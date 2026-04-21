Выпуск NTFS-3G 2026.2.25

После шести с половиной лет разработки опубликован релиз пакета NTFS-3G 2026.2.25, включающего свободный драйвер, работающий в пространстве пользователя с использованием механизма FUSE, и комплект утилит ntfsprogs для манипуляций с разделами NTFS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Драйвер поддерживает чтение и запись данных в NTFS-разделах и может работать в широком спектре операционных систем, поддерживающих FUSE, в том числе в Linux, Android, macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, QNX и Haiku. Предоставляемая драйвером реализация файловой системы NTFS полностью совместима с операционными системами Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7/8/10/11. Набор утилит ntfsprogs позволяет выполнять такие операции, как создание NTFS-разделов, проверка целостности, клонирование, изменение размера и восстановление удалённых файлов. Общие компоненты для работы c NTFS, используемые в драйвере и утилитах, вынесены в отдельную библиотеку.

В новой версии в основном собраны накопившиеся за последние годы исправления ошибок. В утилите ntfsclone разрешено изменение размера загрузочного сектора NTFS при восстановлении образов. Из числа зависимостей исключена библиотека libdl при сборке без внешних плагинов. В утилите ntfsinfo реализован вывод информации о состоянии лога при сохранении дампа с метаданными.

Устранена уязвимость (CVE-2026-40706), приводящая к переполнению буфера в функции ntfs_build_permissions_posix() и проявляющаяся при включении поддержки POSIX ACL. Кроме того, в списке изменений присутствует несколько исправлений, явно не помеченных как уязвимости, но потенциально являющихся проблемами с безопасностью - несколько ошибок, приводящих к обращению к освобождённой области памяти, переполнение буфера при формировании имени резервной копии.



