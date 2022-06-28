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Доступна операционная система Chrome OS 103

28.06.2022 10:46

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 103, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 103. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 103 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Кроме того, продолжается тестирование Chrome OS Flex, редакции для Chrome OS использования на обычных компьютерах. Энтузиастами также формируются неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM.

Основные изменения в Chrome OS 103:

  • В состав включено новое приложение Screencast, позволяющее записывать и просматривать видеоролики, отражающие содержимое экрана. Создаваемые ролики можно использовать для демонстрации проделанной работы, иллюстрации возникших идей или подготовки обучающих материалов. Записываемые действия можно снабжать речевыми пояснениями, которые автоматически преобразуются в текст для упрощения поиска и навигации. Программа также предоставляет инструменты для кадрирования записанных материалов, загрузки на Google Drive и отправки другим пользователям.

  • Реализован режим быстрого сопряжения по Bluetooth, который доступен для устройств, поддерживающих механизм Fast Pair, таких как наушники Pixel Buds. Устройства с поддержкой Fast Pair автоматически определяются и могут быть подключены нажатием одной кнопки во всплывающем уведомлении без необходимости перехода в раздел настроек. Устройства также могут быть привязаны к учётной записи Google для упрощения использования с разными устройствами пользователя на базе Chrome OS и Android.
  • В функции Nearby Share, позволяющей быстро и безопасно обмениваться файлами между находящимися поблизости устройствами, появилась возможность отправки из Android-устройств учётных данных для подключения к беспроводной сети устройства на базе Chrome OS. После принятия пользователем отправленных данных устройство автоматически использует полученные учётные данные для подключения к Wi-Fi.
  • Расширены возможности Phone Hub, центра управления смартфоном, позволяющего с устройства Chromebook выполнять типовые действия со смартфоном на базе платформы Android, такие как просмотр поступающих сообщений и уведомлений, контроль за уровнем заряда аккумулятора, доступ к настройкам точки доступа (hotspot), определение местоположения смартфона. В новой версии предоставлен доступ к списку недавно снятых на смартфон фотографий, которые можно использовать в различных приложениях Chrome OS без предварительной ручной загрузки.
  • В панели приложений (Launcher) добавлена поддержка поиска ярлыков устройств и открытых в браузере вкладок.
  • Разделены настройки, связанные с синхронизацией данных браузера и системы. Таким образом, в системных настройках теперь не показываются такие параметры, как синхронизация закладок и вкладок, а в настройках браузера не упоминается синхронизация приложений и обоев рабочего стола.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 102, который отнесён к категории LTS
  3. OpenNews: В Chrome OS появилась возможность запуска игр, распространяемых через Steam
  4. OpenNews: Google представил Chrome OS Flex, пригодный для установки на любое оборудование
  5. OpenNews: Google продлил до 8 лет время поддержи устройств на базе ChromeOS
  6. OpenNews: Релиз Chrome 103
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57417-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Кровосток (ok), 11:38, 28/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Phone Hub - прочиталось сперва чуточку иначе... :) Да, знаю что за ресурс, чего тут прикидываться дуршлагом :)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:03, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но ведь там контент говно...

    // b.

     
     
  • 3.13, Кровосток (ok), 12:29, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но ведь там контент говно...
    > // b.

    Не спорю... Тезис-то был про то, что спутал с названием того ресурса, и более того знаком с этим ресурсом.


     
  • 2.14, Корец (?), 12:32, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Phone Hub - прочиталось сперва чуточку иначе.

    Понихаб? :)

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:47, 28/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    upstart и сразу успешный проект - на ноутбуках откусить у мелкомягких большую долю рынка...

    видимо для десктопа важно чтоб микрофон работал звук не попердывал и компьютер загружался, а не предлагал домохозяйке почитать какой-то журнал как в дистрибутивах с поделками поцтеринга...

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:00, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, домохозяйки его берут потому что там upstart а не потому что гугл миллиарды в рекламу и продвижение вбухал.
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 12:08, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно ;)
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:35, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > миллиарды в рекламу и продвижение

    Чего ж не триллионы сразу? Врать, так на полную!

     
  • 3.24, Аноним (24), 15:09, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > домохозяйки

    Давно перешли на смартфоны и планшеты. Ноутбуки и тем более десктоп, последние лет пять, сугубо для тех, кто создаёт, а не потребляет.

     
  • 2.12, iPony129412 (?), 12:08, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > видимо для десктопа важно чтоб микрофон работал звук не попердывал и компьютер загружался, а не предлагал домохозяйке почитать какой-то журнал как в дистрибутивах с поделками поцтеринга...

    как буд-то с PipeWire что-то прям кардинально изменилось в этом плане

     

  • 1.6, Аноним (6), 11:51, 28/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Всё такой же единственный нормальный Линукс для десктопа. Никто до сих пор не смог выпустить более юзабельного аналога.  
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:59, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ты просто очередной анальный адепт гугла, вот и весь сказ
     
     
  • 3.18, QwertyReg (ok), 13:40, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Вы в глаза-то эту систему видели? Или пастушок сказал, что это "бе" и вы все такие: "Бе-е-е-е"?
     
  • 2.23, Аноним (24), 15:07, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Никто до сих пор не смог выпустить более юзабельного аналога.

    Единственный нормальный Линукс для декстопа – это FreeBSD. Остальное от лукавого.

     

  • 1.8, qqqqqq (?), 11:59, 28/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пока не будет из коробки возможности смены комбинации клавиш, скажем, для переключения раскладки клавиатуры - неюзабельно. Переучиваться на ctrl+space как-то желания нет.
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 13:00, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так поставь пунтосвитчер
     
  • 2.21, Аноним (21), 15:03, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно учиться нажимать две кнопки, а потом ещёи переучиваться? У меня для тебя плохая новость...
     
  • 2.27, Аноним (24), 15:19, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ишь какой, демократии захотел. А вот хрен! Операционная система ТЕБЕ не принадлежит, тебе она сдаётся в аренду, судя по лицензии 🌚 Хочешь истинной свободы, ставь нормальную систему типа слаки или фряхи.
     

  • 1.20, Аноним (21), 15:01, 28/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В функции Nearby Share, позволяющей быстро и безопасно обмениваться файлами между находящимися поблизости устройствами

    У яблока есть, у окна есть, у корпорации добра есть.
    У свободного пингвина - конечно нет.
    П.с. можете привести примером какой-то костыль над костылем (нетворкманагер), но ещё попробуй собрать, завести и смочь.

    А у троих первых красавцев даже бабка сможет без особых усилий за просмотром суда или деревенского инцеста с тестом днк.

     
     
  • 2.25, Аноним (24), 15:13, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > У свободного пингвина - конечно нет.

    Потому что не нужно. Линукс – это привилегия системных администраторов, программистов и просто гиков. А все эти обмены файлами с мобильными устройствами – исключительно удел хомячья и домохозяек.

     
  • 2.28, Аноним (28), 15:56, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У свободного пингвина - конечно нет.

    KDE Connect же

     

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