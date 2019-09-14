Создан дистрибутив Ageless Linux для противодействия законам о проверке возраста

Опубликован дистрибутив Ageless Linux, созданный для противостояния законам, предписывающим добавление в операционные системы API для проверки возраста пользователей. Ageless Linux отмечен как дистрибутив для людей неопределённого возраста, принципиально не соответствующий законам о проверке возраста. Среди прочего, дистрибутив реализует заглушку с API для верификации возраста пользователей, всегда возвращающую неопределённый возраст. Для установки предлагается скрипт become-ageless.sh, позволяющий сконвертировать любой уже установленный Debian GNU/Linux в Ageless Linux. Скрипт заменяет файл /etc/os-release и включает в него информацию о несоблюдении законов о проверке возраста (COMPLIANCE_STATUS="refused", API_STATUS="refused", VERIFICATION_STATUS="flagrantly noncompliant"), добавляет каталог /etc/ageless/ с отчётами о нарушаемых законах и реализует прототип фиктивного API для выдачи приложениям информации о возрасте пользователей. Реализация API сводится к скрипту /etc/ageless/age-verification-api.sh, который на все запросы выдаёт ошибку "ERROR: Age data not available" с примечанием, что все пользователи в системе имеют неопределённый возраст. По мере реализации механизмов проверки возраста в дистрибутивах, скрипт намерены расширять средствами для удаления или блокирования подобных механизмов в различных дистрибутивах. Например, в случае реализации D-Bus интерфейса "org.freedesktop.AgeVerification1" в Fedora Linux, скрипт будет адаптирован для применения в Fedora для удаления обработчика, реализующего данный интерфейс, или предоставления пакетов в альтернативным обработчиком, возвращающим неопределённый возраст. Аналогично, в случае появления запроса возраста в инсталляторе Ubuntu, скрипт будет расширен для удаления данного запроса, а если Debian интегрирует в сервис AccountsService передачу информации о возрасте, проект Ageless Linux возьмёт на себя поддержание изменённого форка AccountsService. Принятые или находящиеся на стадии утверждения законы, предписывающие реализацию проверки возраста, не запрещают распространение операционных систем без подтверждения возраста, но предусматривают штрафы к поставщикам, ответственным за разработку, лицензирование или установку подобных операционной системы. После запуска скрипта от проекта Ageless Linux пользователь принимает на себя роль "поставщика операционной системы". Предполагается, что если ребёнок воспользуется компьютером с Ageless Linux, установивший данный дистрибутив пользователь может рассматриваться как поставщик, предоставивший операционную систему ребёнку без указания его возраста во время создания учётной записи. При этом предполагается, что в подобной ситуации нет пострадавших детей, а есть лишь лица, чей возраст неизвестен. Проект также намерен распространять устройства на базе платформы Milk-V Duo S, удовлетворяющие предписаниям Закона Калифорнии AB1043, но намеренно не выполняющие его требования. Также планируется запустить каталог приложений store.agelesslinux.org, через который предоставить возможность установки на распространяемых устройствах среды обучения языку Python, текстового редактора, игры "Змейка", IRC-клиента с предупреждением об опасности общения с незнакомыми людьми и 8-строчный скрипт "peepee", выводящий на экран слово "peepee" (предполагается, что за установку подобного скрипта без верификации возраста можно получить штраф). Создатели Ageless Linux пытаются продемонстрировать абсурдность вводимых законов проверки возраста, распространяя устройства с явным, документированным и преднамеренным нарушением закона AB1043, сулящего получение штрафа. В январе 2027 года подобные устройства планируют раздавать детям на школьных ярмарках и библиотечных мероприятиях. Отмечается, что получение штрафа лучше всяких обсуждений раскроет суть витиеватых формулировок в законе и позволит понять, подпадает ли изменяющий систему bash-скрипт под определение "поставщик операционной системы", считается ли специализированная плата "устройством общего назначения" и можно ли наложить штрафы за "каждого пострадавшего ребёнка" в случае отсутствия возможности посчитать пострадавших детей. По мнению автора проекта, принимаемые законы о проверке возраста являются скорее защитным барьером и созданием инфраструктуры слежки, чем заботой о безопасности детей. Предъявляемым законом требованиям уже соответствуют крупнейшие производители, такие как Apple, Google и Microsoft, но при этом законы могут привести к неподъёмным издержкам у небольших производителей ОС и проектов, развиваемых энтузиастами. Во многих случаях не реализовавшим требования проверки возраста проектам проще отказаться от распространения в юрисдикциях с подобными законами, так как затраты на юридическую защиту превысят годовой бюджет большинства открытых проектов. Напомним, что в ряде штатов США продвигаются законопроекты, предписывающие добавление в операционные системы возможности для указания возраста пользователя на этапе регистрации учётной записи и предоставления приложениям программного интерфейса для определения возрастной группы текущего пользователя (младше 13 лет, от 13 до 16 лет, от 16 до 18 лет, 18 лет и старше) для соблюдения законодательства о защите детей в интернете. За невыполнение требований предусмотрены штрафы до $2500 за неумышленное и до $7500 за умышленное нарушение в отношении каждого пострадавшего ребёнка. Добавление API для запроса приложениями информации о возрасте пользователя уже обсуждается разработчиками дистрибутивов Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint и NixOS. Конкретные решения ещё не приняты, но рассматривается возможность реализации необходимого API через xdg-desktop-portal или сервис AccountsService с отправкой запросов через новый D-Bus интерфейс "org.freedesktop.AgeVerification1". Руководитель компании System76, разрабатывающей дистрибутив Pop!_OS, пообщался с сенатором штата Колорадо, являющимся соавтором законопроекта о проверке возраста, который предложил подготовить поправки к законопроекту для исключения открытого ПО из области его действия. Проект MidnightBSD добавил на страницу загрузки предупреждение о запрете использования MidnightBSD жителям штата Калифорния с 1 января 2027 года и Бразилии с 17 марта 2026 года из-за вступления в силу законов о верификации возраста. В случае утверждения законопроектов запрет также распространится на штаты Колорадо, Иллинойс и Нью-Йорк. Утверждается, что разработчики MidnightBSD планируют выполнить требования законов Калифорнии, Колорадо и Иллинойса, но не станут пытаться соответствовать требованиям законов Бразилии и Нью-Йорка, так как MidnightBSD не является коммерческой компанией и не имеет средств для оплаты сервисов верификации.



