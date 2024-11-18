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Выпуск GhostBSD 24.10.1

18.11.2024 17:03

Опубликован релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 24.10.1, построенного на базе FreeBSD 14-STABLE и предлагающего пользовательское окружение MATE. Отдельно сообществом формируются неофициальные сборки с Xfce. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.6 ГБ).

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с веткой FreeBSD 14-STABLE.
  • Браузер Сhromium собран с настройками, позволяющими просматривать защищённый контент через Netflix.
  • Файловая система UFS удалена из списка опций для установки (оставлена только ФС ZFS).
  • Добавлен пакет utouch-kmod с драйвером для мыши, эмулируемой в VirtualBox, BHyve и других системах виртуализации.
  • Для поддержки игровых контроллеров в список загружаемых модулей добавлен драйвер hgame.
  • Добавлена возможность пометки пакетов важными для функционирования дистрибутива. Подобная метка выставлена для системных пакетов, чтобы предотвратить их случайное удаление при попытке чистки пакетов, не связанных зависимостями с другими пакетами.
  • Добавлена поддержка GPU AMD FirePro, AMD Radeon R5 и R6.


  1. Главная ссылка к новости (https://ghostbsd.org/news/Ghos...)
  2. OpenNews: Выпуск GhostBSD 24.07.1
  3. OpenNews: Проект NixBSD развивает вариант NixOS с ядром из FreeBSD
  4. OpenNews: SmolBSD - инструментарий для создания микро-сборок NetBSD
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 141
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 3.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62245-ghostbsd
Ключевые слова: ghostbsd
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Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:13, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > релиз десктоп-ориентированного дистрибутива
    > Файловая система UFS удалена из списка опций для установки

    Непонятно зачем на десктопе ZFS.

     
     
  • 2.5, Megacock (ok), 17:23, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Могу предположить что проще восстановить после внезапного выключения питания. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление когда пользовался фрей.UFS надо было проверять при загрузке. ZFS сама стартовала. С дугой стороны на одиночном диске я ее не использовал, только зеркало, зеркало у меня и в линуксе редко бьется так, чтобы проверка запускалась. Надо бы поставить посмотреть. Давно не пользовался еще с 11 фри.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 17:25, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько это актуально для SSD?
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 18:36, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И хдд, и ссд - одинаково подвержены.
     
  • 3.13, _ (??), 18:23, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Могу предположить что проще восстановить после внезапного выключения питания.

    ПЗДЦ 8-о

    Это очень садистское пожелание даже врагу - чтоб на твоём ящике с зЮЭфЭсОМ кончилось лектричество ...
    А вот UFS из таких историй пости всегда выходил только испугавшись. Не всегда, но ...

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 18:27, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Необязательно электричество, может быть просто банальное зависание из-за ошибки в софте или аппаратного сбоя. Это будет равносильно отключению компа из розетки со всеми последствиями.
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 20:19, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Истории про коррапт ФС из-за питания я помню где-то года 2003. Потом все научились это учитывать и оно по вероятности примерно равно умиранию диска. Просто делайте бэкапы и все будет хорошо, зфс никакой не нужен.
     
     
  • 6.38, Аноним (38), 20:26, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С zfs куда удобнее бэкапы делать, вот какая штука.
     
     
  • 7.40, Аноним (40), 21:15, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > С zfs куда удобнее бэкапы делать, вот какая штука.

    Куда? Имя, сест^W^W подробности?

     
  • 4.53, Megacock (ok), 23:16, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тогда хранил на ZFS бэкапы. Офис был в частном секторе и не запитан отдельно. Потому каждое лето начинались проседания электричества до 170В. Еще и волнами, так что даже APC SmartUPS не вытягивали. Приходилось днем переключаться на дизель. Иногда не успевали, часто дохли аккумуляторы, помехи заставляли бесперебойники бесконечно переключаться с сети на батарею, дохли сплиты, температура в серверной поднималась до 50 градусов. Но сервер с бэкапами ни разу за пять лет не предоставил мне битый. Помоему достаточно наглядный тест. Да серверы с аппаратным RAID и включенными батарейками/кэшем разваливались раньше. ЧЯДНТ? Кроме низкой нагрузки на этот сервер. Бэкапы нужны не так уж и часто.
     
  • 2.8, Аноним (6), 17:28, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор сам вряд ли понимает, просто сделал чтобы было модно молодежно, в тренде, так сказать.
     
  • 2.9, Ramiralez (?), 17:55, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно еще на UFS нельзя было softupdates + snapshots. В 14 ветке наконец-то пофиксили, не прошло и 20 лет)

    Но сейчас ufs официально легаси и рекомендуется только для слабых систем и мелких дисков.

    хотя, имею примеры в продакшн ufs разделов 100-200TB, полет нормальный. McKusick был удивлён когда я ему баг при проверке больших разделов зарепортил, думал что все на zfs уже)))

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 18:02, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Совсем недавно. 15 лет назад.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=24613
     
     
  • 4.12, Аноним (15), 18:11, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть немало вероятность , что ты тогда ещё даже не родился.
     
     
  • 5.22, Аноним (11), 18:45, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Есть 100% вероятность что к тебе старость пришла одна, без мудрости.
     
     
  • 6.28, Аноним (6), 19:16, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причем тут его старость с мудростью, если бред вбросил ты?
     
  • 5.24, Аноним (11), 18:49, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты 95-ю винду учился ставить с дискет, когда я фрю в продакшин внедрял.
     
     
  • 6.27, Аноним (6), 19:13, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это ты патчил КДЕ под фрибсд?
     
  • 6.39, dannyD (?), 21:06, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Ты 95-ю винду учился ставить с дискет, когда я фрю в продакшин внедрял.

    в то время в продакшене у нормальных пацанов была СКО.

     
  • 6.41, Аноним (-), 21:35, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ты 95-ю винду учился ставить с дискет, когда я фрю в продакшин внедрял.

    Вот вы и спалились. Учитывая, что в те года, никакой freebsd не было в продакшн, а вот netware и windows nt -- были повсеместно.

     
  • 3.17, Аноним (40), 18:36, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Недавно еще на UFS нельзя было softupdates + snapshots. В 14 ветке
    > наконец-то пофиксили, не прошло и 20 лет)

    Ты имел в виду _журнал_ и snapshots. Ну и пофиксили это еще в 13.

     
     
  • 4.25, Ramiralez (?), 19:02, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, каюсь, конечно же su+j. просто оно по отдельности совсем не интересно, поэтому воспринимаестя как одно целое)
     
  • 4.56, Ivan_83 (ok), 23:35, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь всегда отключаю журнал чтобы после сбоя был полный чек ФС, ибо были неприятные моменты когда быстрый чек по журналу не находил и не исправлял ошибки и это потом вылезало во время работы.
    Для ссд так вообще не мешает, а вот для 10тб массивов проверка получается долгая.
     
  • 3.30, _ (??), 19:29, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Недавно еще на UFS нельзя было softupdates + snapshots.

    15 лет уже как работает, трепло :)

    >Но сейчас ufs официально легаси

    Ссылку на бздяшную документацию ты конечно же не предоставить? трепло :)

     
  • 2.14, Аноним (14), 18:25, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что оно там от рождения. ЗФС развивалась на соряре и ФриБСД.
    Это к линуксам ее костылями прикручивают.
     
     
  • 3.19, Аноним (16), 18:39, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На линуксе её как раз-то пилят. В таком, почти неизменном виде она потом идет во фрибзд.
    А где сейчас соплярка, сам знаешь...
     
     
  • 4.23, Аноним (11), 18:47, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты лучше следи за тем, куда линукс шагает. Может составить компанию солярке.
     
     
  • 5.32, _ (??), 19:35, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неее ...

    Солярка - померла.
    Линукс - сменил пол 8-\
    Раньше было WMD!(C) ... а теперь платиновый спонсор и телеметрия.
    Раньше было "show your code"(C)  а теперь - повесточка b С0С-и.

     
  • 4.29, Аноним (14), 19:19, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То что пилят, это хорошо. Но на фрибсд была ЮФС которая давным давно устарела и было принято решение не пинать трупик. а полностью перейти на ЗФС.
    Или вы хотите сказать что если что-то используется на линуксе, то больше нигде сипользовать нелья?
    Или смутило что ни линуксах оно не нативно а в виде костылей?
     
     
  • 5.33, _ (??), 19:43, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но на фрибсд была ЮФС которая давным давно устарела и было принято решение не пинать трупик. а полностью перейти на ЗФС.

    Линк на такое решение ты кончено же не предоставишь, трепло?  :-)

     
     
  • 6.34, Аноним (14), 20:02, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где-то есть другая информация? Они решили продолжать развитие ЮФС?
     
     
  • 7.57, Ivan_83 (ok), 23:38, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это целиком ваша фантазия.
    От UFS никто не отказывается и не собирается, у неё есть свои плюсы, и была инфа от нетфликса что они используют UFS у себя на раздающих нодах (это которые 100гигабит+ с тазика TLS льют) потому что она меньше нагружает и в целом для задачи лучше подходит.
    И в самой системе даже близко нет никаких попыток потеснить UFS в сторону депрекейтед.

    Зачем развивать то что и так прекрасно работает и решает все задачи?

     
  • 2.18, нах. (?), 18:39, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >> Файловая система UFS удалена из списка опций для установки

    вот поэтому
    > Непонятно зачем на десктопе ZFS.

    других fs у меня для вас нет.

    (собственно, не вижу проблем - той стюардессе действительно давно уже пора отдохнуть)

     
  • 2.46, Минона (ok), 22:51, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть Boot Environments.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:16, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая игрушка, но оказалось, что звук работает только если сначала загрузить венду или линукс и потом без выключения перезагрузиться в сабж. Впрочем, у фряхи так же. Ну и DE сегфолтилась частовато, но это мелочи.
     
     
  • 2.4, Аноним (6), 17:23, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у меня со звуком все ок, но вот вафля не коннектится к сетям, хотя видит их. А после перезагрузки обратно в Винду, вафля вообще отваливается и требуется дёрнуть режим в самолёте туда и обратно.
     
     
  • 3.20, Аноним (16), 18:42, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня дуалбут линукс/фрибзд. Для фрибзди я напрочь отучился делать ребут. Только выкл, а потом вкл через несколько сек. Только тогда фрибзд может нормально инициализировать вафлю. С линуксом же всё норм.
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 22:41, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ноутбучные проблемы у вас вижу я.
    на нормальные сервера не пробовали ставить?
     
     
  • 5.52, Аноним (-), 23:13, 18/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.59, Ivan_83 (ok), 23:46, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    #devctl detach pci7:0:0
    #devctl clear driver -f pci7
    #devctl set driver pci7:00:0 ppt
    #devctl reset pci7:00:0

    это мои заметки чтобы драйвер на лету поменять, полагаю так же можно сбрасывать состояние устройства, покопайте в этом направлении и скорее всего получится сделать то что вам надо без ребута.

     
  • 2.58, Ivan_83 (ok), 23:43, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фря не должна сбрасывать конфиг звукового чипа после биоса, возможно у вас какой то особый конфиг для него который вливает драйвер установленный в венде.
    Если интересно - копайте, я видел отписания на багтрекере или форуме как настраивать звуковой чип и конфиг вероятно можно будет тоже подсмотреть одни раз перезагрузившись из венды.
     
     
  • 3.61, Аноним (-), 23:49, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там почти 100 % дело в таблицах ACPI связанных с питанием устройств. Как вариант сдампить и декомпилировать их (благо это возможно), покопаться в коде (там просто всё). Хакинтошники хорошо знают этот путь.
     
     
  • 4.62, Ivan_83 (ok), 23:54, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем такие сложности?)

    Просто прикиньтесь вендой:
    hw.acpi.osname="Windows 2015" # Some systems' ASL may have problems because they look for names of Microsoft operating systems.

    это надо добавить в loader.conf

     

  • 1.3, Герострат (?), 17:19, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Добавлена поддержка GPU AMD FirePro, AMD Radeon R5 и R6.

    Актуалочка

     
  • 1.21, Аноним (16), 18:44, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    iwlwifi кстати всё ещё не переносит спячку.
     
     
  • 2.60, Ivan_83 (ok), 23:47, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём проблема его выгрузить перед сном а потом снова загрузить?
     

  • 1.43, Аноним (-), 22:03, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тестил на гаражном ноуте. Довольно качественно приготовленный mate и в целом на первый взгляд всё работает. Только вот чо с ним делать, если софта нет.
     
     
  • 2.45, Аноним (44), 22:42, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >софта нет.

    в pkg или порты заглядывали?
    там навскидку от 22 тысяч до 25 тысяч шт. (примерно) разного софта доступно.

     
     
  • 3.49, Минона (ok), 22:58, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если накатить в линуксулятор убунту/дебиан можно ещё много чего наставить. Но это не точно. 😏
     
     
  • 4.50, Аноним (-), 23:07, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если накатить в линуксулятор

    Только тогда встаёт вопрос, нафига оно надо, если сразу можно поставить линспнус а может даже и венду?

     
  • 3.51, Аноним (-), 23:08, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в pkg или порты заглядывали?

    Заглядывал, всё тот же мусорный софт, как и для всяких этих линспнусов. Где фотошоп, где автокад, где ableton live, где fl studio. Список можно продолжать до бесконечности.

     
     
  • 4.63, Аноним (63), 00:33, 19/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заявите производителю нужного софта о готовности вас и ещё нескольких тысяч желающих оплатить лицензии на новый продукт, тогда он и появится. На BSD в основном халявщики, кто же будет разрабатывать софт для таких?
     

  • 1.47, Минона (ok), 22:55, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему-то эта фигня у меня не работает в варе.
     
  • 1.54, Ivan_83 (ok), 23:29, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен пакет utouch-kmod с драйвером для мыши

    Вот только: "Note: This driver is deprecated on FreeBSD 13+. Please use hms(4) bundled with base system. It is disabled by default and can be enabled with adding of following lines to /boot/loader.conf".

    Те не понятно как они там с 14 стабле синкались что понадобилось то что выкинули ещё во времена 13.

     
  • 1.55, Ivan_83 (ok), 23:31, 18/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое ощущение что дистр умер и делает вид живого чисто ради донатов.
    Даже у меня дома за год было примерно столько же изменений в конфигах фри и работает это судя по описанию лучше.
     

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