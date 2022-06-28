Доступна операционная система Chrome OS 103

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|1.1, Кровосток (ok), 11:38, 28/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Phone Hub - прочиталось сперва чуточку иначе... :) Да, знаю что за ресурс, чего тут прикидываться дуршлагом :)
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|3.13, Кровосток (ok), 12:29, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но ведь там контент говно...
> // b.
Не спорю... Тезис-то был про то, что спутал с названием того ресурса, и более того знаком с этим ресурсом.
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|1.4, Аноним (4), 11:47, 28/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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upstart и сразу успешный проект - на ноутбуках откусить у мелкомягких большую долю рынка...
видимо для десктопа важно чтоб микрофон работал звук не попердывал и компьютер загружался, а не предлагал домохозяйке почитать какой-то журнал как в дистрибутивах с поделками поцтеринга...
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|2.9, Аноним (9), 12:00, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, домохозяйки его берут потому что там upstart а не потому что гугл миллиарды в рекламу и продвижение вбухал.
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|3.19, Аноним (19), 14:35, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> миллиарды в рекламу и продвижение
Чего ж не триллионы сразу? Врать, так на полную!
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|3.24, Аноним (24), 15:09, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> домохозяйки
Давно перешли на смартфоны и планшеты. Ноутбуки и тем более десктоп, последние лет пять, сугубо для тех, кто создаёт, а не потребляет.
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|2.12, iPony129412 (?), 12:08, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> видимо для десктопа важно чтоб микрофон работал звук не попердывал и компьютер загружался, а не предлагал домохозяйке почитать какой-то журнал как в дистрибутивах с поделками поцтеринга...
как буд-то с PipeWire что-то прям кардинально изменилось в этом плане
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|1.6, Аноним (6), 11:51, 28/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Всё такой же единственный нормальный Линукс для десктопа. Никто до сих пор не смог выпустить более юзабельного аналога.
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|3.18, QwertyReg (ok), 13:40, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Вы в глаза-то эту систему видели? Или пастушок сказал, что это "бе" и вы все такие: "Бе-е-е-е"?
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|2.23, Аноним (24), 15:07, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Никто до сих пор не смог выпустить более юзабельного аналога.
Единственный нормальный Линукс для декстопа – это FreeBSD. Остальное от лукавого.
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|1.8, qqqqqq (?), 11:59, 28/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пока не будет из коробки возможности смены комбинации клавиш, скажем, для переключения раскладки клавиатуры - неюзабельно. Переучиваться на ctrl+space как-то желания нет.
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|2.21, Аноним (21), 15:03, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно учиться нажимать две кнопки, а потом ещёи переучиваться? У меня для тебя плохая новость...
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|2.27, Аноним (24), 15:19, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ишь какой, демократии захотел. А вот хрен! Операционная система ТЕБЕ не принадлежит, тебе она сдаётся в аренду, судя по лицензии 🌚 Хочешь истинной свободы, ставь нормальную систему типа слаки или фряхи.
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|1.20, Аноним (21), 15:01, 28/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В функции Nearby Share, позволяющей быстро и безопасно обмениваться файлами между находящимися поблизости устройствами
У яблока есть, у окна есть, у корпорации добра есть.
У свободного пингвина - конечно нет.
П.с. можете привести примером какой-то костыль над костылем (нетворкманагер), но ещё попробуй собрать, завести и смочь.
А у троих первых красавцев даже бабка сможет без особых усилий за просмотром суда или деревенского инцеста с тестом днк.
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|2.25, Аноним (24), 15:13, 28/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У свободного пингвина - конечно нет.
Потому что не нужно. Линукс – это привилегия системных администраторов, программистов и просто гиков. А все эти обмены файлами с мобильными устройствами – исключительно удел хомячья и домохозяек.
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