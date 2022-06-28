Доступна операционная система Chrome OS 103

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 103, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 103. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 103 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Кроме того, продолжается тестирование Chrome OS Flex, редакции для Chrome OS использования на обычных компьютерах. Энтузиастами также формируются неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Основные изменения в Chrome OS 103: В состав включено новое приложение Screencast, позволяющее записывать и просматривать видеоролики, отражающие содержимое экрана. Создаваемые ролики можно использовать для демонстрации проделанной работы, иллюстрации возникших идей или подготовки обучающих материалов. Записываемые действия можно снабжать речевыми пояснениями, которые автоматически преобразуются в текст для упрощения поиска и навигации. Программа также предоставляет инструменты для кадрирования записанных материалов, загрузки на Google Drive и отправки другим пользователям.





Реализован режим быстрого сопряжения по Bluetooth, который доступен для устройств, поддерживающих механизм Fast Pair, таких как наушники Pixel Buds. Устройства с поддержкой Fast Pair автоматически определяются и могут быть подключены нажатием одной кнопки во всплывающем уведомлении без необходимости перехода в раздел настроек. Устройства также могут быть привязаны к учётной записи Google для упрощения использования с разными устройствами пользователя на базе Chrome OS и Android.

В функции Nearby Share, позволяющей быстро и безопасно обмениваться файлами между находящимися поблизости устройствами, появилась возможность отправки из Android-устройств учётных данных для подключения к беспроводной сети устройства на базе Chrome OS. После принятия пользователем отправленных данных устройство автоматически использует полученные учётные данные для подключения к Wi-Fi.

Расширены возможности Phone Hub, центра управления смартфоном, позволяющего с устройства Chromebook выполнять типовые действия со смартфоном на базе платформы Android, такие как просмотр поступающих сообщений и уведомлений, контроль за уровнем заряда аккумулятора, доступ к настройкам точки доступа (hotspot), определение местоположения смартфона. В новой версии предоставлен доступ к списку недавно снятых на смартфон фотографий, которые можно использовать в различных приложениях Chrome OS без предварительной ручной загрузки.

В панели приложений (Launcher) добавлена поддержка поиска ярлыков устройств и открытых в браузере вкладок.

Разделены настройки, связанные с синхронизацией данных браузера и системы. Таким образом, в системных настройках теперь не показываются такие параметры, как синхронизация закладок и вкладок, а в настройках браузера не упоминается синхронизация приложений и обоев рабочего стола.



