Релиз Chrome 86

>>Добавлена поддержка файла-индикатора ".well-known/change-password"

Правильно ли я понял что теперь помимо 404 для favicon хром будет долбиться и по этому урлу нагружая сервак и засоряя логи?

Видимо да.

>>Password managers try to determine if a website supports a well-known URL for changing passwords by sending a request to /.well-known/change-password before actually forwarding a user to this URL.

Кроме того

>>Actually, the URL is also reserved: /.well-known/resource-that-should-not-exist-whose-status-code-should-not-be-200. Chrome for example uses this URL path to determine whether it can expect a proper change password URL from /.well-known/change-password in advance.

Короче вместо одного запроса за index.html хром делает 4