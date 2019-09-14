Создан дистрибутив Ageless Linux для противодействия законам о проверке возраста

15.03.2026 11:27 (MSK)

Опубликован дистрибутив Ageless Linux, созданный для противостояния законам, предписывающим добавление в операционные системы API для проверки возраста пользователей. Ageless Linux отмечен как дистрибутив для людей неопределённого возраста, принципиально не соответствующий законам о проверке возраста. Среди прочего, дистрибутив реализует заглушку с API для верификации возраста пользователей, всегда возвращающую неопределённый возраст.

Для установки предлагается скрипт become-ageless.sh, позволяющий сконвертировать любой уже установленный Debian GNU/Linux в Ageless Linux. Скрипт заменяет файл /etc/os-release и включает в него информацию о несоблюдении законов о проверке возраста (COMPLIANCE_STATUS="refused", API_STATUS="refused", VERIFICATION_STATUS="flagrantly noncompliant"), добавляет каталог /etc/ageless/ с отчётами о нарушаемых законах и реализует прототип фиктивного API для выдачи приложениям информации о возрасте пользователей. Реализация API сводится к скрипту /etc/ageless/age-verification-api.sh, который на все запросы выдаёт ошибку "ERROR: Age data not available" с примечанием, что все пользователи в системе имеют неопределённый возраст.

По мере реализации механизмов проверки возраста в дистрибутивах, скрипт намерены расширять средствами для удаления или блокирования подобных механизмов в различных дистрибутивах. Например, в случае реализации D-Bus интерфейса "org.freedesktop.AgeVerification1" в Fedora Linux, скрипт будет адаптирован для применения в Fedora для удаления обработчика, реализующего данный интерфейс, или предоставления пакетов в альтернативным обработчиком, возвращающим неопределённый возраст. Аналогично, в случае появления запроса возраста в инсталляторе Ubuntu, скрипт будет расширен для удаления данного запроса, а если Debian интегрирует в сервис AccountsService передачу информации о возрасте, проект Ageless Linux возьмёт на себя поддержание изменённого форка AccountsService.

Принятые или находящиеся на стадии утверждения законы, предписывающие реализацию проверки возраста, не запрещают распространение операционных систем без подтверждения возраста, но предусматривают штрафы к поставщикам, ответственным за разработку, лицензирование или установку подобных операционной системы. После запуска скрипта от проекта Ageless Linux пользователь принимает на себя роль "поставщика операционной системы". Предполагается, что если ребёнок воспользуется компьютером с Ageless Linux, установивший данный дистрибутив пользователь может рассматриваться как поставщик, предоставивший операционную систему ребёнку без указания его возраста во время создания учётной записи. При этом предполагается, что в подобной ситуации нет пострадавших детей, а есть лишь лица, чей возраст неизвестен.

Проект также намерен распространять устройства на базе платформы Milk-V Duo S, удовлетворяющие предписаниям Закона Калифорнии AB1043, но намеренно не выполняющие его требования. Также планируется запустить каталог приложений store.agelesslinux.org, через который предоставить возможность установки на распространяемых устройствах среды обучения языку Python, текстового редактора, игры "Змейка", IRC-клиента с предупреждением об опасности общения с незнакомыми людьми и 8-строчный скрипт "peepee", выводящий на экран слово "peepee" (предполагается, что за установку подобного скрипта без верификации возраста можно получить штраф).

Создатели Ageless Linux пытаются продемонстрировать абсурдность вводимых законов проверки возраста, распространяя устройства с явным, документированным и преднамеренным нарушением закона AB1043, сулящего получение штрафа. В январе 2027 года подобные устройства планируют раздавать детям на школьных ярмарках и библиотечных мероприятиях. Отмечается, что получение штрафа лучше всяких обсуждений раскроет суть витиеватых формулировок в законе и позволит понять, подпадает ли изменяющий систему bash-скрипт под определение "поставщик операционной системы", считается ли специализированная плата "устройством общего назначения" и можно ли наложить штрафы за "каждого пострадавшего ребёнка" в случае отсутствия возможности посчитать пострадавших детей.

По мнению автора проекта, принимаемые законы о проверке возраста являются скорее защитным барьером и созданием инфраструктуры слежки, чем заботой о безопасности детей. Предъявляемым законом требованиям уже соответствуют крупнейшие производители, такие как Apple, Google и Microsoft, но при этом законы могут привести к неподъёмным издержкам у небольших производителей ОС и проектов, развиваемых энтузиастами. Во многих случаях не реализовавшим требования проверки возраста проектам проще отказаться от распространения в юрисдикциях с подобными законами, так как затраты на юридическую защиту превысят годовой бюджет большинства открытых проектов.

Напомним, что в ряде штатов США продвигаются законопроекты, предписывающие добавление в операционные системы возможности для указания возраста пользователя на этапе регистрации учётной записи и предоставления приложениям программного интерфейса для определения возрастной группы текущего пользователя (младше 13 лет, от 13 до 16 лет, от 16 до 18 лет, 18 лет и старше) для соблюдения законодательства о защите детей в интернете. За невыполнение требований предусмотрены штрафы до $2500 за неумышленное и до $7500 за умышленное нарушение в отношении каждого пострадавшего ребёнка.

Добавление API для запроса приложениями информации о возрасте пользователя уже обсуждается разработчиками дистрибутивов Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint и NixOS. Конкретные решения ещё не приняты, но рассматривается возможность реализации необходимого API через xdg-desktop-portal или сервис AccountsService с отправкой запросов через новый D-Bus интерфейс "org.freedesktop.AgeVerification1". Руководитель компании System76, разрабатывающей дистрибутив Pop!_OS, пообщался с сенатором штата Колорадо, являющимся соавтором законопроекта о проверке возраста, который предложил подготовить поправки к законопроекту для исключения открытого ПО из области его действия.

Проект MidnightBSD добавил на страницу загрузки предупреждение о запрете использования MidnightBSD жителям штата Калифорния с 1 января 2027 года и Бразилии с 17 марта 2026 года из-за вступления в силу законов о верификации возраста. В случае утверждения законопроектов запрет также распространится на штаты Колорадо, Иллинойс и Нью-Йорк. Утверждается, что разработчики MidnightBSD планируют выполнить требования законов Калифорнии, Колорадо и Иллинойса, но не станут пытаться соответствовать требованиям законов Бразилии и Нью-Йорка, так как MidnightBSD не является коммерческой компанией и не имеет средств для оплаты сервисов верификации.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В Калифорнии утверждён законопроект об интеграции в ОС API для проверки возраста
Обсуждение (75) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:14, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > для противодействия законам

    А это там законно?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:36, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А противодействие противодействию законно? (Например, противодействие обходу блокировок)
     
  • 2.12, Bob (??), 12:35, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    они их снимают - срочно всем анализатор медиа как у apple,с репортом куда надо)
     
  • 2.40, Виталий (??), 13:30, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В любой стране каждый человек имеет право противодействовать любым незаконным "законам". Иными словами, любым "законам", которые вступают в противоречие с верой человека в светлое будущее, логикой и здравым смыслом. Сейчас полно вредоносных законов и структур, которые действуют вопреки интересам большинства. Например, в России это все что связано с цензурой и массовыми блокировками интернета. Сначала интернета не было месяцами в регионах, теперь уже в Москве и Питере неделю без интернета сидим. У меня небольшой бизнес - потерял больше 2х лямов из-за блокировок интернета. Никто мне их не вернет, и к ответу призвать никого не получится, когда суды обслуживают интересы небольшой группы лиц. Буду противодействовать, пока есть чем.
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 14:26, 15/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.75, Karl Richter (ok), 15:06, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет такого права. Да и Вас не красит, будучи личностью, у которого есть коммерческий интерес.
     
     
  • 4.84, Аноним (84), 15:22, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Нет такого права

    Прочитайте полностью:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Право_на_восстание

    Тут подробнее:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Right_of_revolution

     
     
  • 5.88, Аноним (54), 15:37, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А права на мятеж нет.
    "Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе."
     
     
  • 6.89, Аноним (84), 15:39, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У вас уже стокгольмский синдром.
     
     
  • 7.91, Аноним (54), 15:45, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ерунда. Когда вы начинаете какие-то действия - готовьтесь к противодействию.
    И не забывайте про ураину - это ведь ведь из-за нее блокировки. Так что двадцаточку за измену и содействие терроризму можете заработать.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:31, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    да вашу ж мать: за детей несут ответственность - родители, всё! Девайс купили, акк настроили, в инет пустили - они. Не хотят сами воспитивать, так ничего не поможет)

    Любые другие поползновения - напоминают контроль над скотиной.

    И если мы уже опустились до этого - почему для управления авто нужно водительское (все после школы должны иметь - участники же дорожного движения) и даже завод питомца в норм странах это гемор, зато "отложить личинку" может вообще любой на изи, как в туалет сходить? Это норм?

    5 дармоедов (на социальном дне) или один нормальный человек? - вроде выбор очевиден)

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 12:35, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А причем здесь дети?
     
  • 2.13, Карлос Сношайтилис (ok), 12:36, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Родители — взрослые люди. А взрослым людям много чего делать лень. И они радостно подхватывают любые начинания в части "защиты детей", лишь бы самим этим не заниматься.
     
     
  • 3.20, Bob (??), 12:45, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хим кастрация. Пусть останутся только те, кому не пофиг на своих детей и "не лень".

    В современном мире не нужно столько населения. В прошлом веке США имело определённые успехи в евгенике. Они этот вопрос решали принудительно и на корню.

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 13:03, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Хим кастрация.

    Ппц... даже страшно думать что творится в твоей голове.

    > Пусть останутся только те, кому не пофиг на своих детей и "не лень".

    Ну на момент рождения было не пофиг, потом стало пофиг. Что дальше?

     
  • 4.39, Аноним (39), 13:28, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    современное человечество - скот, их разводят!!!
     
  • 4.53, atmoversch (?), 14:16, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Еще надо про жизненное пространство и чистоту нации упомянуть. Где-то мы это уже слышал, не так ли? Идиотов с подобной риторикой разве что на принудительное лечение☝🏻
     
     
  • 5.61, Аноним (39), 14:31, 15/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.37, Аноним (39), 13:27, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > И они радостно подхватывают любые начинания в части "защиты детей", лишь бы самим этим не заниматься.

    Это не родители, это скот!!!

     
  • 2.19, Аноним (19), 12:44, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы это так расписали, будто они реально пытаются защитить детей, а не вендорлокнуть всю технику/интернет под удобным и понятным прелогом. Знаем, сами проходили.
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:45, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Девайс купили, акк настроили, в инет пустили - они.

    Ну так не все прдли, которые могут нормально настроить ось. Это не их задача, есть куча людей которые с компами на вы.
    Поэтому нужно обязать поставщиков предоставлять удобный интерфейс для таких настроек.

    > зато "отложить личинку" может вообще любой на изи

    Ты прикинь какой вой подымется, если государство еще начнет выдавать разрешения на "детей".
    И большинство пингвинойдов как раз экзамены завалят, потому что в 99% - это асоциальные аутисты которые вообще не могут нормально жить.

     
     
  • 3.47, Кент (?), 13:51, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > И большинство пингвинойдов как раз экзамены завалят, потому что в 99% - это асоциальные аутисты которые вообще не могут нормально жить.

    Ничо, сейчас гиноидов с искусственными матками подвезут, настроил программку, и пусть оно там само выращивается, пока я с чатботом беседую

     
     
  • 4.73, Аноним (-), 14:56, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ничо, сейчас гиноидов с искусственными матками подвезут, настроил программку, и пусть оно
    > там само выращивается, пока я с чатботом беседую

    Которые будут под контролем государства на 146%.
    А твои гены они использовать не будут, наx ты им такой сдался?

     
  • 2.22, Аноним (22), 12:47, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > да вашу ж мать: за детей несут ответственность - родители, всё!

    Нет не всё.
    Если тебя воспитывали в каком-то хлеву где с под полы наливают крепленого всем подряд, не значит что другие хотят такого же вокруг.

    Есть запреты на вождение автотранспорта и алкоголь.
    Прон в магазе школьник просто так не купит. Почему в интернете должно быть по другому?

    >  зато "отложить личинку" может вообще любой на изи, как в туалет сходить? Это норм?

    Не норм.
    Предложи закон который это регулирует.

    > 5 дармоедов (на социальном дне) или один нормальный человек? - вроде выбор очевиден)

    Вот чтобы он был нормальный, такой закон и нужен.
    Чтобы не было как лет дцать назад - школота бухая или угашенная.

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:12, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На данный момент у нас есть ювенальная юстиция, которая толком не работает Нужн... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.63, Бес (??), 14:34, 15/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:19, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Или еще вот например, родители денюжку дали да на улицу пустили. А чадо возьми да сигаретку там или винца купи. Родитель виноват, не углядел, не воспитал. А если продавец при покупке начнет вдруг возраст чада спрашивать - под суд собаку, ишь чего вздумал, права свободных граждан ограничивать. Пусть своего рожает и ходит с ним круглый день, пока 16/18 не стукнет.
     
     
  • 3.42, Аноним (36), 13:35, 15/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.43, Аноним (43), 13:38, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А чадо возьми да сигаретку там или винца купи.

    Наличие желания купить сигаретку или винца уже говорит о провале родительского воспитания. Почему продавцы должны смотреть за чужими пофейленными отпрысками?

     
     
  • 4.52, Аноним (52), 14:06, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы можете предоставить пруфы на свое утверждение)?
    Ну там статьи по педагогике?

    Наличие желания проехать на красный свет или сделать обгон через двойную сплошную уже  говорит о провале родительского воспитания.
    Ну или просто о том что за рулем удак)
    Почему гаишники устраивают рейды и лишают за такое прав, иногда даже с конфискацией авто?

    Если вернуться к деткам и бухлу с сигами, но я (как часть общества) не хочу чтобы с моих налогов лечили школоту перебравшую с водкой.
    Или решившую совершить "подвиг" под мухой.

    Значит это им будет сделать сложнее в не зависимости от того, как их воспитывали предки.

     
     
  • 5.68, Аноним (84), 14:44, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Родители должны давать пример, и разговаривать о последствиях и ответственности!
     
  • 4.60, Аноним (36), 14:31, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чтобы воспитать одного ребенка нужна целая деревня. Чтобы понять суть этой поговорки нужно самому быть родителем, а не великовозврастным дитё. Потому что человек существо социальное и воспитывается в общении/взаимодействии с другими членами общества. И чем взрослее тем меньше роль родителей и больше общества. Максимум до возраста грудничка можно переложить всю ответственность на родителей. Дальше ребенка невозможно (да и нежелательно) держать в полной изоляции.
     
     
  • 5.71, Аноним (71), 14:51, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    По законам  России права воспитывать чужих детей у каких-то там граждан с улицы и не только, нет. Даже у учителей такое право отжали по большому счету. При этом быть молчаливым примером не самый верный подход. Вся ответственность за воспитание лежит на семье.
     
  • 2.41, Шершавый Кабан (?), 13:35, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > зато "отложить личинку" может вообще любой на изи, как в туалет сходить? Это норм?

    Предлагаешь государству рубить сук, котором оно сидит?

     
  • 2.79, Karl Richter (ok), 15:13, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Поэтому государство и перетягивает одеяло на себя, потому что родители неспособны нести все обязанности, т.к. большинство родителей сами недавно были детьми и не имеют никакого образования по воспитанию детей. Чисто опыт своих родителей и импровизация.
     

  • 1.8, Аноним (71), 12:33, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Хм,новый способ обратной монетизации через не отправление телеметрии.
     
  • 1.9, Карлос Сношайтилис (ok), 12:33, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Классический пример американских "противовесов": на одно радикальное решение придумать другое.

    Может стрельнуть, но под флагом "защиты детей", обычно, затаскивают любую дичь.

     
     
  • 2.24, Bob (??), 12:50, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Или это просто изначальная повесточная дичь)

    18 летние оболтусы по жизни шарят меньше, чем 6 летний шкет в 90е на просторах СНГ )

    Это имеет определённые сиеминутные плюсы, но в более долгосрочной перспективе это как будто человеческий пролукт делают как ширпотрёб в Китае времён 1990х и 2000х. За три копейки попользовать на износ и в !тиль, "одноразка".

     
     
    		• +3 +/
    > 18 летние оболтусы по жизни шарят меньше, чем 6 летний шкет в 90е на просторах СНГ )

    "Шарить в жизни" это что-то из AYE ?

    Сколько тех 6 летних шкетов дожило до сегодня?
    Сколько курили сиги за гаражами, в 14 уже бросали бухать, так здоровье.
    Сколько выжгли себе мозг пакетиками и клеем (до того как из него убрали толуол, кстати именно по причине ʼзащиты детейʼ)?

    А сколько наследия 90х сейчас просто пошли убивать и дохнуть ни-за-что?

    Ну вот и думай кто сейчас люди, а кто "продукт человекосодержащий, одноразовый"))

     
     
    		• +/
    Нормальный человек ориентируемся на успешных культурных людей.
    А боб ориентируется на быдл0 из подворотни!
     
    		• +1 +/
    Воспитанием должны заниматься родители, а не государство.

    Лучше перечитайте «Маленький принц» 1943г. Антуана Экзюпери.
    И посмотрите «Невидимые дети» 2005г.

     
     
    		• +/
    Так пусть родители и занимаются.
    А государство (как объединение людей) должно им помогать!

    Например внести в дошкольную программу "как правильно переходить дорогу".
    Или обязать продавцов проверять паспорт.
    Государство именно это и делает.

     
     
    		• +/
    >Или обязать продавцов проверять паспорт

    Запрет на продажу алкашки или сигарет до 18 лет был всегда, и как сильно помогает ?
    Вы причинно-следственную связь должны понимать, откуда ребёнок будет брать пример!

     
     
    		• +/
    Сильно Раньше купить те же сиги можно было у любой бабки с семками А сейчас ну... большой текст свёрнут, показать
     
    		• +/
    Семья - неэффективный институт, архаизм в современном мире. Создание детских учереждений будет гораздо лучше справляться с работой, чем родители. Как по воспитанию, так и по защите прав.
     
     
  • 6.85, Аноним (84), 15:27, 15/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
    		• +1 +/
    Очередная чушь от любителей совкового сапога.
     
  • 2.25, Аноним (22), 12:50, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну они могли бы просто тр--ть детей со словами "это не приносит им вреда", вот это было бы ради-кальненько))

    А так.. Ну получат они штраф.
    Ну максимум посадят их в федералку по совокупности.
    Может даже дойдут до саботажа и прочего терроризма.
    Обычно такие идеологические дол--бы не знаю где нужно остановиться).

    Мир от этого хуже не станет.

     
  • 2.50, Аноним (50), 13:57, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Классический пример американских "противовесов": на одно радикальное решение придумать другое.

    Ну дети, это же рекламный бизнец.
    Если люди не покупают, вставтье рекламу с детьми.
    Ну и там, еще счастливая собака, домик с зеленой полянкой.

     

  • 1.23, Аноним (30), 12:49, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > предложил подготовить поправки к законопроекту
    > для исключения открытого ПО из области его действия.

    Какого лешего, интересно?
    Т.е. нормальные компании, которые платят налоги и несут ответственность, должны следовать закону.
    А какие-то 06pыганы из подвала - нет?

    Это прямое нарушение принципа "единства перед законом".
    Надеюсь сенатору хватит мозгов не подставляться настолько явно.

     
  • 1.28, Аноним (30), 12:58, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    На стараничке Ageleless Linux есть контакты, из которых видно что аффтар - некий John McCardle. Он достаточно подробно расписал где работал, свой линкедын, гитхаб. Найти этого персонажа и впаять ему пару штрафон по 7.5к будет совсем не сложно.

    Это будет прекрасный прецедент для "хитрых гаек"-копротивленцев.
    Особенно если учесть, что все это он сделал исключительно для противодействия закону. Запасаюсь попкорном.

     
     
  • 2.31, Аноним (84), 13:06, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    копротивленцы это такие как вы комментаторы, а он может обжаловать.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 13:41, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Удачки ему Учитывая что он прям на главной пишет We are b legally required ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.87, Аноним (87), 15:30, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    С законом бороться невозможно, так как закон - это воля Короля, а абсолютной свободы воли, в том числе Короля, не существует, воля Короля весьма тесно стиснута платёжной матрицей игры и равновесием Неша, причём воля абсолютно любого Короля будет стиснута абсолютно теми же факторами. В результате какие надо законы неизбежно введут. Вопрос в том, какой ценой смогут они их заэнфорсить, и готовы ли они платить эту цену за этот энфорсинг.
     
     
  • 5.92, Аноним (92), 15:46, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чувак иди проспись, опохмелитсь и больше так жестко не бухай Какого нафиг корол... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:06, 15/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.38, Аноним (38), 13:28, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А помните, когда в линуксе можно было просто взять и поставить libdvdcss?
     
  • 1.45, Аноним (45), 13:48, 15/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.51, Аноним (51), 13:58, 15/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.56, Аноним (56), 14:28, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ищу дистрибутив для противодействия голоданию китов.
     
     
  • 2.57, Аноним (56), 14:29, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И таянию снегов.
    Понимаю что сразу и то и другое не выйдет, хочу две ОС поставить, буду перезагружаться. Но что поделать.
     

  • 1.58, zeecape (ok), 14:29, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Всего за 2025 год интернет превратился из относительно свободного места в подобие антиутопии и всё это "ради защиты детей" ("защиты" придуманой теми, от кого как раз таки нужно защищать детей)
     
  • 1.64, Аноним (64), 14:36, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
  • 2.66, Аноним (64), 14:39, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И https://www.gnu.org/philosophy/censoring-emacs.html
     
  • 2.67, Аноним (67), 14:42, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это какое-то старье...
    "статья появилась в февральском (1997 года) выпуске Communications of the ACM"

    Давайте почитаем более современное творчество Ричарда Столмена.

    Напр. за 14 September 2019:

    Seх between an adult and a child is wrong
    Many years ago I posted that I could not see anything wrong about seх between an adult and a child, if the child accepted it.
    Through personal conversations in recent years, I've learned to understand how seх with a child can harm per psychologically. This changed my mind about the matter: I think adults should not do that. I am grateful for the conversations that enabled me to understand why.

     
     
  • 3.78, Аноним (77), 15:09, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как говорится "Every, single, time."
     
  • 2.69, Аноним (64), 14:45, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём libageverification по аналогии с libwidevine и Encrypted Media Extensions, которая будет проверять паспорт (government ID) (см. пример с Discord).
     

  • 1.74, Karl Richter (ok), 15:05, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    В верификации пользователя нет ничего абсурдного. Абсурдна борьба с этим.
     
     
  • 2.93, Аноним (93), 15:49, 15/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как пользователь без верификации прошу лично тебя Karl Richter сделать мне приличный римминг.
     

  • 1.76, Аноним (76), 15:07, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > дистрибутив реализует заглушку с API для верификации возраста пользователей, всегда возвращающую неопределённый возраст

    до первого судебного иска. потом сами завизжат «мы не это имели в виду!»

     
  • 1.82, Гнутый (?), 15:19, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    После отказа от определённого пола и вообще после отказа от двух биологических полов, загнивающий запад на пути к отказу от определённого возраста. Ещё немного и бородатые лысые имбецилы будут требовать зачисление в начальную школу или допуск в детские бассейны. И это не кажется смешным после всего что там уже стало реальным.
     
  • 1.90, Аноним (90), 15:40, 15/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Создан дистрибутив Ageless Linux
    >Для установки предлагается скрипт become-ageless.sh
    >сконвертировать любой уже установленный Debian

    Мвахахаха!

     

