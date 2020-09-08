В Chrome началось включение блокировщика ресурсоёмкой рекламы

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|2.9, A.Stahl (ok), 00:41, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее завод по разливу сладкой кондитерской субстанции с ароматизатором "мёд" против аналогичной продукции конкурирующих предприятий.
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|2.32, Аноним (32), 06:33, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз таки наоборот, пчелы за работающий мёд. Тяжеловесная низкокачественная реклама - одна из главных причин установки эдблока пользователями. И в теории, блокировка такой рекламы браузером по дефолту снизит количество установок эдблока и даст пчёлам больше прибыли в итоге. К тому же реклама на AdX имеет очень жесткие ТТ, что не даст попасть под эти критерии, так что гугл ничего не потеряет от применения этих условий. Пострадают в основном мелкие компании-раздатчики контекстной рекламы и владельцы сайтов, продающие места на своей площадке, не заморачиваясь при этом по качеству продукта, и не вводя жестких условий для рекламодателей.
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|1.2, Аноним (2), 23:36, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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маркетологи херовы, а если это вдруг окажется не реклама?
то тогда её блокировать не нужно? (или всё-равно нужно, ведь главное что ресурсоёмкая не то что это реклама? а зачем тогда вообще Google пишет слово "реклама"?)
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|2.4, Чудоаноним (?), 00:29, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как бы странно не звучало, но это вполне дельное замечание.
Когда сталкивался с некорректной работой веб-приложений из-за блокировщиков пользователей, то просто заранее оповещал пользователя о возможной некорректной работе по причине блокировщика рекламы. Это нормально - невозможно пока на 100 процентов точно рубить рекламу.
Но вот если это приложение, встраиваемое через iframe (допустим конструктор имитационной модели) - то да, оно может жрать процессорное время. Но это не реклама ведь.
В общем надо будет смотреть, как это будет работать...
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|3.11, Аноним (11), 00:50, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Некорректная работа по причине блокировщика" -- это буллщит. Единственное, что нужно держать в голове вообще любому веб-разрабу -- это то, что не стоит называть картинки-скрипты подозрительными именами типа ad.png banner.jpg miner.js, даже если в этих banner.jpg рекламируется раздел этого же самого сайта. Ну и что DOM-элементам не стоит задавать подобные классы/ид. Больше никаких проблем от блокировщиков нет, а отказываться выполнять это наипримитивнейшее требование будут в основном те, кто как раз таких проблем специально и ищет, дабы пропихнуть пользователю свою бессмысленную рекламу под предлогом "false-positive блокировщиков".
ЗЫ На прошлой работе отказывались переименовать из-за чудовищной бюрократизированности процесса разработки, где на переименование модуля могли запросто созвать с десяток совещаний.
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|4.18, Чудоаноним (?), 01:52, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Немного устаревшая информация. Точнее актуальная, но нынешняя реклама бывает куда хитрее, поэтому блокировщики стали куда более агрессивными.
Т.е. вы описали только один паттерн блокировки. Совсем недавно я столкнулся с тем, что каким-то чудом один из Adblock с какого-то перепугу начал рубить безобидные inline svg в css в купе с CSS Grids. Пока принудительно не прописал viewports в svg - блокировщик не успокаивался, хотя векторное изображение было ограничено размером внешнего блока.
Примеров у меня за практику набралось уже немало и даже встал вопрос, что надо бы автоматизировать тестирование с кучей существующих блокировщиков, т.к. сюрпризы всплывают.
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|2.17, Аноним (17), 01:47, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блокировка срабатывает только если до момента превышения лимитов пользователь не взаимодействовал c блоком (например, не кликал на него)
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|1.3, Аноним (3), 23:55, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А всёравно их браузером пользоваться не возможно. Меню нормального нет, зато уродливый CSD
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|1.7, НяшМяш (ok), 00:35, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А я тупой и не понял логики про "50% ресурсов более 30 секунд". Получается если я открою страницу допустим с майнером, то хром раздуплится только через 30 секунд его заблокировать? Выходит, что обычный блокировщик всё равно лучше.
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|1.12, Аноним (12), 01:01, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Господа, а вот если даже допустить что гугл борется с конкурентами таким образом, то что в этом плохого? Большинство пользователей интернете сидят на хроме (спасибо планомерному изничтожению пользовательской базы компанией Mozilla) и если он внезапно начнет резать всю эту раковую рекламу с выпрыгивающим окнами, биткойн-майнерами и autoplay-видео то рекламщики перестанут её везде пихать и перейдут на более легкие формы рекламы. Где ошибка в моей логике?
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|2.15, Аноним (15), 01:17, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> спасибо планомерному изничтожению пользовательской базы компанией Mozilla
справедливости ради, Мозлилла тут не при чем. Chrome сожрал аудиторию IE вынудил MS похоронить Edge и еще раньше то же самое сделал с Оперой. Мозилла как раз молодцом держится. Chrome - это новый IE6.
> Где ошибка в моей логике?
Её нет. Все будут рады поначалу.
А потом как и все крупные монополисты они начнут душить конкурирующие мелкие рекламные сети, блокировать попытки обмена ссылками без оплаты в гугл и просто блокировать неугодный контент на сайте.
С монополистами всегда одно и то же.
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|2.21, Аноним (21), 03:03, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недавно на яндекс почте включили рекламу. И делают это так, что ни один блокировщик не справляется. Можно забанить рекламные блоки примерно на сутки, потом меняются их названия и все по новой.
Это говорит от том что если рекламу будут активно резать прямо в браузере, рекламные сервисы начнут делать более хитрожопыми и блокировать ее будет сложнее. А чем сложнее, тем больше нагрузка на железо и интернет канал.
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|3.24, Аноним (23), 03:36, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуй правила nth-ancestor или has.
Я недавно укротил pastebin (куки окно с затемнением)
||pastebin.com/pba/lead_safe.php$subdocument
pastebin.com###float-box-1
pastebin.com###float-box-2
pastebin.com###float-box-3
pastebin.com##.-cookies.popup-box
pastebin.com##.popup-container
pastebin.com##.sn-content
pastebin.com##.sn-header-tab
pastebin.com##.sn-inner
pastebin.com##.sn-v-cell
pastebin.com##.sn-v-table
pastebin.com###snigel-cmp-framework
pastebin.com##.-hot.notice
pastebin.com##.cd-is-visible.cd-top
pastebin.com##.h_800.post-form__right
pastebin.com##.h_800.share
В userContent.css:
@-moz-document domain("pastebin.com") {
.snigel-cmp-framework {background: rgba(255, 255, 255, 0.3) !important;}
.snigel-cmp-framework {position: relative !important;}
}
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|3.25, Аноним (23), 03:40, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Яндекс в этом плане вообще мудачный. На погоде (перешел на foreca) и на диске такая реклама. Про поиск и говорить нечего.
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|1.13, Аноним (15), 01:08, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это называется блокировщиком рекламы, но им на самом деле не является.
Задача не в том чтобы пользователи не видели рекламу, а в том чтобы они не ставили адблок. Вспомните как выглядел WWW без адблока лет 10 назад. Сайты напоминали рекламные газеты с мерцающими баннерами на флеше, и это считалось нормой. Любой разбирающийся человек ставил себе и окружающим всевозможные адблоки. И цифра там доходила до 40% пользователей с жестким адблоком.
Google зарабатывает на рекламе. Адблок - это потерянная прибыль. Однако, если по 40% юзеров догадалось доустановить софт и изменить настройки по умолчанию (обычно это намного меньшее количество), значит есть реальная проблема. Нельзя запретить адблок, проходили это на мобильниках. Запретишь его целиком и пользователь уйдет на другой браузер. Ограничишь средствами ОС - поменяют системные параметры. Отнимешь доступ - рутанут.
Любое коммерческое предприятие имеет единственную главную цель - получение прибыли, остальное вторично. Чтобы увеличить прибыль от рекламы, нужно уменьшить процент адблоков. Чтобы уменьшить процент адблоков, можно воспользоваться своей позицией на рекламном рынке и надавить на контент-провайдеров, чтобы они перестали делать сайты-попугаи. Параллельно нужно плавно ограничивать работу блокировщиков (см. скандал вокруг новых API с правилами). Продвигать галочки "показывать ненавязчивую рекламу" и все в таком духе.
Цель проста: обычный пользователь не должен видеть причин утруждаться ставить сторонний адблок и еще и настраивать его после установки. 1-5% гиков всегда найдутся, они в пределах погрешности. 35-40% - это совсем другой разговор.
Справедливости ради, баннерная реклама имеет низкую конверсию (ниже 4%) и ею пользуются только дураки. Маркетологам намного важнее контекст и построение воронки с расчетом конверсии по трекингу пользователя начиная от ключевых слов поиска. Контент провайдеров надо переобучить под это, а по самым упоротым 0.3% ударить банхаммером.
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|2.20, Аноним (20), 02:44, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нельзя, но это крайне эффективно и работает, а значит, будут продолжать запрещать и 99% будут жрать любое дерьмо.
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|2.26, Аноним (23), 03:43, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В баннерах иногда бывает что-нибудь няшное. Но не отключать же ublock из-за этого. А вот второй браузер (Chromium) стоит без баннерорезки.
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|1.27, Anonn (?), 04:10, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Слишком щедрые ограничения, нужно ещё круче. Было бы идеально, если ограничения конфигурировались бы пользователем.
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|1.30, user90 (?), 05:45, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ХА-ХА-ХА КЛОУНЫ! Позволить кому-то кроме меня решать, что блокировать, а что нет??? Это как, вообще на полных дегенератов рассчитано?
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