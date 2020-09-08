В Chrome началось включение блокировщика ресурсоёмкой рекламы

Компания Google начала поэтапную активацию у пользователей Chrome 85 режима блокировки ресурсоёмкой рекламы, расходующей много трафика или сильно нагружающей CPU. Функция включена у контрольной группы пользователей и, если не будет выявлено проблем, процент охвата будет постепенно увеличиваться. Полностью довести блокировщик до всех пользователей планируется в течение сентября. Протестировать работу блокировщика можно на специально подготовленном сайте heavy-ads.glitch.me. Для принудительной активации или отключения можно использовать настройку "chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention".

Новый блокировщик отключает iframe-блоки с рекламными вставками, если в основном потоке израсходовано более 60 секунд процессорного времени в сумме или 15 секунд в 30-секундном интервале (потребляет 50% ресурсов более 30 секунд). Блокировка также будет действовать при загрузке рекламным блоком более 4 Мб данных по сети. Блокировка срабатывает только если до момента превышения лимитов пользователь не взаимодействовал с рекламным блоком (например, не кликал на него), что с учётом ограничения на трафик позволит блокировать автовоспроизведение объёмных видеороликов в рекламе без явной активации воспроизведения пользователем.

После превышения ограничений проблемный iframe будет заменяться на страницу с ошибкой, информирующей пользователя о том, что рекламный блок удалён из-за чрезмерного потребления ресурсов. Из типичных примеров рекламных блоков, подлежащих блокировке, упоминаются рекламные вставки с кодом для майнинга криптовалют, обработчиками больших несжатых изображений, декодировщиками видео на JavaScript или скриптами, интенсивно обрабатывающим события таймера.

Предлагаемые меры избавят пользователей от рекламы с неэффективной реализацией кода или преднамеренной паразитной активностью. Подобная реклама создаёт большую нагрузку на системы пользователя, замедляет загрузку основного контента, сокращает время автономной работы от аккумулятора и расходует трафик на ограниченных мобильных тарифах. По статистике Google, подпадающая под указанные критерии блокировки реклама составляет всего 0.30% от всех рекламных блоков. При этом подобные рекламные вставки потребляют 28% ресурсов CPU и 27% трафика от всего объёма рекламы.