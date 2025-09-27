The OpenNET Project / Index page

Google подтвердил грядущее слияние Android и Chrome OS

27.09.2025 09:49

Самир Самат (Sameer Samat), президент Google по развитию экосистемы, связанной с Android, в выступлении на саммите Qualcomm рассказал о работе по слиянию платформ Android и Chrome OS, результаты которой будут доведены до пользователей в 2026 году. В качестве основной платформы останется Android, возможности которой будут расширены средствами для работы на ноутбуках и ПК. Результаты проводимой работы уже заметны в выпусках Android 15 и 16, в которых появилась реализация режима рабочего стола и проведена адаптация для работы на устройствах с большими экранами. В конечном счёте пользователям Chromebook будут предложены привычные возможности Chrome OS, но переведённые на использование технологий Android.

В качестве причин миграции на технологии Android упоминается интеграция окружения для ПК и ноутбуков с экосистемой Android и желание использовать на большем количестве устройств AI-сервисы Gemini, которые последнее время активно развиваются для Android. Переход на Android также позволит использовать на ноутбуках доступные в Android средства для виртуальной и дополненной реальности. В прошлом сотрудники Google в качестве причин слияния Android и Chrome OS упоминали желание усилить конкуренцию с iPad и более эффективно использовать инженерные ресурсы, чтобы не распылять усилия на две операционные системы.

Операционная система ChromeOS напоминает по своей архитектуре атомарно обновляемые дистрибутивы Linux, использует ядро Linux со специфичными патчами, системный менеджер upstart и сборочный инструментарий ebuild/portage из Gentoo Linux. Несмотря на то, что пользовательское окружение ChromeOS сосредоточено на использовании web-браузера, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, платформа включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Для запуска приложений, созданных для Linux и Android, используются виртуальные машины, запускаемые при помощи гипервизора CrosVM, основанного на KVM.

По умолчанию в Chrome OS применяется шифрование дисковых разделов c пользовательскими данными (при помощи fscrypt), а системные разделы монтируются в режиме только для чтения, верифицируются по цифровой подписи и обновляются атомарно (два корневых раздела, рабочий и для установки обновления, которые меняются местами). Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon и оконного менеджера Aura (проектом также развивается композитный сервер Exo на базе Wayland, работающий поверх Aura). Исходный код распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

  • 1.1, dullish (ok), 10:35, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Хоронили «Андроид», порвали две операционные системы.
     
     
  • 2.44, Bob (??), 13:11, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это о Samsung c их DEX)) Был обычный + Dex on Linux. Сейчас только Android Desktop mode останется.

    ChromeOS, по сути, попытка в GNU Linux OS (от Генту к Дебиану перешли), а не просто Linux Kernel OS. Но с чисто Android экосистемой - смысл? Linux и так там в виртуалке был)

    Но работает как часы, батарейки хватает на долго, дешёвый и для "офиса" \ учёбы - самое оно. С поддержкой в 10 лет для ОС и экосистемы на каждом сертифицированном девайсе. А там ещё 5 лет сверху будет запаса.

    Если эти плюшки дадут всем Android девайсам, начиная с A17\A18- норм. Воткнул в моник \ ТВ и вот тебе мини десктоп - ну, самое оно, блин.

     
     
  • 3.49, dullish (ok), 13:46, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, я так глубоко не копал. Имел в виду замену устаревшему «Андроиду» — «Фуксию» и главную надежду линукса на десктопе — «Хромось».
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:36, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Сейчас Google покажет как правильно делать Linux.
    Ибо только не давно до индустрии дошло, что нельзя давать ПО весь доступ ко всему! А должно запускаться в песочнице как в MacOS - Снап, флатпак, аппимедж...
     
     
  • 2.5, Xo (?), 10:38, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А в Винде как?
     
     
  • 3.8, стоячок (?), 10:55, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Почти весь софт работает только с правами администратора. Вот и думай как
     
     
  • 4.18, Koncord (?), 11:22, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая наглая ложь.
     
  • 4.31, Аноним (31), 11:56, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, скажем так, очень значительная часть старого софта и игр, любые околосистемные программы, и т.д.
     
  • 4.50, User (??), 13:49, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И переставлять раз в неделю надо, да-да. Без джвух антивирусов сетевой шнурок втыкать страшно!
     
  • 3.41, Аноним (-), 12:57, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UWP-приложения работают в слабой песочнице.

    Есть FOSS-проект Sandboxie.

    Есть контейнеры.

    Есть Hyper-V.

    Есть VBS (https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/device-experiences/o).

    Есть Windows Sandbox (временные виртуальные машины).

    Отдельные компоненты Windows могут быть опционально изолированы (например, Windows Defender).

    Есть возможность установить отдельные каталоги как "защищённые". Это ограничивает приложения, которые могут иметь к ним доступ. Позиционируется как защита от вымогательского ПО.

    Можно применять exploit mitigations к отдельным исполняемым файлам (https://learn.microsoft.com/en-us/defender-endpoint/exploit-protection).

    Те есть, для того, чтобы изоляция была, нужно приложить некоторые усилия.

     
     
  • 4.42, Аноним (-), 13:01, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sandboxie позволяет очень точно и широко настраивать песочницы. В том числе, запускать приложения, требующие права администратора (установщики, например), без их предоставления. Есть поддержка шифрования песочниц и сброс изменений при её закрытии (ramdisk).
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:02, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Линукс такой вроде как не при делах.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:25, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну то что не откромсали от ядра для ведра - очень даже при делах
     
  • 2.14, Анонисссм (?), 11:18, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >нельзя давать ПО весь доступ ко всему

    песочницы - это средний по защите вариант. а лучший по защите вариант это когда пакеты собирают доверенные люди. внииизапна - это уже 30 лет как дефолт в линуксах ))))

    flat-snap-итд это шаг назад

     
     
  • 3.21, Аноним (20), 11:25, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эти доверенные люди сейчас с тобой в одной комнате?
     
     
  • 4.23, OpenEcho (?), 11:35, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем? Когда толпы народа верят в ПГП подписи, не понимая простой сущности, что ключи ни кем не проверенны и не крос-подписанны и вообще нет структуры проверки доверенности. (Ждем вопли про Веботраст который существует только теоретически)
     
     
  • 5.32, Васян (?), 12:01, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    --  -- и вообще нет структуры ...

    А чё? Одни доверенные собирают, другие доверенные проверяют, третьи - подписывают, а ещё самые доверенные - используют... Для чего и кому там это всё предлагается-навязывается?

     
     
  • 6.39, OpenEcho (?), 12:21, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Одни доверенные собирают

    Кто эти "одни", - в структуре ПГП? МИТ и юбунты сервера на которые любой без всякой проверки может представися кем угодно?


    > другие доверенные проверяют, третьи - подписывают,

    Вот про этих 2-х и 3-х можно поподробнее, - кто это? И с какого испуга народ должен им доверять что они проверили тех 1-ых ?

    > Для чего и кому там это всё предлагается-навязывается?

    Там это где? в ПГП мирке? Навязывается, кем и где? И где вы видели хотя бы те самые эфемерные кросс подписи хоть в одном более менее популярном проекте

     
     
  • 7.48, Васян (?), 13:39, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -- -- -- Там это где?...

    Там - это вокруг, а 1-2-3-10е внутри... Я описал картину вообщем о доверии. А там кто чего найдёт для себя и как, кто кого будет защищать и зачем? И да, для кого-то проект - это только проектная документация... Ну а популярный может быть и не таким популярным, смотря где. Как-то так.

     
  • 3.47, Аноним (-), 13:33, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > песочницы - это средний по защите вариант. а лучший по защите вариант это когда пакеты собирают доверенные люди. внииизапна - это уже 30 лет как дефолт в линуксах ))))

    А потом эти "доверенные" люди отправляют весь твой ввод прямо в китай)
    Но зато довернно.

    Или собирают ХЗ библиотеки с бекдорами.
    Но тоже очень доверенно

    > flat-snap-итд это шаг назад

    Это не про доверие.
    Это про то, что в лялексе проблему с зависимостями не решили.
    И если "вам нужна другая версия жлиб-ц" - то проще скачать флатпак.

    Для доверия нужно чтобы код подписывался паспортными данными разработчика, и в случае чего его можно было крепко взять за мягкое место.

     
  • 3.51, User (??), 13:52, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл добавить, что собирают - написанный НАСТОЯЩИМИ программистами код, а не вот это вот ихнее всё!
     
  • 2.15, Nicho (ok), 11:18, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майки, в Win 10x сделали контейнерные приложения, а в новой платформе или как, которую скрыто разрабатывают для windows, планируют закрыть доступ к папкам на диске с, и так же планируют разделить некоторое на несколько системных разделов, чтобы быстрее ставились обновы и тд, если это все будет то, винда станет быстрее, безопаснее и надежнее
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 11:28, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    uwp не развивается, просто закроют доступ и обявят что стало в разы лучше.
    От разбиения системы на несколько разделов оно быстрее работать не будет, жертва маркетинга, физику не обманешь.
     

  • 1.3, Xo (?), 10:36, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выступили на саммите Qualcomm, а сами выпускают гуглофоны на никчёмных тензорах.
     
     
  • 2.16, Аноним (20), 11:19, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что то что это - arm v9.
    Что сказать то хотел?
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:03, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня один из топовых Qualcomm прошлых лет - ну такое себе. Когда тытруб в браузере смотрю, есть шанс, что вся графическая оболочка грохнется и перезапустится. У девушки похожий Самсунг, но попроще, там эскимос новый, проблем нет.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 13:07, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кирины вообще топ, кстати.
     

  • 1.4, Songo (ok), 10:37, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это говорит лишь о том, что в Гугле работают не дальновидные люди.
    Разделение было глупостью и это было понятно нормальным людям.
     
     
  • 2.17, Аноним (20), 11:21, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может потому что комбайн мобильного и пк интерфейса хто не только тяжело но и не нужно совмещать?
    Феррари приделывать прицеп, белазу ставить литые диски.
     
     
  • 3.29, Songo (ok), 11:54, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Современный Андроид мало чем отличается от Хром OS, так что правильно написали, что нет смысла 2 дубля развивать.
    И по поводу Ферари, к Vertu никто прицеп не приделывает :)
     
  • 2.26, OpenEcho (?), 11:47, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это говорит лишь о том, что в Гугле работают не дальновидные люди.

    А где то есть компании с дальновидными людьми? Можно примеры?
    Вся экономика построенна на понзи (прирамиды МММ) схеме.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 12:49, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вся суть современного войти бизнесса, пофиг на чем зарабатывать, главное симулировать деятельность, а все те инвестора это банальное отмывание совсем других денег, наркобизнес к примеру.
     

  • 1.6, Доктор Альба (?), 10:38, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вполне логично, ведь лучше Гуглу сделать десктопный Android, чем продолжать развивать совсем другую ОС. И для поддержки Android приложений это хорошо, ведь в ChromeOS оно через виртуальные машины реализовано. Вот такие дела.
     
     
  • 2.27, Васян (?), 11:52, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - - - оно через виртуальные машины реализовано.

    А чё, гуглеандроид - это не про виртуализацию? ...

     

  • 1.7, Голдер и Рита (?), 10:53, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > возможности которой будут расширены средствами для работы на ноутбуках и ПК

    Google делает всё для того, чтобы нам было сложнее уйти от него.

    Данные юзверей — главный товар.

    Чем больше устройств (телефон, планшет, ноутбук, умные часы, умные колонки) «говорят» между собой через сервисы Google, тем точнее цифровой отпечаток и тем дороже реклама… 😞

     
     
  • 2.30, OpenEcho (?), 11:55, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Google делает всё для того, чтобы нам было сложнее уйти от него.

    Ага, именно поэтому повышают цены для бизнеса, чтоб народ соскачил к другому дата майнеру, ака мелкософт, у которых офисных продуктов значительно больше и на которые подсаженны начиная со школ.

    А смысл у обоих, да, - данные чтоб выращивать ИИ мостра

     

  • 1.10, Nicho (ok), 11:05, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему они давно андроид на пк не выпустили? дело в том, что не было норм проца арм?
    Наверное Винду заставит шевелиться андроид на пк
    Вот бы майки задумались выпустить Windows 11 или 12 Mobile с поддержкой андроид приложений, и чтобы Linux на телефонах тож популярным стал, было бы с чего выбрать
     
     
  • 2.35, OpenEcho (?), 12:04, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот бы майки задумались выпустить Windows 11 или 12 Mobile с поддержкой андроид приложений

    Так ведь Phone Link app это оно есть, подключай телефон, и пользуйся всеми программами с телефона или вы о чем то другом?

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:05, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А зачем? На десктопе уже гном есть, разрабы которого зачем-то всё пытаются интерфейс от планшета прикрутить к мыши/клавиатуре
     
     
  • 2.19, Аноним (20), 11:23, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб заработало на недоноутах на снапе за многоденех. Успех гарантирован.
     
  • 2.37, OpenEcho (?), 12:09, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  разрабы которого зачем-то всё пытаются интерфейс от планшета прикрутить к мыши/клавиатуре

    Потому что в основной массе народa нах не сдался десктоп и поэтому индустрия сдвигается к портативным, мобильным  устройствам. Просто думают о будующем, чтоб оставаться в живых

     

  • 1.13, Аноним (20), 11:18, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дадад, давай гугол мисикрируй под огрызок. Успех гарантирован.
    Только потом не вопрошай "а как так получилось?" когда от своего избавился а мимикрированное под чужое не зашло
     
     
  • 2.45, Bob (??), 13:17, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас ChromeOS запускает в виртуалке Android и Linux. Хотят оставить Android с DE пакетом для десктопа (планшетным режимом, по сути). Странно, да?)

    Примером может служить samsung DEX (и их DEX on Linux). Те просто слишком рано выстрелили.

     

  • 1.24, Аноним (24), 11:36, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >желание использовать на большем количестве устройств AI-сервисы Gemini, которые последнее время активно развиваются для Android

    Они за кого принимают посетителей конференции Qualcom? Они нам что втирают, что легче пол-ОС переписать, чем приложение и библиотеку, дёргающее API?

     
  • 1.25, Аноним (25), 11:40, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А что там с Fuchsia OS? Умерла окончательно?
     

  • 1.28, Аноним (28), 11:53, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нельзя ли на линукс пользоваться Freon, и забыть про wayland/x11?
     
     
  • 2.36, Аноним (33), 12:05, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно конечно, но, видимо, придётся пользоваться всей одной программой, которая на него портирована (в ChromeOS же для всего используется Chrome).
     

  • 1.34, Очередной аноним (?), 12:03, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне интересно, производятлы пк на андроиде саппорт будут тоже максимум год предоставлять?
     
  • 1.38, зомбированный (?), 12:19, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это будет катастрофа - посыпятся множество приложений на Котлин...
     

