Выпуск NTFS-3G 2026.2.25

21.04.2026 20:33 (MSK)

После шести с половиной лет разработки опубликован релиз пакета NTFS-3G 2026.2.25, включающего свободный драйвер, работающий в пространстве пользователя с использованием механизма FUSE, и комплект утилит ntfsprogs для манипуляций с разделами NTFS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Драйвер поддерживает чтение и запись данных в NTFS-разделах и может работать в широком спектре операционных систем, поддерживающих FUSE, в том числе в Linux, Android, macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, QNX и Haiku. Предоставляемая драйвером реализация файловой системы NTFS полностью совместима с операционными системами Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7/8/10/11. Набор утилит ntfsprogs позволяет выполнять такие операции, как создание NTFS-разделов, проверка целостности, клонирование, изменение размера и восстановление удалённых файлов. Общие компоненты для работы c NTFS, используемые в драйвере и утилитах, вынесены в отдельную библиотеку.

В новой версии в основном собраны накопившиеся за последние годы исправления ошибок. В утилите ntfsclone разрешено изменение размера загрузочного сектора NTFS при восстановлении образов. Из числа зависимостей исключена библиотека libdl при сборке без внешних плагинов. В утилите ntfsinfo реализован вывод информации о состоянии лога при сохранении дампа с метаданными.

Устранена уязвимость (CVE-2026-40706), приводящая к переполнению буфера в функции ntfs_build_permissions_posix() и проявляющаяся при включении поддержки POSIX ACL. Кроме того, в списке изменений присутствует несколько исправлений, явно не помеченных как уязвимости, но потенциально являющихся проблемами с безопасностью - несколько ошибок, приводящих к обращению к освобождённой области памяти, переполнение буфера при формировании имени резервной копии.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/tuxera/ntfs...)
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:43, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Для чтения с ntfs - сойдет. А вот если писать большие файлы на ntfs, возникает жуткая фрагментация.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:27, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Double Commander не проверяли? У него есть опция "Резервировать место", включено по умолчанию https://doublecmd.github.io/doc/ru/copymove.html
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:23, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В Midnight Commander тоже есть. Правда, резервирование места на NTFS очень тормозное, т.к. тупо заливает добавленное место нулями. Т.е. при копировании файл записывается дважды.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:43, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ждем ntfsplus чтобы избавиться от этого legacy
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:17, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это "ждём" движется по кругу в некоторых средах.
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:15, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Голосом Каневского: "От легаси, конечно, избавиться, не удалось..."
     
     
  • 3.11, Другоанон (?), 22:55, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так ntfp(plus) чел 4 года, если не ошибаюсь, переписывал, с учетом последних фитч ядра. Так что там по идее от старого драйвера остались рожки да ножки.
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:23, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кто такой Каневский? Это какое-то legacy?
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:48, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Что-то подсказывает, именно это "легаси" и будет работоспособно. Впрочем, как и раньше.
     

  • 1.3, Аноним (4), 21:15, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Пару раз он замечательно порол мне файловую систему.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:21, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вeндyзятник должен страдать.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:28, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    а Парагоновский, который тоже обновился?
    https://lore.kernel.org/lkml/20260420150756.6058-1-almaz.alexandrovich@pa
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 21:46, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В 7.1-rc1: исправления кто-нибудь бэкпортирует в 7.0?
    Я просто не очень в курсе, как это происходит. Или подобным занимаются мейнтейнеры дистрибутивов?
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:52, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    работает оно нормально. нужно не часто. проблем за 10+ лет с ним не ловил
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:20, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Чет все зашевелились после принятия в ядро ntfs plus, который теперь просто ntfs. Наверное это все хорошо, хотя лучше бы раньше они активничали
     
  • 1.12, mshewzov (ok), 23:03, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А оно поддерживает сжатие NTFS?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:24, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Поддерживает. Ещё поддерживает сжатие из одиннадцатки на reparse pointах, но нужен плагин. И даже дедупликацию, тоже на reparse pointaх, но там плагин вообще написан на си шарпе и через клей приклеен к коду на си.
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:27, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Повторю вопрос: когда ваш хвалёный BTRFS в линуксовом варианте впилт поддержку reparse pointов на eBPF, и вообще reparse pointы как first-class citizens? Никогда. Когда он трекать свободное место будет не деревьями, а битмапами, как все нормальные ФС делают? Тоже, наверное, никогда.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:51, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лол, динамические структуры это и есть нормальный подход, а не плейн битмапы, как деды в сорок первом
     
     
  • 3.18, Аноним (17), 00:15, 22/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.21, Аноним (20), 00:28, 22/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Reparse point'ы - это гибко, но это вынужденное зло в винде с её убогой системой монтирования. В POSIX-системах любой mount point, по сути, и есть reparse point. Хранить их как объекты ФС - это костыль и черевато граблями.
     

