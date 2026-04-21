Выпуск NTFS-3G 2026.2.25

|1.1, Аноним (1), 20:43, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Для чтения с ntfs - сойдет. А вот если писать большие файлы на ntfs, возникает жуткая фрагментация.
|3.20, Аноним (20), 00:23, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В Midnight Commander тоже есть. Правда, резервирование места на NTFS очень тормозное, т.к. тупо заливает добавленное место нулями. Т.е. при копировании файл записывается дважды.
|2.9, Аноним (9), 22:15, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Голосом Каневского: "От легаси, конечно, избавиться, не удалось..."
|3.11, Другоанон (?), 22:55, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так ntfp(plus) чел 4 года, если не ошибаюсь, переписывал, с учетом последних фитч ядра. Так что там по идее от старого драйвера остались рожки да ножки.
|2.22, Аноним (22), 00:48, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что-то подсказывает, именно это "легаси" и будет работоспособно. Впрочем, как и раньше.
|2.7, Аноним (5), 21:46, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
В 7.1-rc1: исправления кто-нибудь бэкпортирует в 7.0?
Я просто не очень в курсе, как это происходит. Или подобным занимаются мейнтейнеры дистрибутивов?
|1.8, Аноним (8), 21:52, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
работает оно нормально. нужно не часто. проблем за 10+ лет с ним не ловил
|1.10, Аноним (10), 22:20, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Чет все зашевелились после принятия в ядро ntfs plus, который теперь просто ntfs. Наверное это все хорошо, хотя лучше бы раньше они активничали
|2.14, Аноним (14), 23:24, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Поддерживает. Ещё поддерживает сжатие из одиннадцатки на reparse pointах, но нужен плагин. И даже дедупликацию, тоже на reparse pointaх, но там плагин вообще написан на си шарпе и через клей приклеен к коду на си.
|1.15, Аноним (15), 23:27, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Повторю вопрос: когда ваш хвалёный BTRFS в линуксовом варианте впилт поддержку reparse pointов на eBPF, и вообще reparse pointы как first-class citizens? Никогда. Когда он трекать свободное место будет не деревьями, а битмапами, как все нормальные ФС делают? Тоже, наверное, никогда.
|2.16, Аноним (16), 23:51, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Лол, динамические структуры это и есть нормальный подход, а не плейн битмапы, как деды в сорок первом
|2.21, Аноним (20), 00:28, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Reparse point'ы - это гибко, но это вынужденное зло в винде с её убогой системой монтирования. В POSIX-системах любой mount point, по сути, и есть reparse point. Хранить их как объекты ФС - это костыль и черевато граблями.
