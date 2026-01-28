The OpenNET Project / Index page

Утечка видео с интерфейсом ОС Aluminium, развиваемой Google на смену Chrome OS

28.01.2026 22:40 (MSK)

В системе отслеживания ошибок Google по недосмотру оказался открыт доступ к сообщению о проблеме в тестовой сборке операционной системы Aluminium, запущенной на Chromebook HP Elite Dragonfly 13.5. К сообщению было прикреплено два скринкаста, позволяющих судить о графическом интерфейсе ОС Aluminium, развиваемой Google для ноутбуков, мини-ПК и планшетов в соответствии с планом по слиянию платформ Android и Chrome OS.

В Aluminium используются наработки платформы Android, а интерфейс близок к развиваемому в ветке Android 16 десктоп-режиму для больших экранов, позволяющему одновременно работать с окнами нескольких приложений по аналогии с традиционной средой рабочего стола. В показанном на скринкастах интерфейсе имеется нижняя панель приложений в стиле Chrome OS, верхняя панель с индикаторами и бок о бок размещённые окна с браузером Chrome. В верхней панели показано время и индикаторы заряда аккумулятора, раскладки клавиатуры, Wi-Fi, наличия непрочитанных уведомлений и AI-сервиса Gemini.







  1. Главная ссылка к новости (https://9to5google.com/2026/01...)
  2. OpenNews: Google развивает ОС Aluminium для ноутбуков и планшетов
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 16 с интерфейсом для больших экранов
  4. OpenNews: Google добавит в Chrome OS технологию облачного выполнения классических приложений
  5. OpenNews: Google переводит ChromeOS на компоненты платформы Android
  6. OpenNews: Google подтвердил грядущее слияние Android и Chrome OS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64692-aluminium
Ключевые слова: aluminium, google, chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Rev (ok), 22:50, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Телефонный интерфейс для десктопа. Дизайнеры UI там дегенераты, конечно.
     
     
  • 2.2, Ыеуз (?), 22:54, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и в десктоп бравзИрах уже даже сайт йутуба имеет "телефонный" вертикальный и упрощённый интерфейс. Увы.
     
  • 2.12, Denis (??), 23:17, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дизайнеры делают то что от них требует начальство, а от них требуют «унификацию», чтоб одна реализация на все случаи жизни
     
  • 2.16, Аноним (-), 23:22, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну так современные пользователи это те кто изначально смартфонами пользуется, а только потом десктопом, если надо. Рынок под среднего пользователя адаптируется, а не под дедов.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 23:30, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Один ест икру, а второй - хлеб. В среднем, они едят бутерброды с икрой» - народная мудрость.
     
     
  • 4.30, Bottle (?), 23:48, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне вариант с голубцами ближе, он более реалистичный.
     
  • 2.25, Аноним (25), 23:41, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это логичный шаг с точки зрения компаний и разработчиков ибо поддерживать традиционный формат и чисто мобильный отдельно стоит дорого
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 23:44, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница что сколько стоит если клиент всё равно платит.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:54, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ого, это открыли много браузеров Google Chrome.
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:58, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Десктоп должен быть десктопом, а не планшетной неюзабельной фигнёй.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:08, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тем не менее GNOME одно из самых, если не самое популярное DE и нормально.
     
     
  • 3.21, Аноним (19), 23:32, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вовсе не нормально. Одно из самых неудобных DE на десктопе.
     
     
  • 4.29, Аноним (28), 23:46, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое забавное что он и для планшета ужасен. Просто таки плох во всём.
     
  • 2.18, Аноним (-), 23:27, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Десктоп должен быть удобным и интуитивно понятным большинству пользователей. Пользователи Windows XP это не большинство. Большинство приходит с андроида и ios. UI\UX там сильно лучше чем старые перегруженные интерфейсы. Настолько лучше, что даже бабушки щас могут смартфонами пользоваться.
     

  • 1.10, Аноним (28), 23:15, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Сколько бы они не силились даже последние андроиды бай дизайн не предназначены для нормальной работы с клавиатурой и мышью. Например многие приложение (все кроме хрома) не поддерживают никаких горячих клавиш и мобильный ФФ тоже. Переключение языка только по ctrl+space при этом он проходится зачем-то через все клавиатуры активированные в системе. По Alt+Tab показывает все приложения, но нельзя перейти на другие приложения кнопками (не во всех прошивках) только пальцем тыкать. Часто на русской раскладке отваливаются хоткеи типа ctrl+c/ctrl+v. Глобальные горячие клавиши во встроенной подсказке не совпадают с реальностью или тупо не работают. В некоторых прошивках на главном экране не отображается выбранное стрелочками иконка приложения в некоторых прошивках при том что по факту оно выбрано его можно запустить. В некоторый приложениях ESC это ESC, а в некоторых апостроф ('). Скролл колесиком мыши в некоторых местах просто невозможен. Питч зум нельзя сделать с мыши и клавиатуры ни в каком виде хотя приложение может подразумевать такой жест. И это все с внешней фирменной клавиатуры, которая покупается за 10000 рублей почти сверху.

    И это я все к чему? К тому что система с самого начала должна быть разработана как или поддерживающая мышь и клаву или только тач. А исчезающее количество ноутбуков с тач экраном этому лишнее подтверждение.

    То что они сейчас пилят будет как андроид тв где можно запустить андроид приложение на телеке, но пользоваться им невозможно с пульта где только стрелочки и кнопка назад.  


     
     
  • 2.15, Аноним (9), 23:21, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В качестве причин упоминается желание усилить конкуренцию с iPad и более эффективно использовать инженерные ресурсы чтобы не распылять усилия на две операционные системы.

    https://opennet.ru/62254-chromeos

     
     
  • 3.24, Аноним (28), 23:40, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если надо что-то усиливать значит оно находилось в плачевном состоянии. Не выходит у Гугла каменный цветок.  
     

  • 1.17, Аноним (17), 23:27, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У панелей дизайн разный, у нижней жуткие клыки, на верхней какая-то стремная прозрачность. Между 2 окнами в тайлинге зачем-то щель. Ульрабюджетный вайб.
     
     
  • 2.20, Мемоним (?), 23:32, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Панель похоже из ХромОСа, шторка из Андроида. Надо было называть не Алюминум, а ФранкенштейнОС.
     
     
  • 3.23, Аноним (19), 23:40, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ХромойАндроид или Хромоид. :)
     

  • 1.22, Аноним (22), 23:33, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Откопали тот самый мифический линукс десктоп с человеческим лицом? Не верю, закапывайте
     
     
  • 2.27, Аноним (28), 23:42, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле хром ос прямо сейчас существует. Когда его внутренности с чистого линя переведут на андроид никто ничего не заметит.
     

