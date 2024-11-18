Выпуск GhostBSD 24.10.1

2.5 , Megacock ( ok ), 17:23, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Могу предположить что проще восстановить после внезапного выключения питания. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление когда пользовался фрей.UFS надо было проверять при загрузке. ZFS сама стартовала. С дугой стороны на одиночном диске я ее не использовал, только зеркало, зеркало у меня и в линуксе редко бьется так, чтобы проверка запускалась. Надо бы поставить посмотреть. Давно не пользовался еще с 11 фри.

3.6 , Аноним ( 6 ), 17:25, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Насколько это актуально для SSD?

4.16 , Аноним ( 16 ), 18:36, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И хдд, и ссд - одинаково подвержены.

3.13 , _ ( ?? ), 18:23, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Могу предположить что проще восстановить после внезапного выключения питания. ПЗДЦ 8-о Это очень садистское пожелание даже врагу - чтоб на твоём ящике с зЮЭфЭсОМ кончилось лектричество ...

А вот UFS из таких историй пости всегда выходил только испугавшись. Не всегда, но ...

4.15 , Аноним ( 15 ), 18:27, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Необязательно электричество, может быть просто банальное зависание из-за ошибки в софте или аппаратного сбоя. Это будет равносильно отключению компа из розетки со всеми последствиями.

5.36 , Аноним ( 36 ), 20:19, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Истории про коррапт ФС из-за питания я помню где-то года 2003. Потом все научились это учитывать и оно по вероятности примерно равно умиранию диска. Просто делайте бэкапы и все будет хорошо, зфс никакой не нужен.

6.38 , Аноним ( 38 ), 20:26, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С zfs куда удобнее бэкапы делать, вот какая штука.

7.40 , Аноним ( 40 ), 21:15, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > С zfs куда удобнее бэкапы делать, вот какая штука. Куда? Имя, сест^W^W подробности? 4.53 , Megacock ( ok ), 23:16, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я тогда хранил на ZFS бэкапы. Офис был в частном секторе и не запитан отдельно. Потому каждое лето начинались проседания электричества до 170В. Еще и волнами, так что даже APC SmartUPS не вытягивали. Приходилось днем переключаться на дизель. Иногда не успевали, часто дохли аккумуляторы, помехи заставляли бесперебойники бесконечно переключаться с сети на батарею, дохли сплиты, температура в серверной поднималась до 50 градусов. Но сервер с бэкапами ни разу за пять лет не предоставил мне битый. Помоему достаточно наглядный тест. Да серверы с аппаратным RAID и включенными батарейками/кэшем разваливались раньше. ЧЯДНТ? Кроме низкой нагрузки на этот сервер. Бэкапы нужны не так уж и часто.

2.8 , Аноним ( 6 ), 17:28, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Автор сам вряд ли понимает, просто сделал чтобы было модно молодежно, в тренде, так сказать.

2.9 , Ramiralez ( ? ), 17:55, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Недавно еще на UFS нельзя было softupdates + snapshots. В 14 ветке наконец-то пофиксили, не прошло и 20 лет) Но сейчас ufs официально легаси и рекомендуется только для слабых систем и мелких дисков. хотя, имею примеры в продакшн ufs разделов 100-200TB, полет нормальный. McKusick был удивлён когда я ему баг при проверке больших разделов зарепортил, думал что все на zfs уже)))

3.11 , Аноним ( 11 ), 18:02, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Совсем недавно. 15 лет назад.

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=24613

4.12 , Аноним ( 15 ), 18:11, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть немало вероятность , что ты тогда ещё даже не родился.

5.22 , Аноним ( 11 ), 18:45, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Есть 100% вероятность что к тебе старость пришла одна, без мудрости.

6.28 , Аноним ( 6 ), 19:16, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А причем тут его старость с мудростью, если бред вбросил ты?

5.24 , Аноним ( 11 ), 18:49, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ты 95-ю винду учился ставить с дискет, когда я фрю в продакшин внедрял.

6.27 , Аноним ( 6 ), 19:13, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это ты патчил КДЕ под фрибсд?

6.39 , dannyD ( ? ), 21:06, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Ты 95-ю винду учился ставить с дискет, когда я фрю в продакшин внедрял. в то время в продакшене у нормальных пацанов была СКО.

6.41 , Аноним ( - ), 21:35, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ты 95-ю винду учился ставить с дискет, когда я фрю в продакшин внедрял. Вот вы и спалились. Учитывая, что в те года, никакой freebsd не было в продакшн, а вот netware и windows nt -- были повсеместно.

3.17 , Аноним ( 40 ), 18:36, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Недавно еще на UFS нельзя было softupdates + snapshots. В 14 ветке

> наконец-то пофиксили, не прошло и 20 лет) Ты имел в виду _журнал_ и snapshots. Ну и пофиксили это еще в 13.

4.25 , Ramiralez ( ? ), 19:02, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, каюсь, конечно же su+j. просто оно по отдельности совсем не интересно, поэтому воспринимаестя как одно целое)

4.56 , Ivan_83 ( ok ), 23:35, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Теперь всегда отключаю журнал чтобы после сбоя был полный чек ФС, ибо были неприятные моменты когда быстрый чек по журналу не находил и не исправлял ошибки и это потом вылезало во время работы.

Для ссд так вообще не мешает, а вот для 10тб массивов проверка получается долгая.

3.30 , _ ( ?? ), 19:29, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Недавно еще на UFS нельзя было softupdates + snapshots. 15 лет уже как работает, трепло :) >Но сейчас ufs официально легаси Ссылку на бздяшную документацию ты конечно же не предоставить? трепло :)

2.14 , Аноним ( 14 ), 18:25, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому, что оно там от рождения. ЗФС развивалась на соряре и ФриБСД.

Это к линуксам ее костылями прикручивают.

3.19 , Аноним ( 16 ), 18:39, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На линуксе её как раз-то пилят. В таком, почти неизменном виде она потом идет во фрибзд.

А где сейчас соплярка, сам знаешь...

4.23 , Аноним ( 11 ), 18:47, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты лучше следи за тем, куда линукс шагает. Может составить компанию солярке.

5.32 , _ ( ?? ), 19:35, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Неее ... Солярка - померла.

Линукс - сменил пол 8-\

Раньше было WMD!(C) ... а теперь платиновый спонсор и телеметрия.

Раньше было "show your code"(C) а теперь - повесточка b С0С-и.

4.29 , Аноним ( 14 ), 19:19, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – То что пилят, это хорошо. Но на фрибсд была ЮФС которая давным давно устарела и было принято решение не пинать трупик. а полностью перейти на ЗФС.

Или вы хотите сказать что если что-то используется на линуксе, то больше нигде сипользовать нелья?

Или смутило что ни линуксах оно не нативно а в виде костылей?

5.33 , _ ( ?? ), 19:43, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Но на фрибсд была ЮФС которая давным давно устарела и было принято решение не пинать трупик. а полностью перейти на ЗФС. Линк на такое решение ты кончено же не предоставишь, трепло? :-)

6.34 , Аноним ( 14 ), 20:02, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где-то есть другая информация? Они решили продолжать развитие ЮФС?

7.57 , Ivan_83 ( ok ), 23:38, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это целиком ваша фантазия.

От UFS никто не отказывается и не собирается, у неё есть свои плюсы, и была инфа от нетфликса что они используют UFS у себя на раздающих нодах (это которые 100гигабит+ с тазика TLS льют) потому что она меньше нагружает и в целом для задачи лучше подходит.

И в самой системе даже близко нет никаких попыток потеснить UFS в сторону депрекейтед. Зачем развивать то что и так прекрасно работает и решает все задачи?

2.18 , нах. ( ? ), 18:39, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >> Файловая система UFS удалена из списка опций для установки вот поэтому

> Непонятно зачем на десктопе ZFS. других fs у меня для вас нет. (собственно, не вижу проблем - той стюардессе действительно давно уже пора отдохнуть) 2.46 , Минона ( ok ), 22:51, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там есть Boot Environments.

