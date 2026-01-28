Утечка видео с интерфейсом ОС Aluminium, развиваемой Google на смену Chrome OS

Сколько бы они не силились даже последние андроиды бай дизайн не предназначены для нормальной работы с клавиатурой и мышью. Например многие приложение (все кроме хрома) не поддерживают никаких горячих клавиш и мобильный ФФ тоже. Переключение языка только по ctrl+space при этом он проходится зачем-то через все клавиатуры активированные в системе. По Alt+Tab показывает все приложения, но нельзя перейти на другие приложения кнопками (не во всех прошивках) только пальцем тыкать. Часто на русской раскладке отваливаются хоткеи типа ctrl+c/ctrl+v. Глобальные горячие клавиши во встроенной подсказке не совпадают с реальностью или тупо не работают. В некоторых прошивках на главном экране не отображается выбранное стрелочками иконка приложения в некоторых прошивках при том что по факту оно выбрано его можно запустить. В некоторый приложениях ESC это ESC, а в некоторых апостроф ('). Скролл колесиком мыши в некоторых местах просто невозможен. Питч зум нельзя сделать с мыши и клавиатуры ни в каком виде хотя приложение может подразумевать такой жест. И это все с внешней фирменной клавиатуры, которая покупается за 10000 рублей почти сверху. И это я все к чему? К тому что система с самого начала должна быть разработана как или поддерживающая мышь и клаву или только тач. А исчезающее количество ноутбуков с тач экраном этому лишнее подтверждение. То что они сейчас пилят будет как андроид тв где можно запустить андроид приложение на телеке, но пользоваться им невозможно с пульта где только стрелочки и кнопка назад.

