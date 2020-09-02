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Выпуск Chrome OS 85

02.09.2020 08:55

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 85, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 85. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 85 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 85:

  • Добавлена возможность независимой настройки разрешения экрана и частоты обновления картинки для внешних мониторов. Переработана секция настройки экрана в конфигураторе.
  • Предоставлена функция Wi-Fi Sync для синхронизации настроек беспроводной сети между несколькими устройствами. При вводе пароля к Wi-Fi он теперь запоминается в профиле пользователя и автоматически применяется при входе данного пользователя с других устройств, без необходимости повторного ручного набора пароля подключения к Wi-Fi на новом устройстве.
  • Добавлена возможность использования строки поиска в конфигураторе для ввода запросов и определения необходимых настроек. Кроме прямых совпадения выводятся и рекомендуемые настройки, косвенно связанные с указанным запросом.
  • В диалог быстрой настройки добавлен ползунок для изменения уровня чувствительности микрофона.
  • В камеру добавлены дополнительные функции управления записью видео: запись теперь можно приостанавливать и возобновлять, а также сохранять фотографии во время записи видео. Видео по умолчанию записывается в более распространённом формате MP4 (H.264).
  • В режиме голосового чтения выделенных областей (Select to Speak) появилась опция для затенения части экрана вне выделенной области.
  • Добавлена поддержка типовых экранных жестов (удаление текста, добавление пробела и т.п.) в режиме рукописного ввода.
  • Улучшен интерфейс вывода на печать, в котором появилась возможность управления очередью ожидающих печати документов и просмотра завершённых заданий.
  • Для принтеров Hewlett-Packard, Ricoh и Sharp добавлена поддержка ограничения доступа к печати при помощи PIN-кода.

Дополнительно можно отметить статью Эмиля Великова (Emil Velikov), отвечающего за подготовку стабильных выпусков Mesa, посвящённую устройству графического стека Linux, его использованию в Chrome OS и работе, проводимой для улучшения качества программного рендеринга. Для избавления от привязки к X11 в прослойке Ozone применяется OpenGL/GLES и EGL. В частности, в Chrome OS используется EGL-расширение EGL_MESA_platform_surfaceless, позволяющее использовать OpenGL или GLES и выполнять отрисовку в область памяти, без необходимости задействования компонентов для интеграции с экранной системой и без привлечения кода Wayland, X11 и KMS.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 85
  3. OpenNews: Для Chrome развивается API для прямых TCP и UDP коммуникаций
  4. OpenNews: Разработчики Chrome экспериментируют с языком программирования Rust
  5. OpenNews: Подробности о графическом стеке Freon, пришедшем на смену X11 в Chrome OS
  6. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53643-chromeos
Ключевые слова: chromeos, chromebook
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 09:04, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как и в android для перехода на новую версию os, необходимо приобрести новый девайс гугла?
     
     
  • 2.3, КО (?), 09:20, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Сначала скан задницы для идентификации, потом подбор инструмента для идентификации по размеру
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:26, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Твой сосунг это не девайс гугла. Пиксели обновляются по несколько лет. Так и тут.
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:41, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно на любой девайс поставить. https://www.neverware.com/freedownload
    На моём старом Acer c720p, который я в далеком 2014 за ~$150 в Мвидео купил, крутится на ура. Для пожилых так вообще тема. Ни вирусов, ни недостатка памяти. Поставил uBlock и забыл.
     

  • 1.2, Ненавижу SJW (?), 09:08, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько она потребляет ОП в работе?
     
     
  • 2.5, Брат Анон (?), 09:32, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никому не ведомо. Я ни разу не видел хромобук.
    Но не думаю, что потребляет памяти много. Гугелю не надо бесить своих сотрудников, я так полагаю.
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:49, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитал сообщение выше, прослезился... А я видел хромобук. Около 300-400МБ ОЗУ. Потому, что там нет иксов/ТГК2-3/кути5 и многого такого, что есть в стандартном десктопе. Ну и ДЕ на js - по любому будет весить меньше стандартных полновесных DE, даже учитывая хромовский рантайм.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:00, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня столько Debian 10 кушает с кедами на борту....
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:06, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не впечатляет. У меня openbox 100-110 mb использует.
     

  • 1.4, th3m3 (ok), 09:22, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Видел жалобы, если аккаунт блокируют - ноут с Chrome OS перестаёт работать. Войти в систему невозможно. Нафиг так жить?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:32, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это реальное рабство. Но то ли ещё будет. Как там, заимствовать из Китая социальный рейтинг ещё не хотят?
     
     
  • 3.8, EuPhobos (ok), 09:44, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > социальный рейтинг

    Это было в "Чёрном зеркале"

     
     
  • 4.14, ryoken (ok), 10:45, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В какой серии? Посмотрел вроде 2, внушает.
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 12:00, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    первый эпизод третьего сезона
     
  • 2.9, fske (?), 09:45, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А не нужно использовать какаху под названием браузерОС. Этот велосипед мертворождённый. Нормальными решениями удаленных приложений можно назвать запуск через ssh и remote app у маек(да, не без косяков). Но у гугла мозгов(вернее у жабоскриптомакак, которых они оптом набрали) хватает только на то, чтобы сделать всё через вэб, для чего он не подходит чуть менее, чем никак
     
     
  • 3.11, fske (?), 09:47, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, забыл еще citrix добавить с его решением.
     

  • 1.7, Козлетто (?), 09:40, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думаю что в этих Хромбуках ОЗУ больше чем в топовых игровых ПК, а иначе я не представляю как оно там хотя-бы запускается.
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:46, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > основанной на [...] сборочном инструментарии ebuild/portage

    Серьёзно? Этот тот самый хромос от гугла? Я думал, у гугла везде свои велосипеды.

     
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