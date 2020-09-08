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В Chrome началось включение блокировщика ресурсоёмкой рекламы

08.09.2020 23:25

Компания Google начала поэтапную активацию у пользователей Chrome 85 режима блокировки ресурсоёмкой рекламы, расходующей много трафика или сильно нагружающей CPU. Функция включена у контрольной группы пользователей и, если не будет выявлено проблем, процент охвата будет постепенно увеличиваться. Полностью довести блокировщик до всех пользователей планируется в течение сентября. Протестировать работу блокировщика можно на специально подготовленном сайте heavy-ads.glitch.me. Для принудительной активации или отключения можно использовать настройку "chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention".

Новый блокировщик отключает iframe-блоки с рекламными вставками, если в основном потоке израсходовано более 60 секунд процессорного времени в сумме или 15 секунд в 30-секундном интервале (потребляет 50% ресурсов более 30 секунд). Блокировка также будет действовать при загрузке рекламным блоком более 4 Мб данных по сети. Блокировка срабатывает только если до момента превышения лимитов пользователь не взаимодействовал с рекламным блоком (например, не кликал на него), что с учётом ограничения на трафик позволит блокировать автовоспроизведение объёмных видеороликов в рекламе без явной активации воспроизведения пользователем.

После превышения ограничений проблемный iframe будет заменяться на страницу с ошибкой, информирующей пользователя о том, что рекламный блок удалён из-за чрезмерного потребления ресурсов. Из типичных примеров рекламных блоков, подлежащих блокировке, упоминаются рекламные вставки с кодом для майнинга криптовалют, обработчиками больших несжатых изображений, декодировщиками видео на JavaScript или скриптами, интенсивно обрабатывающим события таймера.

Предлагаемые меры избавят пользователей от рекламы с неэффективной реализацией кода или преднамеренной паразитной активностью. Подобная реклама создаёт большую нагрузку на системы пользователя, замедляет загрузку основного контента, сокращает время автономной работы от аккумулятора и расходует трафик на ограниченных мобильных тарифах. По статистике Google, подпадающая под указанные критерии блокировки реклама составляет всего 0.30% от всех рекламных блоков. При этом подобные рекламные вставки потребляют 28% ресурсов CPU и 27% трафика от всего объёма рекламы.



  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: Chrome начнёт блокировать ресурсоёмкую рекламу
  3. OpenNews: В Chrome намечено включение блокировки навязчивой видеорекламы
  4. OpenNews: Google наметил на 9 июля начало массовой блокировки в Chrome неприемлемой рекламы
  5. OpenNews: В Chrome 71 начнётся блокировка вводящих в заблуждение рекламных блоков
  6. OpenNews: Google анонсировал активацию блокировщика рекламы в Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53677-chrome
Ключевые слова: chrome, adv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Козлетто (?), 23:33, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Пчелы против мёда?
     
     
  • 2.5, Корец (?), 00:33, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Против неправильного мёда.
     
     
  • 3.8, Dzen Python (ok), 00:41, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Против неподконтрольного им меда
     
  • 2.9, A.Stahl (ok), 00:41, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее завод по разливу сладкой кондитерской субстанции с ароматизатором "мёд" против аналогичной продукции конкурирующих предприятий.
     
  • 2.32, Аноним (32), 06:33, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз таки наоборот, пчелы за работающий мёд. Тяжеловесная низкокачественная реклама - одна из главных причин установки эдблока пользователями. И в теории, блокировка такой рекламы браузером по дефолту снизит количество установок эдблока и даст пчёлам больше прибыли в итоге. К тому же реклама на AdX имеет очень жесткие ТТ, что не даст попасть под эти критерии, так что гугл ничего не потеряет от применения этих условий. Пострадают в основном мелкие компании-раздатчики контекстной рекламы и владельцы сайтов, продающие места на своей площадке, не заморачиваясь при этом по качеству продукта, и не вводя жестких условий для рекламодателей.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:36, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    маркетологи херовы, а если это вдруг окажется не реклама?

    то тогда её блокировать не нужно? (или всё-равно нужно, ведь главное что ресурсоёмкая не то что это реклама? а зачем тогда вообще Google пишет слово "реклама"?)

     
     
  • 2.4, Чудоаноним (?), 00:29, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы странно не звучало, но это вполне дельное замечание.
    Когда сталкивался с некорректной работой веб-приложений из-за блокировщиков пользователей, то просто заранее оповещал пользователя о возможной некорректной работе по причине блокировщика рекламы. Это нормально - невозможно пока на 100 процентов точно рубить рекламу.

    Но вот если это приложение, встраиваемое через iframe (допустим конструктор имитационной модели) - то да, оно может жрать процессорное время. Но это не реклама ведь.

    В общем надо будет смотреть, как это будет работать...

     
     
  • 3.10, Dzen Python (ok), 00:42, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Веб-приложения

    Делишь на нуль.

     
  • 3.11, Аноним (11), 00:50, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Некорректная работа по причине блокировщика" -- это буллщит. Единственное, что нужно держать в голове вообще любому веб-разрабу -- это то, что не стоит называть картинки-скрипты подозрительными именами типа ad.png banner.jpg miner.js, даже если в этих banner.jpg рекламируется раздел этого же самого сайта. Ну и что DOM-элементам не стоит задавать подобные классы/ид. Больше никаких проблем от блокировщиков нет, а отказываться выполнять это наипримитивнейшее требование будут в основном те, кто как раз таких проблем специально и ищет, дабы пропихнуть пользователю свою бессмысленную рекламу под предлогом "false-positive блокировщиков".

    ЗЫ На прошлой работе отказывались переименовать из-за чудовищной бюрократизированности процесса разработки, где на переименование модуля могли запросто созвать с десяток совещаний.

     
     
  • 4.18, Чудоаноним (?), 01:52, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немного устаревшая информация. Точнее актуальная, но нынешняя реклама бывает куда хитрее, поэтому блокировщики стали куда более агрессивными.

    Т.е. вы описали только один паттерн блокировки. Совсем недавно я столкнулся с тем, что каким-то чудом один из Adblock с какого-то перепугу начал рубить безобидные inline svg в css в купе с CSS Grids. Пока принудительно не прописал viewports в svg - блокировщик не успокаивался, хотя векторное изображение было ограничено размером внешнего блока.

    Примеров у меня за практику набралось уже немало и даже встал вопрос, что надо бы автоматизировать тестирование с кучей существующих блокировщиков, т.к. сюрпризы всплывают.

     
  • 2.17, Аноним (17), 01:47, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блокировка срабатывает только если до момента превышения лимитов пользователь не взаимодействовал c блоком (например, не кликал на него)
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:55, 08/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А всёравно их браузером пользоваться не возможно. Меню нормального нет, зато уродливый CSD
     
     
  • 2.29, Тот_Самый_Анонимус (?), 05:22, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не возможно

    Мои глоза!

     

  • 1.6, Аноним (6), 00:34, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лшдд фвеуккф, сруукы Ыщищдум
     
     
  • 2.14, A.Stahl (ok), 01:14, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брущщ, Saakrihtu, жобродыр глыббра. Фтагники.
     
     
  • 3.16, Аноним (11), 01:27, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бНОПНЯ ВХРЮК?
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 03:32, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я распарсил только это бНОПНЯ ВХРЮК? - Вопрос читал?
     
  • 3.19, Аноним (6), 02:00, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Российская рекламная индустрия умрет!
     

  • 1.7, НяшМяш (ok), 00:35, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А я тупой и не понял логики про "50% ресурсов более 30 секунд". Получается если я открою страницу допустим с майнером, то хром раздуплится только через 30 секунд его заблокировать? Выходит, что обычный блокировщик всё равно лучше.
     
  • 1.12, Аноним (12), 01:01, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Господа, а вот если даже допустить что гугл борется с конкурентами таким образом, то что в этом плохого? Большинство пользователей интернете сидят на хроме (спасибо планомерному изничтожению пользовательской базы компанией Mozilla) и если он внезапно начнет резать всю эту раковую рекламу с выпрыгивающим окнами, биткойн-майнерами и autoplay-видео то рекламщики перестанут её везде пихать и перейдут на более легкие формы рекламы. Где ошибка в моей логике?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:17, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > спасибо планомерному изничтожению пользовательской базы компанией Mozilla

    справедливости ради, Мозлилла тут не при чем. Chrome сожрал аудиторию IE вынудил MS похоронить Edge и еще раньше то же самое сделал с Оперой. Мозилла как раз молодцом держится. Chrome - это новый IE6.

    > Где ошибка в моей логике?

    Её нет. Все будут рады поначалу.

    А потом как и все крупные монополисты они начнут душить конкурирующие мелкие рекламные сети, блокировать попытки обмена ссылками без оплаты в гугл и просто блокировать неугодный контент на сайте.

    С монополистами всегда одно и то же.

     
  • 2.21, Аноним (21), 03:03, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно на яндекс почте включили рекламу. И делают это так, что ни один блокировщик не справляется. Можно забанить рекламные блоки примерно на сутки, потом меняются их названия и все по новой.
    Это говорит от том что если рекламу будут активно резать прямо в браузере, рекламные сервисы начнут делать более хитрожопыми и блокировать ее будет сложнее. А чем сложнее, тем больше нагрузка на железо и интернет канал.
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 03:36, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй правила nth-ancestor или has.

    Я недавно укротил pastebin (куки окно с затемнением)
    ||pastebin.com/pba/lead_safe.php$subdocument
    pastebin.com###float-box-1
    pastebin.com###float-box-2
    pastebin.com###float-box-3
    pastebin.com##.-cookies.popup-box
    pastebin.com##.popup-container
    pastebin.com##.sn-content
    pastebin.com##.sn-header-tab
    pastebin.com##.sn-inner
    pastebin.com##.sn-v-cell
    pastebin.com##.sn-v-table
    pastebin.com###snigel-cmp-framework
    pastebin.com##.-hot.notice
    pastebin.com##.cd-is-visible.cd-top
    pastebin.com##.h_800.post-form__right
    pastebin.com##.h_800.share

    В userContent.css:
    @-moz-document domain("pastebin.com") {
    .snigel-cmp-framework {background: rgba(255, 255, 255, 0.3) !important;}
    .snigel-cmp-framework {position: relative !important;}
    }

     
     
  • 4.28, Аноним (6), 04:41, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://pastebin.com/q8Vh447Q
     
  • 3.25, Аноним (23), 03:40, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндекс в этом плане вообще мудачный. На погоде (перешел на foreca) и на диске такая реклама. Про поиск и говорить нечего.
     
  • 2.33, коржик (?), 06:37, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Более легкие формы рекламы.

    Более изощренные я бы сказал

     

  • 1.13, Аноним (15), 01:08, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это называется блокировщиком рекламы, но им на самом деле не является.

    Задача не в том чтобы пользователи не видели рекламу, а в том чтобы они не ставили адблок. Вспомните как выглядел WWW без адблока лет 10 назад. Сайты напоминали рекламные газеты с мерцающими баннерами на флеше, и это считалось нормой. Любой разбирающийся человек ставил себе и окружающим всевозможные адблоки. И цифра там доходила до 40% пользователей с жестким адблоком.

    Google зарабатывает на рекламе. Адблок - это потерянная прибыль. Однако, если по 40% юзеров догадалось доустановить софт и изменить настройки по умолчанию (обычно это намного меньшее количество), значит есть реальная проблема. Нельзя запретить адблок, проходили это на мобильниках. Запретишь его целиком и пользователь уйдет на другой браузер. Ограничишь средствами ОС - поменяют системные параметры. Отнимешь доступ - рутанут.

    Любое коммерческое предприятие имеет единственную главную цель - получение прибыли, остальное вторично. Чтобы увеличить прибыль от рекламы, нужно уменьшить процент адблоков. Чтобы уменьшить процент адблоков, можно воспользоваться своей позицией на рекламном рынке и надавить на контент-провайдеров, чтобы они перестали делать сайты-попугаи. Параллельно нужно плавно ограничивать работу блокировщиков (см. скандал вокруг новых API с правилами). Продвигать галочки "показывать ненавязчивую рекламу" и все в таком духе.

    Цель проста: обычный пользователь не должен видеть причин утруждаться ставить сторонний адблок и еще и настраивать его после установки. 1-5% гиков всегда найдутся, они в пределах погрешности. 35-40% - это совсем другой разговор.

    Справедливости ради, баннерная реклама имеет низкую конверсию (ниже 4%) и ею пользуются только дураки. Маркетологам намного важнее контекст и построение воронки с расчетом конверсии по трекингу пользователя начиная от ключевых слов поиска. Контент провайдеров надо переобучить под это, а по самым упоротым 0.3% ударить банхаммером.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 02:44, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя, но это крайне эффективно и работает, а значит, будут продолжать запрещать и 99% будут жрать любое дерьмо.
     
  • 2.22, Firecat (ok), 03:24, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это разве блокировщики блокирует?
     
  • 2.26, Аноним (23), 03:43, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В баннерах иногда бывает что-нибудь няшное. Но не отключать же ublock из-за этого. А вот второй браузер (Chromium) стоит без баннерорезки.
     

  • 1.27, Anonn (?), 04:10, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слишком щедрые ограничения, нужно ещё круче. Было бы идеально, если ограничения конфигурировались бы пользователем.
     
  • 1.30, user90 (?), 05:45, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ХА-ХА-ХА КЛОУНЫ! Позволить кому-то кроме меня решать, что блокировать, а что нет??? Это как, вообще на полных дегенератов рассчитано?
     
  • 1.31, Аноним (31), 06:16, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Режут чужую рекламу, чтобы оставить только свою?
     
     
  • 2.34, Google (?), 06:45, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ДА
     
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