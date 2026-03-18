Проект Arch Linux 32 заблокировал доступ из Бразилии из-за закона о верификации возраста

Разработчики проекта Arch Linux 32, развивающего ответвление от Arch Linux, продолжающее поддержку 32-разрядных систем, заблокировали доступ из Бразилии из-за опасения получения штрафов за нарушение закона о проверке возраста. Отмечается, что у развиваемого энтузиастами проекта нет необходимой инфраструктуры и финансовых ресурсов для выполнения требований вступившего в силу закона, поэтому они решили применить блокировку бразильских подсетей, чтобы избежать риска закрытия проекта в случае получения штрафа.

При попытке обращения к сайту проекта, форумам, загрузкам и wiki из бразильских подсетей теперь выводится страница о блокировке доступа. Также упоминается о возможной недостижимости pacman-репозиториев проекта из бразильских подсетей. Проект Arch Linux 32 не связан с Arch Linux и развивается отдельным сообществом как независимый форк, основанный в 2017 году после прекращения поддержки 32-разрядных систем x86 в Arch Linux.

Примечание о запрете использования продукта на территории Бразилии также добавлено проектом MidnightBSD. На странице загрузки указано, что начиная с 17 марта 2026 года гражданам Бразилии не разрешается использовать MidnightBSD из-за вступления в силу закона о верификации возраста. Указано, что разработчики не станут пытаться соответствовать требованиям данного закона, так как MidnightBSD не является коммерческой компанией и не имеет средств для оплаты сервисов верификации.

17 марта в Бразилии вступил в силу закон 15.211/2025 "Digital ECA", вводящий систему контроля доступа несовершеннолетних к цифровому контенту. В отличие от похожего закона, принятого в Калифорнии, бразильский вариант отличается более значительными штрафами и жёсткими требованиями. Закон предусматривает штрафы в размере до 10 процентов от годовой выручки или от 10 до 1000 реалов (2-200 долларов) за каждого зарегистрированного пользователя при отсутствии выручки, но в сумме не больше 50 миллионов реалов (13 млн долларов).

Закон требует от производителей операционных систем и магазинов приложений строгой проверки возраста, не ограничивающейся голословным согласием пользователя, что ему больше 18 лет. Для подтверждения требуется внедрение "эффективных и надёжных" методов верификации, таких как проверка документов или прохождение аутентификации в уполномоченных сервисах. Операционная система должна предоставить приложениям API для получения данных о возрасте, а также поддерживать инструменты родительского контроля, позволяющие отслеживать экранное время и ограничивать доступ к контенту только для взрослых.

При этом из сферы действия закона выведена "базовая функциональность, необходимая для работы интернета, включая открытые и универсальные технические протоколы и стандарты". Также отмечается, что операционная система с точки зрения закона выполняет вспомогательную роль, а основная ответственность ложится на приложения, которые при необходимости должны внедрять собственные механизмы для предотвращения несанкционированного доступа несовершеннолетних.



