Google подтвердил грядущее слияние Android и Chrome OS

|2.44, Bob (??), 13:11, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
это о Samsung c их DEX)) Был обычный + Dex on Linux. Сейчас только Android Desktop mode останется.
ChromeOS, по сути, попытка в GNU Linux OS (от Генту к Дебиану перешли), а не просто Linux Kernel OS. Но с чисто Android экосистемой - смысл? Linux и так там в виртуалке был)
Но работает как часы, батарейки хватает на долго, дешёвый и для "офиса" \ учёбы - самое оно. С поддержкой в 10 лет для ОС и экосистемы на каждом сертифицированном девайсе. А там ещё 5 лет сверху будет запаса.
Если эти плюшки дадут всем Android девайсам, начиная с A17\A18- норм. Воткнул в моник \ ТВ и вот тебе мини десктоп - ну, самое оно, блин.
|3.49, dullish (ok), 13:46, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Не, я так глубоко не копал. Имел в виду замену устаревшему «Андроиду» — «Фуксию» и главную надежду линукса на десктопе — «Хромось».
|1.2, Аноним (2), 10:36, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Сейчас Google покажет как правильно делать Linux.
Ибо только не давно до индустрии дошло, что нельзя давать ПО весь доступ ко всему! А должно запускаться в песочнице как в MacOS - Снап, флатпак, аппимедж...
|3.8, стоячок (?), 10:55, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Почти весь софт работает только с правами администратора. Вот и думай как
|4.31, Аноним (31), 11:56, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну, скажем так, очень значительная часть старого софта и игр, любые околосистемные программы, и т.д.
|4.50, User (??), 13:49, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
И переставлять раз в неделю надо, да-да. Без джвух антивирусов сетевой шнурок втыкать страшно!
|4.42, Аноним (-), 13:01, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Sandboxie позволяет очень точно и широко настраивать песочницы. В том числе, запускать приложения, требующие права администратора (установщики, например), без их предоставления. Есть поддержка шифрования песочниц и сброс изменений при её закрытии (ramdisk).
|3.20, Аноним (20), 11:25, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну то что не откромсали от ядра для ведра - очень даже при делах
|2.14, Анонисссм (?), 11:18, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>нельзя давать ПО весь доступ ко всему
песочницы - это средний по защите вариант. а лучший по защите вариант это когда пакеты собирают доверенные люди. внииизапна - это уже 30 лет как дефолт в линуксах ))))
flat-snap-итд это шаг назад
|4.23, OpenEcho (?), 11:35, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Зачем? Когда толпы народа верят в ПГП подписи, не понимая простой сущности, что ключи ни кем не проверенны и не крос-подписанны и вообще нет структуры проверки доверенности. (Ждем вопли про Веботраст который существует только теоретически)
|5.32, Васян (?), 12:01, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
-- -- и вообще нет структуры ...
А чё? Одни доверенные собирают, другие доверенные проверяют, третьи - подписывают, а ещё самые доверенные - используют... Для чего и кому там это всё предлагается-навязывается?
|6.39, OpenEcho (?), 12:21, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Одни доверенные собирают
Кто эти "одни", - в структуре ПГП? МИТ и юбунты сервера на которые любой без всякой проверки может представися кем угодно?
> другие доверенные проверяют, третьи - подписывают,
Вот про этих 2-х и 3-х можно поподробнее, - кто это? И с какого испуга народ должен им доверять что они проверили тех 1-ых ?
> Для чего и кому там это всё предлагается-навязывается?
Там это где? в ПГП мирке? Навязывается, кем и где? И где вы видели хотя бы те самые эфемерные кросс подписи хоть в одном более менее популярном проекте
|7.48, Васян (?), 13:39, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
-- -- -- Там это где?...
Там - это вокруг, а 1-2-3-10е внутри... Я описал картину вообщем о доверии. А там кто чего найдёт для себя и как, кто кого будет защищать и зачем? И да, для кого-то проект - это только проектная документация... Ну а популярный может быть и не таким популярным, смотря где. Как-то так.
|3.47, Аноним (-), 13:33, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> песочницы - это средний по защите вариант. а лучший по защите вариант это когда пакеты собирают доверенные люди. внииизапна - это уже 30 лет как дефолт в линуксах ))))
А потом эти "доверенные" люди отправляют весь твой ввод прямо в китай)
Но зато довернно.
Или собирают ХЗ библиотеки с бекдорами.
Но тоже очень доверенно
> flat-snap-итд это шаг назад
Это не про доверие.
Это про то, что в лялексе проблему с зависимостями не решили.
И если "вам нужна другая версия жлиб-ц" - то проще скачать флатпак.
Для доверия нужно чтобы код подписывался паспортными данными разработчика, и в случае чего его можно было крепко взять за мягкое место.
|3.51, User (??), 13:52, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Забыл добавить, что собирают - написанный НАСТОЯЩИМИ программистами код, а не вот это вот ихнее всё!
|2.15, Nicho (ok), 11:18, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Майки, в Win 10x сделали контейнерные приложения, а в новой платформе или как, которую скрыто разрабатывают для windows, планируют закрыть доступ к папкам на диске с, и так же планируют разделить некоторое на несколько системных разделов, чтобы быстрее ставились обновы и тд, если это все будет то, винда станет быстрее, безопаснее и надежнее
|3.22, Аноним (20), 11:28, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
uwp не развивается, просто закроют доступ и обявят что стало в разы лучше.
От разбиения системы на несколько разделов оно быстрее работать не будет, жертва маркетинга, физику не обманешь.
|1.3, Xo (?), 10:36, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Выступили на саммите Qualcomm, а сами выпускают гуглофоны на никчёмных тензорах.
|2.33, Аноним (33), 12:03, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
У меня один из топовых Qualcomm прошлых лет - ну такое себе. Когда тытруб в браузере смотрю, есть шанс, что вся графическая оболочка грохнется и перезапустится. У девушки похожий Самсунг, но попроще, там эскимос новый, проблем нет.
|1.4, Songo (ok), 10:37, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Это говорит лишь о том, что в Гугле работают не дальновидные люди.
Разделение было глупостью и это было понятно нормальным людям.
|2.17, Аноним (20), 11:21, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Может потому что комбайн мобильного и пк интерфейса хто не только тяжело но и не нужно совмещать?
Феррари приделывать прицеп, белазу ставить литые диски.
|3.29, Songo (ok), 11:54, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Современный Андроид мало чем отличается от Хром OS, так что правильно написали, что нет смысла 2 дубля развивать.
И по поводу Ферари, к Vertu никто прицеп не приделывает :)
|2.26, OpenEcho (?), 11:47, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Это говорит лишь о том, что в Гугле работают не дальновидные люди.
А где то есть компании с дальновидными людьми? Можно примеры?
Вся экономика построенна на понзи (прирамиды МММ) схеме.
|3.40, Аноним (40), 12:49, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
вся суть современного войти бизнесса, пофиг на чем зарабатывать, главное симулировать деятельность, а все те инвестора это банальное отмывание совсем других денег, наркобизнес к примеру.
|1.6, Доктор Альба (?), 10:38, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Вполне логично, ведь лучше Гуглу сделать десктопный Android, чем продолжать развивать совсем другую ОС. И для поддержки Android приложений это хорошо, ведь в ChromeOS оно через виртуальные машины реализовано. Вот такие дела.
|2.27, Васян (?), 11:52, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
- - - оно через виртуальные машины реализовано.
А чё, гуглеандроид - это не про виртуализацию? ...
|1.7, Голдер и Рита (?), 10:53, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> возможности которой будут расширены средствами для работы на ноутбуках и ПК
Google делает всё для того, чтобы нам было сложнее уйти от него.
Данные юзверей — главный товар.
Чем больше устройств (телефон, планшет, ноутбук, умные часы, умные колонки) «говорят» между собой через сервисы Google, тем точнее цифровой отпечаток и тем дороже реклама… 😞
|2.30, OpenEcho (?), 11:55, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Google делает всё для того, чтобы нам было сложнее уйти от него.
Ага, именно поэтому повышают цены для бизнеса, чтоб народ соскачил к другому дата майнеру, ака мелкософт, у которых офисных продуктов значительно больше и на которые подсаженны начиная со школ.
А смысл у обоих, да, - данные чтоб выращивать ИИ мостра
|1.10, Nicho (ok), 11:05, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
А почему они давно андроид на пк не выпустили? дело в том, что не было норм проца арм?
Наверное Винду заставит шевелиться андроид на пк
Вот бы майки задумались выпустить Windows 11 или 12 Mobile с поддержкой андроид приложений, и чтобы Linux на телефонах тож популярным стал, было бы с чего выбрать
|2.35, OpenEcho (?), 12:04, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Вот бы майки задумались выпустить Windows 11 или 12 Mobile с поддержкой андроид приложений
Так ведь Phone Link app это оно есть, подключай телефон, и пользуйся всеми программами с телефона или вы о чем то другом?
|1.11, Аноним (11), 11:05, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
А зачем? На десктопе уже гном есть, разрабы которого зачем-то всё пытаются интерфейс от планшета прикрутить к мыши/клавиатуре
|2.19, Аноним (20), 11:23, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Чтоб заработало на недоноутах на снапе за многоденех. Успех гарантирован.
|2.37, OpenEcho (?), 12:09, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> разрабы которого зачем-то всё пытаются интерфейс от планшета прикрутить к мыши/клавиатуре
Потому что в основной массе народa нах не сдался десктоп и поэтому индустрия сдвигается к портативным, мобильным устройствам. Просто думают о будующем, чтоб оставаться в живых
|1.13, Аноним (20), 11:18, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Дадад, давай гугол мисикрируй под огрызок. Успех гарантирован.
Только потом не вопрошай "а как так получилось?" когда от своего избавился а мимикрированное под чужое не зашло
|2.45, Bob (??), 13:17, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Сейчас ChromeOS запускает в виртуалке Android и Linux. Хотят оставить Android с DE пакетом для десктопа (планшетным режимом, по сути). Странно, да?)
Примером может служить samsung DEX (и их DEX on Linux). Те просто слишком рано выстрелили.
|1.24, Аноним (24), 11:36, 27/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>желание использовать на большем количестве устройств AI-сервисы Gemini, которые последнее время активно развиваются для Android
Они за кого принимают посетителей конференции Qualcom? Они нам что втирают, что легче пол-ОС переписать, чем приложение и библиотеку, дёргающее API?
|2.36, Аноним (33), 12:05, 27/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Можно конечно, но, видимо, придётся пользоваться всей одной программой, которая на него портирована (в ChromeOS же для всего используется Chrome).
