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Выпуск Chrome OS 86

14.10.2020 10:21

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 86, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 86. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 86 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 86:

  • При входе в систему и в форме разблокирования экрана появилась кнопка для просмотра введённого пароля или PIN-кода в открытом виде. Например, в случае неудачных попыток входа теперь можно посмотреть, что именно было введено в форме пароля (после нажатия пиктограммы с изображением глаза вместо ***** на 5 секунд показывается введённый пароль). Кроме того, через 30 секунд неактивности после ввода поля, если не нажата кнопка входа, содержимое поля с паролем теперь стирается.
  • Добавлена возможность быстрого входа по PIN-коду, активируемая в настройках. В случае включения данной функции вход осуществляется автоматически сразу после ввода правильного PIN, не ожидая пока пользователь нажмёт кнопку входа.
  • Режимы родительского контроля "Family Link" и ограничения школьных учётных записей, позволяющие ограничить время работы детей с устройством и спектр доступных программ, теперь распространяется и на приложения для платформы Android.
  • Добавлена возможность изменения цвета курсора, чтобы он был более заметен на экране. В секции настроек "Mouse and touchpad" на выбор предлагается семь разных цветов.
  • Переработан интерфейс программы для управления коллекцией фотографий (Gallery). Расширены средства кадрирования и добавлены новые фильтры. Внесены изменения для более удобного просмотра.
  • Добавлена поддержка вывода с применением расширенного динамического диапазона (HDR, High Dynamic Range) на устройствах с внешними или встроенными экранами, поддерживающими с подобной функциональностью. В том числе предоставлена возможность воспроизведения видео с HDR, размещённых на Youtube.
  • При вводе с использованием физической или экранной клавиатуры добавлена возможность формирования рекомендаций по вставке Emoji. Вывод рекомендаций с Emoji производится в ограниченном контексте, например, при использовании приложений для обмена сообщениями.
  • Добавлен механизм Personal Information Suggestions для автодополнения ввода персональной информации, такой как имя, email, адрес и номер телефона. Например, при вводе "мой адрес " будет предложен текст с адресом пользователя.
  • В приложении для работы со встроенной системой справки Explore (бывший Get Help) добавлена вкладка "What’s new" позволяющая просмотреть примечания к новому выпуску Chrome OS.
  • Продолжена работа по стабилизации и расширению возможностей окружения для запуска Linux-приложений Crostini, которое в выпуске Chrome OS 80 было обновлено с Debian 9 до Debian 10 (дополнительно доступны инструкции по использованию в Crostini Ubuntu, Fedora, CentOS или Arch Linux). Например, решены проблемы с пробросом в Linux-окружение USB-подключений к устройствам Arduino. Также проведена работа над ошибками в ARC++ (App Runtime for Chrome), прослойке для запуска Android-приложений в Chrome OS.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 86
  3. OpenNews: Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS
  4. OpenNews: Google продлил до 8 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS
  5. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 85
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53887-chromeos
Ключевые слова: chromeos, chrome
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, m.makhno (ok), 11:03, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Блин, гугль лучше помогал пилить DE разные, по дизайну например, и нативные пингвиньи приложения в придачу к ним; нафиг это если я могу запустить их же хромиум, да даже хром, со всеми сервисами? Это так востребовано помимо гугловских же ноутов, на которых всё вышеперечисленное так же на ура может работать?..
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:17, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гугель не пытается сказать всем как надо делать. Просто пилит свой продукт и продает.
     
  • 2.7, Рмшъ (?), 11:24, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мало нам плоских дизайнов, где границы обозначены только тенью?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:37, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    для таких дизигнеров в аду отдельный котел есть!
     
  • 2.15, КО (?), 11:57, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "гугль лучше помогал"
    нет, не лучше
     

  • 1.2, Аноним (3), 11:14, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот как обновляется Генту с человеческим лицом. А не эти ваши бесконечные ебилды
     
     
  • 2.4, th3m3 (ok), 11:20, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С каким ещё человеческим лицом? Если у тебя забанят аккаунт гугла, хрен ты войдёшь в систему. В топку такое лицо.
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 11:39, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и не только гугла, а так же фейсбука, инстаграма, ок/вк и т.д.
    .. посвящается всем "жертвам OAuth".
     
  • 2.5, ННН (?), 11:21, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только это не Генту, не надо путать.
     
  • 2.6, m.makhno (ok), 11:22, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на chrome os не пересобирается мир, если ты об этом
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:44, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я хочу генту, хочу компилять и чтобы пакетный менеджер нормальный. задонатьте дяде на хотябы на i3
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 11:46, 14/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и чтобы свой пакет - раз и написал, а не как в дебиане. и оверлеи. будьте человеками, мне работать нельзя, я с голода умру
     

  • 1.8, user90 (?), 11:33, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером

    Вот вам то будущее, которое заслужили)) Чо, это жи так удобно, бугога.

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:42, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    гугл знает толк в системде, раз её сразу выкинул.
     
  • 1.14, iPony129412 (?), 11:51, 14/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При вводе с использованием физической или экранной клавиатуры добавлена возможность формирования рекомендаций по вставке Emoji

    Как же десктопный линукс отстаёт от системы для нормальных пользователей...

     
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