отписания на багтрекере или форуме как настраивать звуковой чип и конфиг вероятно можно будет тоже подсмотреть одни раз перезагрузившись из венды.
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|3.61, Аноним (-), 23:49, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да там почти 100 % дело в таблицах ACPI связанных с питанием устройств. Как вариант сдампить и декомпилировать их (благо это возможно), покопаться в коде (там просто всё). Хакинтошники хорошо знают этот путь.
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|4.62, Ivan_83 (ok), 23:54, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем такие сложности?)
Просто прикиньтесь вендой:
hw.acpi.osname="Windows 2015" # Some systems' ASL may have problems because they look for names of Microsoft operating systems.
это надо добавить в loader.conf
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|1.43, Аноним (-), 22:03, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тестил на гаражном ноуте. Довольно качественно приготовленный mate и в целом на первый взгляд всё работает. Только вот чо с ним делать, если софта нет.
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|2.45, Аноним (44), 22:42, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>софта нет.
в pkg или порты заглядывали?
там навскидку от 22 тысяч до 25 тысяч шт. (примерно) разного софта доступно.
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|3.49, Минона (ok), 22:58, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если накатить в линуксулятор убунту/дебиан можно ещё много чего наставить. Но это не точно. 😏
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|4.50, Аноним (-), 23:07, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А если накатить в линуксулятор
Только тогда встаёт вопрос, нафига оно надо, если сразу можно поставить линспнус а может даже и венду?
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|3.51, Аноним (-), 23:08, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в pkg или порты заглядывали?
Заглядывал, всё тот же мусорный софт, как и для всяких этих линспнусов. Где фотошоп, где автокад, где ableton live, где fl studio. Список можно продолжать до бесконечности.
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|4.63, Аноним (63), 00:33, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заявите производителю нужного софта о готовности вас и ещё нескольких тысяч желающих оплатить лицензии на новый продукт, тогда он и появится. На BSD в основном халявщики, кто же будет разрабатывать софт для таких?
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|1.54, Ivan_83 (ok), 23:29, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен пакет utouch-kmod с драйвером для мыши
Вот только: "Note: This driver is deprecated on FreeBSD 13+. Please use hms(4) bundled with base system. It is disabled by default and can be enabled with adding of following lines to /boot/loader.conf".
Те не понятно как они там с 14 стабле синкались что понадобилось то что выкинули ещё во времена 13.
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|1.55, Ivan_83 (ok), 23:31, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такое ощущение что дистр умер и делает вид живого чисто ради донатов.
Даже у меня дома за год было примерно столько же изменений в конфигах фри и работает это судя по описанию лучше.
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