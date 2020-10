Выпуск Chrome OS 86

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 86, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 86. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 86 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 86: При входе в систему и в форме разблокирования экрана появилась кнопка для просмотра введённого пароля или PIN-кода в открытом виде. Например, в случае неудачных попыток входа теперь можно посмотреть, что именно было введено в форме пароля (после нажатия пиктограммы с изображением глаза вместо ***** на 5 секунд показывается введённый пароль). Кроме того, через 30 секунд неактивности после ввода поля, если не нажата кнопка входа, содержимое поля с паролем теперь стирается.

Добавлена возможность быстрого входа по PIN-коду, активируемая в настройках. В случае включения данной функции вход осуществляется автоматически сразу после ввода правильного PIN, не ожидая пока пользователь нажмёт кнопку входа.

Режимы родительского контроля "Family Link" и ограничения школьных учётных записей, позволяющие ограничить время работы детей с устройством и спектр доступных программ, теперь распространяется и на приложения для платформы Android.

Добавлена возможность изменения цвета курсора, чтобы он был более заметен на экране. В секции настроек "Mouse and touchpad" на выбор предлагается семь разных цветов.

Переработан интерфейс программы для управления коллекцией фотографий (Gallery). Расширены средства кадрирования и добавлены новые фильтры. Внесены изменения для более удобного просмотра.

Добавлена поддержка вывода с применением расширенного динамического диапазона (HDR, High Dynamic Range) на устройствах с внешними или встроенными экранами, поддерживающими с подобной функциональностью. В том числе предоставлена возможность воспроизведения видео с HDR, размещённых на Youtube.

При вводе с использованием физической или экранной клавиатуры добавлена возможность формирования рекомендаций по вставке Emoji. Вывод рекомендаций с Emoji производится в ограниченном контексте, например, при использовании приложений для обмена сообщениями.

Добавлен механизм Personal Information Suggestions для автодополнения ввода персональной информации, такой как имя, email, адрес и номер телефона. Например, при вводе "мой адрес " будет предложен текст с адресом пользователя.

В приложении для работы со встроенной системой справки Explore (бывший Get Help) добавлена вкладка "What’s new" позволяющая просмотреть примечания к новому выпуску Chrome OS.

Продолжена работа по стабилизации и расширению возможностей окружения для запуска Linux-приложений Crostini, которое в выпуске Chrome OS 80 было обновлено с Debian 9 до Debian 10 (дополнительно доступны инструкции по использованию в Crostini Ubuntu, Fedora, CentOS или Arch Linux). Например, решены проблемы с пробросом в Linux-окружение USB-подключений к устройствам Arduino. Также проведена работа над ошибками в ARC++ (App Runtime for Chrome), прослойке для запуска Android-приложений в Chrome OS.