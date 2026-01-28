Утечка видео с интерфейсом ОС Aluminium, развиваемой Google на смену Chrome OS

|
|1.1, Rev (ok), 22:50, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
Телефонный интерфейс для десктопа. Дизайнеры UI там дегенераты, конечно.
|2.2, Ыеуз (?), 22:54, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так и в десктоп бравзИрах уже даже сайт йутуба имеет "телефонный" вертикальный и упрощённый интерфейс. Увы.
|2.12, Denis (??), 23:17, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дизайнеры делают то что от них требует начальство, а от них требуют «унификацию», чтоб одна реализация на все случаи жизни
|2.16, Аноним (-), 23:22, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ну так современные пользователи это те кто изначально смартфонами пользуется, а только потом десктопом, если надо. Рынок под среднего пользователя адаптируется, а не под дедов.
|3.19, Аноним (19), 23:30, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
«Один ест икру, а второй - хлеб. В среднем, они едят бутерброды с икрой» - народная мудрость.
|2.25, Аноним (25), 23:41, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну это логичный шаг с точки зрения компаний и разработчиков ибо поддерживать традиционный формат и чисто мобильный отдельно стоит дорого
|1.5, Аноним (5), 22:58, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Десктоп должен быть десктопом, а не планшетной неюзабельной фигнёй.
|2.9, Аноним (9), 23:08, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Тем не менее GNOME одно из самых, если не самое популярное DE и нормально.
|4.29, Аноним (28), 23:46, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Самое забавное что он и для планшета ужасен. Просто таки плох во всём.
|2.18, Аноним (-), 23:27, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Десктоп должен быть удобным и интуитивно понятным большинству пользователей. Пользователи Windows XP это не большинство. Большинство приходит с андроида и ios. UI\UX там сильно лучше чем старые перегруженные интерфейсы. Настолько лучше, что даже бабушки щас могут смартфонами пользоваться.
|1.10, Аноним (28), 23:15, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Сколько бы они не силились даже последние андроиды бай дизайн не предназначены для нормальной работы с клавиатурой и мышью. Например многие приложение (все кроме хрома) не поддерживают никаких горячих клавиш и мобильный ФФ тоже. Переключение языка только по ctrl+space при этом он проходится зачем-то через все клавиатуры активированные в системе. По Alt+Tab показывает все приложения, но нельзя перейти на другие приложения кнопками (не во всех прошивках) только пальцем тыкать. Часто на русской раскладке отваливаются хоткеи типа ctrl+c/ctrl+v. Глобальные горячие клавиши во встроенной подсказке не совпадают с реальностью или тупо не работают. В некоторых прошивках на главном экране не отображается выбранное стрелочками иконка приложения в некоторых прошивках при том что по факту оно выбрано его можно запустить. В некоторый приложениях ESC это ESC, а в некоторых апостроф ('). Скролл колесиком мыши в некоторых местах просто невозможен. Питч зум нельзя сделать с мыши и клавиатуры ни в каком виде хотя приложение может подразумевать такой жест. И это все с внешней фирменной клавиатуры, которая покупается за 10000 рублей почти сверху.
И это я все к чему? К тому что система с самого начала должна быть разработана как или поддерживающая мышь и клаву или только тач. А исчезающее количество ноутбуков с тач экраном этому лишнее подтверждение.
То что они сейчас пилят будет как андроид тв где можно запустить андроид приложение на телеке, но пользоваться им невозможно с пульта где только стрелочки и кнопка назад.
|3.24, Аноним (28), 23:40, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если надо что-то усиливать значит оно находилось в плачевном состоянии. Не выходит у Гугла каменный цветок.
|1.17, Аноним (17), 23:27, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У панелей дизайн разный, у нижней жуткие клыки, на верхней какая-то стремная прозрачность. Между 2 окнами в тайлинге зачем-то щель. Ульрабюджетный вайб.
|2.20, Мемоним (?), 23:32, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Панель похоже из ХромОСа, шторка из Андроида. Надо было называть не Алюминум, а ФранкенштейнОС.
|1.22, Аноним (22), 23:33, 28/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Откопали тот самый мифический линукс десктоп с человеческим лицом? Не верю, закапывайте
|2.27, Аноним (28), 23:42, 28/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В смысле хром ос прямо сейчас существует. Когда его внутренности с чистого линя переведут на андроид никто ничего не заметит.
