Выпуск Chrome OS 86

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|1.1, m.makhno (ok), 11:03, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блин, гугль лучше помогал пилить DE разные, по дизайну например, и нативные пингвиньи приложения в придачу к ним; нафиг это если я могу запустить их же хромиум, да даже хром, со всеми сервисами? Это так востребовано помимо гугловских же ноутов, на которых всё вышеперечисленное так же на ура может работать?..
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|2.3, Аноним (3), 11:17, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гугель не пытается сказать всем как надо делать. Просто пилит свой продукт и продает.
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|2.7, Рмшъ (?), 11:24, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мало нам плоских дизайнов, где границы обозначены только тенью?
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|1.2, Аноним (3), 11:14, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот как обновляется Генту с человеческим лицом. А не эти ваши бесконечные ебилды
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|2.4, th3m3 (ok), 11:20, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С каким ещё человеческим лицом? Если у тебя забанят аккаунт гугла, хрен ты войдёшь в систему. В топку такое лицо.
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|3.10, Аноним (9), 11:39, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и не только гугла, а так же фейсбука, инстаграма, ок/вк и т.д.
.. посвящается всем "жертвам OAuth".
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|2.12, Аноним (12), 11:44, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я хочу генту, хочу компилять и чтобы пакетный менеджер нормальный. задонатьте дяде на хотябы на i3
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|3.13, Аноним (12), 11:46, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и чтобы свой пакет - раз и написал, а не как в дебиане. и оверлеи. будьте человеками, мне работать нельзя, я с голода умру
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|1.8, user90 (?), 11:33, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером
Вот вам то будущее, которое заслужили)) Чо, это жи так удобно, бугога.
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|1.14, iPony129412 (?), 11:51, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При вводе с использованием физической или экранной клавиатуры добавлена возможность формирования рекомендаций по вставке Emoji
Как же десктопный линукс отстаёт от системы для нормальных пользователей...
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