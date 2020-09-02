Выпуск Chrome OS 85

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|1.1, Анонимно (ok), 09:04, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как и в android для перехода на новую версию os, необходимо приобрести новый девайс гугла?
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|2.3, КО (?), 09:20, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Сначала скан задницы для идентификации, потом подбор инструмента для идентификации по размеру
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|2.12, Аноним (12), 10:26, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Твой сосунг это не девайс гугла. Пиксели обновляются по несколько лет. Так и тут.
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|2.13, Аноним (13), 10:41, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно на любой девайс поставить. https://www.neverware.com/freedownload
На моём старом Acer c720p, который я в далеком 2014 за ~$150 в Мвидео купил, крутится на ура. Для пожилых так вообще тема. Ни вирусов, ни недостатка памяти. Поставил uBlock и забыл.
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|2.5, Брат Анон (?), 09:32, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никому не ведомо. Я ни разу не видел хромобук.
Но не думаю, что потребляет памяти много. Гугелю не надо бесить своих сотрудников, я так полагаю.
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|2.15, Аноним (15), 10:49, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почитал сообщение выше, прослезился... А я видел хромобук. Около 300-400МБ ОЗУ. Потому, что там нет иксов/ТГК2-3/кути5 и многого такого, что есть в стандартном десктопе. Ну и ДЕ на js - по любому будет весить меньше стандартных полновесных DE, даже учитывая хромовский рантайм.
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|1.4, th3m3 (ok), 09:22, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Видел жалобы, если аккаунт блокируют - ноут с Chrome OS перестаёт работать. Войти в систему невозможно. Нафиг так жить?
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|2.6, Аноним (6), 09:32, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это реальное рабство. Но то ли ещё будет. Как там, заимствовать из Китая социальный рейтинг ещё не хотят?
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|2.9, fske (?), 09:45, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А не нужно использовать какаху под названием браузерОС. Этот велосипед мертворождённый. Нормальными решениями удаленных приложений можно назвать запуск через ssh и remote app у маек(да, не без косяков). Но у гугла мозгов(вернее у жабоскриптомакак, которых они оптом набрали) хватает только на то, чтобы сделать всё через вэб, для чего он не подходит чуть менее, чем никак
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|1.7, Козлетто (?), 09:40, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я думаю что в этих Хромбуках ОЗУ больше чем в топовых игровых ПК, а иначе я не представляю как оно там хотя-бы запускается.
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|1.10, Аноним (10), 09:46, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> основанной на [...] сборочном инструментарии ebuild/portage
Серьёзно? Этот тот самый хромос от гугла? Я думал, у гугла везде свои велосипеды.
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